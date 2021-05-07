Лукашенко согласился предстать перед «демократическим судом» с лидерами ЕС

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7 мая, пятница | Последнее обновление — 14:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Турция заявила о начале диалога с США по F-35
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7 мая 1915 года отправился ко дну британский пассажирский лайнер «Лузитания». Из 1959 в основном мирных граждан на борту, погибло почти 1200 человек. Непосредственным виновником их смерти была германская подлодка. Но далеко не она одна.
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Первые волны изоляции имени вируса COVID-19 принесли домашней дистилляции новый расцвет. В сферу домашней дистилляции пришла молодежь. А также женщины и девушки.
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Запад переходит своего рода «красную черту», вовлекая в санкционное противостояние не только политиков и госаппарат, но и граждан Белоруссии. Расчет делается уже не на бунт элит против президента Александра Лукашенко, а на рост социального напряжения, иными словами – на развал страны
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В Мехико обрушился метромост с проходившим по нему поездом. По официальным данным, в результате аварии погибли 23 человека. При этом данные о пострадавших разнятся: по меньшей мере около 70 человек госпитализированы. Также среди пострадавших и погибших есть несовершеннолетние
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«Праздник Пасхи, олицетворяющий торжество жизни, добра и справедливости, имеет огромное нравственное значение. Он пробуждает веру, надежду, стремление помогать ближним», – заявил президент Владимир Путин, обращаясь к россиянам. Пасхальную ночь глава государства встретил на богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
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В Лос-Анджелесе прошла 93-я церемония вручения кинопремии «Оскар». Главный фаворит прошлого года, фильм Хлои Чжао «Земля кочевников» получил статуэтки в трех номинациях, в том числе став лучшим фильмом года. На фото: продюсеры Питер Спирс, Фрэнсис МакДорманд, Хлоя Чжао, Моллье Ашер и Дэн Джанви
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Лукашенко согласился предстать перед «демократическим судом» с лидерами ЕС
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не против предстать перед «демократическим судом», если туда же отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер.
«Эммануэль Макрон первый, Вальтер Штайнмайер с Меркель вторые... Желтые жилеты не надо объяснять? Десятки людей застрелили, выбили глаза резиновыми пулями, отравили слезоточивым газом... Вот давайте по очереди и меня туда. И пусть этот демократический суд всех нас судит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас тут что-то нашли. Этого не будет!» – цитирует Sputnik Белоруссия Лукашенко.
По его словам, не немцам судить белорусов, учитывая то, что они «натворили в середине прошлого века», во время Второй мировой войны. «Просто обезумевшие мерзавцы!» – заключил Лукашенко.
Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности.
По заявлению адвокатов, в их распоряжении оказались более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения – теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.
Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру Германии, заявил, что наследники фашизма не имеют права его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.
Путин: Российские вакцины от COVID просты и надежны как автомат Калашникова
Препараты от коронавируса, созданные российскими учеными, просты и надежны, как автомат Калашникова, заявил президент Владимир Путин на встрече с вице-премьером Татьяной Голиковой.
«На сегодняшний день наши препараты - они все известны, вот сейчас «Спутник Лайт» появился, появится уже сегодня - наши препараты основаны на технологиях и платформах, которые применялись как раз десятилетиями. Они тоже весьма современны, и на сегодняшний день, без всякого сомнения, являются наиболее надежными и наиболее безопасными», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По его словам, российские препараты «надежны как автомат Калашникова». «Это не мы сказали, это сказал один из европейских специалистов, и я думаю, что он безусловно прав. Просты и надежны как автомат Калашникова», – отметил президент.
Также он добавил, что Россия – единственная страна в мире на сегодняшний день, которая передает технологию производства вакцин в другие страны.
В четверг в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что в России зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт».
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.
Захарова оценила слова Зеленского о «вездесущих русских»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о «вездесущих русских» на его совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что «мы везде», включая головы украинских политических деятелей», – написала Захарова в Facebook.
