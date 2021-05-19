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Путин раскритиковал вице-премьера Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров
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Туристы «не вытопчут» Долину гейзеров на Камчатке, если в этом месте продумать необходимую инфраструктуру, заявил президент Владимир Путин, комментируя слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко об ограниченных возможностях допуска туристов на этот объект.
На совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию Чернышенко, отвечающий в кабмине за направление туризма, говоря о воздействии антропогенных факторов на природу курортов, отметил, что в Долину гейзеров на Камчатке «нельзя пустить в десять раз больше народу – они просто там вытопчут все». Эти слова вызвали недоумение Путина, передает РИА «Новости».
«Даже пометил – говоря про Долину гейзеров, вы сказали: «Там больше народу нельзя допустить, они там все вытопчут». Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, это понятно, но как-то меня это задело все-таки. Они там «вытопчут все», так, как будто совсем какие-то уже люди, которых мы не хотим там видеть», – сказал Путин, обращаясь к Чернышенко.
Он призвал относиться к туристам «не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда все будет лучше получаться». «Тогда будем думать о деталях. А если как следует организовать там работу в Долине гейзеров, то ничего не вытопчут», – выразил уверенность Путин, передает ТАСС.
Президент также указал, что «в некоторых других странах в аналогичных ситуациях, аналогичных парках не вытаптывают же ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, на порядок выше, потому что все организовано должным образом». «Но для этого надо считать и своевременно вкладывать соответствующий ресурс», – заключил Путин.
Анонсирован запуск Путиным и Си Цзиньпином строительства ядерного объекта
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Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта, сообщила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
Она сообщила, что глава китайского государства «по видеосвязи из Пекина» вместе с президентом России «примет участие в церемонии запуска российско-китайского проекта в области ядерной энергетики». Церемония состоится в среду, передает РИА «Новости».
Наименование объекта не указывается. В 2019 году Росатом и Китайская национальная атомная корпорация подписали контракт на седьмой и восьмой блоки Тяньваньской АЭС. В марте 2021 года Росатом сообщил, что на май запланирован «первый бетон на седьмом блоке Тяньваньской АЭС», передает ТАСС.
23 марта Россия и Китай договорились о продлении Договора о добрососедстве. В тот же день глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил о готовности Пекина вместе с Москвой защищать миропорядок, основанный на международном праве, международную систему под эгидой ООН.
Путин и Си Цзиньпин запустят строительство энергоблоков на двух китайских АЭС
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Президент России Владимир Путин в среду, 19 мая, по видеосвязи примет участие с председателем Китая Си Цзиньпином в церемонии начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна в КНР, сообщает пресс-служба Кремля.
«19 мая 2021 года президент Российской Федерации Владимир Путин вместе с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином примет участие (в формате видеоконференции) в торжественной церемонии по случаю начала сооружения новых энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС «Сюйдапу» в Китае», – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин также сообщила, что президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин примут участие в церемонии начала строительства российско-китайского ядерного объекта.
В июне 2018 года Россия и Китай договорилась о строительстве новых энергоблоков для атомных электростанций. Росатом спроектирует ядерный остров станции «Сюйдапу» в Китае, а также поставит ключевое оборудование для четырех блоков АЭС – два для «Сюйдапу» и два для станции «Тяньвань». Строительство планировалось начать в декабре 2020 года, пишут «Ведомости».
США назвали возможные сроки встречи Путина и Байдена
Вашингтон ожидает, что встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена состоится в предстоящие недели, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Как вы знаете, есть предложение о встрече президентов Байдена и Путина. Мы ожидаем, что это произойдет в предстоящие недели», – сказал Блинкен, передает РИА «Новости».
Он также заявил, что США предпочитают иметь более стабильные и предсказуемые отношения с Россией. «Мы бы предпочитали иметь более стабильные и более предсказуемые отношения с Россией», – сказал он.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов России и США.
Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
В России назвали возможное место встречи Путина и Байдена
Москва до сих пор не дала официального согласия на саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, однако, по данным источников в российских госструктурах, встреча может состояться в Швейцарии. При этом многое будет зависеть от намеченных на 19-20 мая переговоров глав дипломатических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена.
Источники сообщают, что российская сторона готова работать с предложенными США датами встречи президентов, несмотря на то, что Кремль до сих пор не дал Белому дому однозначного согласия на проведение саммита, передает «Коммерсант».
Сообщается, что многое может проясниться на этой неделе в Рейкьявике, где «на полях» министерского заседания Арктического совета впервые встретятся Сергей Лавров и Энтони Блинкен. Они должны будут обсудить модальности саммита и, прежде всего, его возможную повестку.
