Праздничный концерт в честь Дня России прошел на Красной площади

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НОВОСТЬ ЧАСА

Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю

12 июня, суббота  |  Последнее обновление — 23:24  |  vz.ru
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Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
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Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев

Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
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Байден на «сосисочной войне»

Украине запретили «героев» и «славу»

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«Литва краснеет от стыда»

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Празднование Дня России 12 июня

12 июня отмечается государственный праздник – День России. По всей стране проходят праздничные мероприятия, среди которых выставки, концерты и конкурсы. Многие акции оказались массовыми и запоминающимися
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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю
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    Праздничный концерт в честь Дня России прошел на Красной площади

    12 июня 2021, 22:42

    Текст: Антон Никитин

    В Москве на Красной площади состоялся приуроченный ко Дню России праздничный концерт. На одной сцене выступили участники «Большой перемены», резиденты «Тавриды» и звезды эстрады.

    На сцену, установленную на главной брусчатке страны, под аплодисменты зрителей вышли десятки артистов. В шоу приняли участие резиденты арт-кластера «Таврида», участники всероссийского конкурса «Большая перемена», а также Олег Газманов, Лариса Долина, Валерия, Лев Лещенко и другие звезды российской эстрады, сообщает Life.

    Ранее в субботу президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда в Кремле поздравил жителей страны с Днем России. Также в субботу в честь Дня России в стратосферу запустили российский триколор.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.


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    Путин поздравил жителей страны с Днем России
       12 июня 2021, 12:44
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.

    Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».

    «Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

    Коментарии (30)
    Эксперт объяснил невозможность отказаться от маркировки «коньяк» в России
       10 июня 2021, 19:17
    Фото: Егор Алеев/ТАСС
    Текст: Елена Мирошниченко

    Слово «коньяк» в русском языке является именем нарицательным, поэтому заменить его в России невозможно, считает профессор кафедры общего и русского языкознания, проректор института имени А.С. Пушкина Михаил Осадчий.

    «Если бы с такой просьбой обратились бы к России, то, наверное, последовал бы логичный отказ, потому что в русском языке слово «коньяк» является не именем собственным, а именем нарицательным, то есть обозначает не какую-то индивидуальную продукцию, а обозначает группу явлений. И естественно, что слово, которое является именем нарицательным, нельзя ограничивать в употреблении, даже если кто-то заплатит за это большие деньги», – оценил он новость о том, что Армения продаст ЕС наименование «коньяк». Об этом сообщает РИА «Новости».

    Также Осадчий отметил, что в русском языке уже были случаи, когда названия торговых марок становились нарицательными, например, «памперсы», «ксерокс», а также «мультифора» как аналог слова "файл" в регионах Сибири.

    «Люди как называли все коньяки «коньяком», так и будут называть, как называли все копиры «ксероксами», так и будут называть, это совершенно невозможно остановить», – высказался эксперт.

    При этом он отметил, что в армянском языке ситуация может быть другой, а номинация – легко изыматься или иметься альтернатива, на которую можно переключиться.

    Напомним, правительство Армении одобрило финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.

    Коментарии (38)
    Туроператоры попросили оперштаб открыть массовые зарубежные направления
       10 июня 2021, 17:24
    Фото: Максим Блинов/РИА Новости
    Текст: Дарья Григоренко

    Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила на имя главы оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вице-премьера России Татьяны Голиковой письмо с просьбой рассмотреть предложения по безопасному восстановлению международного выездного туризма в России.

    В подписанном первым вице-президентом АТОР Владимиром Канторовичем письме Ассоциация туроператоров просит рассмотреть возможность возобновления перевозки в страны, соответствующие эпидемиологическому уровню, установленному Роспотребнадзором, с учётом готовности этих государств принимать вакцинированных российских туристов. «Это снизит социальную напряжённость, предоставив туристам возможность совершить запланированное путешествие, а также позволит туроператорам уменьшить накопившиеся долги по неисполненным обязательствам и избежать, таким образом, резонансных конфликтных ситуаций с потребителями», – цитирует обращение РИА «Новости».

