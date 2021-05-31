На Дальнем Востоке началась сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе

Одиннадцатиклассники Камчатки, Чукотки, Сахалинской и Магаданской областей в понедельник приступили к сдаче первого Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, географии и литературе, сообщили в региональных правительствах.

«В 10.00 понедельника в крае стартовала сдача ЕГЭ по химии, географии и литературе. Всего основной выпускной экзамен в этом году сдадут 1698 человек, что на 11% больше, чем в 2020 году. Среди них – 1514 выпускников текущего года, один обучающийся 10-х классов, 159 выпускников прошлых лет и 24 обучающихся профессиональных образовательных организаций», – приводит слова источника в правительстве Камчатского края ТАСС.

На Чукотке к последним школьным испытаниям допущены 470 человек. 48 из них – выпускники прошлых лет.

Через час после старта на Камчатке и Чукотке единого госэкзамена к решению выпускных заданий приступили школьники Сахалинской и Магаданской областей. Как сообщили в Министерстве образования Сахалинской области, в этом году на островах единый экзамен за 11-й класс сдают более 3 тыс. человек, среди которых 2780 являются выпускниками этого года. В Магаданской области в этом году ЕГЭ сдают 783 человека.

В 03.00 мск к решению выпускных заданий приступят школьники Приморского края. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в этом регионе стабилизировалась, однако при проведении экзаменов обязательными останутся термометрия, масочный и дезинфекционный режимы, генеральная уборка до и после проведения экзаменов, установка устройств по обеззараживанию воздуха в аудиториях.

Одновременно с приморскими школьниками к сдаче первого ЕГЭ приступят и в Хабаровском крае – там выпускаются из школ почти 6,3 тыс. одиннадцатиклассников. По информации регионального Министерства образования и науки, для контроля за ходом проведения Единого государственного экзамена по географии, литературе и химии сформирована команда общественных наблюдателей. Специалисты будут следить как в пунктах проведения экзаменов, так и дистанционно в ситуационном центре онлайн видеонаблюдения. Такими системами оборудованы все 88 пунктов проведения ЕГЭ в крае.

По данным Министерства образования Амурской области, в регионе более 4 тыс. выпускников 11 классов. Для сдачи единого государственного экзамена больше всего ребят выбрали обществознание – 65%, на втором месте – профильная математика – 56%, далее по популярности – физика (26%), биология (22%) и история (21%). Для проведения ЕГЭ в 60 школах области и в региональном центре оценки качества и информатизации образования, где принимают, обрабатывают и проверяют экзаменационные работы, установлено более 890 IP-камер. Прямой эфир будет вестись с 47 пунктов проведения ЕГЭ, еще 19 будут доступны в записи. Это, по мнению организаторов экзамена, делает процесс сдачи экзамена максимально прозрачным и помогает разрешить спорные ситуации, если таковые возникают.

В Республике Саха (Якутия) основным отличием экзаменационной кампании 2021 года в технологическом плане является то, что регион переходит на новые технологии проведения ЕГЭ: передачи экзаменационных материалов по интернету, печати и сканированию полного пакета материалов в аудитории пункта проведения экзаменов и проведению ЕГЭ по информатике в компьютерной форме. Уточняется, что в пунктах проведения выпускных школьных испытаний будут соблюдены все меры профилактики распространения коронавируса.

В столице Бурятии Улан-Удэ для проведения ЕГЭ определены 15 пунктов. Чтобы снизить эпидемиологические риски и сделать проведение итоговой аттестации школьников в 2021 году максимально безопасной, в регионе будут применены рекомендованные Роспотребнадзором меры. В местах сдачи экзаменов будет организовано дежурство представителя МВД, все пункты оснастят металлодетекторами и системой видеонаблюдения. Всего в Улан-Удэ ЕГЭ в этом году сдадут более 3 тыс. выпускников.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя итоги опроса, согласно которым почти 70% россиян выступают за отмену ЕГЭ, назвал Единый государственный экзамен «насилием над детьми». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему число противников ЕГЭ в России по-прежнему значительно превышает число его сторонников, несмотря на подтверждения того, что качество образования в России улучшается.