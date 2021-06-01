Российское движение школьников представило песню о детях-героях В Общественной палате оценили новые предложения «Единой России» по поддержке семей с детьми 1 июня 2021, 15:02 Текст: Наталья Макарова

«Поднимать рождаемость в стране нужно поощрениями, заботой о гражданах», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты (ОП) России Сергей Бурлаков, говоря о новых мерах поддержки семей с детьми со стороны «Единой России», среди которых расширение программы маткапитала и «детские» льготы. «За ребенком нужен постоянный уход, а родители, как правило, работают, либо один из них ухаживает, а другой работает. Тому, кто ухаживает, этот период времени должен засчитываться в стаж», – отметил член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты России Сергей Бурлаков. Он позитивно оценил предложение поддержки всех многодетных семей путем включения в трудовой стаж многодетной матери или отца все периоды времени, проводимые с ребенком. «А как мы собираемся поднимать рождаемость? Только так, поощрениями и заботой о своих гражданах», – подчеркнул собеседник. Он обратил внимание на важность и актуальность предложения сделать программу кешбэка за детский отдых постоянной. «Я всячески поддерживаю эту инициативу. Ранее кэшбэк распространялся только на отдых родителей, но это еще зависело от туроператора и условий проживания. А на детей эта льгота не распространялась вовсе. Были послабления для детей из малоимущих детей, но не для всех», – напомнил член ОП и указал на то, что сейчас «эта программа распространяется на всех детей вне зависимости от материального состояния их родителей». «Кроме того, эта инициатива способствует развитию туристического потенциала нашей страны. Так, к примеру, родители из южных районов смогут отправить ребенка на отдых в лагерь в Карелию или Санкт-Петербург. Мы знаем, что перелеты по России стоят не дешево, но теперь родители могут рассчитывать на возвращение части суммы, потраченной на путевку», – сказал собеседник. Говоря об идее зафиксировать половину от регионального прожиточного минимума как обязательную выплату на содержание детей в качестве алиментов, Бурлаков призвал глубже разобраться в вопросе. ««С одной стороны, я поддерживаю эту инициативу, с другой стороны, есть нюансы. Потому что, если у матери или отца нет денег на алименты, то он и не сможет их выплатить. Откуда, например, ты можешь у него или у нее взять деньги, когда он тунеядец и никогда не работал?» – рассуждает член ОП. «Но преимущество этого предложения в том, что в случае расставания родителей это позволит создать пакет безопасности для ребенка», – добавил Бурлаков. В «Единой России» предложили новые меры поддержки семей с детьми, сообщил во вторник партийный сайт. Речь, в частности, идет о расширении программы материнского капитала и новых льготах на детей. Выступая на форуме «Большой семейный совет» (который в День защиты детей провел председатель «Единой России» Дмитрий Медведев), глава фонда «Женщины за жизнь», победительница партийных праймериз Наталья Москвитина озвучила идею включить текущие потребности в список возможных трат по маткапиталу. «В первую очередь, это ремонт квартиры, потому что не все семьи готовы сейчас вкладывать деньги в ипотеку, но им хотелось бы сделать ремонт в том доме, квартире, где они живут. Второе – это покупка автомобиля, это особенно важно для тех, у кого много детей. И, конечно, покупка газового оборудования», – пояснила Москвитина. В свою очередь, координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», депутат Госдумы Алена Аршинова обратила внимание, что сейчас дети до пяти лет имеют право на бесплатный проезд в электричках, а с 5 до 7 - нет. При этом 48 регионов ввели собственную льготу. «Нужно внести изменения в закон для всей страны. Это справедливо», – подчеркнула депутат. Руководитель региональной общественной организации «Семейный клуб «Перово» Татьяна Яковлева предложила ввести еще одну «транспортную» меру поддержки – в обязательном порядке оборудовать такси детскими автокреслами и не взимать за них плату. Также в «Единой России» выступили с инициативой приоритетно зачислять в одну школу братьев и сестер вне зависимости от места их регистрации. По действующему законодательству для этого дети должны быть прописаны на одной жилплощади. В противном случае семья лишается права приоритетного зачисления в учебное заведение. Идею поддержали в Минпросвещения. Большой блок новых инициатив партии касается многодетных семей, констатировал в своем выступлении Дмитрий Медведев. Лидер «Единой России» подчеркнул – необходимо проработать вопросы о поэтапном снижении налоговой нагрузки на многодетных. «Региональные власти до сих пор самостоятельно определяют, какие семьи считать многодетными. Это противоречие нужно устранять, оно создает социальный дисбаланс. Нужно определить единый статус многодетной семьи по всей территории России», – призвал председатель партии. В завершении форума Медведев отметил, что все прозвучавшие инициативы будут проработаны вместе с правительством и войдут в предвыборную программу «Единой России». Добавим, что во вторник президент Владимир Путин на онлайн-встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», подчеркнул – регионы должны расширять программы поддержки семей, прежде всего многодетных.

