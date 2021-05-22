Марафон «Новое знание» решили сделать традиционным

Просветительский марафон «Новое знание» станет традиционным и будет проходить минимум раз в год, заявил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Марафон такой точно уже станет традиционным. По крайней мере такой универсальный, который затрагивает все темы, как минимум один раз в год будет проходить», – цитирует РИА «Новости» Кириенко.

Марафон «Новое знание» проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности (история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии). По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров, одним из которых стал американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.