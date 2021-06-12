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Меркель заявила, что обсудила с Байденом «Северный поток – 2»
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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что провела встречу с президентом США Джо Байденом и обсудила его будущую встречу с российским лидером Владимиром Путиным, а также «Северный поток – 2».
«У меня действительно была встреча с американским президентом, у нас также будет возможность в скором времени поговорить подольше. Мы сегодня прежде всего о его будущей встрече с Владимиром Путиным, в том числе и на совещаниях, и обменялись мнениями в этой связи, также о саммите НАТО и по вопросу Афганистана», – заявила на полях саммита канцлер ФРГ, передает РИА «Новости».
Говоря о «Северном потоке – 2» Меркель заявила, что Украина должна остаться партнером в поставках газа из России. «Мы (с Байденом) также коротко обсудили тему «Северного потока – 2». Вы знаете, что тут идут переговоры с американским правительством и экспертами федерального правительства. Считаю, что мы на правильном пути, для нас обоих существенно... что Украина должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа», – отметила она.
Накануне стало известно, что Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2».
Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы.
Путин поздравил жителей страны с Днем России
Президент Владимир Путин на церемонии вручения госпремий и награждения героев труда поздравил всех собравшихся в Кремле и жителей страны с Днем России.
Президент отметил, что эта дата «знаменует не только современное развитие отечества, но и весь его многовековой, непрерывный путь, величие его истории, его свершений, побед и достижений». По его словам, «это богатейшее наследие создавалось многими поколениями наших предков», передает РИА «Новости».
«Их трудовые и ратные подвиги, бесконечная преданность родине вызывают уважение и гордость, стремление быть достойными их героических судеб, хранить, утверждать в своей жизни завещанные нам ценности, которые и сегодня имеют колоссальное значение для всего нашего движения вперед», – заявил Путин.
День России отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Название «День России» официально было присвоено празднику в 2002 году.
В ЛНР заявили о гибели пяти ополченцев в результате нападения украинских диверсантов
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Украинские диверсанты напали на наблюдательный пост в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), пять ополченцев убиты, сообщили в народной милиции ЛНР.
«11 июня диверсионной группой отдельного центра специальных операций «Запад» на наблюдательном посту народной милиции в районе населенного пункта Голубовское Луганской народной республики были хладнокровно убиты пятеро ополченцев. Не исключено, что целью данной провокации является вызов ответного огня со стороны подразделений народной милиции для их последующего обвинения в нарушении Минских договоренностей и активизации боевых действий», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.
«Наши военнослужащие застрелены выстрелами в голову с использованием специального вооружения. При этом один из них убит выстрелом, сделанным из снайперской винтовки иностранного производства. Остальные расстреляны в упор украинской диверсионной группой, проникшей на территорию поста», – добавили в народной милиции ЛНР.
В ведомстве добавили, что у них есть данные о поставках одной из американских компаний минобороны Украины партии снайперских винтовок, а также боеприпасов к ним. «Кроме того, правительством Соединенных Штатов Киеву поставляются приборы ночного видения, что способствует увеличению количества обстрелов позиций народной милиции со стороны ВСУ в темное время суток. Также американские военные специалисты с 13 апреля в тренировочном лагере в районе города Мариуполя осуществляют подготовку снайперов для ВСУ», – сказано в заявлении.
Ранее Филипоненко обвинил украинских силовиков в дистанционном минировании линии соприкосновения в Донбассе, а также в установке новых станций радиоэлектронной борьбы.
УЕФА опроверг заявление Киева о разрешении сохранить надпись «Героям слава!» на футболках
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) попросил Украинскую ассоциацию футбола прикрыть слоган «Героям слава!» на футболках сборной, выполнение этого требования будет контролироваться перед каждым матчем чемпионата Европы, заявили в пресс-службе УЕФА.
«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган «Героям слава!» на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», – передает сообщение РИА «Новости».
