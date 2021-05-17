Мишустин утвердил проект об антитеррористической защите детских учреждений

Правительство утвердило новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха, также кабинет министров разработает единые требования по обеспечению безопасности во всех школах страны, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Мы утвердили новые требования к антитеррористической защищенности детских лагерей и баз отдыха. По поручению главы государства правительство разработает требования по обеспечению безопасности во всех школах нашей страны. Вне зависимости от того, где именно расположена общеобразовательная организация, они должны будут соблюдаться в полном объеме», – сказал Мишустин, передает РИА «Новости».

Премьер заявил о необходимости принимать меры, чтобы не допустить повторения трагедии в Казани. «Погибли дети, и взрослые многие пострадали. Сейчас важно обеспечить их необходимым лечением, и нужно принимать меры, чтобы не допустить таких случаев в дальнейшем», – сказал Мишустин.

Он также заявил, что власти должны быть готовыми оперативно оказать поддержку семьям погибших и пострадавших в результате стрельбы в казанской школе.

«Татьяна Алексеевна, прошу вас и дальше лично контролировать, как идет оказание помощи семьям погибших и пострадавших в этой трагедии. Если понадобится, надо быть готовыми оперативно оказать поддержку людям. Это наша общая беда, и разумеется, никто не останется равнодушным», – сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в формате видеоконференции, обращаясь к Голиковой.

11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок. В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия. Глава Росгвардии Виктор Золотов предложил повысить возраст для покупки гражданского оружия.