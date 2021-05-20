Путин призвал действовать жестко при защите памятников советским воинам за рубежом

Необходимо жестко и последовательно действовать при защите мемориалов советских воинов за рубежом, заявил президент России Владимир Путин.

«Эти воинские захоронения – скорбная и зримая память об освободительной миссии Красной армии. И эту память в некоторых странах, к сожалению, пытаются варварски стереть, надругаться над могилами, над памятью павших – оскверняют, сносят мемориалы. Не всегда это им удается сделать, не всегда. Нередко на защиту памятников встают сами местные жители», – цитирует президента РИА «Новости».

На учете Минобороны России сейчас числятся 43 тыс. 866 воинских захоронений той эпохи, более 12 тысяч из них – на территории 56 иностранных государств, пояснил глава государства. В этих могилах покоится свыше 4 млн 150 тыс. воинов, почти столько же, сколько и в России, указал он.

«Здесь многое зависит от российских дипломатических миссий за рубежом. Их сотрудникам следует постоянно заботиться о состоянии и защите советских мемориалов, действуя здесь принципиально жестко, последовательно, опираясь на силу международного права», – подчеркнул Путин.

Между тем заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов отметил, что отношение зарубежных стран к советским мемориалам может дать повод для признания страны недружественной.

«Считаем возможным рассмотреть отношение иностранных государств к российскому, советскому мемориальному наследию и исторической памяти в качестве одного из критериев для их включения в перечень недружественных стран, к которым применяются меры воздействия, противодействия, предусмотренные российским законодательством», – сказал он.

В начале апреля в шестом районе Праги демонтировали памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу (1897-1973). Следственный комитет России возбудил дело об осквернении символов воинской славы России.

В Польше в конце июля 2020 года неизвестные преступники украли и обезглавили скульптуру маршала Константина Рокоссовского. Посольство России в Польше выразило возмущение по этому факту и направило письмо с протестом в польский МИД.