Источники также сообщают, что если встреча Владимира Путина и Джо Байдена состоится, то местом ее проведения может стать Швейцария. Однако никаких решений еще не принято, эта страна называется лишь «наиболее вероятной» площадкой саммита.
Отметим, что в ноябре 1985 года в Женеве в самый разгар «холодной войны» состоялась историческая встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. Считается, что с этого саммита напряженность в отношениях Москвы и Вашингтона начала спадать.
Между тем в Швейцарии не стали комментировать информацию о возможной встрече на своей территории Путина и Байдена, передает РИА «Новости».
В МИД страны отказались также прокомментировать информацию о том, что ранее Швейцария направила в Москву и Вашингтон ноту с предложением предоставить место для встречи глав государств.
Напомним, Байден позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что разговор Путина и Байдена лицом к лицу пойдет на пользу России и США. Замглавы МИД России Сергей Рябков выразил надежду на готовность США остановить эскалацию в отношениях.
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В оперштабе опровергли продление приостановки авиасообщения с Турцией
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.
«Оперативный штаб не подтверждает информацию о продлении приостановки авиасообщения с Турцией до 30 июня», – сказали в штабе, передает РИА «Новости».
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму.
Ранее в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.
Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Терапевт рассказал, как справиться с акклиматизацией при поездке на юг
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Для того, чтобы акклиматизация на южном курорте прошла более комфортно, необходимо какое-то время провести в точке со средней температурой между домашним регионом и местом отдыха, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт и пульмонолог, профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко.
«Когда люди едут на отдых, они очень редко задумываются о том, что с ними на этом отдыхе может быть, какие есть показания и противопоказания для пребывания в той или иной климатической зоне. В Советском Союзе, например, существовала система отбора на санаторно-курортное лечение, поскольку не каждый гражданин подходил по своим параметрам для путешествия в те или иные города», – говорит Карабиненко.
Он объясняет, что прежде, чем отправиться в какой-то жаркий южный регион (Сочи, Крым) или страну (Египет, Таиланд), особенно если температура и климат там сильно отличаются от места проживания, людям с хроническими заболеваниями (гипертония, диабет и другими) следует отправиться к своему лечащему врачу на консультацию. Специалист скажет, исходя из индивидуальных особенностей человека, полезно ли для его организма будет пребывание в той или иной климатической зоне.
«Врачи этим вопросам обучаются, они прекрасно знают, что такое климатотерапия, а также смогут дать индивидуальные показания, рассказать о противопоказаниях. Соответственно, если врач скажет, что человеку противопоказано пребывание в Крыму или на Кавказе, то он просто не должен туда ехать, следует выбрать другое место для путешествия», – рекомендует врач.
Тем не менее, даже если у человека нет никаких хронических заболеваний, при прилете/приезде в более жаркий климат его могут начать мучать головные боли, одолевать слабость, и в целом будет плохое самочувствие – все это признаки стресса организма, который пытается перестроиться под место отдыха, продолжает профессор. Для того, чтобы акклиматизация прошла более комфортно, необходимо спланировать врмеенное пребывание в точке со средней температурой между вашим регионом и местом отдыха. Например, если турист планирует посетить Ялту, вполне можно остановиться сначала в Симферополе, где более умеренная температура воздуха.
«В Ялте более выраженный, средиземноморский климат, а в Симферополе более мягкий, поэтому можно было бы использовать его в качестве адаптационного пункта. Но самая хорошая промежуточная безопасная зона – средняя полоса Российской Федерации. Тут в любой санаторий можно ехать, потому что человек адаптирован к этим условиям, он живет в них. Сам адаптационный период, как правило, проходит от трех до десяти дней. Но, опять же, все индивидуально, такие путешествия можно будет совершать без вреда для здоровья только с разрешения лечащего врача».
Кроме того, медик подчеркнул, что кратковременные поездки в жаркие страны, например, в Таиланд, очень вредят здоровью россиян, поскольку если человек взял тур на неделю, то за это время его организм только успевает адаптироваться к тому климату. Вернувшись, ему снова приходится перестраиваться – отпуск пройден, но тело не отдохнуло.
Ранее в беседе с газетой ВЗГЛЯД врач-терапевт Александр Барвинский рассказал, что для более легкого переноса жары человеку следует носить головной убор, соблюдать питьевой режим, больше гулять, преимущественно в лесах, а при выходе на улицу обязательно использовать солнцезащитный крем.
Путин анонсировал запуск в оборот четвертой российской вакцины от коронавируса
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Президент Владимир Путин в ходе церемонии принятия верительных грамот у иностранных послов заявил, что в ближайшее время в России будет запущена в оборот четвертая вакцина от коронавируса.
