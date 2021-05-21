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Попова призвала россиян привиться от COVID-19 до лета
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона.
«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном», – сказала Попова, передает РИА «Новости».
Он также заявила, что «сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя».
Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.
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Центр Гамалеи собрался точно определить срок действия «Спутника V»
Центр имени Гамалеи подготовил исследования, которые позволят точно определить продолжительность иммунитета после вакцинации «Спутником V», сообщил директор центра Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что в центре «написали протокол клинических испытаний», который «позволит ответить на вопрос» о продолжительности действия «Спутника V». «По результатам этого клинического исследования мы будем иметь право внести в регистрационные изменения именно сроки продолжительности действия вакцины», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Директор центра выразил надежду, что срок действия иммунитета «будет не менее двух лет», но, по его словам, это «надо подтверждать официально, экспериментально, а не только рассказами разработчиков о том иммунитете, который у них сохранился с момента их вакцинации».
Напомним, как рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов, если у привитого от коронавирусной инфекции низкий титр антител, это не значит, что у него отсутствует иммунитет, потому что также существует и клеточный иммунитет. «После тех вакцин, которые есть в Российской Федерации, которые доказали свою иммуногенность и безопасность, никакого смысла ни в одном из этих тестов нет. Тестирование и на антитела, и на клеточный иммунитет проводятся только в исследовательских целях для того, чтобы выявить, насколько у привитого сохраняется иммунитет. В других случаях это пока не нужно», – заключил Козлов.
Попова рассказала о выявленных в России штаммах коронавируса
В России на сегодняшний день выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 - индийского, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
Попова отметила, что что рост заражения новыми штаммами – уже «обычная история». При этом она подчеркнула, что российские вакцины защищают от всех штаммов коронавируса, передает РИА «Новости».
Также она пояснила, что в России нет индийского штамма, который имеет значительные мутации. «В Индии сегодня преимущественно три варианта индийского коронавируса, но вот индийский коронавирус имеет несколько вариантов, и один из них, который имеет очень значимые мутации, который пока требует изучения, но вот такой в Россию не попал, его нет», – сказала глава Роспотребнадзора.
Напомним, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава изучит эффективность российской вакцины «Спутник V» на полученном образце индийского штамма коронавируса, заявил директор центра Александр Гинцбург.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в Россию был доставлен индийский штамм коронавируса для его изучения.
Между тем директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что российский препарат «Спутник V» эффективен и против индийской мутации коронавируса, поскольку двукратная вакцинация дает высокий титр протективных иммуноглобулинов.
Египет рассказал о правилах отдыха для туристов
Власти Египта направили туроператорам «Правила в связи с восстановлением туризма» в стране, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
В новой версии документа говорится, что все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета, сообщается на сайте АТОР. Уточняется, что все, кто прилетел в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ там же, тест стоит 30 долларов.
После того, как тест будет сдан, туристы будут направлены в отель. Если тест окажется положительным, путешественников поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию. Согласно новым правилам, каждая гостиница должна выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Если же форма критическая, туриста госпитализируют, расходы на лечение покроет местный Минздрав. Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина.
Ранее сообщалось, что зоны отелей со своими пляжами, кафетериями и ресторанами освобождаются от исполнения правительственного указа властями Египта на жесткие ограничения на работу общественных мест.
В Турции зарегистрирован минимальный суточный прирост COVID-19 с начала марта
В Турции суточный прирост заболеваемости коронавирусом составил около 9 тыс. случаев, впервые с начала марта опустившись ниже 10 тыс.
«Сегодня выявлено 9385 новых случаев COVID-19, с начала пандемии – 5 млн 160 тыс. 423. Умерли 207 человек, с начала пандемии – 45 626. В тяжелом состоянии находятся 2041 больной», – передает РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.
Суточный прирост заболеваемости 16 апреля в Турции показал максимум с начала пандемии, составив 63 тыс. 082 случая, после чего начал постепенно снижаться. При этом 30 апреля было зарегистрировано максимальное число смертей за сутки – 394.
