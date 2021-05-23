Работников шахты «Воркутинская» эвакуировали после пожара на подстанции

«Алмаз-Антей» разъяснил угрозу от космических аппаратов США X-37

Американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок, к 2025 году США развернут восемь таких платформ, сообщил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков, отметив, что это является серьезным вызовом.

«Сейчас один находится год на орбите, два – четвертый и пятый – по два года отлетали. Официально заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы понимаем, что имея такие емкости свободные и возможности, по нашим оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой – до шести», – сказал Новиков на марафоне «Новое знание», сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что США планируют к 2025 году вывести на орбиту еще два таких аппарата, увеличив их общее число до восьми. «Это, безусловно, серьезный вызов», – сказал специалист.

При этом гендиректор концерна подчеркнул, что Россия может противостоять любым современным средствам воздушно-космического нападения, передает ТАСС.

Как отметил Новиков, российская радиолокационная станция (РЛС) «Небо-М» способна обнаруживать новейшие малозаметные боевые самолеты, в том числе американские истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning II. «Вот радар «Небо-М!» – это стелс-технологии. Отлично видит F-22, F-35 и так далее», – проинформировал специалист.

По его словам, «Алмаз-Антей» уделяет значительное внимание выпуску РЛС. «Концерн производит более 30 видов многофункциональных радиолокационных комплексов мобильного плана», – добавил Новиков.

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» является крупнейшим российским производителем средств ПВО.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.