Пригожин: На исполнение гимна Киркоровым будет интересно посмотреть

Политолог: Запрет в РФ немецких НПО не должен привести к ухудшению двусторонних отношений

«Zentrum Liberale Moderne»** очень тесно связана с партией «Зеленых», которая известна своими антироссийскими заявлениями, и Фондом Джорджа Сороса, деятельность которого признана нежелательной в России», – сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал решение Генпрокуратуры России признать нежелательными трех организаций из Германии.

«Как немецкий гражданин, член научного общества и «Петербургского диалога», куда входят две из трех запрещенных неправительственных организаций, я сожалею о таком шаге со стороны Москвы. С другой стороны, не мне критиковать ее действия», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

В среду Генпрокуратура России признала нежелательными три неправительственные организации (НПО) из Германии, чья деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Речь идет об организациях «Форум русскоязычных европейцев» (Forum Russischsprachiger Europaer)**, «Центр либеральной современности» (Zentrum fur die Liberale Moderne)** и «Немецко-русский обмен» (Deutsch-Russischer Austausch)**.

В среду глава МИД Германии Хайко Маас назвал «серьезным ударом» по отношениям с Россией решение о запрете трех немецких НКО. Маас также заметил, что две из трех организаций «уже много лет участвуют в «Петербургском диалоге» с целью содействия германо-российскому взаимопониманию». Глава МИД ФРГ призвал Россию «отменить этот шаг и способствовать свободному обмену между гражданскими обществами».

По мнению Рара, позицию министра Мааса можно понять, но это не должно привести к ухудшению двусторонних отношений. «Я считаю необходимым продолжать диалог между Россией и Германией в разных сферах, включая и сотрудничество по линии неправительственных организаций», – добавил эксперт. Он пояснил, что несмотря на этот инцидент, в России остается достаточно большое количество немецких НКО, которых не затронет решение российской Генпрокуратуры.

При этом собеседник заметил, что причина такого решения со стороны российского руководства понятна. По крайней мере, организация «Zentrum Liberale Moderne» очень тесно связана с партией «Зеленых», которая известна своими антироссийскими заявлениями, и Фондом Джорджа Сороса, деятельность которого признана нежелательной в России, отметил Рар.

«Однако я опасаюсь того, что в ответ Берлин начнет запрещать деятельность российских неправительственных организаций в Германии. А их и так очень мало, и они не располагают такими большими бюджетами, как немецкие компании. Поэтому я надеюсь, что до такого не дойдет», – считает политолог.

Рар также выразил надежду на то, что от этого инцидента не пострадает ни Петербургский диалог, ни другие неправительственные организации. «Не все же в конце концов занимаются идеологической работой и пропагандой. Я и сам принимал участие в мероприятиях многих НПО и считаю их работу очень полезной, в частности это касается научных обменов и правового диалога между странами», – рассказал политолог.

Более того, эксперт пояснил, что такая форма сотрудничества выгодна и России. «Тем самым через эти НКО Москва оставляет себе возможность влиять на умы немецкого общества. Это ведь не дорога с односторонним движением», – уверен Рар.

Собеседник выразил надежду на здравую позицию Германии в этом вопросе. «Не хотелось бы, чтобы Берлин захлопнул окно возможностей для диалога России и Германии в этой области и, в частности, в рамках Петербургского диалога. Мне кажется, Германия – европейская страна, которая готова наиболее тесно сотрудничать с Россией в различных сферах», – заключил эксперт.

Добавим, что деятельность трех немецких НПО неоднократно попадала в поле зрения Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметил в Telegram-канале комиссии ее глава, депутат Василий Пискарев. «О деструктивной деятельности этих НПО мы проинформировали посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра в ходе встречи в апреле в Государственной Думе», – сообщил парламентарий.

Пискарев пояснил – речь шла о попытках оправдания террористической деятельности, противодействии топливно-энергетическим проектам России, культивировании националистических и сепаратистских настроений, дискредитации действий России в борьбе с коронавирусом, и о попытках искажения истории. «Однако, наши сигналы, судя по всему, услышаны не были», – оценил Пискарев итоги общения с послом Германии.

Ранее в Госдуме назвали «опорные пункты» антироссийских НПО в Европе.



** - деятельность данной организации признана нежелательной на территории Российской Федерации