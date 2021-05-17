Кремль назвал особенности ограничения оборота оружия Минпросвещения потребовало оснастить детские лагеря тревожной кнопкой Главред «КП» прокомментировал отстранение Кашина от эфиров на радио 17 мая 2021, 13:30

Фото: Александра Краснова/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, комментируя отстранение Олега Кашина от эфиров радиостанции холдинга, заявил, что журналист «нуждается в хорошем надзоре», но не исключил, что Кашин вернется в эфир осенью. Сунгоркин в беседе с «Подъемом» отказался называть конкретные причины отстранения Кашина от эфиров. «Это интимное дело наших взаимоотношений. Кашин, проработавший на радио «Комсомольская правда» два года – это само по себе уже большое событие, достойное Книги рекордов Гиннесса», – заявил главред «Комсомольской правды». «Для меня проблема, что он человек очень эмоциональный, увлекающийся, говорит какие-то вещи, которые создают нам много проблем во взаимоотношениях с разными ветвями власти. Он радикальный человек, его прет, он обижает много кого, порой не замечая этого», – добавил Сунгоркин. По его словам, он предлагал Кашину делать программу в записи, но тот отказался. «Мы договорились, что будем обязательно привлекать его как эксперта, как комментатора, вполне возможно, что осенью вернем его», – добавил он. Олег Кашин вел программы на радио «Комсомольская правда» с 2019 года.

Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров» 16 мая 2021, 15:33

Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. «Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа». Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась. «Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он. Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора ­– позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле. Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет. Задержан сбивавший прохожих на электросамокате в центре Петербурга мужчина 16 мая 2021, 18:30 Текст: Алексей Дегтярев

В Петербурге задержали молодого человека, который сбивал прохожих на электросамокате, сообщил Следственный комитет России. В Сети опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которых зафиксировано, как несколько молодых людей на электросамокатах на пешеходной зоне сбивают прохожих и наносят удары мужчине. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил установить подозреваемых, уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство», сообщается на сайте ведомства. Следователи установили подозреваемого, им оказался учащийся в одном из вузов города 21-летний молодой человек. По версии следствия, подозреваемый и его знакомые на электросамокатах 13 мая столкнулись на Невском проспекте с мужчиной и скрылись с места происшествия. 14 мая подозреваемый наехал на местного жителя 1980 года рождения и «из хулиганских побуждений с соучастниками нанес ему многочисленные удары рукам и ногами». Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители решают вопрос о мере пресечения для задержанного, ведется поиск соучастников. Кремль отреагировал на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве 16 мая 2021, 16:19 Текст: Алексей Дегтярев

Бывшая сотрудница Госдепартамента США и экс-советница 40-го американского президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси может получить российское гражданство после ряда процедур, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «На этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры», – сказал Песков РИА «Новости». Так он прокомментировал вопрос о том, рассмотрят ли в Кремле обращение американки с просьбой выдать гражданство. Напомним, Масси в эфире НТВ обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство Российской Федерации. Экс-участница группы «ВИА Гра» заявила о домогательствах Меладзе 17 мая 2021, 05:56