Зеленский – журналистке ВВС на пресс-конференции после переговоров с Блинкеном: «А вы не слышите меня?»
Журналистка: «У...Опубликовано Марией Захаровой Четверг, 6 мая 2021 г.
В четверг Зеленский на пресс-конференции с Блинкеном пошутил про Россию, заявив, что она повсюду. «Вы не расслышали?», – обратился посреди своего выступления Зеленский к иностранной журналистке, задавшей вопрос. Та в ответ сообщила, что услышала русский перевод.
«Русский перевод? Они здесь, они везде!», – сказал в ответ президент Украины.
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
США поддержали вступление Украины в НАТО
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Соединенные Штаты поддерживают вступление Украины в НАТО, заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
На вопрос, поддерживает ли администрация президента США Джо Байдена вступление Украины в Североатлантический альянс, Жан-Пьер ответила: «Да, мы поддерживаем», передает ТАСС.
«Администрация Байдена привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности», – цитирует РИА «Новости» Жан-Пьер.
Ранее министр обороны Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что Украина пока не может рассчитывать на членство в НАТО.
Напомним, украинский посол в Берлине заявил Андрей Мельник поставил Западу ультиматум: или Украину примут в НАТО, или ей придется обзавестись атомной бомбой и вернуть себе статус ядерной державы. Он также заявил, что Германия должна добиться вступления Украины в НАТО, так как несет историческую ответственность за нацистские преступления против украинцев.
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В Рио-де-Жанейро 23 человека погибли в результате перестрелки в метро
В результате перестрелки в метро бразильского Рио-де-Жанейро погибли 22 подозреваемых и один офицер полиции, ранения получили два пассажира поезда и два полицейских, сообщили местные СМИ.
По информации портала G1, в результате операции гражданской полиции Рио-де-Жанейро по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Жакарезинью в северной зоне Рио-де-Жанейро погибли 23 человека, сообщает РИА «Новости».
Ранее бразильцу Эдуарду Фаузи, арестованному в России и обвиняемому на родине в нападении с коктейлями Молотова на офис продюсерской компании, отказали в убежище в России.
Кулеба пообещал деэскалацию в Донбассе после визита Блинкена
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с утверждением, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев якобы приведет к деэскалации конфликта в Донбассе.
«Да, это приведет к определенной деэскалации [в Донбассе], но не к снятию угроз, это не будет полной деэскалацией», – приводит слова глава МИД Украины РИА «Новости».
«Мы обсудили, каким образом США могут мотивировать или влиять на Россию, чтобы она выполняла обязательства по «Минску» и не наращивала свою агрессию», – заявил Кулеба в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».
При этом он отметил, что детали этого разговора конфиденциальны. «Мы говорили [о том], в чем именно мы видим роль США, и госсекретарь [Энтони Блинкен] сказал, что они будут работать над теми вопросами, которые я поднял», – сказал глава МИД Украины.
По словам Кулебы, госсекретарь заверил его, что США не будут осуществлять никаких договоренностей по Киеву без участия Украины.
Накануне Блинкен в ответ на вопрос о возможности поставок на Украину американского оружия пообещал изучить «любой запрос» Киева. В тот же день в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО.
Напомним, 21 апреля в Госдепе США пообещали Украине оружие «для защиты от российской агрессии». Днем ранее в Киеве сообщили, что США решили выделить Украине миллионы долларов на «противодействие российской агрессии». После этого президент Украины Владимир Зеленский заявил о поддержке Киева странами НАТО и готовности к войне.
13 апреля глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявлял, что американские ЗРК Patriot должны быть размещены на Украине, которая «держит оборону против России», причем «не только для себя, но и для Запада». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал поддержку Украине. В США пообещали продолжить военные поставки Украине, а также допустили увеличение числа американских военных на Украине.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Борис Грызлов обвинил страны НАТО в поощрении военной активности Киева в Донбассе. В МИД подчеркивали, что НАТО во главе с США, поставляя Украине военную продукцию, намеренно превращают эту страну в «пороховую бочку».
