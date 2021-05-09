Шеф-повар предложил полезную замену шашлыка

Шеф-повар и ведущий телеканала «Еда» Владимир Павлов рекомендовал заменить мясной шашлык на пикнике более полезными для здоровья блюдами.

Он предложил вместо жареного мяса, которое тяжело воспринимается организмом, приготовить на углях овощи или рыбу. Их «можно съесть больше и чувствовать себя при этом гораздо лучше». Также в качестве замены предлагаются грибы, которые «долго перевариваются и дают долгое ощущение сытости, как и мясо». Павлов отметил, что «приготовление любой еды на углях отличает вкус костра», с «этим можно даже приготовить обычные овощи, и они будут в тысячу раз вкуснее, чем на сковороде».

Шеф-повар указал, что даже десерт можно приготовить таким образом: «Можно взять банан, снять шкурку, положить сверху маршмеллоу и шоколад, потом завернуть в фольгу и положить на решетку». Готовить нужно пять-семь минут, получив «отличный десерт, приготовленный на гриле». Также можно просто обжарить маршмеллоу на углях. По словам Павлова, именно такой десерт он готовит, когда отправляется с семьей на шашлыки, передает РИА «Новости» со ссылкой на радио Sputnik.

Напомним, обновленные правила противопожарного режима, вступившие в силу в 2021 году, запрещают жарить шашлыки на берегу реки, озера или в лесу без специально оборудованного места.