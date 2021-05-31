Россия предупредила США о «некомфортных сигналах» в ближайшее время

Ряд сигналов, которые Москва озвучит Вашингтону в ближайшие дни, будут для США некомфортны, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Американцы должны исходить из того, что целый ряд сигналов из Москвы – я не говорю в данном случае о встрече на высшем уровне – для них будут некомфортны, в том числе в предстоящие дни», – сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Дипломат также заявил, что повестки дня России и США не совпадают, но Москва готова реагировать на любые постановки вопросов со стороны Вашингтона. «К сожалению, встречной готовности наблюдается гораздо меньше и реже», – сказал Рябков.

Он также отметил, что Москва не понимает, почему США рекомендуют своим гражданам, у которых истекают визы, покинуть Россию до середины июня. «Не очень понятно, почему такого рода сигналы американцам направляются их консульскими учреждениями. Есть известная процедура, действующая по линии наших ведомств, в том числе миграционной службы, которая в рамках МВД функционирует. Там есть определенные графики, которые должны соблюдаться. Что касается рекомендации американских загранучреждений своим гражданам, то мы за этим не следим», – сказал Рябков.

Напомним, президенты Владимир Путин и Джо Байден планируют провести личную встречу в Женеве 16 июня. Ожидается, что стороны обсудят вопросы стратегической стабильности, борьбу с пандемией, международную повестку и региональные конфликты. Газета ВЗГЛЯД разбирала, чего можно ждать от этой встречи.