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Блинкен и Кулеба обсудили возможное участие США в переговорах по Донбассу
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, обсудив интеграцию Киева в НАТО и возможность присоединения Вашингтона к переговорам по Донбассу, сообщило внешнеполитическое ведомство Украины.
«Стороны уделили особое внимание путям действенного привлечения Соединенных Штатов к дипломатическим усилиям по мирному урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта в тесной координации с Германией и Францией как сторонами нормандского формата», – сообщается на сайте МИД.
Кроме того, главы дипломатических ведомств обменялись мнениями относительно возможной встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина и «договорились координировать позиции» в подготовке к ней.
Блинкен подтвердил «решительную поддержку» со стороны США независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Он отметил, что США готовы присоединиться к «Крымской платформе» и принять участие в ее учредительном саммите.
Также госсекретарь подтвердил готовность США содействовать усилиям Украины по внедрению трансформаций для успешной евроатлантической интеграции и продолжения сотрудничества с МВФ. «Собеседники обсудили дальнейшую интеграцию Украины в НАТО, что имеет важное значение для безопасности Центральной Европы, Черноморского региона и евроатлантического пространства в целом», – уточнили в МИД.
Вместе с тем Кулеба и Блинкен отметили, что частичный отвод российских войск от границы с Украиной «не снимает угрозы дальнейшего обострения со стороны России» и согласились с необходимостью в дальнейшем «внимательно следить за действиями России».
Напомним, Блинкен и его заместитель по политическим делам Виктория Нуланд прибыли в Киев. Сообщалось, что этот визит должен продемонстрировать союзникам по НАТО, что США не намерены отказываться от жесткого курса в отношении Москвы. В частности, Блинкен заявил, что внешней угрозой для Украины является Россия.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и США укрепляют союзнические отношения в Центральной Европе и Черном море для безопасности евроатлантического пространства.
Доказано, что обвинения Словакии в адрес «Спутника V» оказались выдумкой
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Специализированная лаборатория в Венгрии подтвердила надежность российской вакцины от коронавируса «Спутник V», о якобы фальсификации которой заявили власти Словакии, сообщил министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский.
«Результаты исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V», проведенные в Венгрии, в порядке», – сказал глава Минздрава Словакии, передает ТАСС.
Ленгварский отметил, что его ведомство получило официальную информацию об успешном завершении исследования «Спутника V» от Минздрава Венгрии. Для определения дальнейших шагов Словакии в связи с хранящейся на ее складах российской вакциной будут проведены консультации с экспертами и российской стороной, добавил министр.
Напомним, в марте в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения теперь уже бывшего премьера Игора Матовича закупить 2 млн доз «Спутника V». В частности, власти Словакии настаивали, что полученная ими российская вакцина якобы не соответствует описанию в журнале The Lancet. После этого Российский фонд прямых инвестиций обвинил словацких экспертов в саботаже и попросил вернуть партию вакцины «Спутник V», чтобы ее можно было применить в других странах.
Однако в итоге «Спутник V» все же успешно прошел лабораторные испытания в Словакии, а президент страны Зузана Чапутова признала надежность вакцины.
Путин объяснил порядок открытия границ
Решения об открытии границ будут приниматься на основе наблюдений за ситуацией с коронавирусом в разных странах, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что при наступлении сезона отпусков в странах, где туристическая отрасль является основой экономики, санитарно-эпидемиологическая ситуация является чрезвычайно опасной, сообщает РИА «Новости».
«Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», – добавил Путин.
Также глава государства уточнил, что власти заинтересованы в том, чтобы люди могли свободно передвигаться и полноценно отдыхать.
Ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что россиянам пока не следует спешить выезжать за границу, так как в некоторых странах сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка.
