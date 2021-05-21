Попова призвала россиян привиться от COVID-19 до лета

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24» призвала россиян сделать прививку от коронавируса до начала летнего сезона.

«Всем, кому сегодня можно привиться, у кого нет противопоказаний, надо сделать это обязательно. Вакцина есть, доступность всех пунктов вакцинации безусловная, сегодня семь дней в неделю 24 часа в сутки. Это нужно сделать, и обязательно нужно сделать перед летним сезоном», – сказала Попова, передает РИА «Новости».

Он также заявила, что «сезонный коронавирус практически уходит из циркуляции в человеческой популяции, это хороший прогностический признак, но расслабляться нельзя».

Тем временем мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент жителей российской столицы, прошедших вакцинацию от коронавируса, меньше, чем в любом европейском городе, и призвал москвичей задуматься от вакцинации.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД