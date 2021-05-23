Украина договорилась с ЕС о взаимном признании COVID-паспортов

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НОВОСТЬ ЧАСА

Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму

23 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:43  |  vz.ru
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Кто виноват в росте цен на продукты

Цены в продуктовых магазинах беспокоят всех Антон Новодережкин/ТАСС
Подорожание продовольствия продолжает тревожить россиян. Власти купировали резкий всплеск цен на сахар, зерно и масличные в прошлом году. Однако в этом году выше инфляции стали расти цены на другие продукты: овощи, курицу и яйца. Удастся ли это остановить и где кроются новые риски роста цен? Подробности...
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Америка готова пожертвовать интересами Украины

Лидеры США и России могут сделать Украину предметом размена, опасаются в Киеве Валерий Шарифулин/ТАСС
На этой неделе Госдеп США заявил об отказе от введения санкций против оператора «Северного потока – 2». Но потом Конгресс внес законопроект о новых санкциях против строящих газопровод организаций. Политологи объясняют это политической игрой Америки перед ожидаемой встречей лидеров России и США: Вашингтон использует газопровод как разменную монету. Но чего там хотят от Москвы взамен? Подробности...
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Молодежи предложили испытать силу новых знаний

Молодые участники марафона «Новое знание» забрасывали лекторов вопросами marathon.znanierussia.ru
Для активного талантливого человека Россия – страна уникальных возможностей, заявил в субботу Владимир Путин участникам марафона «Новое знание». Заключительный день марафона стал не менее насыщенным, чем два предыдущих, когда выступали Сергей Лавров, Илон Маск и Стив Возняк. Первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко отметил интерес к марафону, который значительно превысил ожидания, и описал модель регулярной работы общества «Знание» в будущем. Подробности...
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Македонские предатели попросили у России сочувствия

За маленькой антироссийской акцией македонцев кроется история большого национального предательства GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС
Власти Северной Македонии заявили о надежде на Россию – крайне оригинальной и смешной надежде. Они хотят, чтобы Москва не высылала македонского дипломата в ответ на аналогичные действия Скопье, потому что тогда македонских дипломатов в России попросту не останется. Такая попытка давить на жалость весьма гармонична для власти, которая предала собственный народ. В данном случае – македонский. Подробности...
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Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
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Русские мужчины ударились головами в потолок топовой еды

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
В прошлое уходит парадигма «мы тут выловили рыбки, кинем щас на угольки», «всем шашлыков и водочки», вот вся эта традиционная самопальщина. Эпоха жрательного примитива в стране стремительно сменяется новой русской гастрономией. Подробности...
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Террористов нужно мочить в сортире, и точка

Алексей Алешковский
Алексей Алешковский, сценарист
Это не парадокс, а скорее анекдот: российские либералы одновременно – украинские патриоты, а российские патриоты – чистые либералы, когда дело доходит до Израиля. Подробности...
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До компромиссов с Россией Америка не доросла

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена прошли успешно. Они повысили шанс на проведение саммита между Владимиром Путиным и Джозефом Байденом. Вот только прорывных решений на этом саммите ждать не стоит – по причине того, что США к ним не готовы. Подробности...
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Главный враг «Спутника V»

Обсуждение: 4 комментария

Два года с Зеленским: итоги

Найти управу на самокаты

Обсуждение: 6 комментариев
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Зеленский поздравил украинцев с днем вышиванки в русской косоворотке

В День вышиванки, который украинцы празднуют в третий четверг мая, президент страны Владимир Зеленский опубликовал в Instagram снимок, на котором он одет в национальную русскую одежду – косоворотку. Эта одежда имеет характерный узкий крой. Предшественник Зеленского Петр Порошенко подобных ошибок не допускал
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Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
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Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Песков рассказал, что именно Путин готов обсудить с Зеленским по Крыму
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    Украина договорилась с ЕС о взаимном признании COVID-паспортов

    23 мая 2021, 13:47

    Текст: Елена Мирошниченко

    Правительство Украины договорилось с Европейским союзом о взаимном признании паспортов вакцинации от коронавируса, сообщил премьер страны Денис Шмыгаль.

    «Украина и Европейский Союз достигли политической договоренности о взаимном признании так называемых «паспортов вакцинации». Недавно ЕС объявил о введении до конца июня цифровых сертификатов, которые будут содержать данные о вакцинации, тесты на COVID-19 и приобретенный иммунитет после болезни. Еще в начале разработки этой инициативы дал поручение министрам совместно с Еврокомиссией разработать соответствующий сертификат в Украине», – написал он в своем Facebook.

    Напомним, правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

    В начале мае Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от коронавируса на Украину.


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    Киев выдвинул условие возобновления поставок воды в Крым
       22 мая 2021, 19:54
    Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».

    «Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», – передает РИА «Новости» слова Николенко со ссылкой на «Укринформ».

    По его мнению, «всю воду в Крыму потратили российские военные». При этом представитель МИД Украины не стал упоминать об ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала. Он отметил, что «в соответствии с нормами международного права» теперь обеспечивать полуостров водой должна Россия.

    Ранее председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.

    О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.

    Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.

    Коментарии (97)
    Украинский генерал предрек Киеву потерю выхода к Черному морю
       22 мая 2021, 21:21
    Фото: wikipedia.org
    Текст: Ксения Панькова

    Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России, считает бывший начальник генштаба ВСУ Виктор Муженко.

    «Первоочередными объектами могут быть Херсонщина, Северо-Крымский канал, Одесса, вопрос вообще стоит, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю – и к Черному, и к Азовскому», – сказал Муженко в интервью каналу «Апостроф», передает РИА «Новости».

    По его словам, такого же мнения придерживаются его американские коллеги – генералы Филип Бридлав и Бен Ходжес.

    Как отметил экс-генерал ВСУ, в таком случае Азовское и Черное моря фактически полностью перейдут под контроль России.

    Ранее главнокомандующий ВС Украины Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы «постоянно провоцирует» украинских военных в Черном и Азовском морях под видом учений, однако ВС Украины на 100% готовы к отражению «российской агрессии».

    Командующий Южным военным округом Александр Дворников сообщал, что экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море из-за активности, которую проявляют корабли НАТО в регионе.

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    Коментарии (53)
    «Нафтогаз» поблагодарил США за новые санкции против «Северного потока – 2»
       22 мая 2021, 15:55
    Фото: Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    «Нафтогаз Украины» благодарит и приветствует решение министерства финансов США по введению санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, строивших «Северный поток – 2», сообщил директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз» Максим Билявский.

    «НАК выражает благодарность и всячески приветствует решение министерства финансов США, в части введения санкций в отношении четырех компаний и 13 судов, которые сооружали Nord Stream 2. В то же время, мы ожидаем, что оператор NS2 также будет оставаться под санкциями. В свою очередь, национальная акционерная компания системно работает над решением национальных задач, стоящих перед нефтегазовой отраслью Украины»,  – приводит РИА «Новости» слова Билявского.

    Ранее Вашингтон решил ввести новые санкции против российских организаций и судов, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток – 2», сообщил минфин США. В санкционный список внесены суда «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

    Кроме того, санкции введены против «Морской спасательной службы», «Мортранссервиса», Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда. При этом минфин США разрешил «определенные операции» с «Морспасслужбой», если они не касаются «строительства трубопровода «Северный поток – 2», «Турецкий поток» или других проектов, которые являются их продолжением.

    Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Однако в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варни.

    Коментарии (77)
    Итоги встречи Лаврова и Блинкена назвали кошмаром для Украины
       22 мая 2021, 23:55
    Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/
    XinHua/
    Global Look Press

    Текст: Антон Никитин

    Совместная пресс-конференция по итогам встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова в Рейкьявике стала для Украины кошмаром, говорится в статье американского издания The National Interest.

    По мнению автора статьи, переговоры Лаврова и Блинкена в столице Исландии не увенчались каким-то прорывным результатом, однако украинские чиновники и эксперты увидели в них «совершенно другой подтекст», передает РИА «Новости».

    Встрече предшествовали сообщения о том, что администрация Байдена приостановит санкции против «Северного потока – 2» , что вызвало тревогу в Киеве, говорится в статье.

    Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что запуск газопровода будет означать «поражение американской дипломатии». Украинские энергетики предупреждают, что ввод в эксплуатацию «Северного потока – 2» будет стоить стране до 6 млрд долларов в год в виде прямых и косвенных убытков, отмечается в публикации.

    Как отмечает издание, в Киеве опасаются, что в ходе дальнейших переговоров о нормализации двусторонних отношений Россия и США будут самостоятельно решать вопросы, которые имеют принципиальное значение для Украины, что, в свою очередь, серьезно ослабит геополитические позиции страны.

    В материале также отмечается, что попытки Киева оказать давление на Россию с помощью Запада не находят поддержки в европейских столицах «от Парижа до Берлина».

    «Усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе создания единого западного фронта для противостояния и сдерживания Москвы, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины», – заключил автор статьи.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что тема Украины присутствует в диалоге Москвы и Вашингтона.