Фото: СЕГОДНЯ/Youtube

Текст: Антон Антонов

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Татьяна Найник заявила о якобы имевших место домогательствах продюсера и композитора Константина Меладзе. Об этом Найник рассказала в эфире шоу «Звезды сошлись» на НТВ. В группу ее пригласил Валерий Меладзе, когда ей было 23 года. Они приехали в студию звукозаписи, где встретились с Константином Меладзе. «Он тогда рассказывал: Ани Лорак умоляет меня с ней поработать. Я запомнила это. И через несколько лет с ней это происходит», – приводит слова Найник Пятый канал. Она сказала, что впервые встревожилась из-за поведения Меладзе, когда тот ее не по-отечески приобнял при прощании, тогда девушка очень напряглась. Меладзе уехал, но у них началась переписка. Найник «поняла, что (Меладзе) со всеми девочками так переписывается». «Потом меня вызывает Костя на ковер – что-то ему не понравилось», – рассказала она, пояснив: «Приезжаю с гастролей, вся никакая. И он говорит: «Ну, что делать-то с тобой?». Он интеллигентно общается, какие-то темы такие скользкие он не затрагивает. «Что-то не очень у нас с тобой, танцуешь плохо». И как-то общаемся дальше, общение не клеится, ко мне претензий я не понимаю». «Я – как кролик на удава – смотрю, я так им восхищалась. И он берет и сажает меня на колени», – заявила Найник, добавив, что Меладзе «начал хватать» ее «за нижнюю часть бедра». Найник заявила, что ее «скукожило, руки его ходили сильнее и сильнее». По словам артистки, она никогда не оказывалась в подобных ситуациях и не знала, как себя вести. В итоге она просто аккуратно отстранилась. Через полгода после этого она ушла из коллектива. По ее словам, Меладзе потом называл ее профнепригодной. Следом за ней из группы ушла и Алена Винницкая, которая, по мнению Найник, также смогла отказать продюсеру в интиме. Земан: Склады во Врбетице могли взорвать для скрытия недостачи боеприпасов 16 мая 2021, 21:02 Текст: Алексей Дегтярев

Взрывы на военных складах в деревне Врбетице в Чехии в 2014 году могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов, заявил президент страны Милош Земан. «Я, в отличие от других [политиков], не являюсь сторонником [лишь] одной версии [взрывов, сводящейся к действиям российских спецслужб]. Министр юстиции Мария Бенешова также говорила об этом. Речь могла идти о скрытии недостачи», – сказал Земан в эфире радиостанции «Частота-1», передает ТАСС. Он призвал дожидаться результатов расследования происшествия во Врбетице, которое проводят местные силовые структуры. «Я доверяю полиции Чехии. Я не доверяю Службе безопасности и информации (контрразведке)», – добавил глава государства. По его мнению, целесообразно было бы сосредоточиться на арендовавшей склады боеприпасов фирме Imex Group, так как к ней есть много вопросов. При этом Земан добавил, что версию о «причастности России» также необходимо расследовать. Он выразил сожаление по поводу включении Чехии Россией в список недружественных государств, по его словам, это было преждевременно. «Всегда плохо быть недругом. С российской стороны это глупость – делать недругов из недавних друзей», – отметил чешский лидер. Также Земан отметил, что выступил в поддержку высылки из Праги российских дипломатов в связи со взрывами во Врбетице. В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного. Между тем чешские СМИ сообщали, что после взрывов на складах во Врбетице в 2014 году фирма-арендатор Imex Group недосчиталась значительного числа вооружений. Вице-премьер и глава минфина Чехии Алена Шиллерова заявила, что Прага намерена взыскать с Москвы не менее 1 млрд крон (около 47 млн долларов) в качестве компенсации за последствия взрывов на складах с оружием в деревне Врбетице в 2014 году. В Совфеде в ответ заявили, что Россия не намерена платить по абсурдным обвинениям Чехии о якобы причастности к взрывам во Врбетице. Отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году. При этом немецкое издание World Economy, проанализировав версию чешских властей о якобы причастности российских спецслужб к взрывам, обратило внимание на признаки информационной атаки на Москву. В Испании на АЭС произошел пожар 16 мая 2021, 15:56

Фото: Olmomezger/wikipedia.org

Текст: Елена Мирошниченко

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) угрозы для людей и окружающей среды не возникло. Как сообщил МАГАТЭ испанский регулятор в сфере атомной энергетики, пожар произошел вечером в субботу на энергоблоке 1 АЭС «Трильо» в 80 км к северо-востоку от Мадрида. Испанская сторона уверяет, что угрозы безопасности для сотрудников и окружающей среды не последовало. Об этом сообщает ТАСС. В МАГАТЭ сообщили, что тревога на АЭС была объявлена из-за пожара в главном электрическом трансформаторе, после этого реактор отключился автоматически. Пожар был потушен, тревога отменена. Испанский регулятор сообщил, что системы безопасности станции не пострадали. Ранее сообщалось, что масштабный планово-предупредительный ремонт начался на Армянской АЭС, станция не будет работать 141 день. В Екатеринбурге мужчина с ножом убил троих прохожих 17 мая 2021, 10:47