Медведев назвал дискриминацией повышенный тариф на такси с детским креслом 31 мая 2021, 16:45

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Текст: Елена Мирошниченко

Ситуация с наценкой на заказ такси с детским креслом является дискриминацией, считает председатель «Единой России», замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев. «Дискриминация на самом деле, это правда... Я, честно говоря, даже не знал, что звонишь (в службу заказа такси), а тебе говорят: «Так, у тебя ребенок есть? Тогда поездка будет дороже». Это кроме возмущения ничего не вызывает...», – цитирует его ТАСС. При этом Медведев сделал оговорку, что понимает, что у таксистов «хлеб не простой». Лидеров единоросов считает, что задача компаний-перевозчиков и самих таксистов состоит в том, чтобы их транспортное средство соответствовало предъявляемым требованиям. «Мы же не сомневаемся в том, что машина должна быть исправной? Сомнений нет. Если вышел на трассу, не дай Бог что не исправно – все, уголовная ответственность. А здесь чего? Ну приведи тогда машину в соответствие, чтобы там могли дети размещаться», – сказал Медведев. По мнению председателя «Единой России», в случае такси должно быть тоже самое, что и в сфере услуг, где в кафе созданы условия для посетителей с детьми, для них есть специальные столики и кресла. Руководитель Центра социально-культурного развития семьи и молодежи в Перове Татьяна Яковлева рассказала, что сейчас в России недостаточно машин такси оборудовано детскими креслами. «Когда такая машина появляется и есть возможность ее заказать, то с родителей взимается дополнительная плата за услугу детского удерживающего устройства, что, на мой взгляд, является необоснованным, скажем так, налогом на детей и дискриминацией. Плата, взимаемая с ребенка, не должна превышать оплаты проезда в такси взрослого», – сказала она. Ранее сообщалось, что в столице и Московской области завершился первый этап тестирования системы цифрового профиля водителя такси, в полном объеме система заработает в столичном регионе в августе. В ОП предложили ввести отцовский капитал в размере 639,4 тыс. рублей 1 июня 2021, 04:56 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко предложил ввести в России отцовский многодетный капитал в 639,4 тыс. рублей. «По итогам ежегодного послания президента Правительству поручено до 1 июля подготовить предложения по формированию единой системы поддержки российских семей с детьми. С целью реализации данного поручения предлагаем разработать новый федеральный проект «Многодетная страна», включив его в национальный проект «Демография», – приводит РИА «Новости» текст письма Рыбальченко в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой. Так, в новый федеральный проект общественники предлагают включить дополнительные меры поддержки многодетных семей, которые учитывали бы успешный опыт ряда регионов, в частности, Сахалинской области, где доля инвестиций на поддержку многодетных семей составляет более 40% от всех инвестиций в семейную политику. Сейчас на поддержку многодетных семей направляется менее восьми процентов от всех инвестиций, однако этого, считает Рыбальченко, недостаточно. «В рамках данной инициативы федерального проекта «Многодетная страна» предлагаем реализовать следующий комплекс мер: ввести федеральный многодетный (отцовский) капитал в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей, предоставляемый при рождении трех и более детей в одной семье... Расширить направления использования федерального материнского капитала при рождении третьего или последующих детей. Ввести ежемесячное пособие в размере 2,5 тыс. рублей на каждого ребенка в многодетной семье, выплачиваемое до совершеннолетия младшего ребенка», – говорится в обращении. Кроме того, общественники предлагают ежемесячную выплату на третьего и последующих детей в возрасте до трех лет во всех регионах всем семьям, независимо от доходов. Среди прочих инициатив – разработка и введение системы семейного налогообложения для многодетных семей как альтернативы индивидуальному налогообложению на доходы физических лиц, с понижением налоговой ставки с увеличением числа детей в семье и работающих членов семьи. Семья с пятью детьми и вовсе не должна платить налогов. «Обеспечить возможность получения бесплатного высшего профессионального образования для детей из многодетных семей на условиях целевого контракта. Освободить от налогов на единственное имущество (земельный участок, дом, жилье, дачу, автомобиль и другое транспортное средство). ... Ввести субсидии при найме жилья для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в размере не менее 50% от стоимости найма», – прописано в предлагаемом комплексе мер. Общественники также считают необходимым утроить размер родового сертификата для многодетных мам, предусмотрев дополнительные медицинские услуги, обеспечить индексацию пенсии работающих многодетных родителей на уровне неработающих пенсионеров, снизить пенсионный возраст для многодетных отцов на один год за каждого ребенка и предусмотреть государственную поддержку семейного отдыха многодетных семей до 50%. Напомним, в марте в ОП предложили создать программу отцовского капитала. В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок. Около 60% россиян назвали правомерным физическое наказание детей 31 мая 2021, 18:02

