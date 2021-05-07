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В Башкирии обнаружили британский штамм коронавируса
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Британский штамм коронавируса выявили в Башкирии у 20 студентов-медиков из Индии, сообщила глава регионального Роспотребнадзора Анна Казак.
«Больные не в тяжелом состоянии, часть из них выздоровела», – приводит ТАСС ее слова.
По ее словам, очаг заражения коронавирусом выявлен среди иностранных студентов. Она рассказала, что новый штамм обнаружили у 20 студентов-медиков из Индии.
«Обнаружен и выявлен при совместной работе Роспотребнадзора и медицинского университета очаг коронавирусной инфекции среди прибывающих из Индии иностранных студентов. Из 20 человек девять госпитализированы с легкой и средней формой заболевания», – подчеркнула глава регионального Роспотребнадзора.
Напомним, британский штамм COVID-19 был выявлен в сентябре 2020 года. В России было выявлено менее 200 случаев заболевания этой формой коронавируса.
В начале марта вице-премьер России Татьяна Голикова сообщала, что необходимый для снятия ограничений уровень коллективного иммунитета – 60%. Он может выработаться в стране к августу.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о формировании двух «российских» штаммов коронавируса.
Доказано, что обвинения Словакии в адрес «Спутника V» оказались выдумкой
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Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявили власти Словакии, сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский.
«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», – сказал глава Минздрава Словакии, передает ТАСС.
Ленгварский отметил, что его ведомство получило официальную информацию об успешном завершении исследования «Спутника V» от Минздрава Венгрии. Для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной будут проведены консультации с экспертами и российской стороной, добавил министр.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
Путин объяснил порядок открытия границ
Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости».
«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин.
Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Путин оценил признание Moderna лучшей вакциной от коронавируса
Возможная надежность американской вакцины от коронавируса Moderna станет понятна лишь через десять лет, а российские препараты надежны сейчас, заявил президент России Владимир Путин, комментируя признание Moderna лучшей вакциной от COVID-19.
«Так я понимаю, что на мировых площадках решили поддержать американскую вакцину Moderna, с которой борется американо-европейская другая компания Pfizer, причем борется у себя на рынке достаточно агрессивно. Насколько я представляю себе, в том числе и из докладов наших специалистов, коллеги за рубежом, в США говорят о том, что это будет совершенно инновационный препарат, очень современный», – цитирует ТАСС президента.
По его словам, будет ли это так на самом деле, будет понятно только лет через десять после многолетнего применения и анализа результатов. Он отметил, что российские препараты основаны на технологиях, «которые применялись десятилетиями».
В свою очередь один из ведущих вирусологов Бельгии Марк ван Ранст отметил, что признание Moderna лучшей вакциной против коронавируса – геополитически мотивированный шаг, российский препарат «Спутник V» ничуть не хуже победившего на конгрессе вакцин конкурента, передает РИА «Новости».
Специалист подчеркнул, что Moderna, «Спутник V» и Pfizer демонстрируют беспрецедентную эффективность против COVID-19: данный показатель у указанных препаратов превышает 90%.
«На данном этапе они находятся на одном уровне эффективности; нет особого смысла выносить Moderna или две другие в победители», – добавил он, отметив, что данный факт не умаляет качества менее эффективных препаратов, таких как AstraZeneca, Johnson&Johnson и Novavax.
«Спутник V» был разработан первым, и с самого начала мы наблюдали в основном политические реакции, высказываемые с целью преуменьшить заслуги российских ученых... Вручение этой награды Moderna, вероятно, в основном – экономическое решение», – сказал он.
По словам директора НИЦЭМ имени Гамалеи Александра Гинцбурга, признание вакцины от коронавируса разработки американской компании Moderna лучшей среди подобных препаратов – экономическо-политическое решение Всемирного конгресса.
«Количество смертей от РНК-содержащих вакцин, к каким относится Moderna, намного превышает число смертей от вакцины AstraZeneca», – отметил глава центра.