Фото: кадр из видео

Текст: Алина Назарова

В результате нападения мужчины с ножом в районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге погибли три человека, сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Свердловской области. «Сегодня в следственный отдел по железнодорожному району Екатеринбурга СК России по Свердловской области поступила информация о том, что в парке возле железнодорожного вокзала в Екатеринбурге на почве распития спиртного произошел конфликт, в результате которого, по предварительным данным, были убиты трое мужчин», – говорится в сообщении, передает ТАСС. По данным регионального МВД, нападавший уже задержан. По словам очевидцев, при задержании сотрудники полиции открыли огонь, сообщает Ura.ru. «Мужик набросился на людей, начал резать прохожих. Приехала полиция, были выстрелы. Минут через 15 все огородили, в сквере сейчас минимум три тела», – рассказала одна из очевидцев. Жительница соседнего дома Екатерина добавила, что сейчас сквер оцеплен, на месте работает несколько десятков силовиков. «Стоят машины (ППСП) с мигалками. В парк никого не пускают», – уточнила она. В то же время Telegram-канал «360» сообщает, что нападавший ранен и сейчас находится в больнице. Тело мужчины обнаружили в салоне эротического массажа в Петербурге 16 мая 2021, 17:01 Текст: Алексей Дегтярев

В петербургском салоне эротического массажа нашли тело мужчины с ушибами, сообщили СМИ со ссылкой на источники. Тело нашли в отеле на улице Рузовской, на его руках, ногах и туловище зафиксировали ушибы, сказал собеседник Пятого канала. Причина смерти не сообщается, обстоятельства гибели устанавливаются, проводятся экспертизы. Источник «Комсомольской правды» уточнил, что тело нашли в помещении для массажа в отеле «Мистери» 15 мая. Отмечается, что часовой эротический сеанс массажа в этом учреждении стоит 2800 рублей. В 2019 году в Москве девушка умерла после массажа лица в местном медицинском центре. Минюст Чехии открестился от заявлений о нескольких версиях взрывов во Врбетице 17 мая 2021, 03:59

Фото: Roman Vondrous/CTK/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова открестилась от заявлений, что существует несколько версий взрывов военных складов во Врбетице. О том, что Бенешова заявляла о нескольких версиях, говорил президент страны Милош Земан. Бенешова заявила, что «не располагает информацией, что полиция работает с иной версией расследования, как только причастность агентов российской военной разведки ГРУ», передает ТАСС. Напомним, Земан заявил, что взрывы могли быть подстроены для сокрытия недостачи хранившихся там боеприпасов. При этом он сослался на главу минюста. Следствие, по словам Земана, расследует три версии причин произошедшего инцидента. Глава правительства Чехии Андрей Бабиш после этого заявил, что полиция расследует только одну версию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД «Спутник V» позволил Сан-Марино запустить вакцинный туризм 17 мая 2021, 07:24