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Текст: Елена Мирошниченко

Приблизительно 60% россиян, считают, что в определенных ситуациях физическое наказание детей является правомерным, сообщила социолог, генеральный директор «Михайлов и партнеры. Аналитика» Людмила Горюнова. «Около 60% россиян считают правомерным физическое наказание для детей в определенных ситуациях. Чаще всего, конечно, называли различные делинквентные случаи – это (наказание) за наркотики, воровство, алкоголь. Но в том числе звучали варианты «за хамство, неуважение». <...> Есть даже позиции «за невыполнение домашних обязанностей», – цитирует ее ТАСС. Уточняется, что всего 36% опрошенных заявили, что нельзя наказывать детей ни в какой ситуации. 50% респондентов старшего поколения отметили, что видят отрицательные последствия физического наказания детей: они становятся агрессивнее, срываются на младших братьях и сестрах. 61% опрошенных рассказали, что их регулярно наказывали в детстве. «Исходя из этого мы можем сделать вывод, что двое из трех детей подвергаются физическому наказанию в достаточной степени регулярности. Причем, в принципе, четверть опрошенных сказали, что это было либо периодически, либо часто», – рассказал Горюнова. Исследование было проведено агентством «Михайлов и партнеры» в рамках социологического проекта «Мы считаем» среди 1600 человек в возрасте от 14 до 55 лет во всех регионах России. Президент группы компаний «Михайлов и Партнеры» Марианна Максимовская заявила, что наиболее важной целью проведения опросов такого плана должно стать ускорение принятия закона о борьбе с домашним насилием. «Также очень важно, чтобы было более четкое понимание у людей, куда идти в том случае, если что-то происходит дома или в другой семье ты видишь что-то ужасное. Было бы, наверно, очень здорово, если бы мы могли помочь этим процессам более четко сформироваться в стране и умах всех россиян», – сказала она. Ранее сообщалось, что Конституционный суд (КС) России обязал законодательные власти изменить норму Уголовного кодекса, чтобы защитить жертв домашнего насилия, и признал несоответствующей конституции ст. 116.1 УК России о нанесении побоев лицом, подвергнутым административному наказанию. В Пензе спустя 13 лет судят мужчину за убийство 12-летней девочки 31 мая 2021, 22:19 Текст: Елена Мирошниченко