«Цена вопроса порядка 100 млрд долларов. Признать «Спутник V» – это отдать деньги Российской Федерации, а конгресс был, напомню, в Вашингтоне», – добавил Гинцбург.
Ранее препарат от Moderna победил в номинации «Лучшая вакцина от COVID» Всемирного конгресса вакцин-2021. «Спутник V» и препарат AstraZeneca попали в шорт-лист номинации, кроме того, высокую оценку получила вакцина от компаний Pfizer и BioNTech. Критерии отбора и выбора победителя неизвестны.
СМИ сообщили о возможном браке 70 млн доз вакцин от Johnson & Johnson
Около 70 млн доз вакцин от нового коронавируса производства компании Johnson & Johnson могут быть забракованы из-за возможного попадания в препарат следов вируса, сообщила The New York Times.
По данным издания, речь идет о препарате, выпущенном на заводе в Балтиморе. Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) сейчас изучает качество продукции предприятия, чтобы установить, можно ли ее отправлять потребителям. Как считают специалисты FDA, из-за несоблюдения правил дезинфекции работники завода в Балтиморе, возможно, допустили попадание в вакцину следов вируса, который используется при производстве вакцины британско-шведской компании AstraZeneca на том же заводе, передает ТАСС.
Не исключено, что вся партия вакцины будет забракована, отмечают источники газеты. Большая часть вакцин предназначена для поставок в США.
До этого случая на этом же заводе в Балтиморе были забракованы 15 млн доз вакцины производства Johnson & Johnson, так как они не прошли проверку качества.
Ранее Канада побоялась использовать партию вакцины Johnson & Johnson из-за опасений относительно ее качества.
Напомним, США также прекратили производство вакцины AstraZeneca в Балтиморе. Emergent BioSolutions, которая сотрудничает с обеими компаниями в области производства, случайно смешала ингредиенты двух разных вакцин.
Минздрав утвердил новую версию рекомендаций по лечению COVID-19
Минздрав России утвердил новую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавиурса.
«Минздрав России утвердил новую – 11 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подготовленную ведущими российскими экспертами с учетом накопленных научных данных и клинической практики», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает РИА «Новости».
Так ведомство включило вакцины «КовиВак» и «Спутник Лайт» в новую версию рекомендаций по лечению и профилактике COVID-19. «Раздел по специфической профилактике инфекции у взрослых дополнен информацией о вакцине коронавирусной инактивированной цельновирионной концентрированной очищенной «КовиВак» и вакцине для профилактики COVID-19 «Спутник Лайт», – говорится в сообщении.
В то же время Минздрав исключил из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса гидроксихлорохин.
Отмечается, что для пациентов, находящихся на стационарном лечении, рекомендовано применение иммуноглобулина человека против COVID-19 в качестве компонента любой из схем противовирусной терапии. Для упреждающей противовоспалительной терапии заболевания у взрослых возможно применение глюкокортикостероида в форме дозированного порошка для ингаляций.
Также Минздрав включил пять препаратов в список возможных для лечения коронавируса у взрослых. Согласно представленной в рекомендациях таблице у взрослых с новой коронавирусной инфекцией могут применяться Фавипиравир, Ремдесивир, Иммуноглобулин человека против СOVID-19, интерферон-альфа, Умифеновер.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
В Чехии уволили чиновника после заявления о «Спутнике V»
Вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек уволил Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета государственного предприятия «Чешская почта» из-за заявления о российской вакцине «Спутник V», сообщили местные СМИ.
Информацию портала Novinky.cz. позже подтвердил сам Ян Гамачек. «Могу подтвердить, что сегодня днем я вывел Мартина Нетолицкого из наблюдательного совета «Чешской почты», – цитирует ТАСС политика.
Решение об увольнение было принято после того, как Нетолицкий сообщил о том, что в апреле Гамачек рассказывал о планах посетить Россию и привезти оттуда вакцину «Спутник V». По словам чиновника, вице-премьер утверждал, что уже договорился о поставках.
