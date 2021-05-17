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17 мая, понедельник | Последнее обновление — 01:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
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16 мая 1871 года, в краткую, но яркую эпоху Парижской коммуны, была разрушена Вандомская колонна – отлитый из захваченных пушек памятник наполеоновским победам. Массово валили памятники и в России, и практически вчера – в Соединенных Штатах. Но памятники такого обращения с собой не прощают.
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Каждый человек – включая вас, меня или ребенка, который еще находится в утробе – драгоценен перед Богом и имеет право на жизнь. Если женщина не может взять на себя его воспитание – гораздо лучше родить его и отдать туда, где о нем позаботятся, чем убивать.
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Очевидно, что-то по-настоящему великое нас может ждать лишь на путях, намеченных Михаилом Булгаковым. И наш следующий большой классик (если Бог нам его пошлет) будет стоять на его плечах. Об этом же говорит нам популярность Ерофеева, Пелевина, Сорокина.
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Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
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На школу в Казани напал вооруженный человек. В результате стрельбы погибла учительница и семеро детей, еще 20 детей получили ранения. Нападавшему 19 лет, он был вооружен официально зарегистрированным гладкоствольным ружьем
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В Москве прошел торжественный парад Победы. В нем участвовали более 12 тыс. военнослужащих. По Красной площади прошло свыше 190 единиц техники, среди которых оказались образцы времен войны и современные машины. Над столицей пролетели 76 самолетов и вертолетов
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
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Возобновился ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
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С территории сектора Газа по Израилю выпустили новые ракеты, сигнал тревоги звучит в городе Беэр-Шева, сообщила израильская армия.
Собщается, что «в городе Беэр-Шева и его окрестностях звучат сирены ПВО». С 10 мая из сектора Газа по Израилю выпустили 3,1 тыс. ракет, из которых 450 упали в самом анклаве, а 1,2 тыс. были перехвачены израильской системой ПВО «Железный купол», передает ТАСС.
В мае произошло обострение палестино-израильского конфликта. Из сектора Газа по Израилю выпускают сотни ракет, Израиль наносит авиаудары по противнику.
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Захарова прокомментировала публикации Хинштейна про «мусоров»
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Высказывания депутата Госдумы Александра Хинштейна в Twitter, в которых тот назвал полицейских Израиля и Парижа «мусорами», не имеют отношения к международной политике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Если бы это был министр иностранных дел или глава комитета по международной политике, то был бы смысл уточнить: «Ты чего или вы чего?» А так... Ну, он депутат, ему надо избираться. Захотелось людей взбудоражить: написал, стер, потроллил. Он своей цели достиг, вот о нем пишут. А к международной политике это отношения не имеет», – сказала Захарова «Открытым медиа».
Сам Хинштейн в своем Telegram-канале пояснил, что его публикация в Twitter носила «провокативный» характер, она, по его словам, удалась.
«Полагаю, моя провокативная комбинация вполне удалась. Ровно такие оценки «Мусора – позор России» появляются в либерально-прогрессивных сетях и СМИ, когда российские правоохранители пресекают массовые беспорядки и несанкционированные акции. Но почему-то, если подобное – только куда более в жестких формах – происходит в других странах, этой волны возмущения не видно», – указал он.
Ранее в аккаунте Хинштейна в Twitter появились публикации «Мусора – позор Парижа» и «Мусора – позор Израиля». В постах были прикреплены ссылки на новости, в которых сообщалось о применении слезоточивого газа и водометов полицией в Париже, а также о применении слезоточивого газа правоохранителями в Израиле.
Парламентарий уточнил, что сам написал эти посты. Сейчас этих публикаций в его аккаунте уже нет.
Число жертв при обрушении трибуны в Израиле возросло
Количество погибших при обрушении конструкции в синагоге израильского города Гиват-Зеэв увеличилось до двух, сообщили израильские СМИ.
При этом главный раввин России Берл Лазар заявил об отсутствии российских паломников при обрушении трибуны в Израиле, передает РИА «Новости».
Между тем министр обороны Израиля Бени Ганц сообщил, что военные задействованы в оказании помощи при эвакуации после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве. «Мое сердце с жертвами катастрофы в Гиват-Зеэве. Силы армии обороны Израиля под руководством Службы тыла и ВВС действуют для оказания помощи в эвакуации. Я молюсь за здоровье раненых», – заявил он.
Официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман сообщил, что правоохранители начали проверку соблюдения правил при проведении массовой молитвы в этой синагоге.
