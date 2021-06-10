В Европарламенте предложили призвать к отключению Белоруссии от SWIFT

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Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»

10 июня, четверг  |  Последнее обновление — 02:49  |  vz.ru
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Россия начнет зарабатывать на солнечном газе

Новые заводы позволят России нарастить несырьевой экспорт gazprom.ru
Крупнейший газоперерабатывающий завод открыт на Дальнем Востоке. Новое предприятие может завоевать мировой рынок гелия, потеснив с него США. Этим солнечным газом обычно надувают воздушные шарики. Однако причина появления столь дорогого и крупного газового кластера на Амуре совсем в другом. Подробности...
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Жириновский «позеленел» ради зумеров

«Планета будет задыхаться от вредных выбросов, войн, миллионы будут голодать и бедствовать. Мы не хотим такого будущего для человечества» Владимир Гердо/ТАСС
Лидер ЛДПР выступил с катастрофическим прогнозом относительно будущего человечества, поддержал повестку феминисток и призвал отказываться от деторождения ради чистого воздуха и мира во всем мире. Зачем Владимир Жириновский решил копировать идеи Греты Тунберг – с учетом того, что Россия уже который год борется за увеличение рождаемости? Подробности...
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Уникальный реактор обеспечит энергетическое будущее России

Так выглядит строительная площадка реактора БРЕСТ Росатом/YouTube
Фантастически сложное и в такой же степени перспективное техническое сооружение начинает создаваться в России. Речь идет о строительстве принципиально нового ядерного энергоблока БРЕСТ-300-ОД. Чем уникальна эта АЭС и почему именно она критически важна для будущего всей ядерной энергетики, и не только в нашей стране? Подробности...
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Турецкую разведку обвинили в краже противника Эрдогана под боком у России

Митинг в Бишкеке. Митингующие держат портреты Орхана Инанды AKIpress news/YouTube
Турецкие службы за последние годы похитили в разных странах мира десятки людей, и очередной такой случай прямо сейчас происходит в Киргизии. По крайней мере, в такую версию верят сторонники пропавшего главы местной сети турецких лицеев. Особенно странно эта история выглядит на фоне начинающегося визита президента Киргизии в Анкару. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Санкт-Петербургу нужны фаллические доминанты

Анастасия Семенович
Анастасия Семенович, журналист, искусствовед
Если округлить требования градозащитного фронта, то это всегда «верните все, как было». В основе – представление о том, что был когда-то прекрасный Петербург, который с годами все хуже и хуже. Мне иногда хочется пошутить, что в идеальном варианте на месте города надо восстановить болотистую дельту Невы. Подробности...
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Женщины – хорошие воины, но не должны ими быть

Александр Тимохин
Александр Тимохин, журналист
Это звучит цинично, но один мужчина и десять женщин могут произвести на свет столько же потомства, сколько десять мужчин и десять женщин. Мужчин можно потерять, это плохо, и лучше до этого не доводить, но это не смертельно. Подробности...
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России выгодна ползучая аннексия Турцией Идлиба

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Анкара пытается закрепить свое присутствие в сирийской провинции Идлиб, сделать территорию де-факто турецкой провинцией. Россия выступает против – хотя должна аплодировать. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
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«Литва краснеет от стыда»

Макрон получил по лицу от народа

Обсуждение: 4 комментария

Байден унизил Зеленского

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Морская слизь из Турции угрожает Черному морю

Берег Мраморного моря в районе Стамбула покрылся густой морской слизью. Турецкие ученые бьют тревогу, уровень кислорода в воде серьезно снизился. Разрастание слизи угрожает различным морским организмам, в том числе устрицам, мидиям и морским звездам
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В Красноярском крае в начале лета появились глубокие сугробы

В природном парке «Ергаки» на юге Красноярского края установилась холодная температура и выпало большое количество снега. Отдыхающие в парке туристы фотографируют глубокие сугробы, стоя по пояс в снегу
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Пандам в пекинском зоопарке устроили райскую жизнь

К лету в Пекинском зоопарке обновился вольер для больших панд. Появились различные спортивные сооружения для того, чтобы эти милые животные могли играть, а также весело и комфортно проводить время. Большая панда является одним из наиболее посещаемых обитателей, поэтому именно эти животные получают огромное внимание со стороны работников зоопарка
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Байден захотел дать понять России, что «Америка вернулась»
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    В Европарламенте предложили призвать к отключению Белоруссии от SWIFT

    10 июня 2021, 01:43

    Текст: Антон Антонов

    Депутаты Европарламента рассматривают проект резолюцию с призывом ввести четвертый пакет санкций против Белоруссии.