    В четверг в столице Исландии состоялась первая очная встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Позже Лавров оценил переговоры в Рейкьявике, а также рассказал о результатах встречи с госсекретарем США и достигнутых договоренностях.

    В Госдепартаменте США также подвели итоги встречи. При этом госсекретарь США заявил, что целью его встречи с главой МИД России было «проверить предложение» о более стабильных и предсказуемых американо-российских отношениях.

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    Коментарии (31)
    В Крыму отреагировали на выдвинутое Киевом условие по поставкам воды
       23 мая 2021, 10:09
    Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
    Текст: Ксения Панькова

    Условия, выдвинутые Украиной по возобновлению поставок воды по Северо-Крымскому каналу, возмутительны, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.

    «Безусловно, никакой торг в этом вопросе не уместен. В конечном счете Россия решит проблему снабжения Крыма пресной водой своими силами, чего бы ей это ни стоило», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отметил Молохов, рассуждения представителей киевской власти о питьевых проблемах в Крыму отражают общий уровень деградации украинской внешней политики. «Не Крым получит Киев в результате своего людоедского шантажа, а от мертвого осла уши, в лучшем случае – дырку от бублика», – заключил он.

    Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации».

    Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.

    О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.

    Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.

    Коментарии (49)
    Украинский генерал пожаловался на недоверие российских военных

    23 мая 2021, 05:32

    Текст: Антон Никитин

    Российские военные уже в 2008 году не доверяли украинским коллегам, причем даже тем, с кем вместе учились еще в советское время, рассказал бывший начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко.

    Украинский генерал пожаловался, что когда он встречался с выпускниками Ленинградского общевойскового училища, которое окончил в советские времена, ему не хотели доверять конфиденциальную информацию, мотивируя тем, что он – иностранный военный, передает РИА «Новости».

    «Было понятно, что какое-то есть похолодание», – отметил Муженко в эфире интернет-канала «Апостроф».

    Накануне Муженко заявил, что Украина рискует потерять выход к Черному и Азовскому морям, они могут полностью перейти под контроль России. В июле прошлого года Муженко утверждал, что Россия якобы намеревается ввести войска на восток Украины, чтобы разблокировать обеспечение Крыма водой. Как подчеркивал ранее президент Владимир Путин, все прекрасно понимают, что Россия ни на кого не собирается нападать, миф о российской угрозе является выдумкой тех, кто хочет нажиться на этой легенде.

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    Коментарии (27)
    Гинцбург рассказал о течении COVID-19 у привившихся от коронавируса

    23 мая 2021, 07:31

    Текст: Антон Никитин

    Привившиеся против новой коронавирусной инфекции граждане в случае заболевания COVID-19 будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

    «Конечно. [В случае вакцинации] весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму», – приводит ТАСС ответ Гинцбурга на соответствующий вопрос.

    Ранее заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов сообщал, что признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией.

    По данным Минздрава, неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% переболевших вирусом нуждаются в реабилитации. Врач-кардиолог Симон Мацкеплишвили отмечал, что своевременное выявление постковидного синдрома и лечение также важно, как и лечение самого коронавируса.

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    Коментарии (6)
    Украинцев обвинили в «поисках блох» в вышиванке Зеленского
       22 мая 2021, 16:00
    Фото: instagram.com/zelenskiy_official/
    Текст: Ксения Панькова

    Деление по родоплеменному принципу на «правильных» и «неправильных» в случае с одеждой украинского президента Владимира Зеленского говорит о том, что на Украине не может идти речи о какой-либо модернизации, считает политолог Андрей Золотарев.

    Как сообщает издание «Главред», по словам Золотарева, некоторые украинцы скоро начнут под лупой изучать узоры на рубахах на предмет «зрады» (измены), а потом дело дойдет до «измерения черепов циркулем». Как отметил политолог, украинское общество постоянно стремится поделить людей на «своих» и «чужих», что в определенном смысле отражает принцип «разделяй и властвуй».

    Он выразил мнение о том, что украинская политическая элита всегда стремится к личному обогащению, а народ периодически стравливают «москалями», «сепарами» и «зрадниками».

    Как подчеркнул Золотарев, за последние годы вышиванка превратилась «в такой себе «бронежилет», которым прикрывается столько чертей и коррупционеров». «Однако украинское общество все равно обращает внимание и обсуждает не смыслы, дела и слова, а рубаху, потому что гораздо проще поделиться на «своих-чужих» вокруг вышиванки президента, нежели озадачиться чем-то более сложным», – отметил политолог. По его словам, вместо того чтобы развивать многообразную культуру, украинцев «толкают куда-то в другую сторону».

    Между тем, по данным издания Obozrevatel, жительница Харькова Евгения Бобкова резко высказалась о «марше вышиванок», который прошел в ее городе, и осталась без работы. Она охарактеризовала мероприятие как «парад быдла», а слоган «Слава Украине! Героям слава!» назвала нацистским. Однако позже Бобкова сообщила, что из-за инцидента ее уволили с работы и ей пришлось записать видеообращение с извинениями.

    «Я действительно слишком резко высказалась, я хочу принести свои искренние извинения по поводу этой ситуации, потому что я поняла, какое количество людей я оскорбила», – сказала харьковчанка, отметив, что ценит украинскую культуру. Она добавила, что подобное больше не повторится.

    В четверг Зеленский поздравил украинцев с Днем вышиванки, опубликовав на своей странице в Instagram фото: на нем президент вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлен в национальной одежде. Однако пользователи Сети обратили внимание на схожесть рубашки Зеленского с русской косовороткой и назвали это позором.

    Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал критику из-за фотографии Зеленского в национальной рубашке «немотивированной». По его мнению, вышиванка, которую многие приняли за русскую косоворотку, «не один какой-то образ, не один узор, не одна модель». Подоляк заявил, что эта рубашка – современная интерпретация региональных особенностей страны.

    Коментарии (19)
    Ущерб экономике Германии от коронавируса оценили в 300 млрд евро
       23 мая 2021, 05:58
    Фото: Ren Ke/Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Связанный с пандемией коронавируса кризис обошелся экономике Германии в 300 млрд евро, сообщило издание Die Welt.

    Как заявил изданию глава Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер, на компенсацию убытков от пандемии уйдут годы, передает РИА «Новости».

    «Темпы вакцинации растут, это немаловажный сигнал для экономики. Но мы не должны питать иллюзий, будто кризис больше не оставит никаких следов. Не будь коронавируса, экономика бы значительно выросла», – считает Хютер.

    В конце апреля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что власти ФРГ якобы занимаются вопросом приобретения российской вакцины от коронавируса «Спутник V» отдельно от Евросоюза, однако увязала этот вопрос с регистрацией препарата в ЕС.

    В апреле глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что для начала поставок в Германию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» препарат должен быть одобрен Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а ЕС должен получить возможность осмотреть производство и получить необходимые данные для заключения о вакцине.

    В марте еврокомиссар Тьерри Бретон выступил с утверждением, что Евросоюзу якобы «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также он усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.

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    Коментарии (15)
    Возле белорусского посольства в Киеве разбросали навоз

    22 мая 2021, 21:31

    Текст: Ксения Панькова

    Белорусский активист Петр Маркелов был задержан у посольства Белоруссии в Киеве за то, что он разбросал навоз возле дипмиссии. На него составлен административный протокол о мелком хулиганстве.

    Замглавы отдела коммуникации киевской полиции Юлия Гирдвилис в эфире телеканала «Украина 24» сообщила, что активист не привел существенных причин своего поступка. «Он объяснил это тем, что, собственно, хотел так поступить, и все. Была у него такая задумка, хотел вот так навредить. Это было расценено как мелкое хулиганство и, соответственно, правоохранители на месте оформили на него протокол», – сказала она, передает РИА «Новости».

    Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы или административный арест.

    Накануне российское посольство на Украине направило ноту протеста в связи с антироссийскими акциями у здания дипмиссии в Киеве. Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что участники антироссийской акции выражали протест против деятельности ХАМАСа, якобы получающего помощь из Москвы.

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    Медведев пояснил заявление об обязательной вакцинации

    23 мая 2021, 11:41

    Текст: Ксения Панькова

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил свои слова о том, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

    «Будьте внимательны, когда что-то или кого-то комментируете. Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет ДОБРОВОЛЬНЫЙ характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации); в) для этого требуется отдельное законодательное постановление властей», – написал Медведев на своей странице в Facebook.

    По его словам, добровольная вакцинация дает шанс России выработать коллективный иммунитет против коронавируса, а ее медленное продвижение грозит новыми волнами заболеваемости. Как отметил зампредседателя Совбеза России, по мнению большинства исследователей, полученный после болезни или прививки иммунитет не пожизненный, а значит, прививаться нужно будет регулярно на основе календаря вакцинации.

