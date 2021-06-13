Аналитики проанализировали траты российских женщин и мужчин

Эксперты изучили статистику трат мужчин и женщин и выяснили, что первые две строчки расходов занимают супермаркеты и фастфуд. Однако представители сильного пола тратят на фастфуд на 20% больше, чем слабый пол.

В рамках исследования банка «Русский стандарт» эксперты изучили статистику трат за первый квартал 2021 года по картам, оформленным мужчинами и женщинами, и сравнили их с аналогичными данными за 2020 год. Были проанализированы: топ-5 категорий трат, средний чек, медианный возраст, а также география, передает РИА «Новости».

«У женщин самые высокие средние чеки на обновление гардероба, а у мужчин - на заботу об автомобиле. При этом на покупку в супермаркете мужчины в среднем тратят на 9% больше, чем женщины, а в точках быстрого питания – на 20%», – отметили эксперты.

Уточняется, что на первом месте в топ-5 категорий трат у женщин, в зависимости от количества операций по картам, в первом квартале 2021 года оказались супермаркеты. Средний чек одной покупки здесь - 630 рублей. На втором месте – фастфуд со средним чеком в 411 рублей. Третье место - у оплаты транспорта, где средний чек составляет 263 рубля. Четвертое место занимают траты на одежду со средним чеком в 3 065 рублей. Аптеки – на пятом месте в рейтинге трат у женщин, здесь средний чек – 807 рублей.

Как отмечается в исследовании, у мужчин, так же как и у женщин, первые две строчки топ-5 категорий трат занимают супермаркеты (средний чек – 684 рубля) и фастфуд (494 рубля). Однако, следующие три позиции рейтинга отличны. Так, на третьем месте оказались траты на автоуслуги (1 783 рубля), на четвертом – телекоммуникационные услуги (988 рублей) и, наконец, на пятом – оплата такси со средним чеком в 309 рублей.

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