Ранее сообщалось, что российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения. Вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что решено разработать совместный план действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию.
Разработчики не нашли нежелательных реакций на «Спутник V» у беременных
Во время испытания вакцины «Спутник V» забеременела 21 женщина, никаких серьезных реакций у них не было зафиксировано, заявили в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России.
«В настоящий момент в рамках клинического исследования комбинированной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» зарегистрирован 21 случай беременности участников исследования со сроком от 3 до 8 месяцев. Зарегистрированных случаев серьезных нежелательных явлений нет», – цитирует сообщение РИА «Новостти».
В центре также рассказали, что дополнительные доклинические исследования на млекопитающих для оценки безопасности применения вакцины у беременных все еще продолжаются. В среду родилось первое поколение животных, которые получили вакцину во время беременности. Никаких патологий у них не выявлено.
«Предварительные данные говорят о том, что эмбриотоксичность вакцины в исследуемой группе по сравнению с контрольной не выявлена. Исследования продолжаются», – добавили в центре.
В центре Гамелии подчеркнули, что в данный момент первостепенным является изучение вопроса вакцинации беременных от коронавируса, так как заболевание при беременности несет высокий риск тяжелого жизнеугрожаюшего течения.
Ранее сообщалось, что по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян эффективность вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6%.
Собянин пожаловался на низкую долю привившихся от COVID-19 в Москве
Процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин, призвав москвичей задуматься от вакцинации.
«Мы первые в мире открыли практически свободную прививочную кампанию. Первый в мире крупный город объявил о том, что мы начинаем массовую вакцинацию. ... Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. Причем иногда по некоторым даже в разы», – сказал Собянин на видеозаписи, опубликованной в его блоге.
Он также призвал москвичей, еще не сделавших прививку от коронавируса, задуматься об этом.
Градоначальник добавил, что в настоящее время лечение в стационарах Москвы проходят около 9 тыс. человек с коронавирусом.
В середине мая Собянин заявил, что в Москве стабильная ситуация с коронавирусом, хотя есть небольшой, некритический рост случаев заболевания.
В Венгрии отменили обязательный масочный режим
В Венгрии отменяются большинство санитарных ограничений, связанных с пандемией коронавируса, заявил премьер-министр страны Виктор Орбан.
По информации Reuters, будет снято требование об обязательном масочном режиме в общественных местах, отменен комендантский час, разрешены собрания более 500 человек в открытом пространстве, передает ТАСС.
Ранее правительство Венгрии сообщило, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» во время вакцинации в стране продемонстрировала наибольшую эффективность среди всех применяющихся препаратов.
Ученые выявили распространяемый собаками неизвестный коронавирус
Ученые из США и Малайзии выявили ранее не известный коронавирус, который, по-видимому, передается от собак к человеку.
В 2018 году ученые проанализировали мазки из носа более 300 пациентов, которые лечились от пневмонии в Малайзии. У восьми из них, семь из которых – дети, был обнаружен ранее не выявленный коронавирус, который ученые назвали CCoV-HuPn-2018, передает РИА «Новости».
В опубликованном исследовании ученые сообщили, что коронавирус CCoV-HuPn-2018, который раньше инфицировал только собак, стал заражать людей. Пока не известно, может ли вирус передаваться от человека к человеку и как иммунитет людей может с ним справляться.
«Сейчас мы не видим причин ожидать новой пандемии от этого вируса, но я не могу исключать, что он никогда в будущем не вызовет обеспокоенность», – заявила Анастасия Власова, одна из ученых, занимавшихся исследованием, из Университета штата Огайо.
Отмечается, что у собак, которые заражены этим коронавирусом, отмечались проблемы с желудочно-кишечным трактом. У людей этих симптомов не было, но отмечались симптомы, похожие на те, которые возникают при респираторных заболеваниях. При этом все восемь пациентов, у которых выявили этот коронавирус, вылечились и были выписаны из больницы через четыре-шесть дней.