    Голосование по проекту резолюцию состоится в четверг. Документ носит рекомендательный характер для стран ЕС. Их предлагается призвать «как можно быстрее расширить список юридических и физических лиц, попадающих под санкции ЕС». Санкции хотят ввести против причастных к инциденту с самолетом Ryanair. 

    В ЕП предложили не только ввести «четвертый пакет санкций», но и «начать работу над новым пакетом». Указывается на необходимость скорейшего принятия экономических санкций против «компаний, контролируемых белорусским режимом или тесно связанных с его интересами», передает РИА «Новости».

    Санкции предлагается ввести против «нефтяного, нефтеперерабатывающего сектора, калийной, сталелитейной и деревообрабатывающей промышленности». Зарегистрированным в ЕС компаниям, в том числе Siemens AG, предлагается прекратить сотрудничество с властями Белоруссии. Кроме того, ЕП хочет призвать к «прекращению сотрудничества и финансирования государственных банков Белоруссии». «Предлагает рассмотреть вопрос о временной приостановке участия Белоруссии в системе SWIFT», – говорится в документе.

    23 мая борт Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. На борту оказался основатель признанного в Белоруссии экстремистским оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич, он был задержан. Евросоюз запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство и аэропорты ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. ЕС начал проработку секторальных санкций против Белоруссии.

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    Эксперт: Лукашенко исправил историческую несправедливость в отношениях с Польшей
       8 июня 2021, 11:50
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Елена Лексина

    «Теперь взгляды Минска и Москвы на начало войны совпадают практически до уровня единства», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя учреждение в Белоруссии Дня народного единства в день начала Освободительного (Польского) похода Красной армии в 1939 году.

    «Польский поход Красной армии для Белоруссии был освободительным и означал воссоединение западной и восточной частей страны в составе Советского Союза, а затем в 1991 году это позволило создать независимое государство – Республику Беларусь», – считает главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.

    Политолог напомнил, что по результатам Рижского договора 1921 года треть страны была оккупирована поляками. «Польские власти запрещали белорусский язык, а также работу всех национальных организаций и движений страны. Иными словами, шла усиленная полонизация западной Белоруссии. Поэтому там действовали Коммунистическая партия и революционное освободительное движение», – отметил Межевич.

    По его словам, в 2021 году эта историческая несправедливость была исправлена. «Предложение назначить День национального единства именно на 17 сентября рассматривалось очень давно. Я с белорусскими коллегами обсуждал этот вопрос еще четыре года назад. В коридорах власти эта идея тоже обсуждалась», – уточнил эксперт.

    Собеседник предполагает, что ранее такое решение не было принято из-за стремления Белоруссии сохранить добрососедские отношения с Польшей. «Варшаве это определенно не понравится, поскольку Польша сейчас занимает демонстративно враждебную позицию в отношении Белоруссии», – считает Межевич. 

    «При этом новый праздник не является антипольским. Правильнее назвать его пробелорусским», – добавил он. По словам Межевича, абсолютно верно то, что таким образом Минск отрицает восточноевропейский миф о причинах начала Второй мировой войны. «Теперь взгляды Минска и Москвы на начало этой войны совпадают практически до уровня единства», – заключил он.

    В понедельник стало известно, что белорусские власти учредили новый государственный праздник – День народного единства, который будет отмечаться 17 сентября, в день начала в 1939 году Польского похода Красной армии, сообщает ТАСС. Указ об учреждении нового праздника подписал в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу главы белорусского государства.

