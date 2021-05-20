ЕГЭ направлен на решение главной проблемы страны

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Германия заявила о продолжении переговоров с США о завершении «Северного потока – 2»

20 мая, четверг  |  Последнее обновление — 17:22  |  vz.ru
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Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
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Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
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Как советская власть унижала желающих уехать из СССР

Наличие заграничного паспорта в СССР еще не гарантировало права выезда за границу Юрий Заритовский/РИА Новости
Ровно тридцать лет назад в нашей стране произошло событие, последствия которого миллионы россиян ощущают до сих пор – были отменены любые препятствия на выезд за границу. Какими запретами и унижениями были обставлены путешествия за рубеж при СССР и как ограничивали зарубежные поездки в царские времена? Подробности...
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Лавров нашел общий язык с американскими «ястребами»

Встреча Лаврова и Блинкена подтвердила раскол администрации США mid.ru
Сергей Лавров впервые провел очные переговоры со своим коллегой Энтони Блинкеном, в ходе которых были затронуты проблемы стратегической стабильности и вопросы регионального уровня. При этом характер и тональность оценок прошедшей встречи у Москвы и Вашингтона оказались совершенно разными. В чем именно заключается эта разница и как прошедшие переговоры отразятся на подготовке саммита президентов Путина и Байдена? Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Размалеванное безумие Запада соблазняет наших детей

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Выпущены уже десятки мультсериалов, которые внушают детям, что вступать в интимные отношения с лицами своего пола нормально и даже здорово. Если бы речь шла об американских детях, мы могли бы счесть это не нашей проблемой. Но речь о детях во всем мире – включая Россию. Подробности...

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Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Каждые май и июнь выявляется крайне низкое качество студенческих дипломов и курсовых. С этим сталкиваются все ведущие вузы России, тем более – не ведущие. Это – один из плодов ЕГЭ, когда вместо того, чтобы учиться писать, ребята только расставляют галочки. Подробности...
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США хотят поделить с Россией газовый рынок Европы

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Перед США уже стоит задача не заблокировать «Северный поток – 2», а сохранить лицо. Госсекретарь Блинкен по инерции называет проект угрозой энергетической безопасности Европы, пусть даже сама Европа не видит никаких угроз, но США уже готовы к компромиссам. Подробности...
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

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Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?
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    Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?

    ЕГЭ направлен на решение главной проблемы страны

    При ЕГЭ учащиеся обезличены, «сведены до номера». Это и хорошо, и плохо    20 мая 2021, 17:00
    Фото: Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»
    Текст: Игорь Полежаев

    Несмотря на подтверждения того, что качество образования в России улучшается, количество противников единого госэкзамена по-прежнему значительно превышает количество его сторонников. Это свидетельствует о том, что россияне зачастую не понимают главную задачу ЕГЭ − борьбу с неравенством, когда высшее образование доступно только для богатых.

    Если верить опросам на Superjob (портал, где работодатели размещают вакансии, а соискатели резюме), отношение россиян к ЕГЭ удивительно стабильно и за 12 лет существования единого госэкзамена мало в чем поменялось.

    Те, кого такая система проверка знаний школьников не устраивает, составляют уверенное большинство - 70% в 2009 году и 68% теперь. При этом количество сторонников ЕГЭ тоже сократилось - выросла только доля тех, кому всё равно.   

    Однако обращает на себя внимание то, что доля считающих ЕГЭ за благо возрастает в двух социальных группах - тех, где ежемесячный доход выше 80 тысяч рублей (это более чем вдвое больше медианного показателя по стране), и тех, кому менее 24 лет. Во втором случае это рост резкий и значительный, тогда как показатели возрастных групп «35-45 лет» и «старше 45 лет» практически неотличимы - там, как говорит молодежь, «хейтеров» ЕГЭ больше всего.

    Понятно, что это люди, которые никогда не проходили через систему ЕГЭ - из школы они выпускались, сдавая «традиционные» экзамены преподавателям, «отвечали по билету». В то же время симпатизанты ЕГЭ - это зачастую те, кому, наоборот, пришлось сдавать единый госэкзамен.

    Можно предположить, что для них все прошло более-менее менее удачно (хороший вуз, приличная зарплата), отсюда и любовь к ЕГЭ, но это уже только догадки.

    Как бы там ни было, такая ситуация демонстрирует раскол между поколениями. Возможно, он вовсе не имеет никакого отношения к экзаменам и объясняется «конфликтом отцов и детей», который воспроизводится из века в век - «что за молодежь сейчас пошла, а вот в наше время...».

    Он нашел свое отражение в сетевой лексике, где реакцией на любую глупость юношества стали фразы типа «посмотрите на жертву ЕГЭ». Особенно часто она сопровождает тот контент, на который богата соцсеть TikTok, хотя до сдачи ЕГЭ авторы таких роликов еще дорасти не успели.

    Существует более надежное свидетельство губительности единого госэкзамена для образования - университетские преподаватели, также поносящие интеллектуальный потенциал «жертв ЕГЭ». Но и оно скорее иллюстрирует увеличение разрыва между поколениями, чем интеллектуальные качества любого из них. Преподавателей, которые показательно хватаются за голову, говоря о способностях молодежи, хватало всегда - применительно к любому поколению.

