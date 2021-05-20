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В Челябинске из-за попытки сделать селфи с пистолетом в школу вызвали Росгвардию
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В Челябинске ученица гимназии №23 хотела сделать фото с пневматическим пистолетом, что вызвало обеспокоенность школьников и их родителей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В полицию Челябинска обратилась местная жительница, сообщившая, что в одной из гимназий города ее дочь увидела ученицу, в руках которой находился предмет похожий на пистолет... В образовательную организацию незамедлительно были направлены сотрудники полиции», – цитирует сообщение МВД URA.RU.
По предварительным данным, ученица шестого класса попросила охранника школы сделать фотографию на память с имеющимся у него личным пневматическим пистолетом. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.
В гимназию прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, школу не эвакуировали.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
Задержаны обсуждавшие в автобусе нападение на школу в Москве подростки
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У обсуждавших нападение на школу подростков в Москве изъяли нож, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту, сообщил адвокат Тимур Маршани, с которым родители задержанных обсуждают возможность представлять их интересы.
«Сейчас их допрашивают в МВД. У них изъяли нож-бабочку, пейнтбольный пистолет, бронежилет и биту», – сообщил Маршани ТАСС.
Он пояснил, что изъятые предметы не ограничены в гражданском обороте, оба задержанных еще не достигли 18 лет. Молодые люди пояснили правоохранителям, что шутили и не собирались нападать на школу.
«Это была гипотетическая возможность, которую они обсуждали в виде шутки, никакого отношения это к реальному преступлению или к попытке совершения преступления не имеет», – добавил Маршани.
Юрист уточнил, что подростков задержали на законном основании: при подозрении в совершении преступления, связанного с терроризмом и экстремизмом, полиция может проводить профилактические проверки, задержание, установление личности и преступных связей.
При этом изъятые предметы также могут использоваться при совершении преступления. «По подозрению в реальной объективной возможности совершения преступления данные молодые люди были задержаны, сейчас проводится проверка. В последующем они будут поставлены на профилактический учет», – указал юрист.
Ранее сообщалось, что правоохранители в Москве начали поиск двух молодых людей, которые обсуждали возможное нападение на одну из столичных школ в автобусе. Разговор юношей о гипотетическом нападении услышал другой подросток, он сообщил об этом в полицию.
Дети пострадали в школе Новокузнецка из-за распыленного вещества
Медики в Новокузнецке госпитализировали 11 школьников, которые пострадали в среду при распылении неизвестного вещества в образовательном учреждении, сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кузбасса.
«Школа № 26, Новокузнецк. В результате распыления неизвестного вещества госпитализированы 11 детей, на месте работают бригады центра медицины катастроф и скорой помощи», – приводит текст сообщения ТАСС.
По данным медиков, состояние пострадавших оценивается как легкой степени тяжести. Их возраст и обстоятельства инцидента устанавливаются.
Напомним, в феврале несколько учеников в Благовещенске одновременно потеряли сознание, предположительно, из-за распыления неизвестного вещества.
Названы сроки начала выплат увеличенных больничных родителям
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Родители с 1 сентября смогут получать больничные в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа, если больничный выдан для ухода за болеющим ребенком до семи лет, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты России.
«Выплата пособий по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника, если больничный выдан для ухода за ребенком до семи лет включительно, начнется с 1 сентября», – цитирует сообщение ТАСС.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что эта мера позволит получать увеличенные выплаты 1,5 млн родителей ежегодно.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному собранию уделил особое внимание социальным проблемам. Так, он предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Также с 1 июля в России будут назначены выплаты в размере 5650 рублей на детей от восьми до 16 лет, растущих в неполных семьях. Кроме того, Путин заявил, что уже в 2020 году больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка. Одновременно Путин предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных условиях, и выплачивать им по 6350 рублей в месяц.
В Воронеже у школы заметили человека с похожим на пистолет предметом
В Воронеже ученики школы № 85 заметили мужчину с похожим на пистолет предметом, сообщили в мэрии города.
