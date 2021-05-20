На Камчатке пообещали заняться проблемой доступности заповедных зон Мишустин отправил Чернышенко на Камчатку после критики Путина 20 мая 2021, 10:35

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Премьер-министр Михаил Мишустин по итогам совещания у президента Владимира Путина поручил вице-премьеру Дмитрию Чернышенко вылететь на Дальний Восток, сообщает пресс-служба правительства. Мишустин сообщил, что поручил Чернышенко «разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края» после того, как на проблему обратил внимание лично Владимир Путин, говорится на сайте правительства. «Необходимо продумать и организовать беспрепятственное посещение туристами этого уникального объекта с учетом его статуса особо охраняемой природной территории. В дальнейшем нужно разработать концепцию развития туризма в Кроноцком государственном биосферном заповеднике в соответствии с экологическим законодательством. И масштабировать этот опыт на другие подобные территории, которых немало на карте России», – добавил премьер. Чернышенко должен будет провести встречу с экологами, инвесторами, представителями туриндустрии, а также руководством Камчатского края для обсуждения развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатки. В мероприятии примут участие руководство и представители Министерства природных ресурсов, Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, Ростуризма, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и генеральный директор корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов. Кроме того, по поручению Мишустина в рамках данной поездки состоится совещание Чернышенко с главами субъектов и руководством Минпросвещения по оценке готовности детских лагерей к старту реализации программы компенсации 50% стоимости путевок для детей, которая запускается с 25 мая текущего года. Напомним, накануне Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров. «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал глава государства, обращаясь к вице-премьеру. Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин. После этого губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что вместе с федеральным правительством будет прорабатывать механизмы для увеличения доступности туризма в заповедных местах полуострова.

Ксения Разуваева возглавила Росмолодежь 17 мая 2021, 14:14 Текст: Алина Назарова

Председатель российского правительства Михаил Мишустин назначил главой Росмолодежи вместо Александра Бугаева выпускницу программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС Ксению Разуваеву. «Назначить Разуваеву Ксению Денисовну руководителем Федерального агентства по делам молодежи», – говорится в документе на сайте кабмина. В то же время премьер освободил от должности главы Росмолодежи Александра Бугаева, назначив его на пост первого заместителя министра просвещения. Ксения Разуваева занимается реализацией молодежной политики с 2013 года. Была руководителем ФГБУ «Роспатриотцентр», одной из ключевых задач которого является патриотическое воспитание и развитие волонтерского движения в России. В 2015 году по всей стране был создан Всероссийский волонтерский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, по результатам работы корпуса создано Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы». За годы работы в учреждении была выстроена инфраструктура волонтерства в России, созданы ключевые общественные институты (Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров), был реализован Год добровольчества в России в 2018 году. Также с 2016 года отвечает Разуваева за организацию проекта по вовлечению и поддержке молодых деятелей культуры и представителей креативных индустрий «Таврида» (Форум, Фестиваль «Таврида-АРТ», Университет креативных индустрий). При события российского фестиваля «Таврида.АРТ» 2020 года завоевали шесть наград – два золота, три серебра и одну бронзу – на Международном конкурсе в области событийной индустрии Global Eventex Awards. В 2017 году Разуваева была руководителем дирекции Всемирного фестиваля молодежи и студентов, участниками которого стали более 25 тыс. молодых людей из 180 стран мира. В 2018 году являлась руководителем организационного департамента в избирательном штабе кандидата в президенты Владимира Путина. В 2020 году в период пандемии Разуваева являлась координатором гражданского проекта «Мы вместе», объединившего более 9 тыс. компаний и 200 тыс. волонтеров по всей стране. Занималась созданием и организацией проекта «Большая Перемена», объединившего более 1 млн детей по всей стране. До перехода на позицию главы Росмолодежи возглавляла департамент молодежной политики и добровольческих инициатив управления президента России по общественным проектам. Является членом совета при президенте по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Является выпускником Программы подготовки кадрового резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС. Имеет государственные награды Почетную грамоту президента за активное участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Орден Дружбы. Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров 19 мая 2021, 15:43

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект. На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости». «Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко. Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС. Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин. Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта 18 мая 2021, 04:56

Фото: kremlin.ru

Текст: Антон Антонов

Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин. Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости». Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС. 23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН. В России упростили процедуру регистрации по месту жительства и пребывания 19 мая 2021, 09:05

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Текст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переводе процедуры регистрации по месту жительства и месту временного пребывания в электронный формат, сообщили в пресс-службе правительства. «Зарегистрироваться по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще благодаря переводу этих госуслуг в электронный формат. Так, для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал госуслуг. После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт», – передает ТАСС сообщение пресс-службы. Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно (по почте или на едином портале). Также постановление устанавливает, что услуги должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности: граждане смогут выбрать орган учета в пределах городского округа или муниципального района, а в городах федерального значения – любое профильное подразделение на их территории. Ранее по поручению президента России Владимира Путина была принята концепция миграционной политики на 2019–2025 годы, среди ключевых задач которой – открыть Россию для всех, кто хочет здесь жить и работать, упростить правила въезда и процедуру предоставления российского гражданства, всячески стимулировать переселение в Россию соотечественников. Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь 19 мая 2021, 14:25 Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС. «Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», – ответил ему глава государства. Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена. В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности. Между тем в марте Минэкономразвития предложило перенести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября. Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС 18 мая 2021, 09:30

