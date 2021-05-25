Минфин оценил темпы восстановления экономики России

Российская экономика восстанавливается лучше, чем прогнозировало правительство, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

«В целом мы видим, что восстановление экономики, это на самом деле наблюдалось и в четвертом квартале прошлого года, и в третьем отчасти, идет по более радужной траектории, чем прогнозы правительства. Мы видим по ненефтегазовым доходам, нефтегаз – понятно, это отдельная история – просто цены и курс», – цитирует РИА «Новости» Колычева.

Он подчеркнул, что рост доходов в ненефтегазовой сфере отмечается даже по сравнению с допандемийным 2019 годом. «В реальном выражении основные налоги у нас растут на 5-10% ежегодно, то есть 2021 год по отношению к 2019-му, с учетом того, что два года уже прошло. Это касается всех налогов ключевых: НДС, зарплатные налоги – НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль», – отметил замминистра финансов.

Колычев добавил, что есть смысл говорить если не о перегреве нынешней экономики, то об очень быстром росте.

Что касается дефицита бюджета, то замминистра финансов подчеркнул, что к концу года этот показатель будет меньше запланированных 2,4% ВВП. Этого удастся достичь благодаря нефтяным ценам. Согласно прогнозу, стоимость барреля должна была составлять 45,3 доллара, в то время как в январе – апреле цена была 60,47 доллара.

В свою очередь статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов отметил, что Минфин не видит смысла в создании новой группы налога на дополнительный доход (НДД) для выработанных месторождений, потерявших льготы по НДПИ в 2020 году.

«Мы считаем создание отдельной группы для выработанных месторождений нецелесообразным. Потому что мы как раз добиваемся той цели, которую преследовали, когда создавали НДД – то есть исходя из финансового результата определяется уровень налогообложения», – сказал Сазанов.

Он добавил, что при переходе на НДД отдельные выработанные месторождения начинают платить больше, чем они платили с льготой по НДПИ. «Соответственно, такая и цель. Собственно говоря, НДД – он чтобы облагать финансовые результаты. Если финансовый результат позволяют вам платить больше налогов, то вы платите больше налогов. Если он не позволяет, то вы платите меньше налогов», – уточнил он.

Ранее замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что потери мировой экономики от пандемии коронавируса составили более 3,5 трлн долларов, что в два раза превышает ущерб, нанесенный кризисом 2008 года.