Ранее президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко заявил, что лозунг «Героям слава!» будет размещен на форме национальной сборной Украины, якобы об этом удалось договориться с УЕФА.
Напомним, на Украине представили новые комплекты игровых форм, в которых сборная страны будет выступать на чемпионате Европы – 2020, на форме изображена карта Украины с силуэтом Крыма.
Кто станет победителем чемпионата Европы по футболу Евро-2020?
В УЕФА изначально одобрили форму сборной Украины для выступления на чемпионате Европы, на которую будет нанесен лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!». Но в четверг в УЕФА заявили, что футболистам нужно убрать с формы этот лозунг. В ответ на Украине предложили добавить на форму сборной несколько российских регионов.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя требование УЕФА к сборной Украины по футболу убрать лозунг «Героям слава!» с формы, заявил, что политику нельзя допускать в спорт.
Однако исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!» официальными футбольными символами Украины.
Песков объяснил, почему Путин согласился встретиться с Байденом
Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден проведут саммит в Женеве из-за плохих отношений между странами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
По данным телеканала, Песков заявил, что Путин встречается с Байденом, так как проведения саммита требует «плохое состояние отношений» между США и Россией, передает РИА «Новости».
Переговоры Путина и Байдена пройдут 16 июня в Женеве на вилле «Ла Гранж» возле древнеримских руин в окружении уникальных розариев. Вилла находится на территории одноименного парка на берегу Женевского озера.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет. После этого американский посол в Москве заявил, что с нетерпением ждет возможности присоединиться к Байдену в Женеве.
7 июня в администрации американского лидера поделились ожиданиями от встречи лидеров России и США, а также объяснили, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Президент России также поделился ожиданиями от переговоров с американским президентом, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
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Проглоченному китом аквалангисту из США удалось выжить
Аквалангист в американском штате Массачусетс смог выбраться из пасти горбатого кита, сообщило местное издание Cape Cod Times.
По сведениям издания, 56-летний Майкл Пакард в пятницу утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун. «Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мыщц во рту», – приводит слова аквалангиста ТАСС.
Поначалу Пакард подумал, что его съела акула, но не найдя зубов у напавшего на него существа и осознав, что он не получил каких-либо серьезных травм, дайвер понял, что находится внутри кита. Аквалангист начал интенсивно двигаться, после чего кит вынырнул на поверхность, замотал головой и выпустил его. Напарник Пакарда затащил его на лодку и отвез на берег. Дайвера доставили в местную больницу, медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.
Ранее в Сети появилось видео попытки кита проглотить дайвера у берегов ЮАР.
Путин сравнил Байдена и Трампа
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу NBC.
Глава российского государства, слова которого были приведены на английском языке, отметил, что «президент Байден, конечно, сильно отличается от Трампа». Путин констатировал, что Байден является карьерным политиком. «Он фактически всю взрослую жизнь занимался политикой», – приводит слова президента России ТАСС.
Путин допустил, что у Байдена могут быть «некоторые преимущества, некоторые недостатки». Российский лидер также выразил надежду на то, что «со стороны действующего президента США не будет импульсивных шагов».
При этом президент России подчеркнул, что уважает 45-го американского лидера Дональда Трампа. «Даже сейчас я считаю, что бывший американский президент господин Трамп – неординарная личность, талантливый человек, иначе он не стал бы президентом США», – отметил российский лидер.
«Он – яркая личность. Он может нравиться вам или нет. Но он пришел не из американского истеблишмента, он не был частью большой политики до этого, и некоторым это нравится, некоторым нет, но это факт», – добавил Путин.
Ранее глава государства констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Ранее президент России поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США. В Кремле указали на риски для всего мира из-за спада в отношениях России и США, однако призвали не испытывать завышенные ожидания от саммита. В администрации Байдена также поделились ожиданиями от встречи, объяснив, для чего Байден хочет встретиться с Путиным. Сенатор Алексей Пушков посоветовал Байдену не пытаться в Женеве навязывать Путину какие-либо требования или «играть мускулами».