    АТОР отмечает, что разрешение для въезда российских граждан уже объявили Кипр, Греция, Турция, Египет, Болгария, Хорватия, Черногория, Тунис. Согласно официальным заявлениям органов здравоохранения этих стран, показатели заболеваемости COVID-19 у них не превышают уровень, установленный Роспотребнадзором для признания страны безопасной для въезда россиян, сообщает АТОР.

    «Возобновление авиасообщения по перечисленным зарубежным направлениям и восстановление международного выездного туризма для вакцинированных российских туристов позволит увеличить темпы вакцинации в нашей стране и будет способствовать достижению цели, обозначенной президентом России – скорейшей массовой вакцинации населения. Можно прогнозировать, что количество вакцинированных в России только за счет граждан, выезжающих или планирующих выезд за рубеж, может увеличиться на 8-10 миллионов человек», – отмечается в документе.

    В ассоциации надеются, что их предложение будет рассмотрено и вопрос об открытии популярных туристических направлений решится в кратчайшие сроки.

    Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что средняя стоимость востребованного отдыха, как внутри страны, так и за рубежом, выше, чем была в 2019 или в 2020 году, однако повышение цен на отдых не сказалось на спросе со стороны российских туристов.

    Коментарии (9)
    Орейро в кокошнике поздравила россиян с Днем России
       12 июня 2021, 05:58
    Фото: twitter.com/EmbRusiaEnArgEs
    Текст: Антон Никитин

    Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро надела кокошник и записала видеопоздравление с Днем России, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине.

    «Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!», – сказала актриса на русском языке видеопоздравлении, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине на странице дипломатического представительства в Twitter.

    На видео, которое сопровождается фразой «С Днем России», Орейро предстала в кокошнике.

    Напомним, в июне 2020 года певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян. Позже посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что процесс получения гражданства России Наталией Орейро затянулся из-за ситуации с распространением коронавируса.

    Коментарии (4)
    «Писающего мальчика» в Брюсселе одели в костюм русского гвардейца
       12 июня 2021, 13:34
    Фото: Wilfried Wirth/
    imagebroker/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Знаменитую скульптуру «Писающий мальчик», которая считается самым узнаваемым символом бельгийской столицы, в субботу одели в исторический костюм русского гвардейца.

    Костюм во время торжественной церемонии в мэрии Брюсселя передал в дар городским властям российский посол в Бельгии Александр Токовинин, передает РИА «Новости».

    «Мальчика не первый раз облачают в русский костюм, я могу вспомнить, что его уже одевали в костюм космонавта. Теперь же я имею честь передать костюм, созданный по мотивам формы офицера императорской гвардии», – сказал российский дипломат на церемонии.

    Бронзовую скульптуру-фонтан время от времени наряжают в различные костюмы, чтобы отметить фестивали или какие-либо важные события для страны и мира.

    Основная цветовая гамма переданного костюма для «мальчика» – цвет морской волны. В наряде отражены основные детали исторического костюма русской императорской гвардии: шляпа-треуголка, мундир, бриджи и манжеты.

    Костюм позднее станет частью постоянной экспозиции Музея Брюсселя, где в специальном зале хранятся все переданные городу для «брюссельского модника» наряды из разных стран.

    Однако Ассоциация друзей «Писающего мальчика» предложила надевать русский наряд ежегодно 12 июня, чтобы отмечать таким образом День России. «Предлагаю сделать так, чтобы костюм не залеживался в музее», – сказал представить ассоциации.

    При этом уже к 14 июня «мальчик» должен будет примерить новый костюм: на этот раз его облачат в цвета НАТО в честь предстоящего саммита организации, который пройдет в штаб-квартире в Брюсселе.