    Таким образом, субъективных и индивидуальных оценок, которыми оперируют критики системы единого госэкзамена, хватает. Проблема с объективными доказательствами того, что после введения ЕГЭ качество российского образования упало. Такими доказательствами, какие можно внести в статистику, применив к ним научный подход.

    Например, существуют специальные международные исследования, выявляющие уровень знаний учащихся. Другой вариант - количество победителей в международных школьных олимпиадах или количество молодых ученых. В случае с молодыми учеными, оно в России выросло в два раза за десять лет. В прочих примерах российские школьники и студенты также демонстрируют положительную динамику.

    На ваш взгляд

     
    Изменилось ли за последние годы ваше отношение к ЕГЭ?



    Обсуждение:  7 комментариев

    Получается, с точки зрения науки, причин для разговоров о падении качества образования в России в связи с введением ЕГЭ нет. Раз так, базовым представляется уже озвученное выше объяснение аномалии в соцопросах - поколенческое.

    При этом устойчивый миф об «одебиливании» через ЕГЭ поддерживается еще более устойчивым мифом о «лучшем в мире советском образовании». Тот самом, которое привело советских людей к «заряжанию» банок с водой перед экраном телевизора, где махал руками Алан Чумак.

    В объективной реальности система ЕГЭ, хотя и совершенствовалась все эти десять лет, совершенной, конечно же, не стала - и стать не может. Как и у «традиционных» (то есть советского типа) экзаменов, у нее есть и будут свои плюсы и свои минусы. В подтверждении каждого из них написаны сотни статей, повторять все доводы «за» и «против» ЕГЭ нет смысла: все, кого это действительно волнует, в курсе ситуации.

    То, что споры вокруг ЕГЭ ведутся, хорошо само по себе - ведь в спорах рождается истина сиречь варианты по дальнейшему улучшению системы единого госэкзамена. Однако, ведя оные, важно учитывать два момента и, в силу ностальгии по СССР или ужаса от «современных нравов», не соскользнуть в откровенное кликушество - информационную работу против государства и общества, проводимую как бы из лучших побуждений.

    Первый касается фраз про «одебиливание» и бездоказательных рассуждений о резком падении качества российского образования. Дополнительных объяснений тут не требуется - по сути это дублирует самые чудовищные, откровенно ксенофобские примеры украинской пропаганды, заточенной в том числе на утверждения, что на востоке расположились не только «страна-агрессор», но и «народ-неуч».

    Второй имеет прямое отношения к проблеме, которые соцопросы фиксируют как одну из главных и наиболее болезненных в стране - это социальное неравенство, хроническая нищета одних при показном богатстве других. Помимо прочего, ЕГЭ было изначально направлено на решение именно этой проблемы.

    Первые выгодополучатели системы единого госэкзамена - выпускники из провинции, особенно из семей с низкими доходами.

    Прежде, сдав экзамены в школе, такой выпускник мог успеть подать документы и пройти вступительные экзамены в лучшем случае в один вуз. Для жителей маленьких городов и сел это означало временный переезд, как минимум, в областной центр, иногда (что уравнивало их с жителями областных центров) - в Петербург или Москву.

    Рассылка результатов ЕГЭ позволяет попытать счастье в нескольких вузах сразу, не покидая родного дома. При этом отсутствует риск того, что экзамен в школе совпадет по времени с вступительным экзаменом в вузе (эта проблема была раньше, теперь о ней успели забыть).  

    А главное, пожалуй, это фактор коррупции, поскольку в системе ЕГЭ деньги не играют никакой роли. Раньше можно было «списать» (теперь нельзя) или подкупить учителей и руководство школы (людей, как правило, весьма небогатых), при более высоких финансовых возможностях - подкупить приемную комиссию вуза.

    Но компьютер подкупить невозможно, для всего препсостава - и школьного, и вузовского - выпускник-абитуриент превращается в безликую цифру вне зависимости от места жительства и семейного достатка. Ничего лучше для соблюдения принципов равноправия россиян в системе образования пока что не придумали.

    Конечно, это не исключает коррупцию полностью - очень большие деньги дают очень большие возможности, но радикально минимизирует ее роль. Безотносительно того, что коррупция сама по себе преступление, ЕГЭ - это то принудительное выравнивание, которым система дает ответ на социальное неравенство.

    Главное при этом - не жертвовать качеством образования, но систематизированных свидетельств того, что это качество действительно ухудшается, повторимся, нет, тогда как свидетельств обратного множество.

    При всех претензиях к ЕГЭ как к «бессмысленной зубрежке», которая «не отражает реальных знаний», эта система остается одним из лучших массовых социальных лифтов, запущенных в России в XXI веке. Ее отмена - возврат не к «качественному советском образованию», а к «лихим девяностым», когда поступление в вузы стало преимуществом богатых и столичных, а неимущие в провинции, вне зависимости от своего интеллектуального потенциала, попали в «воронку бедности», которая грозила воспроизводить себя из поколения в поколение.

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