Гамачек опроверг эту информацию и заявил о том, что будет требовать возбуждения уголовного дела о клевете. Он подчеркнул, что обвинения, выдвинутые против него в публикации, являются «абсолютно лживыми».
Нетолицкий отметил, что хотел связаться с Гамачеком после получения информации о своем увольнении, однако сделать это не удалось.
25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в стране, если будет недостаток других препаратов.
Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» была частью антироссийской операции.
Каждый пятидесятый житель Земли заразился коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом в мире, согласно официальным данным, подсчетам экспертов и СМИ, превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.
В мире зарегистрировано 155912 случаев вызываемого новым коронавирусом заболевания, при этом около половины из них приходится на пять стран – США (32,7 млн), Индию (21,5 млн), Бразилию (15 млн), Францию (5,8 млн) и Турцию (5 млн), передает ТАСС.
Самая высокая доля заболевших в государствах с относительно малым количеством населения. Так, в Андорре заразились 17% населения (13,4 тыс. человек) и в Черногории – 15,7% (98 тыс.). В России этот показатель составляет около 3,3% (4,86 млн человек).
Во многих странах сейчас фиксируют третью волну распространения инфекции, а в некоторых государствах говорят уже о четвертом подъеме. Резкий всплеск заболеваемости отмечался в мире в начале января 2021 года, когда регистрировалось свыше 800 тыс. случаев заражения в сутки, однако затем до конца февраля наблюдалась стабилизация ситуации, а показатели упали почти вдвое. Но с приходом весны вновь начался стремительный рост темпов распространения инфекции. 29 апреля был зафиксирован новый максимум – свыше 904,7 тыс. подтвержденных случаев заражения за 24 часа.
Продолжают болеть как минимум 19 млн человек, около 86% заболевших вылечились, однако эти данные являются неполными. Число умерших из-за вызываемого новым коронавирусом заболевания достигло 3,2 млн человек – это 2,1% от всех инфицированных. Больше всего летальных исходов зарегистрировано в США (583 тыс.), Бразилии (415 тыс.) и Индии (230 тыс.). Самые высокие показатели летальности отмечаются в Йемене (19,6%) и Мексике (9,3%).
В четверг президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой отметил, что созданные российскими учеными препараты от коронавируса просты и надежны, как автомат Калашникова.
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Белоруссия заявила о создании собственной вакцины от коронавируса
Белоруссия разработала собственную вакцину против коронавирусной инфекции, заявил президент республики Александр Лукашенко.
«В пробирке мы вчера получили свою вакцину – белорусскую. Другую, отличную от того, что мы сегодня покупаем. Как врачи называют, живую вакцину», – приводит слова Лукашенко госагентство БелТА.
Он обратил внимание на отсутствие гарантии, что нынешние вакцины будут в будущем помогать от новых мутаций вируса. «У нас сегодня есть вакцины, которые работают. По российским технологиям, китайские купили. А завтра мы свою вакцину, которая уже в пробирке, приспособим к тому штамму, который мы будем иметь. Кто его знает, как жизнь сложится», – сказал глава государства.
«Мы не торопимся. Мы посмотрим, что будет послезавтра, когда изменится болезнь. Потому что штамм будет совсем другой», – отметил Лукашенко.
Лукашенко 1 апреля подписал распоряжение о создании белорусской вакцины в 2021-2023 годах, передает РИА «Новости».
В середине апреля в Белоруссии прошла процедуру одобрения вакцина «Спутник V», которую разливают на местном предприятии «Белмедпрепараты».
Новую мутацию бразильского штамма коронавируса выявили в Рио
Новая разновидность так называемого бразильского штамма коронавирусной инфекции обнаружена учеными в Рио-де-Жанейро, сообщило региональное управление здравоохранения.
«В основном новый вариант обнаружен на севере штата, но встречается он и в городской агломерации [Рио-де-Жанейро], в центре штата и на северном побережье. <…> На данный момент нельзя сказать, является ли эта разновидность коронавируса более заразной или летальной», – приводит ТАСС слова замглавы Управления здравоохранения штата Клаудии Меллу.