В Пензе состоится суд над мужчиной, который уже отбывает срок за убийства и аферы, по обвинению в ограблении и убийстве 12-летней девочки в 2008 году, сообщило областное управление СК России. «Завершено расследование уголовного дела по обвинению 36-летнего жителя Пензы... Следствием собраны доказательства, включая результаты судебно-генетической экспертизы, позволившие установить личность злоумышленника и подтвердить его причастность к грабежу и убийству 12-летней девочки... Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – цитирует сообщение РИА «Новости». Мужчина обвиняется по статьям УК РФ «Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление» и «Грабеж». Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Уточняется, что он уже судим за совершение убийства двух лиц и несколько эпизодов мошенничества, в связи с чем в настоящее время отбывает наказание в виде 19 лет лишения свободы. Как сообщается, следствие в октябре 2020 года сообщило о раскрытии убийства прошлых лет. По данным следствия, вечером 26 апреля 2008 года молодой человек на улице Гагарина в Пензе заметил 12-летнюю девочку, которая шла в сторону магазина, затащил ее в недостроенное здание, потребовал передать мобильный телефон и золотые украшения – цепочку с крестиком, серьги и кольцо, после чего расправился с жертвой, избив ее до смерти найденным на месте камнем. Ранее сообщалось, что суд назначил убийце девятилетней девочки из Борского района Нижегородской области пожизненное заключение в колонии особого режима. В Общественной палате разъяснили идею выплаты отцовского капитала 1 июня 2021, 13:42

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

На данный момент в России очень мало мер поддержки многодетных семей, поэтому отцовский капитал материально поможет семьям с тремя и более детьми, а также, возможно, повысит рождаемость в стране, сказала газете ВЗГЛЯД заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Юлия Зимова. Председатель комиссии Общественной палаты России по демографии, член Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей Сергей Рыбальченко выступил с предложением ввести в России многодетный (отцовский) капитал, который будет выдаваться при рождении трех и более детей в одной семье в размере федерального материнского капитала 639,4 тыс. рублей. «Третьего ребенка, как правило, рожают в семьях, где совершенно точно есть папа. Поэтому обычно шуточно говорят, что первого ребенка рожают для общества, второго – для себя, а третьего – для папы, потому и капитал ему. Материнский капитал есть, да и третий ребенок появляется в семьях, где есть папа, который там уже достаточно долго находится. Соответственно, это своего рода поддержка и мотивация отца», – говорит Зимова. Она рассказывает, что общественники предлагают тратить отцовский капитал именно на автомобиль, поскольку когда в семье рождается третий ребенок, появляется необходимость в собственной машине. За рулем зачастую находится именно отец семейства, поэтому актуально именно ему выдавать капитал. «Это еще одна мера поддержки для многодетных, но все зависит от того, как это будет реализовано правительством. На данный момент у нас очень мало в стране мер поддержки для многодетных, поэтому это может быть разовый отцовский капитал, либо ежемесячная поддержка. По опыту Сахалина мы можем увидеть, что там большой пакет мер социальной поддержки семей с детьми, серьезно поднялась рождаемость за несколько лет», – поясняет собеседник. Одной из самых популярных мер Сахалинской области была признана регулярная выплата в размере 2,5 тыс. рублей на ребенка в многодетной семье, продолжает член ОП. Соответственно, она не исключает того, что отцовский капитал может быть не разовой выплатой, а регулярной, и осуществляться в течение определенного времени, например, до совершеннолетия каждого ребенка. «Может быть этот отцовский капитал будет потрачен на лечение или еще что-то. Но главное, что акцент будет сделан именно на поддержке многодетной семьи. Она им так или иначе важна. Для семьи с одним или двумя детьми у нас сейчас достаточно много мер поддержки, поэтому им на данный момент достаточно», – заключила Зимова. Во время форума «Большой семейный совет», который проводился в одном из центров детского творчества в Москве, участники предложили ввести ряд новых мер, касательно многодетных семей. В том числе рассмотрели возможность снижения налоговой нагрузки, получать компенсацию вместо земельного участка и другие инициативы. Конструктор завода «Севмаш» в Архангельской области победил на праймериз депутата Госдумы 31 мая 2021, 18:05 Текст: Наталья Макарова