Власова также отметила, что на данный момент неясно, насколько распространен этот вирус, однако ученые предполагают, что вирус мог распространиться не только среди собак и людей в Малайзии.
Если эпидемиологические исследования подтвердятся, это будет уже восьмой коронавирус, который может вызывать заболевания у людей.
Ранее британские ученые разгадали загадку собачьего коронавируса.
В Индии начали делать идолы коронавируса
В Индии местные жители начали делать идолы коронавируса, чтобы «задобрить» инфекцию и остановить пандемию: общее число заразившихся в стране достигло 26 млн человек.
Некоторые индийские деревни начали поклоняться коронавирусу, создавать идолы и алтари – рядом с ними они молятся и делают подношения, передает канал «360».
Верующие надеются, что так коронавирус уйдет и пандемия прекратится.
Между тем медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 тыс. 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 млн 31 тыс. 991. Число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 тыс. 209 и составило 291 тыс. 331, передает ТАСС.
Суточный показатель смертности в мае уже в десятый раз превысил 4 тыс. человек. Антирекорд был зафиксирован 19 мая и составил 4 тыс. 529.
Число инфицированных в Индии растет на 1 млн каждые три-четыре дня: о том, что этот показатель превысил 25 млн, стало известно 18 мая, о более 24 млн – 14 мая, о 23 млн Минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн – 9 мая, а о более 21 млн инфицированных – 6 мая.
Вместе с тем в стране отмечается определенное снижение суточного прироста количества инфицированных – с 17 мая Минздрав регистрирует менее 300 тыс. заразившихся за 24 часа. Однако ранее в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был зафиксирован 7 числа и составил 414 тыс. 188.
Количество выздоровевших пациентов достигло 22 млн 712 тыс. 735. Прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 1 млн 481 тыс. 754 человека, общее число сделанных в Индии прививок достигло 191 млн 879 тыс. 503.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Захарова предупредила об ухудшении ситуации с COVID из-за туризма
Ситуация с распространением коронавируса может ухудшиться из-за стремления некоторых государств в интересах туризма преждевременно снять ограничения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что «в целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены ограничений, введенных из-за пандемии в преддверии лета, несмотря на еще неустойчивую позитивную динамику эпидемической обстановки», передает ТАСС.
Государства «спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма, заверяют партнеров, что в зонах отдыха, в аэропортах, на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарно-эпидемиологической безопасности».
«Понимая стремление властей этих государств к восстановлению международного туризма, ситуация с COVID-19 остается волатильной, в том числе по причине распространения различных штаммов», – сказала она, добавив, что все это «может вызвать новые экстренные ограничения», а частности – прекращение международного сообщения.
Захарова также призвала россиян тщательно взвешивать все за и против при принятии решения о выезде за рубеж и планировании зарубежных поездок.
«Это критически важно», – подчеркнула она.
Подчеркивается, что ситуация с COVID в мире остается «волатильной», в том числе по причине распространения новых штаммов вируса, передает РИА «Новости».
«Оформление иностранным гражданам единых электронных виз временно приостановлено в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, иностранные граждане смогут оформить единую электронную визу для въезда в Россию только после снятия установленных ограничений, срок отмены которых на данный момент не определен», – добавила Захарова.
Между тем в Евросоюзе предложили сделать ковид-паспорта временной мерой, а российский препарат «Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм.
Вместе с тем Египет, с которым Россия возобновила авиасообщение, рассказал о правилах отдыха для туристов: все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета.
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В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 8937 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,9 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8937 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 16,3% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2954, Санкт-Петербурге – 815, Московской области – 753.
Всего в стране выявлено 4 983 845 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 601 120 человек, из них 9983 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 389 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончался 117 739 человек.
Накануне, 20 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9232. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 295.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
В Евросоюзе решили создать три вида коронавирусных сертификатов
В Европейском союзе (ЕС) с 1 июля будут доступны три вида коронавирусных сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровлении от COVID, сообщил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс.