Новая мутация, обнаружить которую удалось в почти 6% образцов биоматериала, получила обозначение P.1.2. В подавляющей части ковид-положительных образцов (91,5%) выявили заражение штаммом P.1. Как уточняется, речь идет о наиболее масштабном национальном генетическом секвенировании, в рамках которого будут изучены 4,8 тыс. образцов биоматериала. На данный момент обработано 376 из них, поступивших в центральную лабораторию Lacen в период с 24 марта по 16 апреля.
Напомним, в конце апреля бразильский регулятор отказался выдать разрешение на импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки, технологии, инноваций и коммуникаций Бразилии Паулу Баррозу подтвердил, что российская вакцина «Спутник V» от коронавируса является безопасной.
Разработчики «Спутника V» обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) в политизации вопроса выдачи разрешений на импорт и использование в стране вакцины «Спутник V». В пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) заявили, что комментарии бразильского регулятора не соответствуют действительности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва готова предоставить Бразилии необходимую информацию для разрешения поставок и использования в стране вакцины от коронавируса «Спутник V». Глава МИД Сергей Лавров отметил, что его не удивляет сложившаяся ситуация, так как США не скрывают попыток оказать давление по этой теме на страны региона.
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Индия установила новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
В Индии установлен очередной антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявлено 414,1 тыс. новых заболевших, сообщает минздрав страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 21,4 млн. Выздоровели более 17,6 млн человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 234 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Рост числа заболевших в Индии продолжается с середины февраля, в результате чего число лечащихся от COVID-19 увеличилось до более чем 3,6 млн. Число новых заболевших уже более двух недель подряд превышает 300 тыс. человек в сутки – больше, чем в любой другой стране мира, и уже три раза составляло более 400 тысяч.
По данным минздрава, лидером среди штатов страны по числу заболевших остается Махараштра – за минувшие сутки там выявлены 62,1 тыс. заболевших, всего в штате медпомощь получают более 641 тыс. человек. Следом за Махараштрой наибольшее число новых случаев заболевания выявлено в штатах Карнатака (49 058), Керала (42 464), Уттар-Прадеш (26 622) и Тамилнад (24 898).
При этом минздрав отметил, что прививку от коронавируса в Индии получили более 164 млн человек, за последние сутки число вакцинированных выросло на 2,3 млн.
Общее число заразившихся коронавирусом в мире, согласно официальным данным, подсчетам экспертов и СМИ, превысило 155,9 млн человек, что больше 2% от населения Земли, которое Фонд ООН в области народонаселения по состоянию на середину 2020 года оценил в 7 млрд 795 млн человек.
Режим ЧС решили ввести еще пяти префектурах Японии из-за коронавируса
Правительство Японии намерено продлить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) до 31 мая в Токио и западных префектурах Осака, Киото и Хего, а также расширить его с 12 до 31 мая на юго-западную префектуру Фукуока и центральную Айти, сообщил министр по восстановлению экономики Ясутоси Нисимура.
«В Фукуоке и Айти ухудшается ситуация с распространением коронавируса, поэтому мы расширим действие режима на эти регионы», – приводит ТАСС слова Нисимуры на заседании экспертной комиссии.
В рамках ЧС, который был введен в четырех префектурах с 25 апреля по 11 мая, японские власти, в частности, требуют не продавать алкоголь в заведениях общепита, просят местных жителей не покидать свои дома без необходимости, а работодателей – переводить сотрудников на удаленный режим.
Ранее власти Японии решили ввести режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за коронавируса в Токио, а также в западных префектурах Осака, Киото и Хего с 25 апреля по 11 мая.
В начале марта читатели японского издания Mainichi Shimbun высказались за использование российской вакцины «Спутник V», призвав власти Японии забыть о политике и спасать людей. В феврале посол России в Токио Михаил Галузин отметил рост популярности российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Японии после публикации итогов третьей фазы клинического исследования препарата в медицинском журнале The Lancet.
