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Путин поручил договориться с Таджикистаном о создании объединенной системы ПВО
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Президент России Владимир Путин поручил подписать с Таджикистаном соглашение о создании объединенной региональной системы ПВО.
«Принять предложение правительства РФ о подписании соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Поручить Минобороны России провести с участием МИДа России переговоры с Таджикистанской стороной и по достижении договоренности подписать от имени РФ указанное соглашение, разрешив вносить в его проект, одобренный правительством РФ, изменения, не имеющие принципиального характера», – говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее сообщалось, что, согласно тексту соглашения, общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, передает РИА «Новости».
Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС России. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.
Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.
Старообрядцев привлекли к обучению спецназа
Таежных старообрядцев попросили помочь в обучении бойцов спецназа, жители труднодоступных мест помогут военнослужащим научиться выживать экстремальных условиях, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу.
«Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить», – рассказал Шойгу телеканалу «Звезда».
Он пояснил, что министерство открыло специальные центры, в которых учат не просто выживать в тайге и других суровых условиях, но и налаживать нормальный быт.
«Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят», – рассказал глава ведомства.
Пашинян попросил военной помощи у Путина
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.
Пашинян пояснил, что во время телефонного разговора с президентом России в четверг он не попросил помощи, так как «подходы сторон к проблеме были по существу идентичными».
«Президент России сказал, что он сам считает, что ВС Азербайджана должны вернуться за пределы Армении, и есть более важная часть, которая вчера вечером была констатирована: достигнута договоренность, что сегодня азербайджанские ВС должны были выполнить эти действия, то есть покинуть территории границ Армении», – передает слова Пашиняна РИА «Новости».
И.о. премьера добавил, что в некоторых местах ВС Азербайджана покинули эту территорию. «Причиной того, что я вчера не обратился [к Путину за помощью] является то, что накануне на самом высоком уровне было констатировано, что сегодня войска должны были быть выведены. Но так как ход переговоров показал, что, во всяком случае сегодня, договоренность полноценно не будет выполнена, я обратился к президенту РФ, чтобы Российская Федерация оказала в этой ситуации Армении помощь, в том числе военную», – сказал Пашинян, ссылаясь на двусторонние договора.
и»Ранее в пятницу пресс-служба Кремля рассказала, что президент России Владимир Путин поговорил по телефону с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, обсудили ситуацию на границе Азербайджана и Армении. Между тем пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Пашинян в ходе телефонного разговора Путиным не просил о помощи в связи с ситуацией в Сюникской области на границе с Азербайджаном.
Напомним, Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и России Ара Айвазян и Сергей Лавров.
ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.
NI назвал главную ошибку стратегии США против России и Китая
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Стратегическая близорукость новой администрации США сближает Россию и КНР, что в итоге позволит им противостоять Вашингтону, пишет американский журнал The National Interest.
Журнал отмечает, что конфронтационная позиция администрации президента США Джо Байдена по отношению к России не удивляет, так как еще до вступления в должность он и его коллеги-демократы продвигали теорию заговора, по которой Москва якобы активно поддерживала Дональда Трампа и вмешивалась во внутренние дела Вашингтона, передает РИА «Новости».
Затем Байден лишь усилил напряженность между двумя странами, тогда как его заявление о желании встретиться с президентом России существенно не изменило сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях.
Кроме того, политический курс Вашингтона в отношении Пекина, несмотря на ожидания аналитиков, существенно не изменился, а надежды на проведение более примирительной политики не оправдались: США продолжают поддерживать претендующий на независимость от Китая Тайвань, а также остаются привержены намерению защищать контроль Японии над спорными островами Сэнкаку.
Указывается, что неспособность новой администрации Джо Байдена расставить приоритеты увеличивает риски для США. В частности, продолжение нынешней политики лишь способствует сближению России и Китая, расширяя их дипломатическое, экономическое и военное сотрудничество.
Все это, в свою очередь, позволит двум странам противостоять доминированию Вашингтона в мировой политике.
Ранее в США предупредили о риске космической войны с Россией и Китаем.
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На Украине решили создать новый вид войск
Президент Украины Владимир Зеленский намерен подписать указ о создании национальных кибервойск, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
Данилов заявил в эфире телеканала «Украина», что данное решение «поддержано всем 21 членом единогласно, присутствовавшим на заседании», по его мнению, «в ближайшее время будет указ президента про это», передает РИА «Новости».
