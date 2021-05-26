Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 3,2%, в 2022 году ожидается рост также на 3,2%, говорится в докладе института развития об экономике страны.

Этот базовый сценарий предполагает постепенное снижение заболеваемости COVID-19, передает РИА «Новости».

В марте экономисты Всемирного банка прогнозировали, что ВВП России вырастет в этом году на 2,9%. Прогноз на 2022 год не изменился.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП России по итогам 2021 года вырастет на 2,9% после спада на 3% в 2020 году. Восстановлению экономической активности будет способствовать рост потребления.

«В 2021 году в России ожидается рост ВВП в размере 3,2%, после чего темпы роста составят 3,2% в 2022 году и 2,3% в 2023 году», – говорится в докладе ВБ.

Согласно прогнозам, «восстановлению экономической активности, которое будет опираться на рост потребления домохозяйств и рост инвестиций, будут способствовать оживление мировой экономики, повышение цен на нефть и мягкие денежно-кредитные условия на внутреннем рынке в 2021 году».

Ведущий экономист Всемирного банка по России Апурва Сангхи напомнил, что в 2020 году спад ВВП России оказался ниже ожиданий и составил 3% по сравнению с сокращением мировой экономики на 3,8% и ВВП развитых экономик на 5,4%.

«Есть несколько факторов, которые помогли России добиться относительно более высоких результатов: в последние годы страна провела большую работу по обеспечению макрофискальной стабильности, что привело к улучшению положения в налогово-бюджетной сфере», – указал он.

Эксперт указал, что «к числу других факторов относятся совершенствование банковского регулирования и надзора, накопление буферных резервов капитала и ликвидности, относительно мягкие ограничения, установленные для промышленности и строительной отрасли, тесные связи с Китаем, где отмечаются относительно высокие темпы роста, относительно небольшой размер сектора услуг, а также большой государственный сектор, обеспечивший защиту от безработицы».

Согласно оптимистическому сценарию Всемирного банка, если вакцинация будет проходить быстрее ожиданий, ограничительные меры в мировой экономике могут быть сняты раньше, чем планировалось.

Вместе с крупными пакетами стимулирования это может способствовать ускоренному восстановлению и более длительному росту мировой экономики. Рост спроса на нефть при этом может оказаться намного выше ожиданий.

Оптимистический сценарий предполагает ускорение роста ВВП России в 2021, 2022 и 2023 году до 3,8%, 4,8% и 3,3% соответственно, и более стремительный рост внутреннего спроса, чем в базовом сценарии.

В пессимистическом сценарии новые вспышки пандемии и распространение новых штаммов коронавируса могут повлечь необходимость более долгого сохранения ограничительных мер и в большем числе стран, что ударит по спросу на нефть. Это, в свою очередь, может привести к усилению давления на соглашение ОПЕК+.

«Возможный развал соглашения и последующее увеличение объемов добычи могут привести к сохранению существенно более низкого уровня цен на нефть на более длительный период», – говорится в докладе.

В пессимистическом сценарии ВВП России в 2021 году вырастет на 2,6%, в 2022 году сократится на 0,7%, а в 2023 году вернется к росту на 0,6%.

В докладе также указывается, что уровень бедности в России на конец 2021 года снизится до 11,4% с 12,1% в 2020 году. Указывается, что тенденции в области бедности в 2021 году будут зависеть от экономического роста и эффективности мер социальной защиты как с точки зрения охвата, так и достаточности.

Во Всемирном банке напомнили, что в 2020 году, несмотря на резкое замедление экономического роста из-за пандемии, уровень бедности оставался почти неизменным за счет компенсирующих мер социальной поддержки. Росстат отмечал, что доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2020 году, снизилась до 12,1% населения страны с 12,3% в 2019 году.

Рост ВВП России в 2021 году в размере 3,2%, что должно привести к некоторому росту занятости и заработной платы. Кроме того, были объявлены и новые меры поддержки: ежемесячные выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации; единовременная выплата в августе в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста; ежемесячное пособие неполным семьям на детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно.

«Совокупный эффект экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер) может привести к тому, что уровень бедности на конец года составит 11,4% (по сравнению с 12,1% в 2020 году)», – пишут авторы доклада.

Отмечается, что меры господдержки окажут особенно сильное воздействие на уровень бедности среди семей с тремя и более детьми и неполных семей, а также на домохозяйства в сельских районах и небольших городах.

Также Всемирный банк ожидает восстановление трудовой миграции в Россию к концу 2021 – началу 2022 года, что компенсирует нехватку рабочей силы в ряде регионов и поддержит инвестиционные проекты.

В целом, Банк отметил улучшение состояния бюджета России, которое улучшилось на фоне восстановления экономики.

При этом доходы от поступлений налога на прибыль организаций упали год к году почти на 18% в связи с тем, что суммы исчисленного налога на прибыль за 2020 год были меньше.

Согласно предварительной оценке Минфина, федеральный бюджет в январе-апреле был исполнен с профицитом в 204,991 млрд рублей. Доходы бюджета за четыре месяца составили 7,486 трлн рублей, а расходы – 7,281 трлн рублей.

Ранее замминистра финансов Владимир Колычев заявил, что российская экономика восстанавливается лучше, чем прогнозировало правительство.

Напомним также, что президент Владимир Путин в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию поручил правительству подготовить комплексную программу, которая снизит уровень бедности семей с детьми.