Путин поздравил жителей страны с Днем России

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НОВОСТЬ ЧАСА

В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса

12 июня, суббота  |  Последнее обновление — 13:00  |  vz.ru
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Армянский коньяк сдался Евросоюзу

Армения лишается права называть свой алкоголь коньяком Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press
Армения отдает европейцам всего за три миллиона евро свое советское алкогольное наследие – армянский коньяк. Ереван не сможет его больше называть коньяком. А этих денег ни на какую помощь коньячной промышленности, конечно, не хватит. Почему Армения так легко отдала то, что ее кормит, в отличие от России, которая отстояла свои права и на коньяк, и на шампанское?  Подробности...
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США компенсировали Зеленскому позор щедрым подарком

В отличие от Байдена, Блинкен уже встречался с Зеленским Ukrainian Presidential Office/XinHua
/Global Look Press
Офис президента Украины провел большую работу, чтобы выжать для Зеленского максимум пользы из грядущих переговоров Путина и Байдена. В итоге информационная спецоперация вылилась в позор – Байден отказался от встречи с Зеленским, а Белый дом потребовал от Киева срочно переписать сообщения об итогах их телефонного разговора. Но в дело вмешался госсекретарь Блинкен с очень щедрым подарком для Зеленского. Подробности...
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Почему коронавирус не уходит из России

COVID-19 гораздо опаснее прочих вирусных инфекций, напоминают врачи Валерий Шарифулин/ТАСС
Российские медики фиксирует рост числа случаев COVID-19. Несмотря на доступность уже нескольких отечественных вакцин, далеко не все россияне готовы прийти на прививочный пункт. Такими темпами потребуется более года, чтобы вакцинировать до 50% населения России. Как стране добиться коллективного иммунитета? Подробности...
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США испуганы технологическим прорывом Китая

Китайские технологии стремительно догоняют и обгоняют американские SOPA Images/Reuters
Американская элита начинает реализацию грандиозной задачи – первой такой со времен лунной гонки с СССР. Сотни миллиардов долларов будут вложены в развитие национальной науки и технологии, и все потому, что буквально в затылок Америке дышит Китай. В каких областях знаний и изобретений КНР уже обошла США? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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В чем был смысл декларации о суверенитете России

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
О конфликтах и войнах, случившихся по итогам распада СССР, жалеют сегодня не только на Украине. Не только в Грузии, Армении и Азербайджане. Жители стран Прибалтики хотят вернуть утраченные экономические связи с Россией. Даже поляки сегодня любят и понимают русских. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Почему «раскололся» Протасевич

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В Гозманах, Быковых, Шендеровичах, сколь бы они, возможно, ни были кому-то неприятны, все же есть чего ломать. В Протасевиче – здравствуй, племя младое, незнакомое – ломать нечего. Подробности...
Обсуждение: 40 комментариев

Без свободы человек может обходиться свободно

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Можно считать оптимизм привычкой видеть плюсы даже на кладбище. Как по мне, кладбище, на котором еще не лежишь – уже повод для оптимизма. Подробности...
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    НОВОСТЬ ЧАСА: В России выявили 13,5 тыс. новых случаев коронавируса
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    Путин поздравил жителей страны с Днем России

    12 июня 2021, 12:44

    Текст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.

    Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».

    «Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.


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    Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом

    11 июня 2021, 19:59

    Текст: Елизавета Булкина

    Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

    По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как  проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».

    Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.

    Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.

    7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Путин сравнил Байдена и Трампа
       12 июня 2021, 03:55
    Фото: Liu Jie/XinHua/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

    Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.

    Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».

    При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.

    «Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.

    Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.

    Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

    Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».

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    Путин: Я привык к атакам с разных сторон
       12 июня 2021, 08:50
    Фото: Alexei Druzhinin/
    Kremlin Pool/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.

    Путин заявил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.

    «Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.

    Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».

    «Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.

    Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.

    Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.

    В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.

    Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.

    Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

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    Путин оценил состояние отношений России и США
       12 июня 2021, 01:59
    Фото: www.kremlin.ru
    Текст: Антон Никитин

    Российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.

    «Наши отношения упали до низшей точки за последние годы», – приводит слова Путина ТАСС.

    Ранее в администрации президент США Джо Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.

    Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

    Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».

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    Орейро в кокошнике поздравила россиян с Днем России
       12 июня 2021, 05:58
    Фото: twitter.com/EmbRusiaEnArgEs
    Текст: Антон Никитин

    Латиноамериканская актриса и певица Наталия Орейро надела кокошник и записала видеопоздравление с Днем России, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине.

    «Россия для меня – тоже Родина. Я вас люблю!», – сказала актриса на русском языке видеопоздравлении, которое опубликовало посольство РФ в Аргентине на странице дипломатического представительства в Twitter.

    На видео, которое сопровождается фразой «С Днем России», Орейро предстала в кокошнике.

    Напомним, в июне 2020 года певица также сообщила, что подала документы на оформление российского гражданства. Орейро пояснила, что не собирается жить в России, но хочет получить российское гражданство в знак признательности за любовь россиян. Позже посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил, что процесс получения гражданства России Наталией Орейро затянулся из-за ситуации с распространением коронавируса.

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    Путин подписал закон с поправками ЕР о бесплатной газификации

    11 июня 2021, 15:14

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий реализовать мероприятия «дорожной карты» повышения уровня газификации России и бесплатно довести газопровод до границ земельных участков граждан.

    Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Документом вводится институт единого оператора газификации, которым станет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ), то есть Газпром. Однако там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации – самая крупная организация, осуществляющая эксплуатацию и развитие на территории газораспределительных сетей и их объектов, оказывающая услуги, связанные с подачей газа потребителям и их обслуживанием, передает РИА «Новости».

    Закон касается и источников финансирования газификации: речь идет, прежде всего, об инвестиционной надбавке ГРО, которую теперь можно будет направлять на финансирование «последней мили» – строительства трубы от межпоселкового газопровода до границ участка.

    Кроме того, единый оператор или региональный оператор как центр ответственности смогут привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов. Рост тарифов для населения выше инфляции при этом исключается, также на население не будут распространяться инвестиционные надбавки.

    При этом услуги населению по подключению к газу должны будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. В рамках этих договоров до границы участка подведение газа будет осуществляться без привлечения средств граждан.

    Что же касается затрат на проведение газа в границах участков и газификации непосредственно домовладений, то стоимость этих услуг будет нормироваться и контролироваться.

    Вместе с тем меняется статус региональных топливно-энергетических балансов – из статистических документов они превращаются в аналитические и прогнозные, утверждаются первым должностным лицом субъекта России и ложатся в основу концепции энергообеспечения региона. На их основе и будут строиться региональные программы газификации.

    Ранее Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.

    Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров.

    Глава Минэнерго Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.

    О бесплатном подключении домовладений россиян к газовым сетям Путин заявлял в послании Федеральному собранию. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов.

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    Швейцария пригласила в Женеву глав двух великих держав

    12 июня 2021, 07:21

    Текст: Антон Никитин

    Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом в Женеве и твердо убеждена, что диалог между двумя великими державами необходим для решения двусторонних и глобальных проблем, заявил швейцарский президент Ги Пармелен.

    «Швейцария приветствует встречу российского президента Владимира Путина с американским президентом Джо Байденом, которая состоится в Женеве 16 июня. У Швейцарии есть давняя традиция добрых услуг, и она с нетерпением ждет прибытия двух глав государств в Женеву», – сказал Ги Пармелен в интервью ТАСС.

    По словам политика, «Швейцария рада вновь стать площадкой для встречи на столь высоком уровне и ощущать доверие обеих сторон».