    Коментарии (13)
    Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России
       12 июня 2021, 09:28
    Фото: ОНФ
    Текст: Наталья Ануфриева

    Российский триколор запущен в стратосферу в честь Дня России, он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 километров, рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

    В сообщении указывается, что «накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнерами подняли один из главных символов страны – российский триколор – в стратосферу», летательный аппарат с ним «стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 26,6 тыс. метров», передает РИА «Новости».

    Для проведения акции Народный фронт обратился к организации «Стратонавтика», которая специализируется на запуске в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий.

    «Сложная задача перед запуском – согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета – аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии», – объяснил руководитель «Стратонавтики» Денис Ефремов, отметив, что из-за розы ветров точки старта и приземления аппарата могут различаться на десятки километров.

    На борту, кроме флага, проходил летные испытания новый образовательный конструктор «стратосферный спутник», разработанный для инженерного обучения школьников. Отмечается, что такие конструкторы разосланы по детским командам в разные города России.

    «Сейчас ребята собирают свои модели спутников с различной, придуманной самостоятельно полезной нагрузкой, а через две недели все команды соберутся на очный этап в Черноголовке, где вместе с наставниками и при поддержке Роскосмоса запустят собственные аппараты на испытания в стратосферу», – добавили организаторы.

    Единственным «врагом» запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около трех тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю.

    Коментарии (23)
    Названы самые интересные достопримечательности России
       11 июня 2021, 11:16
    Фото: Toni Pfaffenbauer/Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Специалисты Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) создали список самых интересных достопримечательностей России, всего их оказалось 15.

    В первую тройку вошли Долина гейзеров (Камчатский край), Большое Яшалтинское озеро (Республика Калмыкия) и горный хребет Дуссе-Алинь (Хабаровский край), передает RT.

    Четвертое место досталось Ленским столбам (Республика Саха (Якутия), а пятое – замку Шато-Эркен (Кабардино-Балкарская Республика).

    Затем в рейтинге представлены Соловецкий монастырь в Архангельской области, Тавдинские пещеры в Алтайском крае, остров Врангеля в Чукотском автономном округе, утес Степана Разина в Саратовской области и Приморский океанариум в одноименном крае.

    Также интересными для посещения были названы: Иволгинский дацан (Республика Бурятия), Ярославово дворище (Новгородская область), пещеры Хээтэй (Забайкальский край), маяк Анива (Сахалинская область) и водопады Руфабго (Республика Адыгея).

    Ранее Роспотребнадзор рекомендовал россиянам ориентироваться на внутренний туризм.

    Коментарии (4)
    Пейзаж с девушкой на фоне маков украсил трассу «Таврида» ко Дню России
       12 июня 2021, 10:50
    Фото: instagram.com/ludmila.kazarina
    Текст: Наталья Ануфриева

    Арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу «Таврида» в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России, сообщила пресс-служба арт-кластера.

    Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской, передает РИА «Новости».

    Для того, чтобы передать красоту природы Крыма, художники использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цветов.

    Пейзаж передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков, рассказали в арт-кластере.

    «Проект рассчитан на несколько лет, за это время мы создадим вдоль трассы «Таврида» около 90 арт-объектов. Важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров», – сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

    Отмечается, что это уже седьмое изображение, которое художники арт-кластера нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Тогда вдоль трассы «Таврида» создали пять первых муралов.

    В 2021 году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» В. И. Овчинникова. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с министерством транспорта России и Росавтодором.

    Коментарии (8)
    Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России
       12 июня 2021, 08:26
    Фото: Lenin Nolly/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений.

    Блинкен заявил, что США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в представляющих глобальный интерес вопросах, передает РИА «Новости».

    «От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России (...) я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством России в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», – сказал он.

    Госсекретарь добавил, что Вашингтон остается «твердо приверженным» поддержке народа России и стремлению российской стороны «работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать в вопросах, представляющих глобальный интерес».