«Моим соперником был действующий депутат Госдумы Дмитрий Юрков. Борьба была трудной, но мне удалось победить», – сказал газете ВЗГЛЯД победитель праймериз «Единой России» в Архангельской области конструктор завода «Севмаш» Александр Спиридонов. «В среднем по стране в каждом одномандатном округе выдвигалось в среднем 13 человек. В моем округе также была высокая конкуренция. Поэтому успех потребовал очень много усилий», – рассказал участвовавший в качестве кандидата в предварительно голосовании «Единой России» главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению АО «ПО «Севмаш», победитель конкурса «Лидеры России» Александр Спиридонов. «За последние две-три недели я провел более 70 встреч с отдельными избирателями и с целыми коллективами. В общей сложности – это было почти четыре тысячи человек: руководители учебных заведений, учреждений культуры, администрации, коллективы заводов, в том числе оборонных. Я ездил в районы, общался с там с местными жителями, узнавал их проблемы. Очевидно же: если меня выберут в Госдуму, то мне необходимо будет решать конкретные задачи, которые стоят перед нашим регионом. Для этого надо хорошо понимать специфику и проблемы каждого района», – подчеркнул Спиридонов. «Явка на голосовании в среднем по России оказалась очень высокой. Около 11 млн жителей России приняли участие в праймериз в качестве выборщиков – это порядка 10% от голосующих в нашей стране. Очень хороший показатель», – считает собеседник. Вероятно, столь высокая явка вызвана тем, что условия участия в праймериз были максимально демократичными, полагает собеседник. «Любой гражданин нашей страны мог воспользоваться правом голоса, выступить в роли выборщика. Кроме того, в роли кандидата также мог выступить кто угодно: не только те, кто состоит в партии, но и просто сторонники «Единой России», и беспартийные, как я. Очень хорошо, что появилась такая открытая площадка, на которой можно заявить о себе. Это здорово!», – подчеркнул Спиридонов. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило 24-30 мая по всей стране в электронном формате, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на праймериз превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов на выборах в Госдуму утвердят на съезде «Единой России» 19 июня. Ранее стали известны победители праймериз «ЕР» среди одномандатников в Москве и Петербурге. «Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование. В Екатеринбурге убивших приемного сына-инвалида родителей признали виновными 31 мая 2021, 18:24 Текст: Ксения Панькова

Суд Екатеринбурга рассматривал дело семейной пары, которую обвиняют в убийстве приемного сына-инвалида, произошедшем в 2018 году, присяжные признали их виновными, сообщили в прокуратуре. «Присяжные признали их виновными в совершении преступления (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), – приводит E1.ru сообщение. В июле 2018 года супруги находились в своей квартире на улице Колхозников с детьми. Среди них был опекаемый ребенок 2011 года рождения. По данным прокуратуры, приемные родители плохо относились к нему из-за плохого поведения. Отмечается, что обвиняемые, зная, что мальчик находится в беспомощном состоянии и не может оказывать сопротивление, совместно нанесли ему множество ударов в область головы, шеи, туловища и конечностей руками, ногами и твердыми предметами. «От действий опекунов на теле ребенка осталось множество ран и ссадин, также он получил закрытую черепно-мозговую травму, осложнившуюся отеком головного мозга, которая стала причиной смерти мальчика, – добавили в ведомстве. Для женщины-опекуна попросили 9 лет лишения свободы, для ее мужа – 9 лет и 11 месяцев. В мае 2020 года женщину приговорили к 12 годам колонии, она успела отсидеть 4 месяца. А дело мужа рассматривали отдельно. Оба дела вернули в прокуратуру для устранения многочисленных нарушений. Мы пообщались с Гилой после выхода на свободу, она рассказала, что у ребенка была тяжелая болезнь. Отмечается, что эту семью еще до преступления обвиняли в жестоком обращении с собакой. Семья уверяла, что ребенка не били, а он сам упал в ванной. В апреле жительница Калифорнии Лилиана Каррильо призналась, что убила трех своих детей, чтобы «защитить» их от отца, якобы замешанного в торговле людьми. Эксперты оценили первые итоги праймериз как курс на обновление «Единой России» 31 мая 2021, 17:05 Текст: Елена Мирошниченко

