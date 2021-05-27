В Германии рассказали свою версию подвига «воина-освободителя» Масалова

Немецкий историк, бывший директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст Петер Ян рассказал о содержании экспертного заключения, составленного при его участии в 1990-е годы в ФРГ и касавшегося спасения сержантом Красной армии Николаем Масаловым немецкой девочки в ходе боев в 1945 году в столице Германии.

Подвиг Масалова лег в основу сюжета монумента Воина-освободителя в Трептов-парке. Память советского сержанта также увековечена на мосту Потсдамер-Брюке в центре Берлина – там установлена мемориальная доска на немецком и русском языках.

Масалов в апреле 1945-го был знаменщиком 20-го гвардейского стрелкового полка 79-й гвардейской стрелковой дивизии. Во время боев за Берлин, 30 апреля 1945-го, он принес знамя полка к Ландвер-каналу. Сам Масалов позже вспоминал: до начала штурма оставалось 50 минут и в тишине он услышал плач маленькой немецкой девочки, звавшей маму. Он попросил разрешения спасти ребенка. Площадь перед мостом простреливалась, и он полз, прижимаясь к асфальту. Под мостом он увидел трехлетнюю девочку, сидевшую возле убитой матери. Солдаты прикрыли его, и он вынес ребенка. Самого Масалова ранили в ногу, но он не сказал об этом и снова встал у знамени полка.

По словам немецкого историка Петера Яна, события в конце апреля 1945 года у Ландвер-канала «довольно хорошо обоснованы исторически, за ними можно проследить». Хотя спасенного ребенка не удалось найти, с точки зрения эксперта, это объяснимо, ведь поиски начались «не в конце 1945 года, а годы спустя». Однако немецкая версия спасения Масаловым ребенка несколько отличается от российской.

«Господин Масалов принимал участие в этой миссии, и он действительно существовал. Мы говорим – его фигура историческая. Также была группа детей, находящихся на попечении Красного Креста. Ситуация для детей была тяжелой. Масалов вытащил этого ребенка с риском для жизни, а затем быстро передал его сотруднице Красного Креста, это была воспитательница. У него и не было возможности больше заботиться о ребенке. Не было ни протокола, ни документа с печатью (по факту передачи ребенка). Но в то время в Берлине были немецкие сиротские приюты, были больницы и сотрудники Красного Креста. Ребенка можно было привести туда. Может быть, он был настолько маленьким, что не мог удостоверить себя. Мамы рядом не нашли, это был ребенок из группы», – передает РИА «Новости» слова эксперта.

По словам Яна, вскоре после решения об исключении Масалова из списка почетных граждан Берлина, принятого городским сенатом в 1992 году, перед историками была поставлена задача изучить информацию о подвигах, совершенных советскими солдатами в немецкой столице в 1945 году. Запрос о подобном исследовании поступил «от района Шенеберг (в Берлине), а также из Белоруссии», потому что в Минске предполагали, что «Масалов мог быть белорусом», пояснил эксперт.

Масалов – уроженец Кемеровской области, после войны жил в поселке Тяжинский, где и похоронен на сельском кладбище. В 1965 году ему присвоили звание почетного гражданина Берлина, но в 1992-м, после объединения Германии, имя Масалова в обновленный список не включили. В конце апреля губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что обратился к властям Берлина с просьбой вернуть Масалову почетное звание, но те ответили отказом.

В ответе берлинских властей говорится, что «мужественный поступок солдата Николая Масалова не подлежит сомнению», но вернуть его имя в список почетных граждан невозможно. В сенате немецкой столицы пояснили, что в Западном и Восточном Берлине были разные списки почетных граждан, но в 1992-м в западный список решили включить только тех почетных граждан Восточного Берлина, кто имел выдающиеся заслуги в области культуры и науки. Таким образом, звания лишились 11 представителей Cоветской армии и военной администрации (среди них, помимо Масалова, были Михаил Егоров и Мелитон Кантария, маршалы Михаил Катуков, Иван Конев и Василий Чуйков).

Цивилев заявил, что вместе с МИД, российским посольством и неравнодушными жителями Германии продолжит работу, чтобы вернуть Масалову звание почетного гражданина Берлина.

В апреле депутат берлинской Палаты представителей Гуннар Линдеманн из «Альтернативы для Германии» заявил, что Герой Великой Отечественной Николай Масалов должен оставаться почетным гражданином Берлина.

Напомним, в начале мая директор германо-российского музея истории Второй мировой войны Берлин-Карлсхорст, историк Йорг Морре привел доказательства героического поступка ставшего прообразом Воина-победителя сержанта Николая Масалова, спасшего немецкую девочку в Берлине.