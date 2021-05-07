В России выявили 8,4 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявили 8386 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8386 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 13,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2846, Санкт-Петербурге – 722, Московской области – 608.

Всего в стране выявлено 4 863 514 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 480 360 человек, из них 8022 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксирован 376 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 112 622 человека.

Накануне, 6 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 7639. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 747.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.