В ряде регионов в число победителей вошли люди, которые ранее не участвовали в политической жизни, сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сенатор Александр Карелин. Политологи оценивают результат как курс на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня. «В Томской области лидерство за представителем волонтерского движения. Воспитанники «ПолитСтартапа» – в числе победителей в Хабаровском и Красноярском краях. Они тоже выиграли у маститых представителей партии», – сообщил он. Уточняется, что, по предварительным данным, в процедуре предварительного голосования приняли участие около 11,7 миллионов избирателей. Об этом говорится на сайте «Единой России». В тех регионах, где работали счетные участки, подсчет голосов еще продолжается. Там, где процедура проходила только онлайн, в числе победителей, которые войдут в списки партии на выборах в Госдуму – яркие представители общественных организаций и движения «Мы вместе»: председатель движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая (Москва), председатель Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина (Республика Мордовия), руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич (Воронежская область), руководитель российских студотрядов Михаил Киселев (Томская область), ответственный секретарь «Поискового движения России» Елена Цунаева (Новгородская область), профессор Высшей школы государственного управления Андрей Горохов (Калининградская область), главный технический руководитель по специальным проектам и вооружению «Севмаша» Александр Спиридонов (Архангельская область), руководитель регионального исполкома ОНФ в Свердловской области Жанна Рябцева (Свердловская область), ректор РХТУ имени Д.И. Менделеева Александр Мажуга (Москва). Ставка на обновление рядов «Единой России» в парламентах разного уровня – один из приоритетов кадровой политики руководства партии, активно поддерживаемый президентом Владимиром Путиным, отметил политолог, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе, как позитивный», – считает он. Эксперт подчеркнул, что рост интереса к процедуре со стороны избирателей во многом связан с возможностью дистанционного электронного голосования. «Это современная и перспективная технология. Партии стоит расширять ее применение не только в рамках предварительного голосования, но, к примеру, и в рамках подготовки и обсуждения законодательных инициатив. Уровень мобилизации сторонников увеличится», – уверен Алексей Чеснаков. «Единая Россия» оперативно ответила на запрос избирателей об удобстве голосования и задала долгосрочный тренд на использование электронной процедуры, отметил президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов. Он уверен, такой формат будет популярным и в дальнейшем, после того, как пандемия сойдет на нет. «Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чем, потому что, как мне кажется, общей напряженности в связи с коронавирусом в стране сейчас нет, чтобы люди боялись идти и голосовать очно. Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос понравившемуся кандидату», – пояснил он. Система электронного предварительного голосования подтвердила свою надежность и безопасность. Во время атак на нее количество ежесекундных запросов к серверам достигало десятков тысяч – при этом она продолжала работать без сбоев, подчеркнул специалист в области искусственного интеллекта, президент компании «Крибрум» и «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. «Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали», – подчеркнул он. В целом предварительное голосование «Единой России» в этом году прошло при кратном снижении количества нарушений, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов. «Пять лет назад у нас голосование шло один день, в этом – неделю. Поступило всего 50 жалоб в федеральный организационный комитет, и около 100 жалоб в региональные организационные комитеты. Это говорит о том, что наш уникальный проект по цифровому голосованию дал возможность открыто наблюдать за всеми процессами и мгновенно реагировать», – сообщил он. Напомним, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. Анонсирована встреча Путина с кавалерами ордена «Родительская слава» 31 мая 2021, 15:32 Текст: Ксения Панькова

В Международный день защиты детей, 1 июня, президент Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с семьями, награжденными орденом «Родительская слава», сообщила пресс-служба Кремля. «В беседе в режиме видеосвязи примут участие многодетные семьи из Калужской, Волгоградской, Омской и Амурской областей, из Ингушетии, Пермского края, а также Ямало-Ненецкого и Ненецкого автономных округов», – приводит РИА «Новости» сообщение. Отмечается, что орденом «Родительская слава» награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник примет уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову, а также по видеосвязи примет участие в открытии завода Aurus в Татарстане. Толстой возглавил московское отделение «Единой России» 31 мая 2021, 20:09 Текст: Ксения Панькова