«По информации администрации школы № 85, сегодня с утра во время проведения урока физкультуры дети играли в подвижные игры, якобы увидели за забором мужчину, который показал предмет, похожий на пистолет, и сказал, что тот настоящий (со слов детей). В дальнейшем он отошел – и раздался хлопок, похожий на выстрел. Мужчина прошел мимо территории школы (не пытаясь проникнуть за ограждение и более не демонстрируя предмет)», – цитирует сообщение РИА «Новости».
В мэрии отметили, что в школе сразу же вызвали группу быстрого реагирования. «Росгвардия приехала очень оперативно и начала поиск гражданина, однако обнаружить его не удалось. В настоящее время в школе работают сотрудники правоохранительных органов, устанавливая обстоятельства», – уточняется в сообщении.
В школу выехали следователи и криминалисты, сообщил представитель следственного управления СК России по региону.
Ранее прошла эвакуация учеников и преподавателей в казанской школе № 67 после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию № 175 Ильназа Галявиева.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
Год издевавшуюся над новорожденным сыном жительницу Омской области приговорили
Омский районный суд приговорил 31-летнюю жительницу деревни Халдеевка к четырем с половиной годам колонии общего режима за систематические издевательства над маленьким сыном.
Женщина начала жестоко обращаться с сыном, когда ему был всего один месяц, издевательства продолжались около года с небольшим, пояснила гособвинитель Ольга Холодова.
«Плохое самочувствие ребенка обнаруживалось либо отцом, когда он приходил с работы, либо патронажным медицинским работником. Фельдшер вызывала скорую, ребенка госпитализировали, и так были выявлены телесные повреждения», – передает ее слова NGS55.ru.
При этом мать мальчика заявляла, что травмы он получил якобы сам, упав с дивана, или же травмы ему нанес старший брат, который старше на год. В больнице подтвердилось, что с ребенком жестоко обращалась именно мать. Женщина издевалась над младенцем даже на глазах у врачей – повредила ему слизистую, когда вводила в рот желудочный зонд.
«Она его укачивала, и он падал с рук, бросала о бортик кровати из-за того, что плакал, а ее это раздражало. У ребенка образовалась черепно-мозговая травма. Естественно, это привело к определенным нарушениям в развитии. Вред здоровью обратимый, но повреждения ребенку причинены довольно серьезные. Для младенца перелом бедра, перелом плеча, локтя – это тяжкие телесные повреждения. Ребенок находился в шоке в реанимации долгое время», – Холодова.
В итоге Бакшееву лишили родительских прав, ребенка у нее забрали. В сентябре мальчику исполнится три года, сейчас он живет в новой семье. Приемные родители рассказали, что он постепенно догоняет в развитии сверстников. Однако пока нельзя точно сказать, восстановится ли ребенок полностью.
Гособвинение просило для Бакшеевой девять лет колонии. В частности, по одному из эпизодов уголовное дело было прекращено в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. В облпрокуратуре не исключают, что будут обжаловать приговор.
Ранее в Сети появилось видео, на котором бьют девочку. СМИ сообщали, что мать и бабушка избили ребенка якобы за то, что она слишком медленно одевалась в школу. Девочку вытолкали в подъезд, а ее вещи выкинули на улицу. Правоохранительные органы установили личности женщин.
Бродяга из Нижнего Новгорода рассказал, как с ним оказался пропавший мальчик
Мужчина, в компании которого нашли пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика, заявляет, что ребенок просто захотел погулять с его собакой, сообщили в пресс-службе СК РФ.
По данным СК, неизвестный 35-летний мужчина «ведет бродяжнический образ жизни» и имеет судимость. «В ходе допроса … мужчина сообщил, что познакомился с мальчиком накануне на детской площадке, поводом для знакомства послужила собака мужчины, с которой мальчик захотел погулять. На следующий день ребенок встретил вновь мужчину на детской площадке, и они покинули дворовую территорию и ушли гулять по Нижнему Новгороду», – передает заявление СК РИА «Новости».
На теле ребенка не найдены повреждения, Мальчик находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Ласточка», где с ним работают психологи.
«Мальчик изъят из семьи и помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. В отношении матери ребенка проводится процессуальная проверка», – уточнили в пресс-службе регионального управления МВД.
«В ближайшее время мальчик будет допрошен об обстоятельствах его исчезновения... Кроме того, в рамках расследования уголовного дела будет дана оценка действиям матери мальчика и иным лицам», – уточнили в ведомстве.
Сразу после пропажи ребенка было возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего – это технический этап, необходимый для организации поисков и следственных действий.
Напомним, ребенок пропал в понедельник утром – около 10.00 он вышел из квартиры и не вернулся. Его родные обратились в полицию. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.
В поисках участвовали около 300 человек – сотрудники полиции и СК, волонтеры, местные жители. По предварительным данным, мальчик весь день провел с 35-летним мужчиной, гуляя по городу. Когда ребенка нашли, он был в истерике.
В Нижнем Новгороде завели дело на бродягу за незаконное лишение свободы ребенка
В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы ребенка на бродягу, с которым был обнаружен пропавший шестилетний мальчик, заявили в СК России.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... «незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего», – цитирует СК РИА «Новости». Следователи направили в суд ходатайство об аресте мужчины.
«Допрошенный в качестве потерпевшего мальчик пояснил, что познакомился с мужчиной на детской площадке возле дома и пошел с ним прогуляться по Нижнему Новгороду, вечером он захотел вернуться домой. Однако мужчина не отвел его», – добавили в СК. Также мальчику проведут судебную психолого-психиатрическую экспертизу, помимо этого, правоохранительные органы оценят действия матери мальчика.
Ранее мужчина, в компании которого нашли пропавшего в Нижнем Новгороде мальчика, заявил, что ребенок просто захотел погулять с его собакой.
Напомним, ребенок пропал в понедельник утром – около 10.00 он вышел из квартиры и не вернулся. Его родные обратились в полицию. Областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело об убийстве.
В поисках участвовали около 300 человек – сотрудники полиции и СК, волонтеры, местные жители. По предварительным данным, мальчик весь день провел с 35-летним мужчиной, гуляя по городу. Когда ребенка нашли, он был в истерике.
В московской школе проведут проверку после бегства ребенка
Служебное расследование будет проведено в школе в Москве, из которой сбежал воспитанник дошкольной группы. После инцидента в школе будет установлен постоянный контроль за входом, сообщила директор школы №338 Мария Андрианова.
Ранее в Сети появилась информация о том, что из детского сада сбежал ребенок-аутист. Родители мальчика требуют уволить руководство московского детсада №338. Сообщалось, что мальчик один дошел до пруда у Ивановского кладбища, расположенного в километре, где его из воды спас прохожий, передает РИА «Новости».
«Сегодня, 18 мая, во время полдника один из наших воспитанников покинул территорию образовательной площадки с дошкольными группами. Как только индивидуальный ассистент ребенка и воспитатель обнаружили пропажу мальчика, они начали самостоятельные поиски ребкнка на этаже, а затем обратились к сотруднику охраны. Он пояснил, что похожий ребенок вышел вместе с родителем. С помощью видеокамер было установлено, что воспитанник покинул здание образовательной организации следом за посетительницей», – сообщила Андрианова.
Она уточнила, что сотрудники и родители ребенка нашли его практически сразу. Также на место были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи. После осмотра медиками ребенка отправили домой.
«В настоящее время администрация школы проводит служебное расследование, в ходе которого все виновные в произошедшем будут наказаны. Ассистент, осознавая ответственность за случившееся, принял решение об увольнении. Охранному предприятию направлена официальная претензия за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей. Также в образовательной организации будут приняты соответствующие меры технического характера и организован постоянный контроль старшего воспитателя за входом и выходом в здание», – добавила директор учреждения.
Ранее сообщалось, что на Сахалине 11-летний воспитанник дома-интерната для умственно отсталых сбежал и погиб.
Москвича задержали за надругательство над дочерью в 2009 году
В Москве задержали мужчину, который подозревается в надругательстве над 12-летней дочерью, сообщил источник в правоохранительных органах.
Родственница девушки 1997 года рождения заявил правоохранителям, что с февраля по август 2008 года отец девочки «трогал ее за интимные места», сообщил источник РИА «Новости». Тогда девочке было 11 лет.
«Он же, Виктор Г., в сентябре 2009 года надругался над своей дочерью. Возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», – добавил собеседник.
Мужчину задержали 18 мая, он признался в содеянном.
В феврале в Ленинградской области учителя задержали по подозрению в совершении половых преступлений в отношении несовершеннолетних.
На Большом пикнике РДШ представят концепт идеальной школы
В Москве 21-22 мая пройдет Большой школьный пикник (БШП) – мероприятие Российского движения школьников, о том, что будет происходить на пикнике, о концепции и задачах мероприятия рассказали организаторы на пресс-конференции в среду.
«Мы расскажем о проектах РДШ, представим наших партнеров и друзей, сделаем импровизированный день открытых дверей для тех, кто ещё не знаком с нашим движением. Мы сделали такое своеобразное селфи для людей, принимающих решения – от родителей и педагогов до Министерства Просвещения – и показали, какие мы и чего хотят современные школьники», – сообщила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, слова которой приводятся в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД. Организаторы также поделятся с участниками концептом идеальной школы, «в которой хочется жить».
Заместитель генерального директора «Геоскан» Павел Степанов рассказал о взаимодействии компании, которая разрабатывает беспилотники, и РДШ. Стоит отметить, что ранее школьники вместе с «Геоскан» подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1 тыс. дронов.
«В рамках движения сейчас развивается очень прогрессивное направление – наука РДШ. Школьники изучают искусственный интеллект, программирование, космические технологии, беспилотники и многое другое. Мы всегда формируем нашу программу исходя из запросов ребят со всей страны. Один из наших знаковых проектов, который стал известен далеко за пределами России – шоу дронов под Ржевом, посвященное 76 годовщине Великой Победы, вызвало огромный отклик у ребят. Таким образом, через новые технологии мы показываем школьникам возможность и ценность нашей истории, событий, которые происходили», – рассказал Степанов.
Кроме технической составляющей мероприятия, школьников также ждет творческая часть. Российская певица Люся Чеботина рассказала о музыкальном сюрпризе, который ждет участников.
«Песенным символом БШП станет близкая каждому жителю России песня «Прекрасное далеко». Для меня лично она связана со светлыми, яркими воспоминаниями из детства, откуда все мы родом. Поэтому особенно трепетно и волнительно будет исполнять ее перед таким большим числом ребят со всей страны!», – поделилась Чеботина.
Одной из площадок проекта станет «Навигаторы детства». «Навигаторы» – будущие советники директоров школ, они расскажут о новой должности и ответят на самые популярные вопросы. Задача «навигаторов» – быть переводчиком с одного языка на другой, и как преподавателям объяснять, чего хотят дети, что им интересно и о чем они говорят, так и доносить до учеников важные вещи. Навигаторы также могут выступать «арбитрами» в конфликтах.
Во время пикника любой может посетить площадку «Актовый зал», на которой расскажут о возможности каждого образовательного учреждения страны создать «театр под ключ» в рамках проекта «Школьная классика». «Театр под ключ» – это пространство, где каждый может попробовать свои силы, а может, и воплотить давнюю мечту – выступать на большой сцене.
Кроме того, на Большом школьном пикнике пройдут гранд-финалы по 10 дисциплинам Киберспортивной школьной лиги РДШ. Финалист киберлиги РДШ Александр Бугаев на пресс-конференции отметил: «Я считаю, что на данный момент в России нет такого турнирного оператора, который смог бы устроить нечто подобное для школьников России. Поэтому я благодарен РДШ за то, что я и моя команда смогли показать себя на турнире, где играли такие же дети, а не какие-нибудь взрослые игроки».
Ранее сообщалось, что ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы участники конкурса «Большая перемена» и Российского движения школьников, слова благодарности школьников показали на уличных экранах в 10 регионах страны.
После трагедии в Казани еще двое учеников обратились за медпомощью
После стрельбы в казанской гимназии №175 еще двое учеников обратились за медицинской помощью, сообщила глава пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
«Еще двое учеников 175-й гимназии обратились в Детскую республиканскую клиническую больницу, где были осмотрены врачами. Состояние оценивается как удовлетворительное, госпитализация не потребовалась. Дети отпущены домой в день обращения», – цитирует Галимову «Интерфакс».
Она добавила, что в стационаре остаются 13 детей.