    «И последнее – для исторической точности – в СССР вакцинация от многих болезней была обязательной. Это позволяло быстро локализовать наиболее опасные болезни. Хотя, конечно, с тех пор изменились правовые подходы к вакцинации, а ее необходимость определяется природой конкретного патогена и тяжестью течения заболевания», – подчеркнул Медведев.

    В среду зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.

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    В Госдуме сравнили условия Украины по подаче воды в Крым с комариным писком

    23 мая 2021, 12:40

    Текст: Ксения Панькова

    Депутат Госдумы России от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя условия Украины по подаче воды в Крым, заявил, что шантаж и ультиматумы Киева все больше напоминают «писк комара или лай Моськи».

    «Россия успешно решает вопрос устойчивого и надежного водоснабжения Крыма, пока киевские власти продолжают упражняться в своих заявлениях, пропитанных ненавистью к крымчанам. Хочется посоветовать киевским горе-политикам оставить свои бестолковые затеи по шантажу российского Крыма и заняться решением проблем своего государства», – цитирует РИА «Новости» депутата.

    По его словам, Крым не просит воды с Украины и не нуждается в подачках киевских властей.

    Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что восстановление поставок воды в Крым возможно только после его «демилитаризации и деоккупации». В Крыму условия киевских властей назвали возмутительными.

    Между тем во вторник председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов заявил, что после смены власти на Украине Крым может рассчитывать на компенсацию от Киева за блокады полуострова.

    О планах Крыма подать иск по водной блокаде стало известно в конце марта. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести России значительную политическую выгоду.

    Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял 18 марта президент России Владимир Путин.

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    Полиция Украины задержала открывшего стрельбу по соотечественникам израильтянина

    23 мая 2021, 12:57

    Текст: Ксения Панькова

    На Украине задержан стрелявший в своих сограждан в городе Умань в Черкасской области 22-летний гражданин Израиля, ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщила пресс-служба регионального управления полиции.

    «Следователи Уманского районного управления полиции открыли уголовное производство по факту хулиганства», – приводит РИА «Новости» сообщение.

    По данным правоохранителей Украины, в здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Задержанный ранил одного хасида в грудную клетку, другого – в руку. После чего скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей.

    Отмечается, что жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает. Задержанному за хулиганство может грозить до семи лет лишения свободы, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

    Ранее сообщалось, что на Украине двое израильских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Умани в Черкасской области, возбуждено уголовное дело.

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    На Украине двое граждан Израиля пострадали при стрельбе

    23 мая 2021, 09:39

    Текст: Ксения Панькова

    На Украине двое израильских граждан получили ранения в результате стрельбы, которую открыл неизвестный в Умани в Черкасской области, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Нацполиции.

    «Следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства в Умани, где двое израильтян получили ранения, и были госпитализированы в больницу. Полицейские устанавливают личность причастного к преступлению», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    Уточняется, что инцидент произошел 22 мая, правоохранители устанавливают личность злоумышленника, который сбежал с места преступления до приезда полиции.

    Накануне сообщалось, что трое человек оказались в больнице после драки со стрельбой возле торгового центра в Волгограде, проводится проверка.

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    Власти Бразилии собрались выставить санитарные кордоны из-за COVID-19

    23 мая 2021, 03:57

    Текст: Антон Никитин

    Власти Бразилии установят санитарные кордоны для предотвращения распространения индийского штамма коронавирусной инфекции за пределы штата Мараньян, сообщил глава министерства здравоохранения Марселу Кейрога.

    Как уточнил министр, ведомство направит в штат Мараньян на северо-восток Бразилии 600 тыс. дополнительных экспресс-тестов на COVID-19 для организации диагностики в аэропортах, на автостанциях и на границах региона, передает ТАСС.

    «Всех, у кого экспресс-тест окажется положительным, дополнительно обследуют с помощью РТ-ПЦР теста и проведут геномное исследование на предмет выявления индийского варианта. Мы также внимательно отслеживаем возможные случаи [заражения индийским вариантом коронавирусной инфекции], которые могут появиться в других штатах, и тогда будут приняты те же меры», – заявил Кейрога.

    Накануне бразильский регулятор сообщил о получении новых документов о российской вакцине против коронавируса «Спутник V». В начале мая фармацевтическая компания Uniao Quimica решила начать производство «Спутника V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата регулятором. На днях в Бразилии выпустили первую партию «Спутника V».

    В конце апреля бразильский регулятор отказался разрешить импорт и использование в стране «Спутника V». При этом глава научно-технического комитета по биологической безопасности министерства науки Бразилии Паулу Баррозу подтвердил безопасность российской вакцины против коронавируса. Разработчики препарата обвинили Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии в политизации вопроса.

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