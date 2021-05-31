В Самару поставят 22 низкопольных троллейбуса

Энгельсский завод электрического транспорта поставит в Самару 22 троллейбуса, сообщил президент компании ООО «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур.

«ПК Транспортные системы» поставит 22 современных полностью низкопольных троллейбусов «Адмирал» в Самару до 30 июня 2021 года. Энгельсский завод электрического транспорта уже приступил к выполнению заказа», – цитирует его ТАСС.

По его словам, троллейбус «Адмирал 6281» не имеет аналогов на отечественном рынке. При его создании используются алюминиевые сплавы, которые снижают пожарную нагрузку, а также делают его эстетичным и долговечным. Также в троллейбусе установлены новые мультимедийные системы, USB-порты для зарядки мобильных гаджетов и интегрированы современные системы климат-контроля, которые работают в автоматическом режиме.

«Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного хода. Общая пассажировместимость – 96 человек с наличием 33 сидячих мест», – добавил Феликс Винокур.

Новые троллейбусы приобретаются благодаря реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Обновление пассажирского транспорта в городских агломерациях - одно из направлений нацпроекта. Благодаря поддержке Минтранса России регионы могут приобрести новый транспорт со скидкой 60%. В 2021 году 13 городских агломераций получат 305 автобусов и 107 троллейбусов. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Ранее сообщалось, что в Хабаровск прибыли пять из 20 троллейбусов, которые безвозмездно передал городу ГУП «Мосгортранс».