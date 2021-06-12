Ребенка нашли в лодке на озере Ханка после исчезновения его родителей

Супружеская пара пропала на озере Ханка, катаясь на лодке с маленьким ребенком, малыша нашли в тяжелом состоянии из-за переохлаждения, сообщает Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю (СУ СК).

В сообщении на сайте ведомства говорится, что 10 июня «семья из трех человек, включая трехлетнего ребенка, вышла на надувной лодке с мотором на акваторию озера Ханка в районе села Камень-Рыболов Ханкайского района». На следующий день местные жители не нашли семью в разбитом лагере и организовали поиски.

«Надувная лодка с оторванным мотором обнаружена в 7 км от места привала. В лодке находился ребенок в тяжелом состоянии в связи с переохлаждением», – отметили в СК.

По факту исчезновения мужчины 1979 года рождения и его супруги 1989 года рождения следственные органы завели уголовное дело по статье «Убийство».

На место выехали следователи и следователи-криминалисты следственного управления, осмотрели лагерь, автомобиль и место, где найдена надувная лодка.

По предварительной версии, лодка при быстром движении попала на мель, от удара двигателя о препятствие люди не смогли удержаться и упали в воду. Пропавших ищут.

Прокуратура Приморья сообщает, что ребенок находится в больнице под наблюдением врачей, передает РИА «Новости».

Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе условиям проживания и воспитания ребенка.

Ранее автомобиль УАЗ с пятью пассажирами провалился под лед на Байкале, погибли три человека, в том числе пятилетний ребенок.