«Россия заинтересована в сотрудничестве с зарубежными партнерами в борьбе с глобальной пандемией. Нам удалось быстро создать три собственные эффективные вакцины от коронавирусной инфекции. Скоро будет запущена в оборот четвертая, набирает темп и вакцинация», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник Лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Она стала четвертой отечественной вакциной, предназначенной для профилактики коронавирусной инфекции. В понедельник ФАС согласовала предельную отпускную цену на «Спутник Лайт».
Во вторник Путин принимает верительные грамоты у 23 послов. Верительные грамоты вручают послы Боснии и Герцеговины, Иордании, Мозамбика, Индонезии, Маврикия, Доминиканы, Чада, Молдавии, Швейцарии, Афганистана, Гвинеи-Бисау, Катара, Кении, Киргизии, Польши, Нидерландов, ЮАР, Таиланда, Аргентины, Лаоса, Румынии, Боливии, Чили. Церемония традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.
Аэрофлот отменил рейсы в Турцию до июля
Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин сообщил, что авиакомпания отменила все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.
«Планирование путешествий – это всегда планирование на недели, иногда месяцы вперед. Мы прекратили продажи и произвели отмены на все рейсы в Турцию на июнь, за исключением разрешенных штабом двух рейсов в неделю в Стамбул, чтобы не создавать неудобств пассажирам в связи с возможными отменами», – цитирует РИА «Новости» Демина.
Однако, по его словам, как только появятся другие решения, «Аэрофлот» готов пересмотреть расписание, увеличить число рейсов и открыть продажи. «Мы, как и другие перевозчики, находимся в ожидании решения штаба правительства», – добавил представитель компании.
Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.
В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.
Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Стало известно о визите главы минтуризма Турции в Москву
Пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын и замминистра здравоохранения страны Толга Толунай в понедельник, 17 мая, посетят Москву вместе с министром культуры и туризма республики Нури Мехметом Эрсоем, заявил источник в турецкой туротрасли.
«Калын и Толунай прибывают в Москву вместе с Эрсоем», – сказал РИА «Новости» источник.
По его словам, члены турецкой делегации обсудят с российскими коллегами не только возобновление авиасообщения между странами, но и поставки вакцины «Спутник V».
Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
S7 отменила рейсы в Турцию до конца лета
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Авиакомпания S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона, при этом в компании не исключили возобновления продаж билетов, сообщил перевозчик.
«S7 Airlines отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона – 2021, поскольку по данному направлению сохраняется неопределенность. Мы будем готовы возобновить продажи, как только эпидемиологическая обстановка нормализуется, а авиасообщение будет восстановлено», – цитирует сообщение авиаперевозчика РИА «Новости».
Ранее «Аэрофлот» отменил все рейсы в Турцию на июнь, кроме разрешенных двух рейсов в неделю.
До этого в СМИ появилась информация о том, что Россия приняла решение продлить приостановку авиасообщения с Турцией до 30 июня. Сообщалось, что в понедельник вечером агенты авиакомпании «Аэрофлот» получили официальную телеграмму. Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса опроверг сообщения о продлении приостановки авиасообщения России с Турцией до 30 июня.
В понедельник в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой сообщили, что Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения.
Напомним, в Турции с 29 апреля по 17 мая ввели полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.
Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании президентского Фонда культурных инициатив.
«В целях поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий постановляю считать целесообразным создание Президентского фонда культурных инициатив. Установить, что учредителем Фонда является Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества», – говорится в тексте документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что основной целью фонда является «обеспечение всесторонней поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий, реализуемых некоммерческими организациями (…), коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями».
О создании Фонда глава государства объявил в ходе послания Федеральному собранию 21 апреля.
Путин решил рассмотреть перенос переписи населения на октябрь
Президент Владимир Путин заявил, что рассмотрит предложение о переносе Всероссийской переписи населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией.
С таким предложением на совещании об исполнении отдельных положений посланий главы государства Федеральному собранию выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, передает ТАСС.
«Хорошо. Это тоже рассмотрим обязательно», – ответил ему глава государства.
Всероссийская перепись, которая станет первой цифровой переписью в России, должна была пройти в октябре 2020 года, но в июне постановлением правительства была перенесена.
В феврале 2021 правительство поддержало очередное предложение о переносе Всероссийской переписи населения на сентябрь 2021 года из соображений эпидемической безопасности.
Между тем в марте Минэкономразвития предложило перенести Всероссийскую перепись населения с 23 августа по 30 сентября.
Путин и Си Цзиньпин дали старт строительству энергоблоков АЭС в Китае
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт началу строительства седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции (АЭС) и третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» в Китае.
Лидеры двух стран приняли участие в этой торжественной церемонии по видео-конференц-связи. Трансляция начала подачи бетона на площадках возведения новых энергоблоков стартовала после того, как президент России и председатель КНР, получив доклады о готовности, поочередно дали команду начинать работу, передает ТАСС.