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В Японии предрекли гибель страны из-за «удара России» по авторитету Токио
Японцы сочли ситуацию с задержанием шхуны «Эйхо-мару» сахалинскими пограничниками ударом по имиджу Токио и угрозой национальной безопасности страны.
Комментарии подобного содержания появились под публикацией газеты Yomiuri о ситуации со шхуной, передает РИА «Новости».
«Если мы не поменяем конституцию и не станем с ответственностью участвовать в военных маневрах и учениях с союзниками, то так и останемся без всякого авторитета! Если не завладеем атомным оружием, то Япония скоро закончится как страна!» – считает один из комментаторов.
«Вы теперь понимаете, что Япония во всем отстает?! В образовании, в юриспруденции, в искусственном интеллекте? Все нужно менять! Охватывает острое беспокойство за будущее наших детей!» – высказался другой.
При этом некоторые призвали Токио незамедлительно принять ответные меры в адрес Москвы.
«России доверять нельзя. Нужно выдвинуть базы сил самообороны и американские базы поближе к России!» – считает читатель.
«Всегда русские арестовывают наши рыболовные суда. А почему мы их не арестовываем? Может, попробовать?» – предложил пользователь.
Один из читателей газеты выразил мнение, что после этого инцидента Японии следует начать арестовывать все рыболовецкие суда, в том числе из Китая, Южной Кореи и КНДР.
«Япония слаба по сравнению с Россией. Каждый год русские досматривают и арестовывают по несколько десятков японских рыболовецких судов. Японское правительство об этом знает, но ничего серьезного не предпринимает», – посетовал комментатор.
Другой пользователь подчеркнул, что Япония легко отделалась, и призвал соотечественников перестать заниматься незаконным промыслом в чужих водах.
Ранее сообщалось, что японскую шхуну «Эйхо-мару», задержанную сахалинскими пограничниками в конце мая с крабом на борту, отпустили после уплаты штрафа в размере 6 млн рублей.
Космонавт рассказал о рисках для экипажа в российском сегменте МКС
Состояние российского сегмента Международной космической станции оставляет желать лучшего, существуют серьезные риски для космонавтов, заявил космонавт и депутат Госдумы Максим Сураев.
«Сейчас состояние российского сегмента очень сильно далеко от хорошего. Та же самая система жизнеобеспечения и просто состояние систем в общем. Я это видел еще пять-шесть лет назад. Там есть серьезные риски для экипажа. Пока все нормально», – сказал Сураев в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Каждый раз я беспокоюсь за членов экипажа российского сегмента. Системы практически один в один перекочевали со станции «МИР». Если посмотреть на американцев, они брали у нас там опыт, технологии и уже строили на основании нашего опыта свои системы на другом уровне, то у нас практически все то же самое», – предупредил космонавт.
По словам Сураева, глобальные космические программы будут осуществляться совместно многими странами, поскольку это «очень затратное дело».
«Сейчас МКС – это самое дорогое творение человечества рукотворное за всю историю. Естественно, одна страна не потянет, естественно это очень тяжело, это очень затратно», – заключил он.
Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что перспективная российская орбитальная служебная станция (РОСС) будет обладать открытой архитектурой, что позволит ей вечно находиться на орбите.
Президент РАН Александр Сергеев отмечал, что РОСС должна будет выполнять универсальные задачи от научных исследований до сборки космических аппаратов для полетов в дальний космос.
Исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко говорил, что российская национальная станция будет развернута на орбите в два этапа до 2035 года.
До этого Рогозин сообщал, что решение о выходе России из проекта МКС может быть пересмотрено в случае снятия американских санкций.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова отмечали, что решение о выходе России из МКС с 2025 года будет принято по итогам технического обследования станции. Кроме того, решение о работе России на МКС будет приниматься после 2024 года. По итогам принятия решения по данным вопросам будут начаты переговоры с партнерами об условиях и формах взаимодействия после 2024 года.