Температура Земли достигла рекордно высоких показателей за 3 млн лет
Температура Земли в 2020 году достигла самого высокого уровня за три миллиона лет, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
По словам политика, прошлый год стал рекордным по количеству климатических катаклизмов и экстремальных погодных условий в различных регионах, передает ТАСС.
«Мы по-прежнему движемся к катастрофическому повышению температуры на 2,4 градуса к концу столетия», – добавил генсек.
Гуттериш отметил, что был достигнут новый максимум концентрации углекислого газа в атмосфере. Сейчас он на 148 процентов выше, чем в доиндустриальную эпоху. «Мы стоим на краю пропасти», – предупредил он.
Генсек подчеркнул, что если страны будут коллективно бороться за улучшение экологической ситуации на планете, они смогут предотвратить катастрофические последствия изменения климата. Он предложил «использовать восстановление после пандемии, чтобы встать на более чистый и зеленый путь развития».
Ранее международный коллектив ученых проследил за тем, как изменилось состояние ключевых экорегионов Земли за последние пять столетий, и обнаружил, что лишь 2-3% из них остались нетронутыми деятельностью человека.
Тем временем геофизик, доктор геолого-минералогических наук Уральского отделения РАН Дмитрий Демежко рассказал газете ВЗГЛЯД, что смена течения талой воды из Арктики в Атлантику действительно может сильно отразиться на климате, но никак не повлияет на условия для существования человека и других существ.
Подводный ракетный крейсер «Казань» вошел в состав ВМФ
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Атомный подводный ракетный крейсер «Казань» (проекта «Ясень-М») принят в состав Военно-морского флота России, сообщили в Минобороны.
«Сегодня в Северодвинске на предприятии «Севмаш» под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ атомного подводного крейсера (АПК) четвертого поколения «Казань» проекта «Ясень-М». На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский флаг, который главком вручил командиру АПК «Казань» капитану 1-го ранга Александру Бекетову в торжественной обстановке», – сказали в военном ведомстве.
На торжественной церемонии главком ВМФ выразил уверенность в том, что экипаж «Казани» будет с достоинством и высоким качеством укреплять обороноспособность России, передает ТАСС.
Головная подлодка проекта 885М («Ясень-М») «Казань» была спущена на воду 31 марта 2017 года. 25 сентября 2018 года вышла на заводские ходовые испытания. 12 января 2021 года атомная подлодка «Казань» вышла на завершающий этап испытаний. Основное ударное вооружение субмарин проекта 885/885М – крылатые ракеты «Оникс», «Калибр», а в перспективе – гиперзвуковые «Цирконы».
Глава Госдепа ушел от ответа на вопрос об отключении России от SWIFT
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в интервью радиостанции «Радио Свободная Европа / Радио Свобода» (признана в России СМИ-иноагентом) ушел от ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT.
«Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом глава американского внешнеполитического ведомства выступил с утверждением, что США в целом стремятся к более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией.
«Но также важно и то, <…> что, если Россия предпримет, продолжит предпринимать безрассудные или агрессивные действия, будь то в отношении Украины или где-то еще, где [это] сталкивается с нашими интересами или нашими партнерами, мы ответим, не в целях эскалации, не в целях поиска конфликта, а потому что такие действия не могут оставаться без ответа. Они не могут оставаться безнаказанными. И поэтому, я полагаю, совершенно ясно, что будут последствия», – утверждал госсекретарь США.
«Но я искренне надеюсь, что Россия понимает, что мы предпочли бы [иметь с ней] более стабильные, предсказуемые отношения, но в конечном итоге это зависит от России, от ее действий или отсутствия действий», – заявил Блинкен.
В понедельник официальный представитель МИД Мария Захарова оценила вероятность отключения России от SWIFT и рассказала о подготовке ведомств к такому развитию событий.
Напомним, 28 апреля Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT. При этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не может отключить Россию от платежной системы SWIFT, поскольку это частная организация. В тот же день глава МИД Сергей Лавров напомнил о наличии в России базы для аналога SWIFT.
