Тюменские пожарные спаслись в реке от лесного пожара

Тюменским пожарным десантникам, тушившим лесной пожар, пришлось прятаться от огня в реке: пламя уничтожило имущество, но люди остались живы.

Инцидент попал на видео одного из участников тушений, передает тюменский портал «72.ru».

В следующем ролике показаны последствия пожара: сгорели лопаты, палатки и другое оборудование, но никто из людей не пострадал.

Отмечается, что сначала мужчины пытались спастись на земле –окапывались, но, когда огонь подошел вплотную, спустились к воде.

Несмотря на опасность ситуации, пожарные не унывали и радовались, что их жизни напрямую пламя не угрожает. «Живые остались. Две минуты назад чуть не сдохли», – смеются мужчины на кадрах. Инцидент, предположительно, произошел в районе поселка Комсомольский Вагайского района.

Как уточняет издание, кадры, на которых лесники кричали и радовались сняты гораздо позже самого пожара, однако во время стихии им было не до смеха. «Мы вообще не видели друг друга. Задыхались. От высоких температур потом даже вода стала нагреваться. Если бы не этот ручей, то нам было бы не спастись. На месте бы просто нашли 25 трупов. Но даже потом, когда беда миновала, мы пересчитались и убедились, что все целы, нас не забирали какое-то время. Мы шли пешком. Задыхались от дыма. Мы думали, что за нами отправят борт МЧС, но нет. К нам приехали два УАЗа. Они повезли нас в поселок Комсомольский и расселили в ДК», – рассказал один из участников событий Владимир Усатов.

Ураган оставил это поселение без электричества. Местные жители принесли горелки, одежду и еду, чтобы помочь лесникам. Лесничего Ришата Каримова, который героически сначала спасал коллег и только потом прыгнул в воду сам, сразу госпитализировали. Отмечается, что у него серьезные ожоги лица, рук и спины. В больницу попали и другие лесники – кто-то с пневмонией после укрытия в воде, а кто-то с ожогами дыхательных путей.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о сложной ситуации с лесными пожарами в ряде регионов.