    Ги Пармелен подчеркнул, что Берн «поддерживает добрые отношения с обеими странами на протяжении многих лет и проводит открытую и транспарентную политику диалога». «Швейцария убеждена в том, что конструктивный диалог между двумя великими державами необходим и очень полезен для решения межгосударственных и глобальных проблем», – констатировал политик.

    Отвечая на вопрос о том, все ли уже готово к российско-американскому саммиту, он сказал: «Подготовка ведется в тесном контакте с российской и американской делегациями. Мы будем готовы».

    Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.

    Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.

    Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».

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    Путин наградил врачей кардиоцентра Благовещенска за мужество

    12 июня 2021, 02:57

    Текст: Антон Никитин

    Президент России Владимир Путин наградил работников клиники кардиохирургии Амурской государственной медицинской академии за мужество и самоотверженность при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях.

    «За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, наградить работников клиники кардиохирургии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская государственная медицинская академия», – говорится в указе, который опубликован на официальном портале правовой информации.

    Орденом Пирогова награждены главный врач Александр Коротких, завотделением Виктор Никитин, врачи Георгий Кондратов, Валентин Филатов, Александр Филиппов, Станислав Фукс. Медалью Луки Крымского награждены медсестры Елена Андриевская, Надежда Науршина, Анжелика Хорсак, а также санитарка Ирина Хангану.

    Напомним, в начале апреля во время пожара в больнице Благовещенска восемь врачей решили остаться в горящем здании кардиохирургического корпуса для завершения операции, чтобы спасти пациента. Героев представили к государственным наградам.

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    Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией

    11 июня 2021, 22:47

    Текст: Антон Никитин

    Президент Владимир Путин наградил медалями и орденами врачей, медсестер и других медработников, а также сотрудников Роспотребнадзора из разных регионов России за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19) и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

    Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации. Так, орденом Пирогова отмечены 21 сотрудник различных медучреждений, некоторые из которых – посмертно, а медалью Луки Крымского – почти семь десятков медиков. Еще нескольким врачам и медсестрам присуждены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени или звания «Заслуженного работника здравоохранения РФ».

    Кроме того, «за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции» орденом Пирогова награждены более 180 человек, в основном – сотрудники региональных управлений Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии, и еще около 80 их коллег удостоились медали Луки Крымского.

    За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу орденом Почета награжден научный руководитель Института гигиены, токсикологии пестицидов и химической безопасности Федерального научного центра гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана Валерий Ракитский, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени – гендиректор Федерального научно-клинического центра специализированных видов медпомощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства Александр Троицкий, еще несколько человек удостоились медалей Луки Крымского, званий «Заслуженный врач РФ» и «Заслуженный работник здравоохранения РФ».

    Напомним, в начале мая Путин посмертно наградил орденом Пирогова медиков за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

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    Пейзаж с девушкой на фоне маков украсил трассу «Таврида» ко Дню России
       12 июня 2021, 10:50
    Фото: instagram.com/ludmila.kazarina
    Текст: Наталья Ануфриева

    Арт-объект в цветах государственного флага России украсил федеральную трассу «Таврида» в Крыму: изображение девушки на фоне маков и моря создали художники арт-кластера «Таврида» ко Дню России, сообщила пресс-служба арт-кластера.

    Арт-объект создавали шесть художников в течение пяти дней. Для росписи высотой 10 метров и длиной 43 метра потребовалось 200 литров фасадной краски и еще 300 аэрозольных баллончиков с краской, передает РИА «Новости».

    Для того, чтобы передать красоту природы Крыма, художники использовали более 25 оттенков белого, синего и красного цветов.

    Пейзаж передает образы крымской природы: белый цвет триколора – это белые облака, синий – море, красный – поле цветущих маков, рассказали в арт-кластере.

    «Проект рассчитан на несколько лет, за это время мы создадим вдоль трассы «Таврида» около 90 арт-объектов. Важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров», – сказал руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин.

    Отмечается, что это уже седьмое изображение, которое художники арт-кластера нарисовали вдоль главной дороги Крыма. Стрит-арт-проект стартовал в 2020 году в рамках фестиваля «Таврида.АРТ». Тогда вдоль трассы «Таврида» создали пять первых муралов.