По словам Данилова, на закрытом заседании СНБО обсуждались восемь тем, среди которых - утверждение стратегия кибербезопасности и вопрос о биологической безопасности.
Напомним, о создании кибервойск на Украине задумались еще в 2018 году.
Между тем украинский журналист Александр Дубинский рассказал о системе управления войсками «Днипро», в которой использовались самые примитивные пароли: например, admin и 123456, что «позволяло врагу сканировать информацию украинских военных вплоть до лета 2018 года».
Британцы высмеяли рекламу армии США
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Читатели британской газеты Daily Mail обратили внимание на новый рекламный ролик американской армии. В видео есть кадры свадьбы лесбиянок и гей-парада. Британцы высмеяли такой способ привлечения новых военнослужащих.
В видеоролике американской армии рассказываются истории пяти призывников. Одна из главных героинь – капрал Эмма Мэлоунлорд, которую воспитала лесбийская пара. В ролике девушка посещает гей-парад и свадьбу своих матерей. Сама Мэлоунлорд становится ракетчицей и командиром отряда противоракетной обороны, сообщает телеканал «360».
Британцы стали шутить над американской рекламой, заявив о победе России с Китаем и закате США.
«Ну все, русские победили. И Китай тоже!» – написал один из пользователей.
«Мне в кои-то веки стыдно. Это закат США», – поддержал другой.
«Армия запустила вербовочную кампанию с лесбийской свадьбой. С новых политкорректных вояк вполне можно было посмеяться, если бы не наша безопасность и боеготовность», — подчеркнули в комментариях.
Кроме того, британские читатели отметили, что в скором времени нормальные люди не захотят идти служить, а сама армия стала походить на детский сад.
В апреле читатели газеты Daily Mail раскритиковали решение президента США Джо Байдена ввести новые санкции в отношении России, призвав «выгнать Байдена из Белого дома».
Медведчука назвали «козырем» США к возможной встрече Путина и Байдена
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Арест главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука может стать аргументом американской стороны на переговорах между Джо Байденом и Владимиром Путиным, заявил доцент МГИМО, член совета Ассоциации политических экспертов и консультантов Кирилл Коктыш.
«Украина хочет наиграть максимум козырей для Байдена, чтобы он мог разменять их на что-то во время встречи с Путиным, которая, на мой взгляд, все же состоится», – выразил мнение Коктыш в беседе с «Вечерней Москвой».
Он предположил, что до встречи лидеров России и США ситуация с Медведчуком никак не разрешится. Политолог выразил мнение, что Украина использует преследование Медведчука в угоду внешнеполитическому курсу Байдена.
Коктыш также отметил, что озвученная ранее в Киеве идея о возможном обмене Медведчука на украинцев, отбывающих наказание в России, звучит сомнительно и вряд ли будет воплощена в жизнь.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев мог бы обменять главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев.
Напомним, в четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука и отправил политика до 9 июля под домашний арест. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Медведчук переиграл президента Украины Владимира Зеленского в киевском суде.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что недовольна отказом суда Киева заключить Медведчука под стражу и намерена «идти дальше». ГПУ подозревает Медведчука и его однопартийца Тараса Козака в госизмене и расхищении ресурсов Крыма. Во вторник появилась информация о проведении в доме Медведчука в Киеве обысков.
Глава СБУ Иван Баканов утверждает, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам политик назвал выдвинутые против него обвинения политически мотивированными и заявил о готовности к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Освободить Медведчука под личное поручительство призвали 40 депутатов Рады.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией, чтобы убедиться, речь не идет о политической охоте на ведьм и зачистке политического поля с целью освободиться от конкурентоспособных политических сил. Президент Владимир Путин подчеркнул, что Украину медленно, но верно превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют.
Российский сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что обвинения в адрес Медведчука связаны с ростом популярности партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», председателем политсовета которой он является, и падающим рейтингом Зеленского.
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В США назвали отличие между Путиным и Байденом
Зрители телеканала Fox News согласились с мнением историка Виктора Хэнсена, призвавшего президента США Джо Байдена «не провоцировать» российского лидера Владимира Путина, отметив, что он очень осведомлен и активен.
