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НОВОСТЬ ЧАСА

В НАТО решили выступить против развертывания ядерных ракет в Европе

13 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 03:56  |  vz.ru
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Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
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Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
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Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
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Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

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«Литва краснеет от стыда»

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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В НАТО решили выступить против развертывания ядерных ракет в Европе
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    причина пандемии


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    советское наследие


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    Байден вмешался в «сосисочную войну»

    авиакатастрофа в донбассе


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    особый класс


    Дмитрий Дробницкий: Глобальный либерализм создает мнимые сущности

    привычка оптимизма


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    Случайный выстрел


    Как перевернулось дело инспектора из-под Новосибирска, застрелившего нарушителя

    на ваш взгляд


    Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?

    Синоптики рассказали о погоде в столице

    13 июня 2021, 03:32

    Текст: Антон Никитин

    В воскресенье синоптики пообещали москвичам пасмурную погоду.

    По прогнозу синоптиков, в воскресенье утром столбики термометров в столице покажут 16 градусов тепла, ожидается небольшой дождь. К обеду воздух в Москве прогреется до 22 градусов. Вечером в столице будет плюс 23, снова пойдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется юго-западный, южный, силой 1-2 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.


    Путин поздравил жителей страны с Днем России
       12 июня 2021, 12:44
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.

    Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».

    «Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

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    Ученые предупредили об изменении основных симптомов COVID
       12 июня 2021, 18:30
    Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Специалисты из Королевского колледжа Лондона сообщили об изменении общих симптомов коронавируса, отметив, что самые распространенные больше напоминают простуду, пишет Mirror.

    По мнению ученых, национальная служба здравоохранения Великобритании все еще перечисляет в качестве главных признаков COVID-19 лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространенными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, передает РИА «Новости».

    Профессор генетической эпидемиологии Тим Спектор отметил, что «индийский вариант» коронавируса больше напоминает обычную простуду. Он предупредил, что людям с такими симптомами нужно обязательно пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

    Как подчеркнул специалист, человек не осознает этого и думает, что у него какая-то сезонная простуда. «Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше», – заключил профессор.

    Ранее китайские ученые заявили, что они обнаружили партию новых коронавирусов у летучих мышей, в том числе четыре коронавируса, схожих с SARS-CoV-2, который стал причиной пандемии.

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    В ЛНР заявили об использовании ВСУ оружия НАТО при убийстве пяти ополченцев
       12 июня 2021, 14:45
    Фото: Народная милиция ЛНР/youtube.com
    Текст: Вера Басилая

    Украинские диверсанты, напавшие на наблюдательный пост народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, использовали оружие натовского образца, заявил офицер оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

    «Пули калибром 5,56 миллиметра, извлеченные из тел погибших, применяются в оружии, состоящем на вооружении стран НАТО и поставляемом на Украину в рамках помощи от США», – цитирует РИА «Новости» Филипоненко. Уточняется, что пули приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства.

    Ранее в ЛНР сообщили, что 11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были убиты пятеро ополченцев. 

    Коментарии (77)
    В Японии предрекли гибель страны из-за «удара России» по авторитету Токио

    12 июня 2021, 10:09

    Текст: Наталья Ануфриева

    Японцы сочли ситуацию с задержанием шхуны «Эйхо-мару» сахалинскими пограничниками ударом по имиджу Токио и угрозой национальной безопасности страны.

    Комментарии подобного содержания появились под публикацией газеты Yomiuri о ситуации со шхуной, передает РИА «Новости».

    «Если мы не поменяем конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных маневрах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!» – считает один из комментаторов.

    «Вы теперь понимаете, что Япония во всем отстает?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Все нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!» – высказался другой.

    При этом некоторые призвали Токио незамедлительно принять ответные меры в адрес Москвы.

    «России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!» – считает читатель.

    «Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать?» – предложил пользователь.

    Один из читателей газеты выразил мнение, что после этого инцидента Японии следует начать арестовывать все рыболовецкие суда, в том числе из Китая, Южной Кореи и КНДР.

    «Япония слаба по сравнению с Россией. Каждый год русские досматривают и арестовывают по несколько десятков японских рыболовецких судов. Японское правительство об этом знает, но ничего серьезного не предпринимает», – посетовал комментатор.

    Другой пользователь подчеркнул, что Япония легко отделалась, и призвал соотечественников перестать заниматься незаконным промыслом в чужих водах.

    Ранее сообщалось, что японскую шхуну «Эйхо-мару», задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей.

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    Проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить

    12 июня 2021, 04:56

    Текст: Антон Никитин

    Аквалангист в американском штате Массачусетс смог выбраться из пасти горбатого кита, сообщило местное издание Cape Cod Times.

    По сведениям издания, 56-летний Майкл Пакард в пятницу утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун. «Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту», – приводит слова аквалангиста ТАСС.