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой избран главой московского городского регионального отделения (МГРО) партии «Единая Россия», такое решение было принято в ходе его 25-й конференции. «В скором времени мы подготовим свои предложения относительно того, каким курсом в ближайшее время будет двигаться отделение партии. Но уже сейчас могу сказать, что мы продолжим защищать интересы москвичей», – сказал Толстой, отметив, что на сегодняшний день главная задача партии – победа на выборах в Госдуму, передает ТАСС. Ранее пост руководителя московского отделения «Единой России» занимал Андрей Метельский. Толстой избран в Госдуму седьмого созыва от Люблинского одномандатного округа. Предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. По предварительным данным, общая явка на предварительное голосование превысила 11 млн человек. Из них более 6 млн человек сделали свой выбор в онлайн-режиме. Еще 4,8 млн проголосовали очно. Подсчет голосов стартовал вечером 30 мая, сразу после того, как были соединены части электронного ключа шифрования блокчейна. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, утвердят на съезде 19 июня в Москве. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму, утвердят на Съезде 19 июня в Москве. Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму 31 мая 2021, 16:18 Текст: Ксения Панькова

Количество сертификатов на получение материнского капитала, выданных за время действия программы, составляет 12 млн, на эти цели потрачено около 3 трлн рублей, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. «За время действия программы выдано 12 млн сертификатов на материнский капитал. Это составляет сумму почти в 3 трлн рублей, это очень большие для нашего государства деньги», – сказал он на форуме «Большой семейный совет», передает ТАСС. По данным Медведева, 9 млн семей уже распорядились средствами материнского капитала. Лидер единороссов напомнил, что потратить средства программы можно на разные цели: от улучшения жилищных условий до оплаты обучения. «Сейчас по инициативе нашей партии прорабатывается вопрос о новых направлениях использования этих средств», – сообщил он, предложив обсудить эти предложения на нынешнем форуме. Председатель «Единой России» отметил, что программа материнского капитала была утверждена в 2006 году, а с 2020 года средства выплачиваются и семьям, в которых родился или усыновлен первый ребенок. В 2021 году такие семьи получат 485 тыс. рублей, а в случае рождения или усыновления второго ребенка и последующих детей размер выплаты составляет 640 тыс. рублей. «Идет постоянная модификация этого института», – указал Медведев. В начале марта в России упростили правила использования маткапитала. Напомним, в марте 2020 года Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Теперь выплаты могут получить семьи, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 тыс. 617 рублей. Путин поздравил участников фестиваля «Большая перемена» с Днем защиты детей 1 июня 2021, 12:49 Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин поздравил участников и гостей Всероссийского фестиваля «Большая перемена» с Международным днем защиты детей и подчеркнул, что у школьников в России должны быть широкие возможности, чтобы найти свое призвание. «У каждого из вас есть свои таланты и способности. Кто-то уже знает, что его привлекает, интересует больше всего: естественные или гуманитарные знания, участие в научных экспериментах или спортивные состязания. Понимаю, что не все еще определились со своими пристрастиями. И у школьников нашей страны должны быть широкие возможности для того, чтобы понять, почувствовать свое призвание. Фестиваль призван помочь вам именно в этом», – сказал президент в видеообращении, опубликованном на сайте Кремля. Путин отметил, что к конкурсу «Большая перемена» присоединились в этом году более 2 млн участников. «За последние годы у нас появилось множество конкурсов, площадок, где можно реализовать свой потенциал, получить новые знания (…) Одним словом, возможностей для выбора много. И только от вас зависит, захотите ли вы ими воспользоваться», – подчеркнул глава государства. «Задача взрослых, государства – везде, на всей территории России создавать необходимые условия для того, чтобы вы могли раскрыть, проявить свои способности, найти собственный путь в жизни», – добавил российский лидер. «Верю в вас! Дерзайте, мечтайте, ставьте перед собой большие, амбициозные цели и смело, решительно достигайте вершин в своем деле», – обратился президент к школьникам. В Международный день защиты детей в Москве на набережной Парка Горького проходит Всероссийский фестиваль «Большая перемена». Участники смогут встретиться с представителями крупнейших российских компаний, руководителями федеральных ведомств, ведущих вузов, блогерами и учеными. Анонсирована встреча Путина с руководством «Единой России» 1 июня 2021, 12:43 Текст: Наталья Ануфриева