    При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве.

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    Коментарии (13)
    Иностранцы рассказали, за что они любят Россию

    12 июня 2021, 11:14

    Текст: Вера Басилая

    «Покорила космос», «родина вакцины от коронавируса», «сила добра и справедливости во всем мире», – иностранцы рассказали, за что любят Россию в двух роликах, которые снял МИД России в честь праздника.

    В рамках глобальной акции «Россия – это» друзья нашей страны за рубежом поделились, с чем она у них ассоциируется и чем нравится. МИД РФ в честь Дня России разместил в своем аккаунте в Telegram два ролика, в которых иностранцы рассказывают, за что любят Россию.

    Например, в Марокко отметили, что Россия покорила космос, а во Вьетнаме упомянули, что наша страна является родиной вакцины от коронавируса «Спутник V», а в Бенине считают, что «без России мир бы не был таким, какой он есть», передает РИА «Новости».

    Кроме того, зарубежные участники акции «Россия – это» заявили, что «Россия – это сила добра и справедливости во всем мире», «страна, которая всегда заставляет мечтать», «страна, которая объединяет миллионы людей разных национальностей», а по словам участника акции из Танзании, еще и «борщ, пельмени и блины».

    Зарубежные знаменитости также высказались о своей любви к России. В частности, кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, что Россия – это «страна, о которой давно сказано, что она единственная граничит с Богом».

    «Дорогие друзья, поздравляю с этим прекрасным праздником вас и вашу большую прекрасную страну, к которой я особенно привязана», – заявила певица Мирей Матье.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

    Коментарии (5)
    Путин спрогнозировал хороший урожай в 2021 году

    12 июня 2021, 17:54

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин рассчитывает, что урожай этого года будет хорошим. По его словам, страна «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания».

    «За 2020 год, он пандемийный был, у нас, судя по всему, был рекорд по поставкам на экспорт [сельхозпродукции]. Вот мы всегда гордились тем, что поставляем продукцию оборонного назначения, – в последние годы было по 15 млрд долларов [в год], но в голову не могло прийти, что мы будем поставлять продукты питания на экспорт», – цитирует ТАСС президента.

    По его данным, в прошлом году «вышло на 30 млрд долларов» по экспорту продукции агропромышленного комплекса, «в два раза больше, чем продукция оборонных предприятий».

    Глава государства подчеркнул, что Россия «на 80% сейчас обеспечивает себя основными продуктами питания». «Это серьезная вещь», – уверен он. Путин уточнил, что также хорошие результаты показывает отечественное сельхозмашиностроение. «В 2014 году на внутреннем российском рынке 20% было [отечественных сельхозмашин], сейчас – 60[%], даже за 6-7 лет движение очень заметное, серьезное», – оценил он. По мнению главы государства, такой результат связан и с программой импортозамещения.

    «Надеемся на урожай хороший этого года, судя по всему, он должен быть хорошим», – заявил Путин.

    Ранее Путин обратил внимание на небольшую зарплату тракториста-Героя труда. Он поинтересовался размером зарплаты у Героя Труда тракториста Александра Бондаренко и узнал, что средняя зарплата составляет 24 тыс. рублей в месяц. Президент пообещал, что власти будут и дальше поддерживать развитие села, а руководители отрасли должны подумать о зарплатах.

    Владимир Путин в ходе торжественной церемонии вручения золотых медалей «Горой Труда России» и государственных премий наградил пятерых россиян звездами Героев Труда.

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    Награжденные Путиным Герои Труда подняли флаг на Поклонной горе в Москве
       12 июня 2021, 17:09
    Фото: Сергей Ильин/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Герои Труда, которых сегодня наградил Владимир Путин, подняли российский флаг над Поклонной горой в Москве.

    Флаг России подняли на вершину флагштока под звуки оркестра. После гимна участники церемонии возложили красные гвоздики к Вечному огню напротив Музея Победы.