    В 2021 году к празднованию Дня Победы художники оформили еще один тематический мурал по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» В. И. Овчинникова. Проект реализуется арт-кластером «Таврида» совместно с министерством транспорта России и Росавтодором.

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    Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России
       12 июня 2021, 08:26
    Фото: Lenin Nolly/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Наталья Ануфриева

    Госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений.

    Блинкен заявил, что США поддерживают желание россиян сотрудничать с международным сообществом и содействовать в представляющих глобальный интерес вопросах, передает РИА «Новости».

    «От лица правительства США я поздравляю граждан России, когда вы празднуете День России (...) я воспользуюсь этой возможностью, чтобы подтвердить стремление США к конструктивному взаимодействию с правительством России в интересах продвижения более стабильных и предсказуемых двусторонних отношений», – сказал он.

    Госсекретарь добавил, что Вашингтон остается «твердо приверженным» поддержке народа России и стремлению российской стороны «работать вместе с международным сообществом и мирно сотрудничать в вопросах, представляющих глобальный интерес».

    При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США сохраняют за собой возможность принятия новых мер в отношении России, несмотря на проведение саммита в Женеве.

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    Российский триколор запустили в стратосферу в честь Дня России
       12 июня 2021, 09:28
    Фото: ОНФ
    Текст: Наталья Ануфриева

    Российский триколор запущен в стратосферу в честь Дня России, он поднялся во Владимирской области на высоту более 26 километров, рассказали в Общероссийском народном фронте (ОНФ).

    В сообщении указывается, что «накануне Дня России активисты Народного фронта вместе с партнерами подняли один из главных символов страны – российский триколор – в стратосферу», летательный аппарат с ним «стартовал с аэродрома Раздолье во Владимирской области и поднялся на высоту 26,6 тыс. метров», передает РИА «Новости».

    Для проведения акции Народный фронт обратился к организации «Стратонавтика», которая специализируется на запуске в стратосферу исследовательских, развлекательных и других миссий.

    «Сложная задача перед запуском – согласовать маршрут полета. Мы выбрали точку взлета – аэропорт в Раздолье. Средняя продолжительность полета в стратосферу полтора-два часа. Все это время наши камеры ведут съемку миссии», – объяснил руководитель «Стратонавтики» Денис Ефремов, отметив, что из-за розы ветров точки старта и приземления аппарата могут различаться на десятки километров.

    На борту, кроме флага, проходил летные испытания новый образовательный конструктор «стратосферный спутник», разработанный для инженерного обучения школьников. Отмечается, что такие конструкторы разосланы по детским командам в разные города России.

    «Сейчас ребята собирают свои модели спутников с различной, придуманной самостоятельно полезной нагрузкой, а через две недели все команды соберутся на очный этап в Черноголовке, где вместе с наставниками и при поддержке Роскосмоса запустят собственные аппараты на испытания в стратосферу», – добавили организаторы.

    Единственным «врагом» запуска могла стать непогода, но за 15 минут до старта ветер стих, а грозовая туча прошла буквально в паре сотен метров от аэродрома. Поднявшись на высоту около трех тысяч метров, камера на борту летающего объекта передала на землю абсолютно солнечное небо. Подъем до пиковой высоты занял примерно два часа, после чего аппарат стал опускаться на землю.

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    Иностранцы рассказали, за что они любят Россию

    12 июня 2021, 11:14

    Текст: Вера Басилая

    «Покорила космос», «родина вакцины от коронавируса», «сила добра и справедливости во всем мире», – иностранцы рассказали, за что любят Россию в двух роликах, которые снял МИД России в честь праздника.

    В рамках глобальной акции «Россия – это» друзья нашей страны за рубежом поделились, с чем она у них ассоциируется и чем нравится. МИД РФ в честь Дня России разместил в своем аккаунте в Telegram два ролика, в которых иностранцы рассказывают, за что любят Россию.