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Глава ЕК призвала отказаться от патентов на вакцины от коронавируса
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого поделиться вакцинами от коронавируса со странами Восточного партнерства, а также идею отмены или смягчения ограничений по правам интеллектуальной собственности, которые относятся к производству таких препаратов.
«Я приветствую призыв премьера Польши активизировать наши усилия, чтобы поделиться вакцинами со всем миром. Я готова работать с премьером Моравецким, чтобы делиться вакцинами с нашими друзьями и соседями, в особенности странами Восточного партнерства», – заявила глава Еврокомиссии.
Ранее в пятницу премьер Польши Матеуш Моравецкий на брифинге перед вылетом на саммит ЕС в Порту заявил, что власти республики считают необходимым, чтобы располагающие патентами на вакцины от коронавируса страны Запада предоставили другим государствам доступ к этим технологиям. По его словам, Польша, которая не имеет патентов на вакцины от COVID-19, будет стремиться к тому, чтобы убедить богатые страны, располагающие лицензиями и патентами, предоставить их, чтобы нарастить производство препаратов в пять-десять раз, передает ТАСС.
Из 27 стран ЕС только компании из Германии и Швеции являются обладателями патентов на вакцины.
Перед этим гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле также заявила, что отмена патентов на вакцины от коронавируса может помочь спасти жизни и заложить основы будущего научного сотрудничества. «Решение США и многих других стран призвать к отмене патентов на производство вакцин против коронавируса может спасти миллионы жизней и заложить основы будущего научного сотрудничества. COVID-19 не соблюдает границы. Ни одна страна не будет в безопасности, пока люди по всему миру не получат доступ к вакцине», – сказала она.
1 мая представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что администрация США поддерживает отступление от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса. По словам Тай, Вашингтон намерен активно участвовать в переговорах в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по этому вопросу.
В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявили 8386 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2846, Санкт-Петербурге – 722, Московской области – 608.
Всего в стране выявлено 4 863 514 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 480 360 человек, из них 8022 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 376 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 112 622 человека.
Накануне, 6 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7639. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 747.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Российские и японские ученые создали экспресс-тест на коронавирус
Специалисты из России и Японии совместно разработали экспресс-тест на определение коронавируса, который применяется в трех аэропортах Москвы, а также используется для тестирования игроков Российской футбольной премьер-лиги, сообщил посол Японии в России Тоехиса Кодзуки.
«В качестве яркого примера японо-российского сотрудничества в борьбе с пандемией можно назвать совместную разработку экспресс-теста на коронавирус нового типа», – цитирует «Интерфакс» Кодзуки.
Посол добавил, что создание теста было осуществлено в рамках плана сотрудничества двух стран, предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту России Владимиру Путину в мае 2016 года. Тест был создан в 2020 году предприятием «Эвотек-Мирай Геномикс».
«Разработка «Эвотек-Мирай Геномикс» представляет собой высокоточную, быструю и мобильную систему тестирования, которая используется с августа прошлого года во всех трех крупных международных аэропортах Москвы. Она также широко применяется сегодня российскими компаниями, стремящимися обеспечить безопасность своего персонала, в том числе сотрудников, работающих посменно», – добавил Кодзуки.
В апреле в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения антител к коронавирусу после вакцинации. Результат можно увидеть через 15 минут, а достоверность исследования составляет 96%.
В феврале Роспотребнадзор разработал новый высокоточный тест для быстрой диагностики COVID-19, он снижает общее время тестирования в три-четыре раза.
Путин обсудил с президентом Узбекистана производство вакцины от COVID-19 в республике
Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону борьбу с пандемией, в том числе организацию производства вакцины от коронавируса на территории республики, сообщила пресс-служба Кремля.
«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество», – сообщается на сайте Кремля.
Отмечается, что особое внимание было уделено дальнейшему наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией коронавируса, в том числе по организации производства вакцины на территории Узбекистана.
В феврале российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» зарегистрировали в Узбекистане.