«Сейчас будем выяснять, кто давал разрешение, как оно было получено, обращались ли вообще за разрешением. Мы свидетели уже не первого происшествия. Еще не стерлось из памяти то, что было на горе Мерон во время праздника Лаг ба-Омер, где погибли десятки человек», – пояснил он.
Напомним, в синагоге Гиват-Зеэва, находящегося в северном пригороде Иерусалима, обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, также сообщалось о погибшем. Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования праздника Шавуот.
Израиль уничтожил дом лидера политбюро ХАМАС в Газе
Дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой, сообщил телеканал Al Arabiya.
Местонахождение Синвара в момент ракетной атаки Израиля по зданию в сообщении не уточняется, передает ТАСС.
Ранее Израиль уничтожил в Газе офис главы службы безопасности движения ХАМАС.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Китай пообещал поддержку палестинскому народу
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши коснулся палестино-израильского конфликта, заявив о намерении Пекина оказывать поддержку палестинскому народу и способствовать урегулированию противоречий с Израилем, сообщил МИД КНР.
«Китай продолжит оказывать поддержку правому делу палестинского народа, который борется за возвращение ему законных прав, способствовать урегулированию существующих проблем путем справедливого политического диалога», – приводит ТАСС слова Ван И, которые опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства КНР.
По словам главы МИД КНР, Пекин надеется на конструктивную роль Совета Безопасности ООН и считает, что концепция двух государств для двух народов способна обеспечить выход из существующего конфликта. «Мы настаиваем, чтобы на ее основе Палестина и Израиль восстановили диалог», – уточнил Ван И.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив.
В субботу посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль призвал срочно провести заседание «квартета» международных посредников по ближневосточному урегулированию (Россия, США, ООН, ЕС). В ХАМАС назвали условия для заключения перемирия с Израилем. Днем ранее Израиль отклонил просьбу Египта о гуманитарном перемирии в секторе Газа.
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
Напомним, взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Китай предложил Израилю и Палестины провести переговоры в КНР
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе заседания Совбеза ООН пригласил представителей Израиля и Палестины в КНР для проведения переговоров.
«Китай нарастит усилия по содействию мирным переговорам... Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров», – цитирует Ван И РИА «Новости».
Также глава МИД КНР в ходе заседания Совбеза обратился к Соединенным Штатам. «Мы призываем США продемонстрировать свою ответственность, занять справедливую позицию и вместе с большей частью международного сообщества поддержать Совет безопасности в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования», – сказал он.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».
В синагоге в Израиле обрушилась трибуна с десятками человек
В синагоге израильского города Гиват-Зеев (северный пригород Иерусалима) обрушилась трибуна, в результате происшествия пострадали около 60 человек, сообщается о погибшем.
Видеозапись с моментом происшествия опубликовали в соцсетях. В результате обрушения конструкции пострадали десятки человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на израильские СМИ. По этим данным, погиб как минимум один человек.
В службе скорой помощи сообщили, что 10 человек после обрушения находятся в критическом и тяжелом состоянии, медики оказывают помощь пострадавшим.
Всего из-за ЧП пострадали порядка 60 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на радио «КАН».
Ранее в воскресенье в Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, его застрелили.
МИД ФРГ признал право Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС
Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маасзаявил изданию Bild am Sonntag.
По его словам, теперь нужно остановить «ракетный террор», положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств, передает РИА «Новости».
Накануне президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху подтвердил поддержку права Израиля на самозащиту от ракетных обстрелов.
Днем ранее в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили, что с начала эскалации конфликта палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории выпущено более 2 тыс. ракет, почти половина из них перехвачена системой ПРО «Железный купол».
Израильская авиация и артиллерия в ответ нанесли массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов, в анклаве отсутствует электричество.
По данным СМИ, в результате ударов палестинских радикалов погибли не менее девяти израильтян. Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск».
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Подсчитано число жертв в Израиле за последние дни эскалации конфликта
В Израиле за последний виток эскалации на границе сектора Газа погибли 10 человек, заявил командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.
«10 человек погибли, я не знаю точного количества, но около 50 серьезно ранены и сотни человек пострадали за нынешний раунд эскалации», – заявил Гордин, передает РИА «Новости».
Он добавил, что израильская система ПРО «Железный купол» успевает перехватывать порядка 90% запусков ракет из сектора Газа. «Но надо понимать, что опасны даже перехваченные ракеты – крупные обломки падают на землю, попадают в здания, создавая серьезную угрозу жизни и здоровью людей», – пояснил генерал.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.