Дерипаска отреагировал на повышение ключевой ставки
Российский бизнесмен Олег Дерипаска назвал безумием повышение Центробанком ключевой ставки.
«Безумие с ключевой ставкой и укреплением рубля продолжается. Я так понял, лоббисты carry-tradings [стратегия получения прибыли на валютном рынке за счет разной величины процентных ставок] сильнее, чем простые россияне, в нашей политике», – написал он в своем телеграм-канале.
Напомним, Центробанк объявил о решении повысить ключевую ставку на 5 п. п., до 5,5% годовых. Отмечается, что баланс рисков значительно сместился в сторону проинфляционных, повышенное инфляционное давление «в условиях завершающегося восстановления экономики может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели». Это, по мнению регулятора, создает необходимость повышения ключевой ставки.
Собянин продлил выходные до 20 июня для ослабления скорости распространения COVID
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня с сохранением заработной платы для работников столицы.
«Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников», – сообщается в блоге Собянина.
Мэр уточнил, что «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней – с 12 по 20 июня. По его словам, это решение касается предприятий и организаций всех форм собственности, которые обычно не работают по выходным (воскресеньям).
Также, по словам мэра, с 13 по 20 июня 2021 временно приостанавливается работа детских игровых комнат и фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общественного питания (ресторанах, кафе, барах), а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях запрещается обслуживание посетителей в ночное время – с 23.00 до 6.00 (за исключением обслуживания на вынос).
В крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений.
«Длинные выходные» помогут справиться с ростом заболеваемости только в том случае, если каждый из нас проявит в эти дни максимальную осторожность. И конечно, надо активнее вакцинироваться. Пока мы не обеспечим действительно массовую вакцинацию, город будет постоянно лихорадить. Все пункты вакцинации в выходные дни будут работать, приходите», – добавил Собянин.
За минувшие сутки в России выявили 13 510 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 5,1 млн случаев заболевания. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 6701.
Москва указала на негативную тенденцию отношений России с ЕС
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Отношения России и Евросоюза находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации, заявил постпред при ЕС Владимир Чижов.
По словам дипломата, отношения России и Евросоюза «находятся в ненормальном положении и имеют тенденцию к дальнейшей деградации», передает РИА «Новости».
Чижов привел в пример последнюю резолюцию Европарламента по России, уже пятую с начала 2021 года, которая, по его словам, содержит «все тот же набор измышлений, но уже с достаточно очевидным прицелом на предстоящие в сентябре выборы в Государственную думу». «То есть готовится общественное мнение, можно сказать, к тому, что эти выборы будут недемократические, нелегитимные и так далее», – отметил он в эфире канала «Россия 24».
«Ситуация имеет тенденцию к обострению... несмотря на то, что за все последние годы мы ни одного переговорного трека не закрывали, ни одного шлагбаума не опускали. Мы готовы вести диалог по широкому кругу вопросов, по многим областям, но диалог, естественно, равноправный и взаимоуважительный», – подчеркнул Чижов.
При этом дипломат отметил, что возобновление саммитов Россия – Евросоюз теоретически возможно. «Теоретически возможно (возобновление данных саммитов). Я надеюсь, что мы к этому вернемся. То, что это не произойдет не сегодня и не завтра – это, по-моему, тоже очевидно, но это то танго, для которого нужно не двое, а нужны 27 с той стороны (стран ЕС)», – сказал Чижов.
Накануне председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что прозвучавшие в резолюции Европарламента требования отменить наши законы и изменить Конституцию России неприемлемы. Ранее в Совфеде указали на серию антироссийских выпадов в резолюции Европарламента. В конце мая Чижов заявлял, что Россия готова к активизации диалога с Евросоюзом, однако пока неизвестно, когда до этого дозреет сам ЕС.
