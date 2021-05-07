Лукашенко согласился предстать перед «демократическим судом» с лидерами ЕС

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не против предстать перед «демократическим судом», если туда же отправятся президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Эммануэль Макрон первый, Вальтер Штайнмайер с Меркель вторые... Желтые жилеты не надо объяснять? Десятки людей застрелили, выбили глаза резиновыми пулями, отравили слезоточивым газом... Вот давайте по очереди и меня туда. И пусть этот демократический суд всех нас судит. Так у себя они бревно в глазу не видят, а у нас тут что-то нашли. Этого не будет!» – цитирует Sputnik Белоруссия Лукашенко.

По его словам, не немцам судить белорусов, учитывая то, что они «натворили в середине прошлого века», во время Второй мировой войны. «Просто обезумевшие мерзавцы!» – заключил Лукашенко.

Ранее издание Tagesspiegel передало, что четыре берлинских адвоката обратились в генпрокуратуру в немецком Карлсруэ от лица десяти белорусов, обвинив Лукашенко и силовиков в преступлениях против человечности.

По заявлению адвокатов, в их распоряжении оказались более 100 задокументированных случаев применения пыток властями Белоруссии. Некоторые из их клиентов уехали из республики и проживают в Германии, отмечало издание. По его данным, если немецкие органы начнут расследование против представителей белорусских властей, то могут ограничить им свободу передвижения – теоретически, в таком случае подозреваемым следовало бы ожидать задержаний в ЕС. При этом, как отмечало издание, для высокопоставленных политиков из Минска уже действует запрет на въезд во многие страны.

Лукашенко, комментируя подачу в отношении него заявления в прокуратуру Германии, заявил, что наследники фашизма не имеют права его судить, и назвал данный шаг сиюминутной политикой.