В министерстве иностранных дел выразили мнение, что Запад вряд ли решится отключить Россию от SWIFT, подчеркнув, что Москва не оставит такой шаг без ответа. В Совфеде предупредили, что при отключении России от SWIFT ЕС придется платить за нефть наличными в чемоданах. Предприниматель Олег Дерипаска призвал как можно быстрее ввести в оборот цифровой рубль для обеспечения экспорто-импортных расчетов.
В апреле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT» в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии – Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.
В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения России от SWIFT. В Кремле подчеркнули, что Россия принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение России от SWIFT.
Британская разведка объявила о поиске специалиста по технологиям будущего
Британская разведка объявила о поиске главного специалиста по оружию и технологиям в техническое подразделение «Q», известное по фильмам об «агенте 007» Джеймсе Бонде.
«Мы ищем совершенно нового «Q». Если вы хотите служить своей стране, помогая МI6 разрабатывать оперативные ноу-хау будущего, пожалуйста, присмотритесь», – написал руководитель службы Ричард Мур.
Новый сотрудник будет отвечать за создание и внедрение технологий для обеспечения безопасности и успеха международных миссий разведки, передает «Российская газета».
От специалиста требуют опыт руководства цифровым бизнесом, навыки сотрудничества и привлечения партнеров в частном и государственном секторе.
«Если вы способны превратить наручные часы во взрывчатку или сконструировать рентгеновское стекло для обнаружения спрятанного оружия, возможно, вам стоит подать заявку», – сказано в вакансии.
Техническое подразделение «Q» известно по фильмам о Джеймсе Бонде. Сотрудники подразделения предоставляли «агенту 007» новейшее оружие, транспорт и другие необходимые приспособления для выполнения задания.
Ранее на обновленном сайте ЦРУ ведомство пригласило на работу «людей различного происхождения из всех слоев общества» США, которые готовы трудиться «во благо нации».
Глава МИД Румынии назвал Черное море «озером НАТО»
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Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе дискуссии онлайн в EPC (European Policy Center) Talks Geopolitics заявил, что Черное море «является отчасти и озером НАТО».
«Благодаря союзникам НАТО, Черное море отчасти является и озером НАТО», – приводит ТАСС ответ министра на вопрос: «Что может сделать НАТО, чтобы помешать России превратить Черное море в российское озеро?»
«Как члены альянса мы не можем отказаться от присутствия в регионе, и думаю, что важно продолжать продвигать наши ценности в регионе», – заявил глава МИД Румынии.
Участники дискуссии, состоявшейся 7 апреля 2021 года и организованной Центром глобальных исследований университета имени Лучиана Благи в городе Сибиу и Университетским фондом Черного моря имени Мирчи Малицы, выступили с утверждением, что Черное море превращается из «русского озера» в «море НАТО».
Отвечая на вопрос о том, чувствует ли Румыния угрозу из-за российского присутствия в регионе, глава румынского МИД сказал: «Мы не чувствуем угрозы, но в то же время мы озабочены, когда видим массированное перемещение военных, подобную демонстрацию силы в регионе». «Нужно предпринять больше усилий по сплоченности восточного фланга [НАТО]. Ясно, что Россия рассматривает восточный фланг как единое целое. И мы должны рассматривать его так же», – заявил Ауреску.
Румынский министр отметил также, что транспортные проекты Rail-2-Sea (строительство железнодорожной линии между Гданьском и Констанцей) и Via Carpatia (строительство автострады между севером и югом Европы через Литву, Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию, Болгарию и Грецию) «необходимы не только для экономического развития региона, но и для военной мобильности».
«Мы не думаем, что уровень военной мобильности является удовлетворительным. Поэтому проекты, соединяющие северную и южную часть восточного фланга, которые совпадают с северной и южной частью региона из Инициативы трех морей, очень важны», – сказал министр иностранных дел Румынии.