    Поначалу Пакард подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита. Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Пакарда затащил его на лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу, медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.

    Ранее в Сети появилось видео попытки кита проглотить дайвера у берегов ЮАР.

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    Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID
       12 июня 2021, 15:21
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.

    «Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина.

    Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).

    Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).

    В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.

    «Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин.

    За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701.

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    Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»
       12 июня 2021, 17:23
    Фото: Guido Bergmann/dpa/Global Look Press
    Текст: Ксения Панькова

    Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2».

    «У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня говорили прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – заявила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».

    Говоря о «Северном потоке – 2», Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России. «Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему «Северного потока – 2». Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно... что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», – отметила она.

    Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».

    Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».

    Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.

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    Москва указала на негативную тенденцию отношений России с ЕС
       12 июня 2021, 06:59
    Фото: Wiktor Dabkowski/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации, заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.

    По словам дипломата, отношения России и Евросоюза «находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации», передает РИА «Новости».

    Чижов привел в пример последнюю резолюцию Европарламента по России, уже пятую с начала 2021 года, которая, по его словам, содержит «все тот же набор измышлений, но уже с достаточно очевидным прицелом на предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу». «То есть готовится общественное мнение, можно сказать, к тому, что эти выборы будут недемократические, нелегитимные и так далее», – отметил он в эфире канала «Россия 24».

    «Ситуация имеет тенденцию к обострению... несмотря на то, что за все последние годы мы ни одного переговорного трека не закрывали, ни одного шлагбаума не опускали. Мы готовы вести диалог по широкому кругу вопросов, по многим областям, но диалог, естественно, равноправный и взаимоуважительный», – подчеркнул Чижов.

    При этом дипломат отметил, что возобновление саммитов Россия – Евросоюз теоретически возможно. «Теоретически возможно (возобновление данных саммитов). Я надеюсь, что мы к этому вернемся. То, что это не произойдет не сегодня и не завтра – это, по-моему, тоже очевидно, но это то танго, для которого нужно не двое, а нужны 27 с той стороны (стран ЕС)», – сказал Чижов.

    Накануне председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемы. Ранее в Совфеде указали на серию антироссийских выпадов в резолюции Европарламента. В конце мая Чижов заявлял, что Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС.

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    Мясников рассказал о пользе и вреде супов

    12 июня 2021, 16:42

    Текст: Вера Басилая

    Суп необходим для системы пищеварения, но это высококалорийный продукт с большим содержанием соли, заявил врач и телеведущий в эфире телеканала «Россия 1» Александр Мясников.

    «Где больше всего содержится соли, которую мы едим в течение дня? Наиболее солесодержащие продукты – это хлеб и суп», – цитирует РИА «Новости» доктора.

    По его словам, люди старше 50 лет, а также страдающие гипертонией или другими болезнями сердца должны потреблять не больше 2,5 грамма соли в день, а в супе ее концентрация значительно выше.

    Мясников также подтвердил пользу куриного бульона для запуска системы пищеварения, но порекомендовал совмещать небольшие порции супа со вторыми блюдами.

    Ранее Мясников рекомендовал исключить жирную пищу из рациона и сократить потребление соли и сахара при повышенном артериальном давлении.

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    В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»
       12 июня 2021, 06:33
    Фото: Минобороны России/YouTube
    Текст: Антон Никитин

    Российские военные представляют для Соединенных Штатов экзистенциальную угрозу, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.

    «Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения [России] в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», – приводит слова американского генерала ТАСС.

    По мнению генерала, Россия и Китай модернизируют свои силы для операций в космосе и повышения противокосмического потенциала.

    «Разведывательное управление работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимущество в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических границах над соперниками, которые намерены бросить вызов, ограничить или превзойти наш военный потенциал, – утверждал он. – Потенциал соперников включает более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, ядерные арсеналы, а также <…> [связанные с ними] иностранные силы, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение».

    Пекин, по версии Беррьера, остается долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. «В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих стратегических целей», – считает генерал.

    Россия неоднократно выступала за налаживание диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, выработку норм поведения в космосе. В свою очередь член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в феврале заявил, что Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.

    Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.

    Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Путин ответил на вопрос о передаче Ирану спутниковых технологий
       12 июня 2021, 05:34
    Фото: facebook.com/Roscosmos
    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин назвал вбросом утверждения о том, что Москва предлагала передать Тегерану современную спутниковую систему, которая предоставит Ирану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.

    «Просто очередной вброс», – приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC.

    «По меньшей мере я ничего об этом не знаю. Те, кто говорят об этом, возможно, знают об этом больше. Это просто нонсенс», – добавил Путин, слова которого были переведены на английский язык.

