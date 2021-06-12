Путин ответил на вопрос о передаче Ирану спутниковых технологий

Безруков оценил спектакль с Бузовой на сцене МХАТа

Российский актер Сергей Безруков опубликовал видео, в котором подвел итоги фестиваля «Фабрика Станиславского» и прокомментировал спектакль МХАТ имени Горького, в котором сыграла Ольга Бузова. Он не стал озвучивать имя исполнительницы, однако пользователи Сети решили, что речь идет именно о певице.

«Хорошо, что Константин Сергеевич (Станиславский) до этого не дожил. Хотя его присутствие с нами всегда. И он, наверное, с отчаянием смотрит на происходящее на театральной сцене сейчас. И с какой надеждой он смотрит на нашу «Фабрику». Как мы его упомянули. Он, наверное, говорит: «Хоть эти не подкачали», – заявил Безруков на опубликованном в Instagram видео.

В ходе своего монолога актер также поблагодарил всех присутствующих за то, что они предпочли посетить данное мероприятие вместо спектакля МХАТ.

Тем временем театральный критик Николай Песочинский заявил, что Московский Художественный театр имени Горького после спектакля с Бузовой показал, что он превращается из общедоступного в коммерческий, и это вызывает больше вопросов, чем игра артистки.

Песочинский указал, что у МХАТа были свои исторические традиции: театр позиционировал себя как доступный для всех, однако билеты на спектакль «Чудесный грузин» с Бузовой стоили в 10 раз дороже, чем в обычные драмтеатры. «Вот это проблема. Театр не должен быть коммерческим проектом, связанным с шоу-бизнесом», – пояснил критик, передает «360».

При этом, на его взгляд, сам факт того, что МХАТ пригласил играть стороннего артиста, абсолютно нормальный. По мнению Песочинского, театры хотят экспериментировать и развиваться. Другое же дело, что когда в постановке участвует какая-то звезда, внимание зрителей может быть полностью сосредоточено на ней, а не на спектакле.

Песочинский добавил, что не смотрел «Чудесного грузина», поэтому считает неправильным давать оценку игре Бузовой. Театральные критики, которые рассуждают по принципу «не смотрел, но осуждаю», действуют неэтично, подчеркнул он.

Напомним, певица и телеведущая Ольга Бузова принимает участие в спектакле «Чудесный грузин» о жизни Иосифа Сталина. Эта новость получила общественный резонанс.

Художественный руководитель МХАТа Эдуард Бояков заявил, что театр «хайпанул» на спектакле с Бузовой: «Во-первых, новый МХАТ, новая репертуарная политика. Во-вторых, Сталин как тема, и, конечно, Ольга Бузова. Этот треугольник достаточно сложный сработал».