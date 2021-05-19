Лолита оценила ответ Манижи «хамам»

Певица Манижа, представляющая Россию на конкурсе «Евровидение – 2021», станет одним из лидеров конкурса, уже сейчас она является одной из лучших, считает исполнительница Лолита.

«Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила, Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров», – рассказала Лолита Ura.ru.

Певица добавила, что из-за гастролей ей удалось посмотреть выступление только одной Манижы, а остальных участников она не видела. «В свете всего хамства, которое она получила до Евровидения, я считаю, что это достойный ответ всем хамам. Манижа одна из лучших», – подчеркнула Лолита.

Напомним, Манижа выступила в полуфинале Евровидения на арене «Ахой» в Роттердаме, после чего вышла в финал международного конкурса.

В финал также прошли исполнители из Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии и Украины.

Сама певица пообещала быть «немного безумнее» в финале международного песенного конкурса «Евровидение – 2021».

При этом запись выступления Манижи в первом полуфинале конкурса «Евровидение» стала самой популярной среди номеров участников этой части смотра, за ночь ролик набрал 1 млн просмотров на YouTube.