Эксперты оценили спор сенаторов и Белого дома о санкциях против «Северного потока – 2»

Американские законодатели действительно могут принять закон о новых санкциях против «Северного потока – 2», но если Белый дом и Госдеп не захотят вводить санкции, то они не будут введены. К такому выводу пришли российские политологи-американисты, комментируя намерение группы сенаторов-республиканцев добиться введения санкций против «Северного потока – 2» вопреки позиции Белого дома.

«Еще при Дональде Трампе Конгресс выступал в качестве локомотива введения всевозможных антироссийских рестрикций, причем там наблюдался удивительный двухпартийный консенсус. С тех времен роли между Конгрессом и Белым домом никак не поменялись», – считает политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Однако до недавнего времени администрация Джо Байдена старалась опережать все действия конгрессменов. «Но в связи с подготовкой саммита президентов России и США администрация Байдена пошла на хитрый ход: с одной стороны, Госдепартамент вводит санкции против «Северного потока – 2», а с другой стороны, Белый дом объявляет послабление, приостанавливая их, оставляя за собой возможность в любой момент поменять свое решение. Это известный механизм», – объяснил эксперт.

Что касается реализации законопроекта сенаторов-республиканцев, то пока не факт, что он пройдет все стадии согласования. «Кроме того, формально администрация США может приостановить действие и этого закона, руководствуясь соображениями национальной безопасности», – считает Дробницкий.

«То же самое было и во времена СССР, когда Конгресс США принял знаменитую поправку Джексона – Вэника к Закону о торговле США, которая ограничивала экономическое взаимодействие со странами, препятствующими эмиграции. Так вот в 80-е и 90-е годы разные американские администрации раз в полгода делали послабления в отношении действия этой поправки. Поэтому администрация Байдена может поступить точно так же и с новыми санкциями против «Северного потока – 2», – заключил эксперт.

«Американские законодатели действительно могут принять такое решение, но если Белый дом и Госдеп не захотят вводить санкции, то они не будут введены», – соглашается с Дробницким политолог-американист Малек Дудаков. Он напомнил, что в 2019 году сенаторы захотели ввести «санкции из ада» в отношении банковской сферы России. «Но ни Трамп, ни Байден их не реализовали. Для президента США введение санкций является правом, а не обязанностью», – отметил собеседник.

«Кроме того, если при Трампе антироссийские решения продавливали демократы, то при Байдене этот вопрос отошел к республиканцам. Но и тогда, и сейчас есть понимание, что санкциями все проблемы не решить, потому с Россией следует вести переговоры», – добавил Дудаков.

«При этом законодатели не занимаются дипломатией и не ведут переговоров с Россией. Для них главное – это политическая риторика. Поэтому в США сохраняется противостояние более взвешенного подхода исполнительной власти и более «ястребиного» со стороны власти законодательной», – заключил эксперт.

Ранее в Сенат США был внесен проект закона, который должен привести к введению санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Об этом сообщил один из авторов инициативы Кевин Крамер.

Документ представили 14 сенаторов-республиканцев, которые хотят обязать Белый дом ввести санкции против «субподрядчиков любой организации», участвующей в строительстве «Северного потока – 2».

По мнению Крамера, решение не вводить санкции против Nord Stream 2 AG «грозит ослаблением позиции Америки на мировой арене». Как считает сенатор, если не принять предложенный закон, США «на собственном опыте» поймут, «почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность».

Крамер заявил, что сейчас Белый дом «потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст Путину рычаг давления» на союзников США в Европе. «Трубопровод Путина нужно остановить», – отметил он.

Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации «пойдет на пользу России и Путину». Сенатор Чак Грасси заявил, что президенту США Джо Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации «недопустимым».

Reuters сообщает, что представители американской администрации проведут 24 мая специальный брифинг для комитета по иностранным делам Сената Конгресса США по ситуации с санкциями в отношении трубопровода «Северный поток – 2».

Напомним, Белый дом признал невозможность помешать завершению строительства «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в среду, что в интересах США приостановить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG, его главы и работников. Заявление Блинкена было распространено в ходе его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым в Рейкьявике. В Кремле назвали позитивным сигналом приостановку санкций против «Северного потока – 2».

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