«Начинайте работу», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
В ходе церемонии он также заявил, что Россия готова и дальше развивать совместный с Китаем опыт в создании АЭС. Кроме того, Путин заявил, что Россия и Китай достигли существенных успехов во всех областях, сейчас отношения вышли на самый высокий уровень, все договоренности выполняются.
«За прошедшее с подписания договора (о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве) время Россия и Китай достигли существенных успехов в укреплении многоплановой кооперации и взаимного доверия во всех без исключения областях: в политике, международных делах, торговле и экономке, культурно-гуманитарных обменах. Можно сказать, что сейчас российско-китайские отношения вышли на самый высокий в истории уровень», – сказал он.
Возвращаясь к теме сотрудничества по атомной энергии, Путин отметил, что все достигнутые на высшем уровне договоренности последовательно и неуклонно выполняются.
Россия и Китай имеют опыт длительного и тесного сотрудничества в атомной отрасли. С участием РФ в КНР уже были построены четыре энергоблока Тяньваньской АЭС и демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах CEFR. Москва и Пекин взаимодействуют и в проекте строящегося в КНР энергоблока с реактором на быстрых нейтронах CFR-600.
Тяньваньская АЭС – самый крупный объект российско-китайского экономического сотрудничества. Пуск энергоблоков №1 и №2 с реакторами ВВЭР-1000 состоялся в 2007 году. Третий блок начал работу в декабре 2017 года, четвертый был передан в эксплуатацию в декабре 2020 года, на них также работают реакторы ВВЭР-1000. Сейчас стороны готовятся к началу строительства четвертой очереди (блоки №7 и №8) Тяньваньской АЭС. В соответствии с ранее подписанным контрактом российская сторона будет проектировать так называемый ядерный остров станции, а также поставит ключевое оборудование ядерного острова для обоих блоков.
В июне 2019 года Росатом и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС «Сюйдапу» на северо-востоке Китая в провинции Ляонин, округ Хулудао. Это два энергоблока российского дизайна также с реакторами ВВЭР-1200. Ранее сообщалось, что сооружение блока №3 намечено начать в октябре 2021 года, блока №4 – в августе 2022 года. Пуск блока №3 запланирован на 2027 год, блока №4 – на 2028 год.
Путин усилил меры безопасности в Петербурге на время проведения ЧЕ-2020
Президент Владимир Путин подписал указ, усиливающий меры безопасности в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти на время проведения чемпионата Европы-2020 со 2 июня по 12 июля.
«Ввести со 2 июня по 12 июля 2021 года на территориях города Санкт-Петербурга и Выборгского района Ленинградской области, а также в прилегающих к ним акваториях усиленные меры безопасности в связи с проведением мероприятий чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года (далее - чемпионат Европы по футболу)», – говорится в документе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее в УЕФА сообщили, что три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург». Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.
Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.
Российская делегация посетит Турцию для принятия решения о возобновлении авиасообщения
Россия направит делегацию в Турцию для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения, заявили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.
«Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества», – цитирует сообщение РИА «Новости». Отмечается, что делегации предстоит осмотреть туробъекты на предмет принятых мер безопасности.
Уточняется, что Голикова провела встречу с главным внешнеполитическим советником президента Турции Ибрагимом Калыном, министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем. Также на встрече присутствовали глава Роспотребнадзора Анна Попова, посол Турции в России Мехмет Самсар и заместитель министра здравоохранения Турции Толга Тулунай.
Сообщается, что возможность восстановления авиационного сообщения и активного туристического потока между двумя странами была основной темой встречи Голиковой и представителей Турции.
Вице-премьер отметила, что вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России. Также было решено разработать совместный план действий, в котором будут определены условия возобновления взаимных туристических поездок.
«Мы заинтересованы в динамичном развитии российско-турецких отношений, расширении сотрудничества в торговле, экономике, промышленности и высоких технологиях. Будем совместными усилиями продвигать крупные проекты в энергетической, транспортной, инфраструктурной и цифровых областях», – отметила Голикова.
Ранее СМИ сообщали, что турецкая делегация во главе с министром культуры и туризма страны Мехметом Нури Эрсоем может отправиться в понедельник, 17 мая, в Россию для обсуждения введенных ранее Москвой ограничений на перелеты с Турцией. Посольство Турции в России подтвердило, что запланирована встреча с вице-премьером России Татьяной Голиковой.
Напомним, президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в Турции с 29 апреля по 17 мая вводится полный локдаун в связи с распространением коронавируса. Россия ограничила регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация. Российским туроператорам рекомендовали временно прекратить продажу туров в Турцию. По данным Роспотребнадзора, около 80% заразившихся за границей коронавирусом россиян приезжают из Турции.