Президент России Владимир Путин 2 июня планирует провести встречу с руководством партии «Единая Россия», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Песков сообщил, что «встреча с руководством партии «Единая Россия» запланирована на 2 июня», передает ТАСС. Ранее Песков заявил, что никаких решений о том, возглавит ли Путин список «Единой России» на предстоящих выборах в Госдуму, не принималось. Минфин сообщил об увеличении «детского бюджета» более чем на 37% 1 июня 2021, 14:10 Текст: Наталья Ануфриева

Объем средств, направляемых на поддержку семьи и детей, в 2021 году достигнет 1,5 трлн рублей, что более чем на 37% превышает уровень предыдущего года, заявили в Минфине. В ведомстве напомнили, что 1 июня «традиционно отмечается Международный день защиты детей», и Минфин «при формировании проекта федерального бюджета готовит информацию об объеме средств, направляемых на поддержку семьи и детей, – так называемый детский бюджет». «Его объем на 2021 год составляет 1,501 трлн рублей, что более чем на 37% выше уровня 2020 года. Стоит отметить, что указанный объем не учитывает поддержку, оказываемую регионами», – добавили в министерстве, передает ТАСС. Ранее замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев назвал потраченную на программу маткапитала сумму. Также президент России Владимир Путин поручил регионам расширять программы поддержки семей. Российское движение школьников представило песню о детях-героях 1 июня 2021, 14:44 Текст: Наталья Ануфриева

К международному Дню защиты детей Российское движение школьников (РДШ) совместно с продюсерским центром Игоря Матвиенко написали песню «Дети-герои», посвященную героическим подвигам детей в России. Исполнителями песни стали участники телепроекта «Голос. Дети»: Габриель Александров, Елизавета Рогозина, Ева Темнюк, София Медведева, Варвара Бутко, Андрей Аверин, Анна Кочуровская, Полина Данильченко и Арсений Слесарев, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД. «Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах и защите детей. Мы же посчитали важным в этот день обратить внимание на тех ребят, кто в силу разных и часто непредвиденных обстоятельств принял быстро и мужественно совершенно взрослые решения. Они пришли на помощь тем, кто оказался в беде, и рискуя собственной жизнью, спасли другие – стали сами настоящими защитниками! Дети-герои среди нас, они заслуживают нашего внимания, общей благодарности и восхищения. Но задача каждого взрослого – сделать все, чтобы дети не рисковали своей жизнью и не взрослели раньше времени. Мы должны стремиться обеспечить каждому ребенку в стране доброе и безопасное детство!», – пояснила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева. Премьера клипа состоится на Первом канале в телепередаче «Доброе утро» 1 июня. Главной сюжетной линией клипа стала идея – для подвига не важен возраст, клип рассказывает о реальных историях подвигов современных детей разного возраста и включает в себя кадры с документальной хроникой подвигов детей-героев. Также в клипе принял участие Рустам Набиев, который лишился ног, оказавшись под завалами обрушенной казармы. «Даже взрослому человеку в критической ситуации бывает сложно принять верное решение, рискнуть своей жизнью ради помощи другому человеку, а когда на такой поступок решается ребенок – это настоящий подвиг. И День защиты детей стал отличным поводом, чтобы рассказать миру о юных героях России. Истории этих ребят вселяют веру, ведь в нашей стране также как и прежде воспитывают отважных и добрых людей. Ну а мне лично было приятно передать маленьким героям эту благодарность языком музыки, который понимает любое чуткое и храброе сердце», – добавил композитор и продюсер Игорь Матвиенко. Дальнейшая ротация клипа будет осуществляться на музыкальных телеканалах и различных площадках социальных сетей.