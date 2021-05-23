После пожара на подстанции из шахты в Воркуте началась эвакуация рабочих

На территории шахты «Воркутинская» из-за вышедшей из строя электроподстанции остановился вентилятор, из шахты начали эвакуировать рабочих, сообщила компания «Воркутауголь».

«23 мая в 13.00 поступило сообщение о задымлении на поверхности территории шахты «Воркутинская». Вышла из строя электрическая подстанция в результате чего остановился один из вентиляторов главного проветривания», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».

В результате ЧП никто не пострадал, угрозы жизни и здоровью для сотрудников нет, добавили там.

«В настоящее время происходит плановая эвакуация работников смен шахты «Воркутинская» (190 человек) и шахты «Заполярная» (195 человек). Необходимость эвакуации работников обеих шахт связана с тем, что предприятия имеют единую схему проветривания», – указали в «Воркутауголь».

Между тем в ГУ МЧС по Коми сообщили, что пожар на трансформаторе на электроподстанции шахты ликвидировали.