Фото: Wang jianmin/Reuters

Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля. «19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля. Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта. В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости». США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена 18 мая 2021, 15:24 Текст: Алина Назарова

Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. «Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости». Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он. Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США. Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена 18 мая 2021, 10:35 Текст: Наталья Ануфриева

Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена. Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант». Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку. Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита. Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать. Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости». В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств. Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В оперштабе опровергли продление приостановки авиасообщения с Турцией 17 мая 2021, 21:18

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня. «Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», – сказали в штабе, передает РИА «Новости». Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения. Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции. Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса 18 мая 2021, 11:27

Фото: TASS/YouTube

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса. «Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт». Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Терапевт рассказал, как справиться с акклиматизацией при поездке на юг 17 мая 2021, 17:55

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Для того, чтобы акклиматизация на южном курорте прошла более комфортно, необходимо какое-то время провести в точке со средней температурой между домашним регионом и местом отдыха, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко. «Когда люди едут на отдых, они очень редко задумываются о том, что с ними на этом отдыхе может быть, какие есть показания и противопоказания для пребывания в той или иной климатической зоне. В Советском Союзе, например, существовала система отбора на санаторно-курортное лечение, поскольку не каждый гражданин подходил по своим параметрам для путешествия в те или иные города», – говорит Карабиненко. Он объясняет, что прежде, чем отправиться в какой-то жаркий южный регион (Сочи, Крым) или страну (Египет, Таиланд), особенно если температура и климат там сильно отличаются от места проживания, людям с хроническими заболеваниями (гипертония, диабет и другими) следует отправиться к своему лечащему врачу на консультацию. Специалист скажет, исходя из индивидуальных особенностей человека, полезно ли для его организма будет пребывание в той или иной климатической зоне. «Врачи этим вопросам обучаются, они прекрасно знают, что такое климатотерапия, а также смогут дать индивидуальные показания, рассказать о противопоказаниях. Соответственно, если врач скажет, что человеку противопоказано пребывание в Крыму или на Кавказе, то он просто не должен туда ехать, следует выбрать другое место для путешествия», – рекомендует врач. Тем не менее, даже если у человека нет никаких хронических заболеваний, при прилете/приезде в более жаркий климат его могут начать мучать головные боли, одолевать слабость, и в целом будет плохое самочувствие – все это признаки стресса организма, который пытается перестроиться под место отдыха, продолжает профессор. Для того, чтобы акклиматизация прошла более комфортно, необходимо спланировать врмеенное пребывание в точке со средней температурой между вашим регионом и местом отдыха. Например, если турист планирует посетить Ялту, вполне можно остановиться сначала в Симферополе, где более умеренная температура воздуха. «В Ялте более выраженный, средиземноморский климат, а в Симферополе более мягкий, поэтому можно было бы использовать его в качестве адаптационного пункта. Но самая хорошая промежуточная безопасная зона – средняя полоса Российской Федерации. Тут в любой санаторий можно ехать, потому что человек адаптирован к этим условиям, он живет в них. Сам адаптационный период, как правило, проходит от трех до десяти дней. Но, опять же, все индивидуально, такие путешествия можно будет совершать без вреда для здоровья только с разрешения лечащего врача». Кроме того, медик подчеркнул, что кратковременные поездки в жаркие страны, например, в Таиланд, очень вредят здоровью россиян, поскольку если человек взял тур на неделю, то за это время его организм только успевает адаптироваться к тому климату. Вернувшись, ему снова приходится перестраиваться – отпуск пройден, но тело не отдохнуло. Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что для более легкого переноса жары человеку следует носить головной убор, соблюдать питьевой режим, больше гулять, преимущественно в лесах, а при выходе на улицу обязательно использовать солнцезащитный крем. Аэрофлот отменил рейсы в Турцию до июля 17 мая 2021, 21:41 Текст: Ксения Панькова

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что авиакомпания отменила все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю. «Планирование путешествий – это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», – цитирует РИА «Новости» Демина. Однако, по его словам, как только появятся другие решения, «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание, увеличить число рейсов и открыть продажи. «Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», – добавил представитель компании. Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня. В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения. Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции. В России установили новый праздник День фармацевтического работника 17 мая 2021, 14:07 Текст: Дмитрий Зубарев

Кабмин установил 19 мая профессиональный праздник «День фармацевтического работника», следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина. «Правительство Российской Федерации постановляет: установить профессиональный праздник – День фармацевтического работника и отмечать его 19 мая», – передает РИА «Новости» текст документа. Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву 17 мая 2021, 16:03 Текст: Евгения Шестак

Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли. «Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник. По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V». Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой. Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции. Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения 19 мая 2021, 15:53 Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Президент Путин поддержал предложение Турчака, предложение «Единой России» сдвинуть перепись населения на октябрь», – сказал Песков, передает РИА «Новости». Ранее в среду на совещании об исполнении отдельных положений послания Федеральному собранию Путин заявлял, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией. С таким предложением выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Изначально всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена из-за коронавируса. В феврале 2021 правительство также поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.