    «Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа, разделенного против его воли в 1921 году по условиям Рижского мирного договора, и навсегда закрепился в национальной исторической традиции», – говорится в сообщении.

    Восстановленное в 1939 году единство позволило Белоруссии выстоять в годы Великой Отечественной войны, занять почетное место в международном сообществе, стать одним из соучредителей Организации Объединенных Наций. «Сегодня белорусский народ един в выборе стратегического курса на развитие сильной, суверенной и процветающей страны. Установление Дня народного единства 17 сентября подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности», – приводит ТАСС заявление пресс-службы главы белорусского государства.

    Агентство БелТА отмечает, что День народного единства 17 сентября не будет в Белоруссии выходным.

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    Коментарии (64)
    Либералы атаковали советского диссидента из-за Протасевича
       7 июня 2021, 22:54
    Фото: Станислав Красильников/ТАСС
    Текст: Елена Калашникова

    Известный советский диссидент Александр Подрабинек подвергся нападкам в Сети за свою позицию по Роману Протасевичу – оппозиционеру, арестованному за организацию массовых протестов в Белоруссии.

    На своей странице в Facebook Подрабинек высказал сомнения  в том, что белорусский журналист, бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич дал признательные показания в подготовке госпереворота и назвал своих подельников под пытками. 

    «Он не производит впечатления человека, которого только что сломали, и он говорит так из страха возобновления пыток. Такие люди иначе держатся, у них совсем другой взгляд. Я думаю, его либо очень сильно запугали, либо ему понадобилось совсем немного, чтобы облить грязью своих друзей и соратников», – делает выводы Подрабинек. 

    Также он не видит следов воздействия «сыворотки правды»: «Протасевич – не тот случай. Он в полном сознании, у него живые реакции, он адекватно реагирует на внешние раздражители, прекрасно ориентируется в пространстве, времени и собственной личности. Протасевич ничуть не подавлен, говорит ясно и четко, порой даже вдохновенно, – пишет Подрабинек. – Просто такой ценой он спасает свою жизнь и свободу. Возможно, и свободу своей девушки тоже. Думаю, он наговорил много сверх того, что от него требовалось. Защитился с запасом».

    В ответ десятки комментаторов пожелали Подрабинеку оказаться в застенках КГБ и подвергнуться пыткам, а потом рассуждать о предательстве Протасевича. Причем Подрабинек, по сути, единственный человек в современной российской оппозиции, действительно имеющий опыт репрессий, допросов в КГБ СССР из-за своей правозащитной деятельности, переживший ссылки по политическим статьям. Более того, Подрабинек содержался и под стражей в Белорусском СИЗО, где сейчас находится Протасевич. 

    Тем не менее комментаторы агрессивно восприняли точку зрения Подрабинека, утверждая, что его биография не дает ему права осуждать Протасевича за сдачу своих сторонников. 

    Сам диссидент считает, что такая реакция «диванных революционеров» (среди которых преобладают жители России, Украины и эмигранты из этих стран), «пафосно-инфантильного болота», объясняется желанием представить слабого, зависимого от бытовых удобств человека в качестве ролевой модели для оппозиции, чтобы оправдать себя на этом фоне. «Они даже могут произносить трескучие речи и рядиться в красивые оппозиционные одежды, но при первом же звонке, максимум при втором, дадут деру или бухнутся хозяину в ноги с причитаниями «мы же не герои, мы обычные люди, что с нас взять?» Будто не лгать и не предавать – это героизм, а не норма. Они давно уронили планку нормы, чтобы выглядеть прилично в ряду таких же все себе прощающих людей», – пишет диссидент про современную оппозицию. 

    В защиту Подрабинека выступил только либеральный журналист Александр Рыклин, заявивший, что «люди, которые, брызжа слюной, вылили тонны помоев» на диссидента, «просто смешные и жалкие». Рыклин пожелал Подрабинеку не принимать близко к сердцу «этот ничтожный понос морализаторствующх боевых хомяков».