Инициатива трех морей или Междуморье – неформальное объединение 12 стран (Австрии, Болгарии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чехии и Эстонии), расположенных в регионе между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
Накануне в администрации Джо Байдена поддержали вступление Украины в НАТО. В тот же день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в связи с визитом в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена заявил о взаимодействии с США в Центральной Европе и Черном море.
Напомним, в начале апреля стало известно о планах США отправить корабли в Черное море в знак поддержки Украины. Позже в Черное море направился американский патрульный катер береговой охраны. Глава МИД Сергей Лавров обратил внимание на агрессивную риторику США в связи с проходом американских военных кораблей в Черное море.
13 апреля министр обороны Сергей Шойгу заявил о переброске войск НАТО к границам России и их концентрации в Причерноморье и в Балтийском регионе. В тот же день в МИД предупредили, что США лучше держаться подальше от Крыма, от Черноморского побережья России, поскольку риски инцидентов очень высоки.
В Кремле указали, что переброска сил НАТО к границам России ведет к витку напряжения. Россия обвинила США и другие страны НАТО в провокациях в регионе Черного моря.
В начале апреля в Киеве заявили о подготовке Украины и НАТО к войне с Россией за Крым и призвали граничащие с Украиной страны альянса повысить боеготовность. Ранее в ВСУ заявили о получении гарантий поддержки со стороны США на случай конфликта с Россией. В Совфеде предостерегли Украину от военных авантюр при покровительстве США.
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Газпром обозначил параметры бесплатного подключения частных домов к газу
В рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов.
«Жилой дом площадью до 300 квадратных метров получит возможность этого бесплатного подключения. В обязанности регионального оператора по газификации будет строительство всего газопровода прямо до границы земельного участка. То есть вошли в населенный пункт, прошли по улице, сделали отводы к домам один раз, заасфальтировали, сделали благоустройство», – сообщил он, передает РИА «Новости».
При этом проведение газовой сети внутри участка каждый потребитель будет оплачивать самостоятельно. Бесплатное подключение коснется потребителей, чей максимальный часовой расход газа не превышает семи кубометров, а участок расположен не более чем в 200 метрах от газораспределительной сети.
Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.
В Сенате США предсказали захват Афганистана талибами
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Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) может уже к концу 2021 года получить контроль над Афганистаном на фоне вывода из страны американских сил, выразил мнение лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.
«Я думаю, высока вероятность того, что (запрещенная в России террористическая организация) «Талибан» вернет себе контроль над страной, возможно, уже в конце [2021] года», – приводит ТАСС слова Макконнелла, которые опубликованы в американском издании The Hill .
«Я считаю ошибкой полный уход [войск из Афганистана]. Я думаю, что некоторое присутствие там в целях борьбы с терроризмом и обучения [местных сил] – в лучших интересах Америки», – добавил законодатель.
В понедельник появилась информация, что США и запрещенное в России террористическое движение «Талибан» обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к началу июля. При этом ранее Госдепартамент США призвал американских граждан срочно покинуть Афганистан. Позже госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не собираются уходить из Афганистана, несмотря на вывод американских войск. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
29 апреля стало известно, что страны НАТО начали организованный вывод войск из Афганистана, о чем главы внешнеполитических ведомств и министров обороны стран Североатлантического альянса договорились двумя неделями ранее. В Сенате США стремительный вывод американских войск из Афганистана назвали «фатальной ошибкой». В свою очередь министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал решение о выводе воинского контингента НАТО из Афганистана «историческим» и «эпохальным».
13 апреля появились сообщения о планах президента США Джо Байдена вывести американские войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года – 20-й годовщины теракта в Нью-Йорке. Позже Байден объяснил решение о выводе войск из Афганистана тем, что присутствие военнослужащих США не поможет Кабулу создать устойчивое правительство.
Также стало известно, что Байден решил вывести американские войска из Афганистана вопреки советам некоторых помощников. Так, глава ЦРУ Уильям Бернс заявлял, что вывод американских войск из Афганистана ослабит возможности США реагировать на угрозы и собирать информацию. В марте запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана.
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