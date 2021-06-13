Патриарх Кирилл наградил Шойгу орденом РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра обороны России Сергея Шойгу орденом Славы и чести первой степени за «внимание к помощи в строительстве главного храма Вооруженных сил России».

«Я очень удовлетворен тем, как строятся отношения Русской православной церкви с Вооруженными силами. Я сердечно благодарю вас, Сергей Кужугетович, за ваш решающий вклад в построении этой новой системы взаимодействия Церкви и Вооруженных сил», – цитирует РИА «Новости» патриарха.

По его словам, если бы решения принимались «только на уровне патриарха и министра, то никогда бы в глубину жизни эти решения не приникли бы и не оплодотворились бы реальными результатами». «Все это получило поддержку военачальников разных уровней, военнослужащих. И в Вашем лице я благодарю всех за то, что сегодня действительно не просто развиваются отношения Церкви и вооруженных сил, но, несомненно, меняется духовный климат в наших вооруженных силах», – подчеркнул предстоятель Русской церкви.

Также патриарх Кирилл призвал благословение Божие на русский народ, Вооруженные силы России, на главнокомандующего Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, «и на всех военачальников и военнослужащих».

«Исполнение присяги и воинского долга – это священное деяние и пред Родиной, и пред ближними, и пред Богом. И да поможет всем нам Господь. Да укрепит Бог ваших родных и близких в понимании важности того, что вы совершаете, и даст им силы разделять им вместе с вами это непростое служение Родине», - заключил глава Русской церкви.

Награждение прошло в соборе Воскресения Христова – главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке, где патриарх провел богослужение к годовщине освящения этого храма. Также церковные награды получили заместители министра обороны Андрей Картаполов и Тимур Иванов – их наградили орденами святого благоверного князя Дмитрия Донского I степени.

Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в Военно-патриотическом парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством Леонардо да Винчи.