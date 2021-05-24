Победители «Евровидения-2021» захотели выступить в России

Манижа назвала главного конкурента на «Евровидении»

Певица Манижа перед финалом конкурса «Евровидение» заявила, что самым «главным конкурентом» на песенном смотре стала борьба со стереотипами о странах, а также рассказала, чем займется после возвращения в Россию.

По словам певицы, самым сложным на конкурсе «Евровидение» стала борьба со стереотипами о странах.

«Это не конкурсанты. Это ложное ощущение предвзятости к определенным странам. Я считаю, что пока кто-то где-то что-то делит, совершает какие-то нехорошие или хорошие поступки, и это отражается на обычных людях, которые делают свое дело, это несправедливо. Думаю, что только это предвзятое отношение – то, с чем я работаю тут», – приводит ТАСС слова Манижи.

Певица заявила, что чувствует себя уверенно и намерена насладиться каждым моментом шоу. «Столько всего произошло за эти два-три месяца, что я спокойна, я уверена. Я заслужила этот день, я счастлива и хочу максимально насладиться этим днем от начала до конца», – сказала она, подчеркнув, что гордится тем, что поет в финале международного конкурса на русском языке.

«Я слышу, как многие подпевают нашей песне, знают такие слова, как «красавица», «ручечки». Это очень трогательно. Я горжусь, что впервые за 18 лет нам удалось показать, что русский язык – это красиво, что на русском языке можно петь. И петь о таких важных социальных посылах. Я не припомню, чтобы от нашей страны ездили подобные номера и манифесты», – заметила артистка.

Кстати, во время репетиции финального шоу Манижа спела вместо «А себя я чертовски люблю» «Europe, I love you». «Это не значит, что я вечером не спою, что я себя люблю. Мы стараемся немного расслабиться во время прогона, чтобы не заелось само выступление».

Среди исполнителей Манижа выделила артистов, которые, как и она, выбрали для выступления язык своей страны.

«Мне нравятся те артисты, которые сохранили аутентичность и поют на своем языке. Это Франция, мне очень нравится Швейцария. Очень аутентичная Украина. Нравилась Хорватия, певица пела строчки на своем языке, это было классно. На таких артистах и строится уверенность в себе общества. Наступило время для других, для настоящих», – добавила она.

В целом Манижа охарактеризовала конкурс этого года как очень форматный. «В основном все очень форматно. Это не совсем моя музыка, но при этом это круто, я понимаю, для чего это делается», – сказала она.

Также Манижа рассказала, как она проводила время в обязательной для делегаций самоизоляции. «Я набиралась сил, отдыхала, спала. Мы очень редко куда-либо выходили, в основном это были пробежки, спорт. В магазин – максимум продукты купить, воду», – рассказала Манижа. Поначалу певице тяжело дались такие ограничения, потом, по ее словам, она привыкла.

По возращении в Россию Манижа готовит премьеру песни и срежиссированного самостоятельно клипа. «Я планирую снять большой видеоклип сама, как режиссер, на композицию «Зина», совсем скоро вы ее услышите. Вообще меня очень вдохновил конкурс, я почувствовала, что границ не существует».

Также Манижа объявила о запуске интернет-проекта, посвященного женщинам, чьи записи используются в ее конкурсном номере Russian Woman («Русская женщина»).

«Здесь вы ближе познакомитесь с теми невероятно красивыми и сильными женщинами, которые поют со мной на сцене «Евровидения», – объявила Манижа, разместив ссылку на новый аккаунт в «Инстаграме» @manizha_russianwoman. В нем уже более 170 публикаций. Она призвала подписчиков выкладывать свои фото и видео с ответом на вопрос: кто такая русская женщина? «Пусть это библиотека будет живой и пополняется невероятными женщинами каждый день», – заявила певица.

Финал конкурса состоится в субботу вечером на арене (Ahoy) в Роттердаме. В нем участвуют 26 артистов, Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина») выступит под номером 5. В России шоу будет транслировать Первый канал в 22:00 мск.