    Ранее сомнения в пытках и оппозиционной стойкости Протасевича высказал оппозиционный политик и американский эмигрант Константин Боровой, за что тоже получил массовые оскорбления и обвинения в работе на российскую ФСБ и белорусский КГБ разом.

    Коментарии (53)
    В Чехии приняли Тихановскую как президента Белоруссии
       7 июня 2021, 13:25
    Фото: MICHAL KRUMPHANZL/POOL/ЕРА/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская принимается сенатом парламента Чехии как глава белорусского государства, заявил спикер сената Милош Выстрчил.

    «Выборы президента Белоруссии, прошедшие в августе 2020 года, были несвободными, несправедливыми и противозаконными. То, что Сенат пригласил в Чехию в качестве своего главного гостя Светлану Тихановскую, воспринимаю как то, что чешский Сенат и лично я считаем ее президентом Белоруссии», – цитирует председателя верхней палаты чешского парламента ТАСС.

    В понедельник прошла первая встреча Тихановской с руководителями Сената, в ходе беседы обсуждались вопросы помощи Чехии демократическим силам в Белоруссии.

    Тихановская находится в Чехии по приглашению Выстрчила до 10 июня.

    Коментарии (82)
    В Европе зафиксирована нехватка газа
       8 июня 2021, 13:20
    Фото: Алексей Витвицкий/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Европе остается высокой, несмотря на то, что летом обычно происходит снижение цены, это происходит из-за нехватки топлива и отсутствия конкуренции со стороны угля, пишут СМИ.

    Спотовые цены на главном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили 300 долларов за 1 тыс. кубометров и достигли максимума с 2018 года, не показывают снижения, июльский фьючерс на бирже ICE прибавил 2,7% (порядка 349 долларов за 1 тыс. кубометров), сообщает «Коммерсант».

    Рост цен обосновывается тем, что сократились поставки из Норвегии, второго после Газпрома поставщика, в Норвегии проводятся профилактические работы на добывающей инфраструктуре.

    Газпром же не увеличивает поставки, не желая наращивать транзит через Украину, так как для этого пришлось бы выкупать дополнительные мощности.

    В Западной Европе не могут нарастить поставки сжиженного природного газа (СПГ), так как Азия предлагает выкупать продукт по более высоким ценам.

    В январе–мае Европа закупала 37 млн тонн СПГ (23% мирового потребления), год назад эти показатели составляли 45 млн тонн и 29% соответственно, пояснил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.

    Напомним, укладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» в Европу уже завершена. Газета ВЗГЛЯД писала, что к началу отопительного сезона газ может пойти по ней в ЕС.

    Коментарии (54)
    Умерла актриса из фильма «Три орешка для Золушки» Либуше Шафранкова
       9 июня 2021, 18:30
    Фото: ДЕФА, "Три орешка для Золушки"
    Текст: Ксения Панькова

    Чешская актриса Либуше Шафранкова, которая исполнила главную роль в фильме «Три орешка для Золушки», умерла на 69-м году жизни, сообщает местная радиостанция Radio Prague International.

    Как сообщает новостной портал Blesk.cz, в день своего рождения, 7 июня, актриса была госпитализирована в больницу в Праге, где перенесла операцию. Причины смерти не известны, однако сообщается, что в последние годы Шафранкова боролась с раком легких, передает РИА «Новости».

    Либуше Шафранкова родилась в 1953 году в чешском городе Брно. Она считалась одной из самых красивых чешских актрис и запомнилась зрителям по ролям в таких кинокартинах, как «Три орешка для Золушки» (1973), «Русалочка» (1976), «Коля» (1996, получил премию «Оскар») и других.

    Коментарии (11)
    Путин и глава Евросовета указали на безальтернативность минских соглашений по Донбассу

    7 июня 2021, 18:21

    Текст: Елизавета Булкина

    Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования конфликта на юго-востоке Украины, об этом в ходе телефонного разговора заявили президент России Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель.

    «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису с обеих сторон констатировано, что минский «Комплекс мер» 2015 года остается безальтернативной основой урегулирования. Президент России акцентировал необходимость неукоснительного выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договоренностей, прежде всего – по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса», - говорится в сообщении на сайте Кремля.