Мостовой назвал основные преимущества сборной России в групповом турнире Евро-2020
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В первых двух матчах Евро–2020 российская сборная по футболу имеет явное преимущество, поскольку играет на своей территории с поддержкой болельщиков, заявил газете ВЗГЛЯД бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой.
11 июня стартует чемпионат Европы по футболу – 2020. В матче открытия турнира сыграют сборные Турции и Италии. Сборная России начнет выступление 12 июня встречей с командой Бельгии в Санкт-Петербурге.
«Нужно понимать, что чемпионат Европы будет проводиться в непростое время, в не понятной ни для кого ситуации. Я имею в виду пандемию: больше года люди вроде как готовятся, тренировки существуют, но болельщиков на матчи особо не пускают. Поэтому нюансы будут накапливаться и сыграют свою роль в каком-то матче или команде. Это уравнивает шансы команд, которые ниже классом. Но фавориты, как всегда, Франция, Германия, Испания, Бельгия», – говорит Мостовой.
Он отмечает, что несмотря на то, что первый матч Россия начнет с одной из сильнейших команд, с бельгийцами, у нее все равно есть явное преимущество: игра проходит дома, в Санкт-Петербурге. Соответственно, отечественную команду будут поддерживать 30 тыс. болельщиков, а это, как правило, дает спортсменам невероятную энергетику. На стороне Бельгии же едва наберется десяток поддерживающих сборную граждан.
«Ну и не забываем, что у Бельгии основной полузащитник Кевин Де Брюйне «сломан», Торган Азар непонятно еще готов или не готов, а эти два игрока являются ключевыми фигурами, играют огромную роль в ходе матча. Поэтому как минимум на ничью мы можем рассчитывать», – считает собеседник.
Также в Санкт-Петербурге, только уже 16 июня, отечественная сборная сыграет с командой Финляндии, которая, по словам эксперта, намного ниже российской классом, поэтому здесь можно рассчитывать на победу. Что касается матча с Данией, который состоится 21 июня, то здесь уже Россия теряет преимущество присутствия поддержки в виде болельщиков, поскольку игра пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен». Здесь ход событий зависит от того, как сборная проявит себя в первых двух матчах, считает эксперт.
«Опять же все упирается в то, как будет проводиться турнир. Одни команды играют две–три игры дома, а другие с переездами, перелетами, это, конечно, тоже очень сказывается. Тем более что в какие-то страны вообще не будут пускать болельщиков. И нужно понимать, что сборная России не находится в группе пяти–семи команд, которые могут выиграть. Но я думаю, что именно на этом чемпионате может произойти сюрприз в виде неожиданных побед», – полагает Мостовой.
Он напоминает о прошедшем чемпионате мира по хоккею, куда сборная Канады приехала на игру «десятым составом» и проиграла первые игры. Затем команда «чудом где-то выиграла» и вышла за счет других команд на четвертое место, а в конечном итоге канадцы вообще сумели стать чемпионами мира.
«Никто на их чемпионство не рассчитывал, даже они сами, как мне кажется. Уже в самолете с чемоданами летели, а им подарок такой делают. Говорят: «Выходите, вы, оказывается, попали в плей-офф». Так что не исключено, что и чемпионат Европы, который будет проводиться по той же формуле, будет полон сюрпризов», – рассуждает эксперт.
Тем не менее, он считает, что шанс России вообще не выйти из группы очень мал, поэтому надеется, что отечественная сборная себя покажет. Сильнейшими ее игроками, которые составляют хребет команды, по мнению Мостового, являются защитник Георгий Джикия, полузащитник Александр Головин и нападающий Артем Дзюба.
В начале июня сборная России по хоккею в овертайме проиграла команде Канады в четвертьфинале чемпионата мира в Риге.
В Пентагоне назвали армию России «экзистенциальной угрозой»
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Российские военные представляют для Соединенных Штатов экзистенциальную угрозу, заявил директор Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) США генерал Скотт Беррьер на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил.
«Российские военные представляют для США экзистенциальную угрозу. Россия располагает растущей возможностью, чтобы проецировать силу с помощью высокоточных крылатых ракет дальнего действия. Вложения [России] в обычные вооружения, стратегические ядерные вооружения и средства стратегического сдерживания подвергают США риску», – приводит слова американского генерала ТАСС.
По мнению генерала, Россия и Китай модернизируют свои силы для операций в космосе и повышения противокосмического потенциала.
«Разведывательное управление работает над тем, чтобы обеспечить США и их союзникам преимущество в принятии решений на всех театрах военных действий и во всех географических границах над соперниками, которые намерены бросить вызов, ограничить или превзойти наш военный потенциал, – утверждал он. – Потенциал соперников включает более смертоносные баллистические и крылатые ракеты, ядерные арсеналы, а также <…> [связанные с ними] иностранные силы, информационное манипулирование, кибератаки и экономическое принуждение».
Пекин, по версии Беррьера, остается долгосрочным стратегическим соперником Вашингтона. «В качестве растущей угрозы Китай представляет главный вызов в сфере безопасности. Пекин использует многосторонний подход, включая военный, дипломатический и экономический шпионаж, для достижения своих стратегических целей», – считает генерал.
Россия неоднократно выступала за налаживание диалога с США по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, выработку норм поведения в космосе. В свою очередь член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи в феврале заявил, что Пекин никогда не стремился бросить вызов или занять место Вашингтона в мире и не намерен делить с ним сферы влияния.
Ранее президент Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.
Путин ответил на вопрос о передаче Ирану спутниковых технологий
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Президент России Владимир Путин назвал вбросом утверждения о том, что Москва предлагала передать Тегерану современную спутниковую систему, которая предоставит Ирану возможность отслеживать потенциальные военные цели на Ближнем Востоке.
«Просто очередной вброс», – приводит ТАСС ответ Путина на соответствующий вопрос в интервью телеканалу NBC.
«По меньшей мере я ничего об этом не знаю. Те, кто говорят об этом, возможно, знают об этом больше. Это просто нонсенс», – добавил Путин, слова которого были переведены на английский язык.
Ранее американское издание со ссылкой на представителей властей в США и на Ближнем Востоке выступило с утверждением, что благодаря российскому спутнику Иран может получить беспрецедентную возможность отслеживать военные цели.
В феврале генконструктор научно-производственной корпорации «БАРЛ» Валерий Лабутин, компания которого договорилась с иранцами о создании для них комплекса дистанционного зондирования планеты, сообщал, что аппарат будет запущен летом 2021 года.
Путин: Я привык к атакам с разных сторон
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Политики на международной арене являются партнерами и соперниками, а не «женихом и невестой», которые клянутся в вечной любви, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу NBC, добавив, что привык к выпадам в свой адрес.
Путин заявил в интервью, фрагмент которого на русском языке был показан в субботу в эфире Первого канала, что «мы с теми людьми, с которыми мы работаем, спорим на международной арене, мы не жених и невеста, не клянемся друг другу в вечной любви и дружбе», передает ТАСС.
«Мы партнеры и в чем-то соперничаем друг с другом», – подчеркнул он.
Комментируя скандальные заявления американского лидера Джо Байдена в свой адрес, Путин отметил, что «таких обвинений слышал десятки».
«Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон, по очень многим поводам, разного качества и остроты. Меня это ничего не удивляет», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Байден сильно отличается от главы 45-й американской администрации Дональда Трампа.
Он также констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет.
В администрации Байдена сообщили, что на саммите в Женеве хотят найти пути продвижения американо-российских отношений вперед.
Напомним, Путин и Байден планируют встретиться в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты.
Российский лидер поделился ожиданиями от переговоров с главой американской администрации, назвал главную цель встречи на высшем уровне и поставил условие нормализации отношений с США.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.