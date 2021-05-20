В Челябинске из-за попытки сделать селфи с пистолетом в школу вызвали Росгвардию

На Большом пикнике РДШ представят концепт идеальной школы

В Москве 21-22 мая пройдет Большой школьный пикник (БШП) – мероприятие Российского движения школьников, о том, что будет происходить на пикнике, о концепции и задачах мероприятия рассказали организаторы на пресс-конференции в среду.

«Мы расскажем о проектах РДШ, представим наших партнеров и друзей, сделаем импровизированный день открытых дверей для тех, кто ещё не знаком с нашим движением. Мы сделали такое своеобразное селфи для людей, принимающих решения – от родителей и педагогов до Министерства Просвещения – и показали, какие мы и чего хотят современные школьники», – сообщила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, слова которой приводятся в пресс-релизе, поступившем в распоряжение газеты ВЗГЛЯД. Организаторы также поделятся с участниками концептом идеальной школы, «в которой хочется жить».

Заместитель генерального директора «Геоскан» Павел Степанов рассказал о взаимодействии компании, которая разрабатывает беспилотники, и РДШ. Стоит отметить, что ранее школьники вместе с «Геоскан» подняли в небо у Ржевского мемориала советскому солдату 1 тыс. дронов.

«В рамках движения сейчас развивается очень прогрессивное направление – наука РДШ. Школьники изучают искусственный интеллект, программирование, космические технологии, беспилотники и многое другое. Мы всегда формируем нашу программу исходя из запросов ребят со всей страны. Один из наших знаковых проектов, который стал известен далеко за пределами России – шоу дронов под Ржевом, посвященное 76 годовщине Великой Победы, вызвало огромный отклик у ребят. Таким образом, через новые технологии мы показываем школьникам возможность и ценность нашей истории, событий, которые происходили», – рассказал Степанов.

Кроме технической составляющей мероприятия, школьников также ждет творческая часть. Российская певица Люся Чеботина рассказала о музыкальном сюрпризе, который ждет участников.

«Песенным символом БШП станет близкая каждому жителю России песня «Прекрасное далеко». Для меня лично она связана со светлыми, яркими воспоминаниями из детства, откуда все мы родом. Поэтому особенно трепетно и волнительно будет исполнять ее перед таким большим числом ребят со всей страны!», – поделилась Чеботина.

Одной из площадок проекта станет «Навигаторы детства». «Навигаторы» – будущие советники директоров школ, они расскажут о новой должности и ответят на самые популярные вопросы. Задача «навигаторов» – быть переводчиком с одного языка на другой, и как преподавателям объяснять, чего хотят дети, что им интересно и о чем они говорят, так и доносить до учеников важные вещи. Навигаторы также могут выступать «арбитрами» в конфликтах.

Во время пикника любой может посетить площадку «Актовый зал», на которой расскажут о возможности каждого образовательного учреждения страны создать «театр под ключ» в рамках проекта «Школьная классика». «Театр под ключ» – это пространство, где каждый может попробовать свои силы, а может, и воплотить давнюю мечту – выступать на большой сцене.

Кроме того, на Большом школьном пикнике пройдут гранд-финалы по 10 дисциплинам Киберспортивной школьной лиги РДШ. Финалист киберлиги РДШ Александр Бугаев на пресс-конференции отметил: «Я считаю, что на данный момент в России нет такого турнирного оператора, который смог бы устроить нечто подобное для школьников России. Поэтому я благодарен РДШ за то, что я и моя команда смогли показать себя на турнире, где играли такие же дети, а не какие-нибудь взрослые игроки».

Ранее сообщалось, что ветеранов Великой Отечественной войны поздравили с Днем Победы участники конкурса «Большая перемена» и Российского движения школьников, слова благодарности школьников показали на уличных экранах в 10 регионах страны.