    Кроме того, Путин заявил Мишелю в связи с предпринятыми Евросоюзом дополнительными мерами санкционного давления на Белоруссию, что такой подход является контрпродуктивным, как и в целом любые попытки вмешательства во внутренние дела республики.

    В феврале глава офиса президента Украины Андрей Ермак выступил с утверждением, что Минские договоренности якобы практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали. В связи с шестой годовщиной подписания Минских соглашений в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что Киев делает все, чтобы не исполнять обязательства по Минским соглашениям, отказываясь от шанса к миру в Донбассе.

    Коментарии (5)
    Украинский вуз лишил Лукашенко звания доктора наук

    7 июня 2021, 15:04

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко лишился звания почетного доктора наук, выданного ему Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко.

    «Сегодня принято такое решение», – сообщили в университете РИА «Новости».

    Лукашенко стал первым из 107 докторов наук, который лишился звания, выданного этим вузом.

    Вопрос о лишении этого звания в связи с посадкой самолета Ryanair в Минске поднимал ректор университета Владимир Бугров.

    Напомним, Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой. В конце мая министры иностранных дел стран Евросоюза также обсудили введение новых экономических санкций против Белоруссии сразу в нескольких областях.

    Коментарии (38)
    В Кремле прокомментировали заявление главы «Уралхима» о финансировании Nexta

    7 июня 2021, 12:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российского бизнесмена, главу «Уралхима» Дмитрия Мазепина ни в чем не обвиняли, заявил пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о словах белорусского оппозиционера Романа Протасевича про финансирование оппозиции.

    «Мазепина же никто не обвинял ни в чем. Собственно, фамилия Мазепин Протасевичем не произносилась. Наверное, он как-то должен разъяснить, или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь, вряд ли здесь можно в кошки-мышки играть. Вот действительно, связанный с Уралом бизнесмен Мазепин заявил, что никакого отношения к этому не имеет и иметь не может. Наверное, о ком-то другом говорил Протасевич, но мы не знаем, о ком, а он сам не уточнил. И белорусская сторона не уточнила», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta. Протасевич до этого сделал заявление, что основанный им канал получал финансирование в том числе из российских источников. 

    Коментарии (3)
    Германия назвала сохранение транзита российского газа через Украину условием реализации «Северного потока – 2»

    9 июня 2021, 16:10

    Текст: Наталья Ануфриева

    Германия будет способствовать продлению договора о транзите российского газа через Украину, без этого реализация проекта «Северный поток – 2» невозможна, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

    Маас сообщил, выступая в бундестаге, что Германия будет стараться сделать так, чтобы контракт о транзите газа между Украиной и Россией состоялся, передает ТАСС.

    «Федеральный канцлер четко дала понять российскому президенту, что это является условием для того, чтобы проект «Северный поток – 2» мог реализовываться по плану», – добавил он.

    Министр также заявил, что Берлин «будет вести переговоры о том, чтобы этот транзитный контракт был продлен».

    «Мы хотим, чтобы газ транспортировался через Украину на долгосрочной основе, потому что это имеет огромное экономическое значение для Украины», – сказал Маас.

    Ранее США захотели продления поставок газа через Украину на много лет. Эксперт в области энергетики Станислав Митрахович в комментарии газете ВЗГЛЯД выразил сомнения в способности Вашингтона сохранить транзит газа через украинскую территорию. Вместе с тем немецкий эксперт осудил планы США заставить ЕС платить Украине за «Северный поток – 2».

    Напомним, что президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2021 объявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток – 2» завершена.

    Глава государства также отметил, что Россия могла бы прокачивать через Украину 200 млрд кубометров газа при нормальных отношениях, а не 40 млрд, как сейчас.

    В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита.

