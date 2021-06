В США сыронизировали над позицией Байдена по «Северному потоку – 2» Стало известно о визите Меркель в США для разрешения спора по «Северному потоку – 2» 11 июня 2021, 09:46 Текст: Дмитрий Зубарев

Канцлер ФРГ Ангела Меркель лично направится с визитом в Вашингтон для урегулирования спора о реализации проекта «Северный поток – 2», сообщили СМИ. Как сообщила газета Handelsblatt, точная дата еще не определена, однако ожидается, что визит состоится в июле или августе, передает ТАСС. В рамках переговоров будет охвачен широкий круг тем, но, как отмечает издание, основное внимание будет сосредоточено на обсуждении «Северного потока – 2». Немецкие чиновники выдвинули ряд предложений, призванных помочь разрядить конфликт вокруг строительства трубопровода. По информации газеты, после доработки и процедуры согласования эти материалы лягут в основу переговоров между президентом США Джо Байденом и Меркель. Эта поездка станет первым визитом канцлера в столицу Соединенных Штатов после победы Байдена на президентских выборах. Ранее Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2».

Блинкен: США возместят Украине транзитные потери от запуска «Северного потока – 2» 8 июня 2021, 18:21

Текст: Елизавета Булкина

США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансферных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он также отметил, что Вашингтон готов сделать так, чтобы Россия «не могла использовать газ как инструмент принуждения». По словам главы американского ведомства, Штаты будут добиваться конкретных действий и мер, чтобы сократить «негативные» последствия строительства «Северного потока – 2». Помимо этого, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». «Германия села за стол переговоров. Мы тесно работаем с ними и будем настаивать, чтобы мы увидели предпринятые ими реальные шаги, конкретные действия», – передает его слова РИА «Новости». «Мы хотим обеспечить, чтобы если Россия действует возмутительно в других областях, был определенный автоматизм в ответе, который мы предпримем совместно с Германией и другими», – сказал Блинкен. Он также подчеркнул, что достройка трубопровода и его ввод в эксплуатацию разные вещи. Вашингтон намерен и дальше работать над тем, чтобы газопровод не заработал.



«Все это на столе переговоров, мы работаем над этим очень активно. Мы, конечно, имеем возможности действовать против тех, кто предоставляет страховки и другие разрешения для того, чтобы трубопровод заработал», – заявил он. Между тем ранее Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах Соединенных Штатов приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Москва отказалась обсуждать условия смягчения или отмены санкций США 8 июня 2021, 11:36

Текст: Наталья Ануфриева

Россия не придает особого значения заявлениям из Вашингтона о том, что исключение из санкций США для оператора проекта «Северный поток – 2» может быть отозвано, вне зависимости от возможных дальнейших действий Штатов будут начаты поставки газа по этому газопроводу, заявил замглавы МИД Сергей Рябков. Рябков заявил, что «когда с американской стороны был сигнал о том, что вроде как, в этом санкционном угаре намечается некая пауза, мы особого значения не придали, и сейчас, когда опять пошли сигналы противоположного свойства, мы не зацикливаемся на этом», так как «достроить «Северный поток – 2» у нас получится, санкционный прессинг кое в чем помешал, но не сорвал (проект)», передает РИА «Новости». «Вне зависимости от того, какие возможны дальнейшие решения с американской стороны, думаю, этот проект, обеспечивающий поставки в Европу самого экологически чистого в мире газа – это я адресую свой сигнал министру энергетики США, которая что-то говорила на тему того, что газ грязный – поставки начнутся и пойдут на благо укрепления энергетической безопасности стран, которые будут его получать», – добавил он. По словам Рябкова, никаких отклонений от российской линии на принципиальное неприятие американской санкционной политики быть не может. «Никаких обсуждений условий, критериев смягчения или отмены американских санкций мы вести не будем. Пройдет время, я уверен, США поймут насколько ущербна, бессмысленна и бесполезна их санкционная политика, не только в отношении России, но и в отношении других стран», – заключил замминистра. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Эксперт в области энергетики Игорь Юшков заявил газете ВЗГЛЯД, что США вполне могут продолжить санкционную кампанию против «Северного потока – 2», добиваться запрета на эксплуатацию газопровода, на покупку идущего через него газа. США захотели продления поставок газа через Украину на много лет 9 июня 2021, 02:33