    Цветы к Вечному огню возложили капитан-наставник отдела департамента безопасности и качества филиала ПАО «Дальневосточное морское пароходство» Геннадий Антохин, тракторист общества с ограниченной ответственностью им. Кирова Александр Бондаренко, машинист крана доменного цеха АО «Евраз» ЗСМК Людмила Суслякова и президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова, передает РИАМО.

    В мероприятии также участвовали юнармейцы, кадеты, суворовцы, волонтеры Победы, поисковики.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

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    «Единая Россия» провела праздничные флешмобы в регионах страны

    12 июня 2021, 14:29

    Текст: Наталья Ануфриева

    В российских регионах активисты партии «Единая Россия» (ЕР) провели флешмобы ко Дню России: разворачивали флаги, проносили их по улицам городов, вручали жителям трехцветные ленты.

    В Подмосковье члены местного отделения «Единой России» и активисты «Молодой Гвардии» при поддержке культурно-досугового клуба «Мечта» и жителей округа устроили флешмоб в рамках партийного проекта «Историческая память». Полотнище размером 14 на 100 метров растянули на главной площади поселка Нахабино в Красногорске, говорится в сообщении на сайте ЕР.

    Велосипедисты, скейтеры и роллеры Благовещенска провезли флаг страны от памятника основателю города Муравьеву-Амурскому до общественно-культурного центра, где их встретили активисты «Молодой Гвардии» вместе с юнармейцами и сотрудниками регионального МЧС. Все вместе они развернули 12-метровый триколор под звуки гимна страны, а прохожим раздали ленты цвета российского флага. 

    На городской набережной Благовещенска прошел праздничный концерт. Во время одной из композиций представители различных диаспор города также развернули 12-метровый флаг России на берегу реки Амур.

    «Сила страны – в ее гражданах, в их стремлении построить современное общество, сохранить исторические традиции и культурное многообразие», – сказал депутат фракции «Единой России» законодательного собрания Амурской области Евгений Тюхаев. 

    В Омской области 12 июня партийные активисты развернули российский флаг размером 8 на 18 метров в сквере 70-летия Победы в Омске. Местным жителям участники акции раздали ленты-триколор. В завершение в небо запустили воздушного змея. 

    «Нам есть, чем гордиться, что помнить и чем дорожить, ведь мы живем в стране с великим культурным, историческим и духовным наследием», – сказал секретарь регионального отделения «Единой России» Вадим Бережной. 

    В Екатеринбурге колонна единороссов с семьями развернула флаг России длиной более 50 метров, прошла по историческому скверу и присоединилась к празднованию на центральной площадке города. 

    Активисты «Единой России» в Чувашии также организовали флешмоб, в рамках которой на берегу Волги развернули семиметровый флаг страны. 

    Ранее президент России Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

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    Российские компании поздравили граждан страны с Днем России

    12 июня 2021, 13:19

    Текст: Наталья Ануфриева

    Российские компании, в числе которых Роснефть, Газпром, Росатом и РЖД, подготовили праздничные ролики, в которых поздравили граждан страны с Днем России.

    ООО «Газпром трансгаз Ухта» подготовило праздничный ролик с участием работников предприятия.

    «Мы раскрываем крылья, мы обретаем силы, вперед, Россия!» – спели они.

    Госкорпорация «Росатом» подготовила видео с участием юных россиян: детсадовцы, одетые в белые, красные и голубые футболки, с воздушными шариками в руках, образовали российский триколор.

    ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Астраханская область) подготовило видео с участием своих сотрудников под песню группы «Любэ» «Рассея», а ПАО «Химпром» (входит в ГК «Ренова») решило поздравить россиян видео под лозунгом «Химики трудятся на благо страны»: работники провели семейные спортивные соревнования, а также исполнили гимн России, держа в руках флаги предприятия и страны.

