Ленобласть стала пилотным регионом по бесплатному подключению жителей к газу

Первым регионом, где подключение жителей к газу будет бесплатным, станет Ленинградская область, здесь по программе газификации в 2021-2025 годах запланировано провести природный газ в 412 населенных пунктов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Заместитель председателя правительства России Александр Новак подтвердил, что Ленинградская область определена пилотным регионом по разработке нормативов и механизмов в части исполнения поручения президента России Владимира Путина о бесплатной догазификации домохозяйств в тех поселениях, где уже есть природный газ, и бесплатной газификации до границ земельных участков там, куда газ придет», – говорится в сообщении на сайте правительства области.

По словам губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, до июня регион должен просчитать необходимые ресурсы для догазификации домов в газифицированных поселках и деревнях.

«Основной задачей остается максимальная газификация Ленинградской области. Реализовать ее поможет новая методика по топливно-энергетическим балансам», – сказал губернатор.

Ранее президент Владимир Путин поручил правительству, Газпрому и регионам внимательно отнестись к газификации домостроений, и сделать подводку газа как можно быстрее.

Гендиректор «Газпром межрегионгаза» Сергей Густов пояснил, что в рамках догазификации бесплатное подключение к газу будет доступно для частных домов площадью не больше 300 квадратных метров. Глава Минэнерго России Николай Шульгинов разъяснил, что при бесплатном подключении газа к жилым домам в России будет учитываться уровень расхода газа – до 7 кубометров в час, а площадь дома не является критерием для такого подключения.

Напомним, президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что россиянам не придется платить за подключение их домовладений к газовым сетям. Глава государства отметил, что немало российских семей живет без газа, хотя к самому населенному пункту сети уже подведены. Позже правительство России утвердило дорожную карту повышения газификации регионов, уровень их газификации вырастет более чем на 10% к 2030 году.