Текст: Антон Никитин

США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Есть целый ряд действий, которые мы рассматриваем, которые надо рассмотреть и нам, и, конечно, Германии, и остальным странам, чтобы в конечном счете предпринять эти действия. (...) Один из вариантов – это возможность по сути продлить существующее соглашение о транзите на много лет вперед, чтобы Украина продолжала получать прибыль от транзитных сборов», – приводит слова Блинкена ТАСС. «Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам. Глава американской дипломатии также упомянул возможность модернизации энергетической инфраструктуры самой Украины. «Существует также и другой аспект, который действительно важен в этой ситуации, и о котором часто забывают. Это то, что собственный энергетический потенциал Украины и потенциал энергоэффективности в значительной степени остается нереализованным. И если Украина будет использовать энергоресурсы более эффективно, чем она делает сейчас, то многие рычаги воздействия, которые Россия могла бы приобрести, были бы в значительной степени ослаблены», – сказал он. Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2». В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Глава Нафтогаза предсказал войну после запуска «Северного потока – 2» 11 июня 2021, 07:21

Текст: Дмитрий Зубарев

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко утверждает, что завершение строительства газопровода «Северный поток – 2» якобы может привести к началу полномасштабной войны. Витренко на этой неделе посетил Вашингтон. Он попытался убедить американских законодателей принять новые меры против «Северного потока – 2». По версии главы Нафтогаза, завершение проекта будет «означать, что пророссийская позиция продвигается за счет Запада». «Худшее развитие событий – это не только то, что мы с 2024 года потеряем большую часть ВВП», – передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg слова Витренко. По его версии, «самое худшее то, что это повышает риск полномасштабной войны». «Худшее развитие событий – это когда украинцы, и не только украинцы, но и многие страны Восточной Европы, по сути, увидят, что Запад не подкрепил свои слова делами, это стало бы сильным ударом по прозападному выбору этих стран», – посетовал глава Нафтогаза. Как отмечается в материале, сенатор Джин Шахин и группа других членов верхней палаты Конгресса США от обеих партий заявили, что намерены продолжать добиваться введения санкций в отношении «Северного потока – 2». В пятницу глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что «Северный поток – 2» якобы «угрожает европейской энергобезопасности и в действительности подрывает безопасность некоторых» американских «близких партнеров, включая Украину и другие государства на восточном фланге НАТО». Немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2» 9 июня 2021, 11:34

Текст: Елена Лексина

«Это грубая попытка США заставить европейцев платить за Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар, комментируя предложение главы Госдепа США компенсировать Украине финансовые потери от эксплуатации «Северного потока – 2» за счет европейцев. «Слова Блинкена о возмещении Украине финансовых потерь от транзита газа через «Северный поток – 2» за счет европейцев – это попытка создать впечатление, будто бы американцы больше заботятся об Украине, нежели европейцы. И теперь европейцы почему-то должны оплачивать реализацию американских политических интересов. Это абсурд», – считает немецкий политолог Александр Рар. По его словам, вопрос строительства и введения трубопровода в эксплуатацию – это бизнес в чистом виде. «Более того, Украина по-прежнему зарабатывает и, думаю, будет продолжать зарабатывать на транзите российского газа в Европу», – добавил эксперт.

Текст: Наталья Ануфриева

Нежелание России субсидировать Украину, оплачивая транзит газа через ее территорию, понятно, но никто и не останавливает прокачку голубого топлива, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, комментируя слова президента Владимира Путина о том, что Россия не обязана «всех кормить». Эрнст указал, что «газопровод через Украину не перекрывается, а продолжает использоваться в соответствии с договором, который заключили Газпром и Нафтогаз», и «за это взимаются, как и прежде, транзитные пошлины», передает ТАСС. «То, что Россия не желает субсидировать Украину, понятно. Если ЕС хочет поддержать Украину, то он должен это делать за счет прямых выплат, а не косвенных платежей за транспортировку газа, которые в конечном итоге ложатся на плечи европейских потребителей газа», – считает он. Напомним, Владимир Путин, выступая в минувшую пятницу на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, заявил, что Россия могла бы прокачивать через Украину гораздо больше газа, но Киев создает этому препятствия. При этом Путин, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о значении транзита российского газа для содержания украинской армии, подчеркнул, что Россия не обязана «всех кормить». России предсказали утрату лидерства в экспорте газа 9 июня 2021, 08:37

Текст: Наталья Ануфриева

Правительство допустило, что Россия уже в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа в мире, следует из данных плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии страны до 2035 года. В документе указывается, что в ближайшие два года страна сохранит за собой первую строчку в тройке крупнейших поставщиков голубого топлива на международный рынок, передает РИА «Новости». Однако перспективы на 2024 год менее определенны: в нем Россия может удержать позицию, однако также может оказаться и вторым по величине экспортером газа. Основной рынок сбыта российского голубого топлива – европейский. По информации ОПЕК, в 2019 году Россия экспортировала около 261 млрд кубометров газа. Затем в списке крупнейших поставщиков следует Катар с объемом экспорта 143 млрд кубометров, на третьей строчке расположились США с показателем 132 млрд, четвертое место заняла Норвегия со 111 млрд кубометров газа, пятое – Австралия (100 млрд). Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко подчеркнул, что из крупнейших в мире экспортеров СПГ наибольший потенциал роста добычи есть у США, располагающих большими запасами сланцевого газа, а также Катара, который планирует расширить производственные мощности. Таким образом, эти два государства могут подняться на первую строчку списка крупнейших экспортеров. Однако, на его взгляд, цель отстоять лидерство любой ценой – не самый рациональный подход. «Важнее, чтобы любые новые проекты приносили прибыль, валютную выручку и налоги в бюджет», – заявил он. Нарастить же свою долю на газовом рынке Россия потенциально может как за счет строительства новых трубопроводов в Китай, так и за счет реализации новых СПГ-проектов. При этом сильно увеличить продажи за счет Европы вряд ли получится, помехой может стать конкуренция со сжиженным газом и постепенный переход европейских стран на «зеленую» энергетику, заключил эксперт. Ранее президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Оператор «Северного потока – 2» объявил старт пусконаладочных работ на первой ветке 10 июня 2021, 18:47