Фото: Patricio Murphy/

Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Дмитрий Зубарев

Республика Сан-Марино с 17 мая запускает кампанию для иностранных граждан, желающих привиться от коронавирусной инфекции на территории этого небольшого государства на Апеннинском полуострове. По словам госсекретаря Сан-Марино по делам туризма Федерико Педини Амати, вакцинный туризм стал возможен благодаря российской вакцине «Спутник V», которая использовалась почти в 90% случаев прививки для местных граждан. Всего же в республике проведено 38 тыс. инъекций – причем первую дозу препарата получили 21,8 тыс. человек, что составляет порядка трех четвертей населения Сан-Марино, передает РИА «Новости». Как сообщили в Институте социальной защиты (ISS) Сан-Марино, в республике образовался некоторый «излишек» из 10 тыс. доз «Спутника V», который позволяет местным властям приступить к организации прививок для иностранцев. Чтобы получить либо «Спутник V», либо препарат от Pfizer иностранец должен забронировать номер в одной из гостиниц и провести на горе Титано в общей сложности как минимум шесть дней: два периода по трое суток, достаточных для наблюдения за вакцинацией, с перерывом от 21 до 28 дней. Не считая отеля, два укола вакцины будут стоить 50 евро. Представитель госсекретариата по иностранным делам заявил, что в Сан-Марино поступает множество запросов с информацией о начале приема заявок на вакцинацию. По его словам, звонки и сообщения поступают из Германии, Швейцарии, Франции и других стран Европы. Несмотря на то что кампания еще не началась, отели Сан-Марино уже фиксируют рост бронирований номеров – порядка 10 в сутки, отметили в ведомстве. С понедельника гостиничные структуры должны передать заявки на рассмотрение в ISS. Главным препятствием на пути новой туристической кампании становится отсутствие соглашения о признании вакцинации в Сан-Марино с властями Италии: в коммюнике Института оговаривается, что итальянские граждане не могут претендовать на приезд в Сан-Марино ради прививки. В самом ведомстве агентству сообщили, что приезда первых туристов можно ожидать в последние дни мая. И хотя в самом Сан-Марино сертификат о вакцинации умалчивает о том, какой именно препарат был введен пациенту, документ для туристов эту графу содержать будет. А пока власти Сан-Марино в отсутствие одобрения «Спутника V» властями Евросоюза ведут переговоры о включении собственных документов в общеевропейский формат «паспорта вакцинации». Как сообщили на недавней пресс-конференции руководители профильных ведомств республики, Сан-Марино вступило в переговоры с Брюсселем совместно с другими государствами-анклавами – Андоррой, Монако и Ватиканом. Поставки российской вакцины в Сан-Марино начались в феврале. Было доставлено 15 тыс. доз (для вакцинации 7,5 тыс. человек). В апреле же было довезено достаточно доз для вакцинации всей страны. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как российская вакцина спасла целую страну от коронавируса. Напомним, 10 мая в РФПИ рассказали, что применение российской вакцины от COVID-19 позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, уровень инфицирования в государстве снизился до нуля. Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло 16 мая 2021, 20:50 Текст: Алексей Дегтярев

Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ. При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает РИА «Новости». Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он. Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге. «Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он. Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот. Минск заявил об отработке НАТО нанесения авиаударов по России и Белоруссии 16 мая 2021, 20:25 Текст: Алексей Дегтярев

Стратегические бомбардировщики НАТО в ходе демонстративных полетов, вероятно, отрабатывают варианты нанесения ударов по Белоруссии и России, заявил первый замначальника Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король. «К сожалению, стали учащаться демонстративные полеты стратегической бомбардировочной авиации НАТО, именно США. В текущем году совершено по сопредельной территории девять таких полетов. И с большой долей вероятности можно сказать, что в ходе этих демонстративных полетов, в том числе, отрабатываются варианты нанесения ударов как по республике Белоруссия, так и по России», – заявил Король в эфире канала СТВ, передает РИА «Новости». Он добавил, что белорусские военные каждую неделю регистрируют свыше 30 полетов разной разведывательной авиации стран НАТО. При этом они пользуются всем арсеналом, в том числе самолетами стратегической разведки и тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами. Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что среди основных источников угроз для стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) – наращивание Западом коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе. Появились сведения о «близости» Гейтса и педофила-финансиста Эпштейна 17 мая 2021, 06:27