Так Хэнсон прокомментировал новость о хакерской атаке на крупнейшего оператора трубопроводов в США компанию Colonial Pipeline, передает РИА «Новости».
В комментариях под выпуском американские пользователи обсудили различия между лидерами двух стран.
«Это Байден-то стал жестким? Если ему запретить плагиатить жесткие выражения о России его предшественников, то президент вовсе потеряет дар речи», – ответил irishfreedom888.
Многие читатели предположили, как произойдет будущая встреча двух президентов.
«Я уверен, что Байден скажет Путину прекратить все это, как и Обама. Бьюсь об заклад, Путин уже испугался!» – написал с иронией freethinker438.
«Путин троллит правительство США и тонко дает понять, что весь мир знает, что Байден стар и никогда не согласится на теледебаты в прямом эфире», – отметил af_1976.
Ранее Байден заявил, что не считает Кремль причастным к инциденту, однако допустил, что атаку могли совершить находящиеся на территории России хакеры. Он пообещал поднять этот вопрос при встрече с Путиным.
Напомним, Colonial Pipeline, которая обеспечивает 45% общего объема поставок топлива в восточные штаты, заявила, что ее атаковали с применением вируса-вымогателя. Компании пришлось временно приостановить работу. После кибератаки на крупнейшую трубопроводную компанию США Colonial Pipeline власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации.
В атаке подозревают группировку хакеров DarkSide якобы из России. При этом Bloomberg отмечает, что DarkSide, организованная летом 2020 года, может быть связана как с Россией, так и со странами Восточной Европы. В Белом доме заявили, что по мнению Вашингтона, кибератаку на трубопроводную компанию Colonial Pipeline совершила не какая-то конкретная страна, а уголовные элементы в лице группы хакеров, именующей себя DarkSide.
Анонсирована модернизация атомного крейсера «Петр Великий»
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Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» пройдет модернизацию после завершения аналогичных работ на крейсере однотипного проекта «Адмирал Нахимов», рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
«В планах на ремонт и модернизацию стоит «Петр Великий». Какой объем модернизации он пройдет – определим после завершения работ по «Адмиралу Нахимову», – передает РИА «Новости» слова Поспелова.
В настоящее время ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию на «Севмаше» в Северодвинске. По словам Поспелова, корабль обновлен. «Заменили все кабельные сети, практически все корабельные радиоэлектронные комплексы, поставили ударное ракетное оружие типа «Калибр», «Оникс» и другое самое современное вооружение. Он будет служить еще не менее 20 лет», – сказал Поспелов.
«Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» – корабли проекта 1144 «Орлан». Тяжелые атомные ракетные крейсера предназначены для поражения крупных надводных целей, защиты морских соединений от атак с воздуха и подводных лодок противника в удаленных районах морей и океанов. Основное предназначение таких кораблей – уничтожение авианосных групп противника.
Ранее конгрессмен, ветеран войны в Афганистане Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, опубликовав в своем Twitter фото российского атомного ракетного крейсера «Петр Великий». Ошибку заметил журналист издания Politico Дейв Браун. Конгрессмен исправил публикацию, однако пользователи соцсети заметили подмену и высмеяли политика.
В Военно-промышленной комиссии допустили строительство более 10 «Бореев»
После того, как будут готовы законтрактованные АПЛ проекта 955 («Борей»), их строительство могут продолжить, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
Его спросили, завершится ли серия после того, как построят девятую и десятую подлодки. Поспелов ответил, что «серия может быть продолжена», поскольку «проект показал себя как удачный, имеет хорошие перспективы по модернизации», передает РИА «Новости».
Он не назвал точное количество дополнительных «Бореев», но отметил, что в Договоре о стратегических наступательных вооружениях указано число пусковых установок и боезарядов, которое и определяет количество носителей.
Напомним, в октябре будет готова к передаче ВМФ России АПЛ проекта 955А «Борей-А» «Князь Олег». 12 июня 2020 года в боевой состав ВМФ России вошел атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» проекта 955А.
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Озвучены планы дальнейших испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон»
Летом завершат испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» для надводных кораблей, затем испытания продолжат с подводным стартом, сообщил источник в судостроительной отрасли.