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    Коментарии (24)
    ЕС собрался координировать политику по России с США
       8 июня 2021, 23:21
    Фото: Dwi Anoraganingrum/
    www.imago-images.de/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Участники саммита ЕС – США, который пройдет 15 июня в Брюсселе, объявят о создании трансатлантического «структурированного диалога» для координации политики Брюсселя и Вашингтона в отношении России, сообщил дипломатический источник в Брюсселе.

    «На саммите ЕС – США будет озвучено решение о создании структурированного диалога по координации политики в отношении России. Этот совет позволит проводить регулярные консультации для сближения подходов к этой стране по обе стороны Атлантики. Обе стороны намерены продолжать диалог с Россией по отдельным темам, представляющим взаимный интерес», – приводит слова источника ТАСС.

    Среди тем, представляющих взаимный интерес для России и Запада, он отметил борьбу с потеплением климата, ядерную программу Ирана, ближневосточный мирный процесс.

    При этом дипломатический источник в Брюсселе подчеркнул, что ЕС и США намерены «координировать свой ответ на деструктивные действия России». В числе этих действий он перечислил весь набор недоказанных обвинений западных стран в адрес России, в частности, «вмешательство в западные демократические процессы, дезинформацию, кибератаки, гибридную и подрывную деятельность».

    Дипломат отказался комментировать, как на практике будет выглядеть формат консультаций между ЕС и США по России, на каком уровне и как часто они будут проводиться, отметив, что эти вопросы будут определены после саммита.

    Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. 14 мая был опубликован перечень недружественных России иностранных государств, в который вошли только две страны – США и Чехия. Позже официальный представитель МИДа Мария Захарова рассказала о критериях для включения в список недружественных России стран.

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    Янукович выиграл суд по разморозке своих активов в Евросоюзе
       9 июня 2021, 12:54
    Фото: Владимир Гердо/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр выиграли суд против Совета ЕС по заморозке своих активов в 2019 году.

    «Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов в отношении Виктора Януковича, бывшего президента Украины и его сына Александра Януковича», – цитирует ТАСС решение суда.

    В документе указывается, что Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер.

    Также в решении суда отмечается, что Совет ЕС может вводить санкции против лиц на основании вынесенных против них обвинении в коррупции в странах за пределами ЕС, но он должен гарантировать соблюдение их права на юридическую защиту.

    При этом это решение суда не имеет практического значения, поскольку против Януковича действуют другие санкции ЕС от марта 2021 года, которые также оспариваются в суде.

    В 2016 году Янукович оспорил часть санкций, введенных в его отношении Евросоюзом, в Европейском суде общей юрисдикции.

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    Лавров: У России нет амбиций сверхдержавы
       9 июня 2021, 10:20
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    Москва не имеет сверхдержавных амбиций и желания распространять свою повестку на всю планету, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит», – цитирует Лаврова РИА «Новости».

    По его словам, существующее положение дел в мире – это сумма договоренностей держав, победивших во Второй мировой войне, и Россия намерена возражать тем, кто хочет подвергнуть сомнению ее итоги. «Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории», – указал глава ведомства.

    Он отметил, что представители Запада не готовы вести «честный диалог» с Москвой, основанный на фактах, и «предпочитают действовать в духе highly likely». «Примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий», – добавил министр.

    Россия намерена способствовать продолжению мирных перемен «в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем», отметил он.

    «Но мы все-таки реалисты и не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал, агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило», – сказал Лавров.

    Российская сторона заинтересована в прагматичных взаимовыгодных отношениях с кем бы то ни было, в том числе с Западом, США, НАТО и ЕС.

    Также Лавров затронул тему Договора о ракетах меньшей и средней дальности (ДРСМД). «После того как американцы разрушили многие из договоров, например Договор о ракетах меньшей и средней дальности, мы предложили организовать добровольный мораторий на их развертывание, по крайней мере в Европе. Но, несмотря на предложенные нами механизмы верификации такого моратория, Запад по-прежнему уходит от честного разговора», – подчеркнул министр.

    Ранее председатель Европарламента Дэвид Сассоли заявил, что отношения между ЕС и Россией остаются «очень напряженными». Он считает, что ЕС должен «ужесточить санкции против российских чиновников, а также установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом».