Фото: Sandrine Thesillat/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Ныне покойный банкир Джеффри Эпштейн, обвиненный в торговле несовершеннолетними, советовал основателю Microsoft Биллу Гейтсу развестись с женой, сообщают СМИ. Daily Beast со ссылкой на источники утверждает, что Гейтс посещал встречи у Эпштейна, желая «сбежать» от брака, который называл «токсичным». Гейтс и Эпштейн считали эту тему забавной, утверждает источник, посетивший несколько встреч. По его словам, для Гейтса это были «передышка от брака» и «способ сбегать от Мелинды». При этом, как утверждается, Гейтс и Эпштейн «были очень близки». По версии Daily Beast, встречи в 2011–2014 годах проходили десятки раз, в основном в доме банкира на Манхэттене. Гейтс призывал Эпштейна реабилитировать имидж в СМИ и обсуждал возможность участия банкира в своем благотворительном фонде, передает РИА «Новости». Представитель Гейтса заявил, что такое описание встреч искажает факты. Кроме того, представитель назвал «ложным» «любое утверждение о том, что Гейтс пренебрежительно отзывался о своем браке или Мелинде». Напомним, Гейтс объявил о расторжении брака с супругой Мелиндой после 27 лет брака. Жена Билла Гейтса получила при разводе почти 2 млрд долларов. Источники сообщили, что Мелинда Гейтс была обеспокоена контактами мужа с Эпштейном. Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере. Представитель Гейтса в 2019 году заявила, что основатель Microsoft обсуждал с Эпштейном благотворительность, но он сожалеет об этих встречах и считает их ошибкой. В Грузии усилились столкновения между местными жителями и азербайджанцами 17 мая 2021, 11:21 Текст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Усиленные наряды полиции мобилизованы в городе Дманиси в 100 с небольшим километрах от Тбилиси, где второй день продолжаются столкновения между местными грузинами и азербайджанцами, которые разгорелись из-за отказа продавщицы местного магазина отдать посетителям пиво бесплатно, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. В понедельник группы грузин и азербайджанцев вооружились палками и битами и двинулись навстречу друг другу, спецназовцы разнимают участников потасовки. Продавщица Саида Исмаилова рассказала Общественному ТВ Грузии, что в воскресенье в магазин пришли несколько молодых мужчин и потребовали дать им пиво бесплатно, а после отказа начали угрожать ей. По ее словам, «позже у магазина собралось не менее 40 человек с битами, которые начали все рушить и громить». МВД активно ведет расследование инцидентов. Депутат от правящей «Грузинской мечты» Созар Субари заявил, что «это не этнический конфликт, а бытовой». В данном регионе Грузии компактно проживают азербайджанцы. Американский генконсул на Урале сообщила о возвращении в США 17 мая 2021, 08:08 Текст: Дмитрий Зубарев

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула Урал, сообщили в генконсульстве. «Генеральное консульство США в Екатеринбурге в течение 27 лет соединяло Урал и Западную Сибирь с Соединенными Штатами, предоставляя визовые услуги и услуги для граждан США, проводя мероприятия по изучению английского языка, семинары для предпринимателей и обменные программы. Наша команда проявляет искренний интерес к людям, живущим в этом регионе, и отношения, которые мы создали за эти годы, являются фундаментом двусторонних связей», – передает РИА «Новости» прощальное обращение генконсула. Она добавила, что из-за пандемии у нее было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест «в этом красивом регионе», но, несмотря на это, она всегда будет благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. «Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А еще я угощу их пельменями! Я надеюсь, что в скором времени мы возобновим работу в Екатеринбурге в полном объеме и вновь будем трудиться над укреплением связей между нашими великими странами. А пока – до встречи, и желаю вам всего наилучшего!» – отмечается в обращении. Напомним, СМИ сообщали, что США рассматривают вариант закрытия генконсульств в Екатеринбурге и Владивостоке. Источник сообщал, что генконсул США в Екатеринбурге Эмили Сторроу выехала на родину, однако ее отъезд не связан с сообщениями о возможном закрытии. 1 апреля американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что консульский округ посольства США в Москве с 1 апреля будет расширен на всю территорию России, работа генконсульства в Екатеринбурге при этом продолжится. 16 апреля глава МИД Сергей Лавров сообщил, что в Кремле рекомендовали Салливану «поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации». 19 апреля МИД снова рекомендовал послу США отправиться в Вашингтон. 22 апреля Салливан вылетел из аэропорта Шереметьево в Лондон, где после смены самолета направится в Вашингтон.