    В аэропорту Курумоч (Самара) продемонстрировали «вальс» работающей в воздушной гавани техники с развевающимися на ней триколорами, а в ролике международного аэропорта «Гагарин» (Саратов) показана работа сотрудников в формате флешмоба с передачей флага России; затем они вышли колонной, держа в руках лозунг: «Наша сила – быть вместе».

    В аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) сотрудники организовали флешмоб, а также продемонстрировали работу спецтехники авиаузла.

     

    Компания «Аэрофлот» поздравила пассажиров на борту самолета.

    В Мончегорске на Кольском полуострове сотрудники «Норникеля» устроили праздничный флешмоб на проходной Кольской ГМК, поздравляя коллег с праздником.

    Волонтеры РЖД подарили красно-сине-белые цветы сотрудникам и пассажирам вокзала Восточный (Москва). Затем около здания вокзала растянули огромный флаг России, который держали как сотрудники вокзала, так и прохожие.

    Сотрудники компании «Транснефть», которые трудятся на территории «от Балтики до Тихого океана», спели гимн России, а работники из Москвы выстроились в форме сердца в цветах триколора.

    Горьковский автомобильный завод (Нижний Новгород) записал ролик с танцевальным номером, а инженер-испытатель Ярославского моторного завода Илья Бондаренко записал рэп-композицию и клип о любви к России.

    Ранее в Mail.ru Group представили арт-визитки городов ко Дню России, а художники арт-кластера «Таврида» украсили федеральную трассу «Таврида» в Крыму. Также МИД опубликовал ролик, в котором иностранцы рассказали, за что они любят Россию.

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    В честь Дня России в столице Молдавии прошла парусная регата

    12 июня 2021, 23:24

    Текст: Антон Никитин

    В честь Дня России в кишиневском парке «Валя Морилор» («Долина мельниц») в субботу прошла парусная регата с участием около трех десятков яхт разных классов. Состязания были организованы Национальной федерацией спортивного яхтинга при поддержке представительства Россотрудничества в Молдавии.

    Праздник украсили выступления детских творческих коллективов и организованная в парке фотовыставка «Многогранная Россия». Она была составлена из пейзажей Москвы, Петербурга, городов Золотого кольца, а также Алтая, Ингушетии и Сибири. В торжествах приняли участие экс-президент Молдавии Игорь Додон, российский посол Олег Васнецов, руководитель Русского дома в Кишиневе Андрей Муравьев, глава Бюро межэтнических отношений Елена Белякова, руководители общественных организаций, передает ТАСС.

    «Россия – наш самый искренний друг и самый надежный стратегический партнер, проверенный временем. У нас общая история, были общие победы и тяжелые периоды. И эту братскую связь мы будем хранить», – отметил в выступлении перед собравшимися Додон.

    Посол Васнецов отметил неподдельный интерес к России со стороны жителей республики. «На молдавской земле у нас много друзей, кто чтит общие страницы нашей великой истории и имена ее творцов. Нас связывают духовно-нравственные ценности и ориентиры, взаимная симпатия. Этим отношением и наследием мы искренне дорожим», – отметил в своем поздравлении дипломат.

    Праздничные мероприятия также прошли в Тирасполе. Это были концерты, спортивные состязания и флешмобы, в рамках которых на улицах молодые активисты разворачивали многометровый российский триколор. Торжества завершились в субботу вечером салютом.

    Поздравительные послания по случаю Дня России руководству РФ в субботу направили президент Молдавии Майя Санду, глава молдавского парламента Зинаида Гречаный, руководители непризнанного Приднестровья, а также другие политики.

    Ранее в субботу президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда в Кремле поздравил жителей страны с Днем России. Кроме того, днем в стратосферу запустили российский триколор. Вечером в Москве на Красной площади состоялся приуроченный ко Дню России праздничный концерт. На одной сцене выступили участники «Большой перемены», резиденты «Тавриды» и звезды эстрады.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

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