    Например, в Марокко отметили, что Россия покорила космос, а во Вьетнаме упомянули, что наша страна является родиной вакцины от коронавируса «Спутник V», а в Бенине считают, что «без России мир бы не был таким, какой он есть», передает РИА «Новости».

    Кроме того, зарубежные участники акции «Россия – это» заявили, что «Россия – это сила добра и справедливости во всем мире», «страна, которая всегда заставляет мечтать», «страна, которая объединяет миллионы людей разных национальностей», а по словам участника акции из Танзании, еще и «борщ, пельмени и блины».

    Зарубежные знаменитости также высказались о своей любви к России. В частности, кинорежиссер Эмир Кустурица рассказал, что Россия – это «страна, о которой давно сказано, что она единственная граничит с Богом».

    «Дорогие друзья, поздравляю с этим прекрасным праздником вас и вашу большую прекрасную страну, к которой я особенно привязана», – заявила певица Мирей Матье.

    День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.

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    Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России
       12 июня 2021, 10:28
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Вера Басилая

    Лидер КНДР Ким Чен Ын отправил президенту России Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России, пожелав ему «здоровья и больших успехов», а народу страны – благосостояния и процветания, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

    «Я выражаю уверенность, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, которые вступили в новую фазу развития после нашей первой встречи, прошедшей во Владивостоке в России, будут непрерывно расширяться и укрепляться во всех сферах», – заявил северокорейский лидер, передает РИА «Новости».

    В телеграмме Ким Чен Ын от имени правительства и народа КНДР тепло поздравил президента, правительство и народ «дружественной России», пожелал Путину «здоровья и больших успехов», а народу России – благосостояния и процветания.

    Он отметил, что обе страны стремятся беречь и далее развивать в соответствии с новой эпохой дружественные отношения, которые имеют давнюю историю и традицию.

    Ранее госсекретарь Энтони Блинкен от лица США поздравил россиян с Днем России и подтвердил приверженность Вашингтона к конструктивному диалогу с Москвой для развития стабильных двусторонних отношений.

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    Путин отметил вклад Невского в становление государственности России

    12 июня 2021, 12:23

    Текст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин направил приветствие организаторам и гостям выставки «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского», отметив вклад князя в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы.

    «Проведение столь масштабной, содержательной выставки, собравшей в Государственной Третьяковской галерее произведения искусства из многих музеев страны, – свидетельство глубокого, искреннего интереса представителей разных поколений к родной истории, к нашим корням и истокам. И, конечно, это дань глубокого, безмерного уважения к нашему великому соотечественнику – князю Александру Невскому, истинному патриоту и подвижнику, доблестному воину и мудрому дипломату. Его имя, огромный вклад в становление российской государственности, в созидание мощной, единой державы, навсегда останутся в памяти благодарных потомков», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Президент России также выразил уверенность, что посвященная важнейшим страницам истории выставка достойно выполнит свою просветительскую и патриотическую миссию, способствуя сбережению богатейшего культурного наследия страны. Он отметил работу Патриаршего совета по культуре и Министерства культуры РФ, которые выступили организаторами выставки, пожелал гостям успехов и добрых впечатлений от посещения экспозиции.

    Выставка «История России глазами художников. К 800-летию со дня рождения Александра Невского» откроется для посетителей 13 июня в Государственной Третьяковской галерее. В экспозицию вошли более 100 полотен из 37 российских музеев и трех частных собраний. Посетители увидят картины Ильи Репина, Василия Сурикова, Виктора Васнецова, Василия Перова, Константина Маковского, Александра Литовченко, Клавдия Лебедева, Сергея Иванова, Василия Верещагина и многих других авторов, которые отразили характерные для своего времени представления о далеком и недавнем историческом прошлом России. Центральным произведением экспозиции был выбран легендарный триптих Павла Корина «Александр Невский».

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