Ранее во вторник сообщалось, что двое пострадавших во время трагедии в Казани были выписаны в удовлетворительном состоянии.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца. Ему грозит пожизненный срок.
В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы.
Наиболее «тяжелые» из числа пострадавших были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
Галявиева поставили на учет как склонного к суициду
Обвиняемого в убийстве девяти человек в казанской гимназии Ильназа Галявиева поставили на учет как склонного к суициду, рассказал знакомый с ситуацией источник.
«Он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению суицида», – сказал источник РИА «Новости», уточнив, что теперь за Галявиевым намерены осуществлять строгий контроль.
Ранее стало известно о планах привезти арестованного в Москву для прохождения психолого-психиатрической экспертизы в НИИ им. Сербского после завершения следственных действий.
11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления обвиняется студент университета ТИСБИ Ильназ Галявиев, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых были перевезены бортом МЧС в шесть клиник Москвы.
Агрессивный подросток угрожал взорвать казанскую гимназию №40
Подросток агрессивно вел себя в казанской гимназии №40 из-за замечаний учителя по поводу электронной сигареты, угрожал взрывом, школу пришлось проверять, сообщили в мэрии города.
«Сегодня ученик гимназии №40 пришел на урок с электронной сигаретой. Неоднократные замечания учителя игнорировал. После того, как учитель забрала электронную сигарету, стал вести себя агрессивно, в том числе кричать: «Я вас всех взорву», – сообщил источник РИА «Новости».
По его информации, школу проверили, никаких опасных предметов не обнаружили. Учебный процесс продолжается.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали. Наиболее тяжелые пятеро детей и трое взрослых, а также мама пострадавшей девочки были перевезены бортом МЧС в шесть клиник российской столицы.
После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
После нападения на школу в Татарстане изъяли 40 единиц огнестрельного оружия
Порядка 40 единиц огнестрельного оружия изъято у владельцев в Татарстане в ходе проверки, проводимой после ЧП в казанской школе, сообщил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.
«Проверка уже началась силами Росгвардии Республики Татарстан полным ходом. Уже выявляем [оружие]. Порядка 40 стволов были временно отобраны у владельцев, поставлены на учет», – передает РИА «Новости» слова Мухаметшина.
Напомним, 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.
После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.
Госдума одобрила поправки о поддержке беременных и семей с детьми
Госдума одобрила во втором чтении поправки о поддержке семей с детьми и беременных женщин, направленные на реализацию инициатив президента, о которых он рассказал в послании Федеральному собранию.
Поправки были внесены ко второму чтению правительственного законопроекта о снижении с 8% до 6% пенсионных страховых взносов для IT-компаний, передает ТАСС.
Отмечается, что одна из поправок устанавливает с 1 сентября 2021 года оплату больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно в размере 100% от заработка. Также неполным малообеспеченным семьям с детьми от восьми до 16 лет включительно с 1 июля будут назначены ежемесячные выплаты в размере половины детского прожиточного минимума в регионе (в среднем по стране это 5650 рублей).
Третья поправка вводит с 1 июля вводится ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в связи с беременностью до 12 недель и находящимся в трудной материальной ситуации. Сумма таких выплат в среднем составит 6350 рублей в месяц.
Авторами инициативы являются спикеры обеих палат Федерального собрания Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, руководитель фракции единороссов в Госдуме Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и сенатор Инна Святенко.
Предполагается, что в 021 году поправка о стопроцентных выплатах больничных будет доступна примерно 1,5 млн молодым родителям, а норма о пособиях для беременных, вставших на учет на ранних сроках, – 630 тыс. женщин.
«Приняты социально значимые законодательные инициативы, реализация которых должна начаться в ближайшее время», – отметил Володин.
Напомним, в послании к Федеральному собранию Путин объявил о своем решении осуществить единовременную выплату в 10 тыс. рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Кроме того, с 1 июля будут назначены выплаты на детей в неполных семьях. Путин также предложил поддержать беременных женщин, оказавшихся в сложных материальных условиях.
На заседании Совета законодателей при Федеральном собрании Владимир Путин заявил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей, и призвал парламентариев держать под контролем реализацию социальных мер, в том числе отраженных в его послании парламенту.