Текст: Елизавета Булкина

На первой нитке газопровода «Северный поток – 2» уже завтра начнутся пусконаладочные работы, которые займут несколько месяцев, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. «Морская часть первой нитки «Северного потока – 2» технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест – уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой. С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом», – передает сообщение оператора РИА «Новости».



Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются, они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями. Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. Захарова не нашла смысла в словах Блинкена о последствиях эксплуатации «Северного потока - 2» 10 июня 2021, 17:50

Текст: Елизавета Булкина

Россия не понимает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости «поиска путей смягчения последствий» от эксплуатации газопровода «Северный поток – 2», заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. «Не понимаем заявления о необходимости ... поиска путей смягчения негативных последствий от эксплуатации газопровода, это сейчас звучит от госсекретаря США, многих экспертов ... Любые рассуждения на эту тему подразумевают либо недобросовестную конкуренцию, либо попытки политизировать ситуацию. И то, и другое абсолютно лишено какого-либо смысла. Потому что за словами должны идти какие-либо факты», – передает ее слова РИА «Новости». Захарова подчеркнула, что от проекта «Северный поток – 2» нет никаких негативных последствий для Европы и европейского континента нет. «Зачем они вообще затевали противоборство с абсолютно коммерческим, выгодным и прозрачным энергетическим проектом, который их континент никаким образом не касался? Это дело европейцев, нас, это дело тех стран, которые находятся на континенте – как выстраивать свое взаимодействие, мы как-то сами решим. Поэтому если говорилось и говорится о негативных последствиях в связи с окончанием этой жуткой информационной политической кампании, пусть сами и комментируют, что они имеют в виду», – добавила дипломат. Напомним, Блинкен заявил, что Вашингтон добивается от Германии «автоматических» мер против последствий работы «Северного потока – 2». По словам Блинкена, если все ухищрения вокруг «Северного потока – 2», направленные на сохранение прокачки российского раза по территории Украины, не сработают, украинцам компенсируют финансовые потери за утерянные транзитные сборы. «Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – добавил Блинкен. Между тем президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. В Европе зафиксирована нехватка газа 8 июня 2021, 13:20

Текст: Алексей Дегтярев

Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ. Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант». Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре. Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности. В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам. В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин. Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС. Блинкен назвал «худший» для США итог ситуации с «Северным потоком – 2» 9 июня 2021, 07:57

Текст: Дмитрий Зубарев

Худшим для Вашингтона итогом строительства «Северного потока – 2» были бы отравленные отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. «Худший возможный исход был бы, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод», – передает РИА «Новости» слова Блинкена на слушаниях в международном комитете Сената. Глава внешнеполитического ведомства США заявил об этом, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG. «Германия теперь села за стол, мы активно вовлечены в работу с ними», – заключил госсекретарь. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон может отозвать исключение из санкций для Nord Stream 2 AG. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт усомнился в способности США сохранить транзит газа через Украину 9 июня 2021, 12:16