В «исполнении для надводных кораблей» испытания собираются «завершить до конца лета», стрельбы «будут вестись с борта фрегата «Адмирал Горшков». Состоятся «несколько стрельб как по морским, так и по наземным мишеням». Кроме того, могут провести «залповую стрельбу двумя ракетами одновременно по наземной и морской цели». Далее испытания проведут «с борта подводного носителя с директивными сроками завершения государственных испытаний ракетного комплекса и с надводным, и с подводным стартом до конца года».
Как сообщил источник, первыми штатными носителями гиперзвуковых ракет станут фрегаты проекта 22350 «Адмирал Горшков» и «Адмирал Касатонов», передает РИА «Новости».
В апреле глава Минобороны Сергей Шойгу сообщал, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году.
Белоруссия сочла спланированным нарушение границы самолетом Польши
Польша, нарушая воздушную границу Белоруссии, проводит проверку белорусской ПВО, заявил первый замглавы генштаба вооруженных cил Белоруссии Игорь Король.
Как заявил Король, «ни один официальный представитель зарубежного государства» не признает спланированного характера нарушения, а «про первый случай» Польша «молчит до сих пор». Однако он «провел исторические параллели» и напомнил о «случайных» полетах «накануне Великой Отечественной войны». «Проверяется готовность нашей системы противовоздушной обороны оказать противодействие», – сказал он.
Король подчеркнул, что «любая агрессия начинается прежде всего с массированного применения авиации». «Это нацелено на то, чтобы проверить нашу готовность отразить агрессию. И мы готовы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на СТВ.
Замначальника генштаба указал, что у Белоруссии «с Россией создана региональная группировка войск». Ее «основную составляющую представляют» войска Белоруссии и российская Первая гвардейская танковая армия. «Наши партнеры, наши союзники готовы в любой момент прийти на помощь нам для организации обороны нашего государства», – заверил Король.
Обе страны готовятся к возможным вариантам развития обстановки, сверяют планы, проводят совместные учения, работает Единая система ПВО. «Мы готовы встретить любого противника, и наши союзники всегда готовы подставить нам плечо», – сказал он.
Напомним, Белоруссия сообщила о двух за месяц нарушениях воздушной границы со стороны Польши. По поводу второго случая Польша заявила, что самолет ее ВВС нарушил границы непреднамеренно.
Минск заявил об отработке НАТО нанесения авиаударов по России и Белоруссии. Король сообщил, что белорусские военные каждую неделю регистрируют свыше 30 полетов разной разведывательной авиации стран НАТО. При этом они пользуются всем арсеналом, в том числе самолетами стратегической разведки и тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами.
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«Русские витязи» и «Стрижи» устроили масштабное авиашоу в Подмосковье
В Подмосковной Кубинке в честь 30-летия пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» прошло масштабное авиашоу, сообщили в Минобороны России.
«Пилотажные группы «Беркуты», «Реакторы», «Первый самолет» и семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете по самолетному спорту Светлана Капанина, а также сами юбиляры показали пилотаж на высотах от 50 до 1500 метров на авиашоу в честь 30-летия «Стрижей» и «Русских витязей», – приводит РИА «Новости» сообщение.
Летчики «Русских витязей» выполнили групповой, встречный, одиночный пилотаж на истребителях Су-35С, в том числе с демонстрацией сверхманевренных характеристик самолета данного типа. Зрители смогли увидеть наиболее зрелищные фигуры, такие как групповая «Петля Нестерова», синхронные «Бочки», парный «Колокол», «Зеркало», «Коробочка», «Ухо», «Горка», роспуск «Фонтан», роспуск «Тюльпан» и многие другие.
По словам начальника Центра показа авиационной техники имени И. Н. Кожедуба, командира пилотажной группы «Русские витязи» Андрея Алексеева, основное достижение авиационной группы высшего пилотажа (АГВП) «Русские витязи» – освоение новой авиационной техники. «Мы получили восемь самолетов Су-30СМ и восемь самолетов Су-35С», – добавил он.
Впервые в ходе открытого воздушного показа «Стрижи» продемонстрировали групповой пилотаж с многочисленными перестроениями на самолетах МиГ-29 в составе девяти самолетов. «Такой комплекс в едином строю выполняется впервые в истории пилотажных групп в составе девяти самолетов одной группы», – подчеркнул Алексеев.
