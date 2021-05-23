Победитель «Евровидения» порвал штаны на сцене

Манижа перед финалом «Евровидения» заявила о гордости петь по-русски

Представляющая Россию на «Евровидении» певица Манижа накануне финала международного песенного конкурса в Роттердаме заявила, что горда петь на русском языке.

«Я могу сказать честно, что никогда в жизни таких эмоций я нигде не испытывала. Это нельзя назвать просто волнением… Я очень счастлива, что я могу делать то, что мне нравится, быть любимой, быть услышанной. Я счастлива всем, кто что-либо говорил в мой адрес, даже если это что-то негативное, я рада этой дискуссии», – приводит слова исполнительницы РИА «Новости».

Поддерживают исполнительницу перед выступлением мама, сестра и директор.

«Я буду смотреть на сцену, я горжусь тобой, ты сделала то, о чем мы с тобой мечтали. Большая сцена, большая трибуна, и самое главное – чтобы ты показала то, что ты можешь», – обратилась мама Манижи к дочери.

Певица также подчеркнула, что она гордится исполнением песни на международном конкурсе на русском языке. «Несмотря ни на что, как бы ни сложится, я могу вам честно сказать, что я горжусь, что я нахожусь здесь, я горжусь, что я пою на русском языке. Я счастлива, когда меня слышат, а меня здесь слышат и понимают», – сказала Манижа в эфире Первого канала.

Напомним, во вторник Манижа выступила в полуфинале «Евровидения» в Роттердаме с песней Russian Woman, сумев выйти в финал международного конкурса, куда также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины. Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале «Евровидения».

Иностранные зрители восхитились смыслом композиции Russian Woman («Русская женщина») и оценили трюк с костюмом Манижи. Артистка в ходе выступления буквально выходит из огромного платья, которое, по словам певицы, является символом многовековых традиций, которые не дают женщине освободиться. Сама Манижа сказала, что самым «главным конкурентом» на «Евровидении» стала борьба со стереотипами о странах.

Певица Мария Толмачева, представлявшая Россию на «Евровидении» в 2014 году вместе со своей сестрой Анастасией, предрекла Маниже попадание в пятерку лидеров.

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