Рейндерс сообщил, что «с 1 июля будут доступны три вида сертификатов: о вакцинации, о негативном тесте и о выздоровленнии от COVID». Они будут бесплатными для всех граждан ЕС, их можно будет «получить на электронном носители или распечатать», передает РИА «Новости».
Также Еврокомиссия выделит 100 млн евро, чтобы максимально удешевить для граждан проведение тестов для внесения информации в коронавирусный сертификат.
Накануне этого Европарламент и Совет ЕС достигли предварительной договоренности по внедрению коронавирусного сертификата. 26 мая законопроект должен пройти утверждение в комитете по гражданским свободам Европарламента, а затем – финальное голосование на пленарной сессии ЕП 7–10 июня.
Напомним, в марте Еврокомиссия представила законопроект о внедрении в ЕС цифровых коронавирусных сертификатов. Речь идет о прививках, централизованно одобренных в ЕС, однако страны союза будут иметь право самостоятельно признавать у себя и другие вакцины.
При этом Еврокомиссия предлагала сделать использование ковид-сертификатов внутри ЕС временным – пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.
Ожидается, что коронавирусный сертификат будет введен на территории ЕС на строго ограниченное время – 12 месяцев.
Ранее были названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС.
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Мурашко счел ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России остается напряженной, поэтому региональные власти должны сами принимать решение о смягчении ограничений в зависимости от эпидемиологической обстановки, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Министр отметил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией остается напряженной. В связи с этим регионам рекомендовано в еженедельном режиме проводить анализ эпидобстановки в разрезе муниципалитетов, и исходя из этого принимать решения по ограничительным мероприятиями», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Также Мурашко призвал регионы обследовать всех, кто проживает с заболевшими коронавирусом, и применять меры неспецифической профилактики с дальнейшим наблюдением.
Кроме того, министр заявил, что люди из групп риска, направляемые на стационарное и санаторно-курортное лечение, должны иметь возможность вакцинироваться от коронавируса. Он подчеркнул, что все усилия должны быть приложены для сохранения здоровья уязвимых категорий граждан.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России на сегодняшний день выявлено более 550 случаев британского штамма COVID-19, десятки – южноафриканского и больше 10 - индийского.
Путин: Россия единственная передает технологии по производству вакцин от коронавируса
Президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета заявил, что только Россия передает технологии по производству вакцин от коронавируса и сейчас рассматривает вопрос о производстве в Армении и Киргизии.
«Вы знаете, что нам удалось достаточно быстро создать три собственные весьма эффективные и безопасные вакцины от коронавируса, скоро будет запущена в оборот четвертая вакцина – «Спутник Лайт», – сказал Путин, отметив при этом, что вакцинация на территории самой России идет активно.
При этом президент указал, что «Россия – единственная страна, кто передает технологии по вакцинам», передает РИА «Новости».
«Выпуск «Спутника V» успешно локализован, здесь коллеги уже говорили, и в Казахстане, и в Белоруссии. Рассматривается теперь возможность развертывания таких производств в Армении и Киргизии», – сообщил президент России, передает ТАСС.
Во вторник Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
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Минпросвещения рекомендовало учителям привиться от COVID
Минпросвещения рекомендует школьным учителям прививаться от коронавируса, но вакцинация остается добровольной, заявил глава министерства Сергей Кравцов.
«Мы рекомендуем, наша позиция не поменялась», – передает ТАСС ответ Кравцова на соответствующий вопрос.
Свыше 24 млн россиян уже прошли разные этапы вакцинации от коронавируса, к концу года необходимо сформировать коллективный иммунитет, поэтому важно, чтобы люди активнее прививались, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2020 год. Ранее президент России Владимир Путин озвучил, что более 21 млн человек в России вакцинировались от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» призвал россиян прививаться от коронавируса, а не ждать третьей волны пандемии.
Напомним, в середине марта в РФПИ сообщили, что в России уже 3,5 млн человек полностью вакцинированы от COVID-19, они получили оба компонента вакцины «Спутник V».