В свою очередь замначальника Центра показа авиационной техники по летной подготовке, полковник Сергей Осяйкин рассказал, что здоровая конкуренция между группами заставляет летчиков постоянно совершенствоваться. «Конкуренция, конечно же, есть. Наши пилотажные группы дружат, но при этом здоровая конкуренция присутствует, и это является двигателем вперед», – подчеркнул он.
Отмечается, что Зрители смогли услышать поздравление Капаниной во время ее выступления в воздухе: в этот момент радиопереговоры летчицы были выведены на колонки на поле.
Свою программу зрителям также показали экипажи пилотажной группы «Беркуты», которые на вертолетах Ми-28Н отработали комплекс фигур высшего пилотажа в полетных порядках «пеленг», «треугольник», «стрела», «ромб», а также одиночный пилотаж.
Пережившие рекордное число модернизаций легендарные подлодки решили вывести из состава ВМФ
Россия выведет из боевого состава флота легендарные советские атомные подлодки различных модификаций проекта 667 к 2030 году, сообщил член коллегии Военно-промышленной комиссии и член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.
«Девятый и десятый «Бореи» будут сданы до 2030 года, вот где-то в эти сроки и будет выведена из корабельного состава флота последняя АПЛ проекта 667БДРМ», – передает РИА «Новости» слова Поспелова.
Подлодки проекта 667, которым на смену сейчас приходят стратегические атомные ракетоносцы четвертого поколения проектов «Борей» и «Борей-А», пережили рекордное количество модернизаций. Разработанные еще в 60-х годах субмарины проекта 667А сталь основой для модернизированных проектов 667Б, 667БД, 667БДР и 667БДРМ. Последние два до сих пор находятся в составе Северного и Тихоокеанского флотов России.
В ходе каждого из этапов модернизации подлодки получали новый ракетный комплекс, каждый раз увеличивалась максимальная дальность и забрасываемый вес ракет. В 1991 году прошла операция «Бегемот-2» – с борта подлодки «Новомосковск» проекта 667БДРМ был произведен залп всеми 16 ракетами. В 1998 году эта же АПЛ провела первый в мире коммерческий пуск ракеты из-под воды, на орбиту были выведены два немецких университетских микроспутника.
Напомним, в 2016 году в Минобороны сообщали, что атомная подводная лодка проекта 667 БДР «Рязань» отремонтирована и возвратится в состав Тихоокеанского флота до конца года.
Путин поприветствовал участников Международных образовательных чтений
Президент Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа», сообщила пресс-служба Кремля.
«Ваш форум ежегодно собирает в Москве представителей органов власти, институтов гражданского общества, служителей Русской православной церкви, иных традиционных религий России. В центре ваших дискуссий – наиболее значимые гуманитарные, социальные проблемы, актуальные вопросы в сфере воспитания и просветительства. И конечно, неизменное внимание вы уделяете сбережению, изучению исторического наследия, которое является надежной духовной опорой нашего многонационального народа», – говорится в телеграмме.
Президент отметил символичность того, что чтения посвящены князю Александру Невскому, одному из самых выдающихся исторических деятелей России, 800-летие которого отмечается в этом году. По его словам, Невский был настоящим патриотом, чье мужество и сыновняя любовь к Отечеству определили судьбу Древней Руси и дальнейшее становление российской государственности.
Глава государства выразил уверенность в необходимости укрепления связи времен и бережного отношения к подвигам национальных героев. «На это должны быть направлены усилия государства, системы образования и просвещения, религиозных и общественных организаций, средств массовой информации», – добавил Путин.
Заключительный этап XXIX Международных образовательных чтений проходит в Москве с 16 по 19 мая 2021 года под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Путин отметил важность фестиваля «Российская студенческая весна»
Президент Владимир Путин приветствовал участников Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», проходящего в Нижнем Новгороде, отметив, что проект способствует реализации талантов молодежи. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Отрадно, что ваш многогранный, востребованный проект на протяжении долгого времени объединяет своими важными целями представителей молодого поколения из разных регионов страны, способствует реализации их талантов и возможностей, дружескому общению. Богатая программа фестиваля помогает юношам и девушкам приобрести практический опыт в творчестве и других сферах деятельности, знакомит их с лучшими традициями отечественного искусства», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что проведение фестиваля станет одним из ярких моментов празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который сегодня динамично развивается. Он также пожелал участникам фестиваля с пользой провести дни на мероприятии и обрести новых друзей.