Текст: Наталья Макарова

«США могут придумать юридическую новацию, но она будет выглядеть коряво», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Станислав Митрахович, комментируя заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о планах Вашингтона договориться с европейскими странами о продлении соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины. «У нас есть нынешний контракт на поставку газа между Россией и Украиной, он действует до конца 2024 года. Будут ли в дальнейшем подписаны новые контракты – зависит от Украины. Если она предложит что-то выгоднее, чем поставки газа через Польшу – тогда она могла бы частично получить этот транзит. У Киева есть три года, чтобы что-то придумать», – отметил старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве России, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По словам эксперта, в мире нет правовых механизмов, способных заставить компании отказаться от покупки газа через «Северный поток – 2». «Юридическую новацию можно придумать, но это будет выглядеть коряво, – убежден собеседник. – Получается, какая-то немецкая компания, которая заключила контракт на поставки газа через трубопровод, должна прекратить его получать в случае, если транзит через Украину будет приостановлен? А кто тогда будет компенсировать компании убытки? Немецкое правительство?». Митрахович также указал на то, что «подобные компенсации прописываются в контрактах только в случае каких-то неординарных событий: войны, чрезвычайных происшествий и технологических катастроф». «В обычной жизни такого рода механизмы выглядят странно». Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США рассматривают возможность договориться с европейскими странами о продлении на много лет соглашений с Киевом о прокачке российского газа через территорию Украины, чтобы Киев не лишился транзитных сборов после начала работы трубопровода «Северный поток – 2». «Если это не сработает, то я думаю, что [можно] найти способы компенсировать Украине финансовые потери за транзитные сборы, которых она лишится. Это то, за что нужно будет взяться европейцам», – сказал госсекретарь США на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам. Накануне Блинкен заявил, что США готовы «возместить» Киеву возможную потерю трансфертных платежей из-за запуска газопровода «Северный поток – 2». В минувшую пятницу президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена. Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас. В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Бундестаг отклонил резолюцию с требованием отказаться от «Северного потока – 2» 10 июня 2021, 23:30

Текст: Антон Антонов

Предложенная фракцией «Союз-90»/«Зеленые» резолюция о пересмотре курса Германии в отношении России отклонена, сообщила пресс-служба Бундестага. Против проголосовало большинство парламентариев. Предложение отказались поддержать «фракции ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, «Альтернативы для Германии» и Левой партии». При этом свободные демократы воздержались, так что за резолюцию голосовали только сами «зеленые», передает ТАСС. Документ под названием «Пересмотр курса в политике в отношении России – последовательно защищать права человека, демократию и европейский миропорядок» предлагал признать, что для энергоснабжения Европы «не нужен новый газопровод, такой как «Северный поток – 2». Кроме того, утверждалось, что он якобы «вреден для климата». Берлин призывали «отказаться от проекта». Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. На первой нитке начнутся пусконаладочные работы. Путин назвал бессмысленными дальнейшие санкции США после достройки «Северного потока – 2» 9 июня 2021, 21:44 Текст: Ксения Панькова

Для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против «Северного потока – 2», поскольку первая нитка трубопровода уже достроена, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24». Глава государства отметил, что все, что делалось США в отношении газопровода, было выгодно только им. «Только что еще более-менее разобрались с «Северным потоком – 2», а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейской страны, Федеративной Республики [Германии], делали Штаты, потому что им так выгодно», – констатировал Путин, передает ТАСС. По его мнению, в последнее время «уже было бессмысленно сопротивляться [строительству трубопровода] и вводить санкции». «Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова», – пояснил президент. «Вроде как [США] отказались от этих санкций, но введут так, таким темпом и туда, куда посчитают нужным, абсолютно игнорируя интересы других участников международного общения», – указал Путин. Напомним, Путин сообщил, что прокладка труб первой нитки газопровода успешно завершена, работа по второй нитке продолжается. До этого Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Вашингтон заявил, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Госсекретарь США Энтони Блинкен, объясняя сенаторам, почему Штаты воздержались от введения санкций против компании-оператора «Северного потока – 2», заявил, что худшим для Вашингтона итогом строительства были бы отравленные отношения с Германией. Шведский суд отклонил апелляцию турецкой Akfel Gaz по спору с Газпромом 8 июня 2021, 13:44 Текст: Наталья Ануфриева

Апелляционный суд шведского округа Свеа вынес решение после судебных слушаний по спору между Газпромом и частным турецким импортером газа Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. о пересмотре контрактной цены поставок. Иск турецкой компании был отклонен, говорится в тексте решения. В решении указывается, что «в ходе рассмотрения (дела) апелляционный суд пришел к выводу, что не было доказано, что арбитражный суд в каком-то отношении превысил свои полномочия или допустил процессуальные ошибки». Потому «иск Akfel Gaz об отмене арбитражного решения должен быть отклонен», передает ТАСС. При этом турецкая компания возместит российскому концерну судебные издержки в размере 359 тыс. 750 долларов США и 175 тыс. шведских крон (более 21 тыс. долларов), «из которых 350 тыс. долларов США и 175 тыс. шведских крон приходятся на гонорары адвокатов и расходы на сумму 9 тыс. 750 долларов США». Кроме того, «на суммы должны быть выплачены проценты в порядке, установленном судебным решением». Напомним, в феврале 2017 года «Газпром экспорт» направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма уведомление о начале арбитражного разбирательства по пересмотру контрактной цены против нескольких частных турецких компаний, в том числе Akfel Gaz Sanayi ve Ticaret A. S. Тогда решение было принято в пользу Газпрома. Турецкая компания обжаловала его в Апелляционном суде округа Свеа в Швеции. Аналогичную жалобу подал другой турецкий импортер – компания Enerco Enerji A. S. Эти слушания назначены на 7–10 сентября 2021 года.