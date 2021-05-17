Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО

Пашинян попросил военной помощи у Путина

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.

Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».

«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».

И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.

и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.

Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.

ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.