    Ранее американское издание со ссылкой на представителей властей в США и на Ближнем Востоке выступило с утверждением, что благодаря российскому спутнику Иран может получить беспрецедентную возможность отслеживать военные цели.

    В феврале генконструктор научно-производственной корпорации «БАРЛ» Валерий Лабутин, компания которого договорилась с иранцами о создании для них комплекса дистанционного зондирования планеты, сообщал, что аппарат будет запущен летом 2021 года.

    Коментарии (13)
    Кот-оракул Ахилл предсказал поражение сборной России в стартовом матче Евро-2020
       12 июня 2021, 11:33
    Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Эрмитажный кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной Бельгии над командой России в матче чемпионата Европы по футболу, который пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.

    «Кот выбрал Бельгию», – сказала ведущая церемонии в официальном аккаунте Instagram Ахилла.

    По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами России и Бельгии, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.

    Первое предсказание Ахилла сбылось: в пятницу в городском пресс-центре Евро-2020 кот предсказал победу сборной Италии над командой Турции в матче открытия чемпионата. В итоге итальянцы выиграли со счетом 3:0.

    Следующие предсказания состоятся 14 и 16 июня в Эрмитаже. Кот-оракул Ахилл предскажет исход матчей Польша – Словакия, Финляндия – Россия.

    Напомним, кот Ахилл был предсказателем Кубка конфедераций-2017 по футболу, а также оракулом ЧМ-2018 в России.

    Кот предсказал победу сборной России в матче группового этапа ЧМ-2018 против команды Египта. Ахилл занял первое место в рейтинге популярных котов в 2018 году.

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    Путин: Я привык к атакам с разных сторон
       12 июня 2021, 08:50
    Фото: Alexei Druzhinin/
    Kremlin Pool/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.

    Путин заявил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.

    «Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.

    Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».

    «Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.

    Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.

    В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.

    Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

    Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    В ГИБДД нашли позволяющую не платить штрафы лазейку
       12 июня 2021, 11:19
    Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Некоторые водители после смерти родственников не регистрируют автомобиль на себя и ездят по документам уже умершего собственника, уклоняясь от уплаты налогов и штрафов, заявили в управлении ГИБДД по Кировской области.

    В ведомстве указали, что «выявление таких правонарушений осуществляется при ежедневном контроле за дорожным движением инспекторами ДПС и с помощью средств фотовидеофиксации нарушений ПДД», передает РИА «Новости».

    Подчеркивается, что родственники после смерти собственника должны обратиться в ГИБДД, чтобы заново зарегистрировать машину.

    В ином случае водителю грозит штраф до 800 рублей, а также изъятие госномера и документов на автомобиль.

    Ранее Минюст предложил упростить взимание штрафов ГИБДД.

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    Сурков: Минские соглашения – во многом заслуга Путина
       12 июня 2021, 18:41
    Фото: Андрей Любимов/Агентство «Москва»
    Текст: Ксения Панькова

    Бывший помощник президента России Владислав Сурков в интервью WarGonzo заявил, что Минские соглашения – это во многом личная заслуга самого президента России Владимира Путина.

    «Минские соглашения – это во многом личная заслуга самого Путина. Они так сформулированы, что я выгоднее для Донбасса не могу представить соглашений. И я удивлен, что тогда благодаря его влиянию благодаря тому, что достойно очень держалось ополчения, эти не только все страны Европы их признали и Америка, но и очень быстро это стало документом Совбеза ООН. От них теперь просто так не отмахнешься. Они крайне выгодны и русскому делу на Украине, и России. Я могу доказать это вам с этими соглашениями на столе. Это одно из высших достижений российской дипломатии», – приводит его слова Страна.ua.

      

    Сурков также рассказал о сути Минских соглашений, отметив, что их базой является «решение Совбеза ООН, где прописаны параметры особого статуса». «Собственно, особый статус – это то, ради чего все это затевается. Что такое особый статус, о котором есть даже закон принятый? Я автор этого закона, соавтор вместе с украинскими товарищами и с теми, кто тогда воевал, поскольку именно их тогдашние успехи позволили это соглашение заключить достаточно успешно, на мой взгляд, для России и для всего русского мира», – цитирует экс-помощника президента RT.

    По его словам, наделение Донбасса соответствующим статусом в рамках Минских соглашений означает, что «в Донбассе не действуют законы Украины».

    «Повторяю, это закон Украины – о том, что на Донбасс не распространяются законы Украины. Это главное в этих соглашениях... Максимум, на что может претендовать Украина, на мой взгляд, по этим соглашениям – это... то, что я называю символическим суверенитетом над Донбассом. Пример тут трудно привести, но можно. Например, Канада, Австралия. Там глава государства – британский монарх, но на самом деле, как мы понимаем, это ни о чем. Но это там написано», – пояснил он.

    Ранее президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель заявили, что минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины.

    Коментарии (70)
     
     
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