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Евросоюз открыто вмешивается во внутренние дела России и союзных государств, при этом Москва все еще заинтересована в диалоге с ЕС на принципах равноправия.

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    Сербия отказалась закрывать воздушное пространство для Белоруссии

    7 июня 2021, 07:45

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сербия не закроет свое воздушное пространство для Белоруссии, так как не является членом Евросоюза, сообщил председатель парламента Сербии Ивица Дачич.

    «Не думаю. Насколько я знаю, Сербия не принимала такого решения, потому что мы не являемся членом Европейского союза», – передает РИА «Новости» ответ Дачича на вопрос, закроет ли Сербия свое небо для белорусских авиаперевозчиков после того, как такое решение принял Брюссель в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.

    Напомним, гендиректор белорусской авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец назвал подлостью введение Западом ограничений на полеты против компании без результатов международного расследования инцидента с самолетом Ryanair. Директор департамента по авиации минтранса Белоруссии Артем Сикорский расценил введенные Европой санкции в авиационной сфере как рейдерский захват бизнеса и рынка.

    Евросоюз официально запретил перевозчикам Белоруссии использовать воздушное пространство ЕС. Санкции последовали после инцидента с бортом Ryanair в Минске. Брюссель собрался запретить авиакомпаниям Белоруссии летать над территорией ЕС, европейским компаниям рекомендовано отказаться от полетов над республикой.

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    Мазепин отверг причастность к белорусскому Telegram-каналу Nexta

    7 июня 2021, 11:02

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский бизнесмен, владелец «Уралхима» и «Уралкалия» Дмитрий Мазепин заявил, что не занимался финансированием белорусского Telegram-канала Nexta.

    «Я могу ответить достаточно прямо и честно, что я имею непосредственное отношение к компаниям «Уралкалий» и «Уралхим», в которых есть название Урал, но ни я, ни мои компании никогда не финансировали вышеуказанный телеграм-канал», – цитирует Мазепина ТАСС.

    Мазепин, говоря о словах основателя Nexta Романа Протасевича о том, что тот получал финансирование в том числе из российских источников, заявил, что «кому-то захотелось развить историю про российскую причастность к событиям в Белоруссии», передает РИА «Новости».

    «Я хорошо понимаю, кто такой Роман Протасевич – молодой человек, которому 26 лет, который успел послужить в нацистском «Азове» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) на Донбассе, который работал на западные спецслужбы и сам признает, что получал зарплату, который организовал штабы белорусской оппозиции с одной стороны», – сказал Мазепин.

    «С другого стороны, ему грозит высшая мера наказания. Также хорошо понимаю авторов данной политической мелодрамы, которые хотели бы показать западный план захвата Белоруссии со стороны западных спецслужб с одной стороны, с другой – в очередной раз показать российский след. Эти же авторы уже говорили про истории Мика и Ника, про «вагнеровцев» и теперь кому-то захотелось развить историю про российскую компанию, которая имеет отношение к финансированию проекта Nexta», – добавил Мазепин.

    Напомним, самолет Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске после сообщения о минировании. Данные о минировании оказались ложными. Позже послы ЕС согласовали санкции против белорусских авиакомпаний.

    При этом был задержан находившийся на борту автор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Также задержана его девушка, россиянка София Сапега, признавшаяся в публикации персональных данных сотрудников МВД Белоруссии.

    Протасевич признал вину по обвинению в призывах к протестам после президентских выборов в Белоруссии и назвал подставившего его человека из оппозиции.

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    Иностранные дипломаты призвали Белоруссию провести новые выборы

    8 июня 2021, 14:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Руководители миссий стран ЕС в Белоруссии, а также американского, британского, швейцарского и японского посольств призвали руководство страны начать процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

    «Дипломаты призвали власти откликнуться на требования белорусского народа немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных, <...> начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ», – цитирует совместное заявление дипломатов ТАСС.

    Такой призыв прозвучал по итогам их встречи с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.

    После прошедших в Белоруссии летом 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции сторонников оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.

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