Израиль назвал число выпущенных из сектора Газа ракет
Палестинскими группировками из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации конфликта выпущено около 2,9 тыс. ракет, было перехвачено 1 тыс. 150 из них. Об этом сообщила армейская пресс-служба Израиля.
«С начала операции «Стражи стен» из сектора Газа по территории Израиля было выпущено около 2 900 ракет, 450 из которых упали в самом секторе Газа. Система ПВО «Железный купол» перехватила порядка 1 150 ракет», – приводит ТАСС сообщение.
Также, как отметили в ведомстве, израильская армия нанесла за последние сутки удары по 90 военным объектам палестинских радикалов в секторе Газа в ответ на запуск ракет в сторону еврейского государства.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
С начала эскалации из сектора Газа по территории Израиля к вечеру субботы были выпущены 2,8 тыс. ракет. Израильская армия в ответ нанесла массированные удары по сектору Газа, поразив цели палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад». В результате разрушено более 4 тыс. жилых домов. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 150, в том числе 40 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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Нетаньяху заявил, что ХАМАС «заплатит большую цену»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после совещания с министром обороны, начальником Генштаба, главами «ШАБАК», «Моссада» и Совета нацбезопасности заявил, что руководство страны приняло определенные решения после эскалации конфликта в секторе Газа.
«Мы только что завершили совещание по оценке ситуации с главами систем безопасности и приняли решения. «ХАМАС» и «Исламский Джихад» заплатили и заплатят очень большую цену», – цитирует Нетаньяху РИА «Новости».
По его словам, эта операция «займет еще какое-то время».
Между тем постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил, что «ХАМАС» умышленно провоцирует кризис в секторе Газа, чтобы сохранить свою власть, передает ТАСС.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны прекратить боевые действия, он отметил, что единственным выходом из сложившейся ситуации является возврат к переговорам.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа.
Премьер Нетаньяху собрал оперативное совещание с участием министра обороны, главы Генштаба и других членов руководства страны.
Армия Израиля нанесла удар по дому командира одного из батальонов ХАМАС
Истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Джебалия» радикального движения ХАМАС в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба.
«Некоторое время назад истребитель Армии обороны Израиля нанес удар по дому командира батальона «Джебалия» террористической организации ХАМАС», – говорится в заявлении военных. Отмечается, что здание «использовалось в террористических целях», передает ТАСС.
Также израильские военные сообщили о нападении с использованием огнестрельного оружия к востоку от крупного палестинского города Хеврон (Эль-Халиль) на Западном берегу реки Иордан.
В свою очередь, по данным палестинского издания «Сава», секретарь правительственной информационной службы Саляма Мааруф заявил, что боевая авиация израильской армии разрушила здание министерства труда в секторе Газа.
«В результате бомбардировок на улице Ас-Саура в центре города Газа было полностью разрушено здание Минтруда. Серьезный ущерб причинен офису министерства социального развития и его складским помещениям, а также домам, окружающим это место», – указал Мааруф.
Взаимные ракетные обстрелы со стороны палестинских радикальных группировок в секторе Газа и израильской армии продолжаются с 10 мая. Они последовали за беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, вспыхнувшими из-за решения израильского суда об изъятии домов у арабских семей в квартале Шейх-Джаррах.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Такж сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу (реки Иордан).
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В Иерусалиме застрелили пытавшегося задавить полицейских водителя
В Иерусалиме мужчина за рулем попытался задавить нескольких сотрудников правоохранительных органов, заявил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
«Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте», – цитирует Розенфельда РИА «Новости».
Он позже пояснил, что при наезде ранения получили шесть сотрудников силовых органов, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, у других легкие травмы.
Напомним, в конце недели обострилась ситуация в секторе Газа. Движение ХАМАС запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники нанесли ответные удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, также Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей.
Саудовская Аравия призвала мировое сообщество вмешаться в ситуацию в Восточном Иерусалиме
Саудовская Аравия призвала международное сообщество остановить Израиль, заявил министр иностранных дел королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд, в воскресенье в формате видеоконференции проходит экстренной заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС).
«Международное сообщество должно немедленно вмешаться, чтобы остановить действия Израиля», – цитирует его ТАСС. Министр считает, что международное сообщество «должно выполнить взятые на себя обязательства и положить конец опасной эскалации» конфликта в Восточном Иерусалиме. Также он подчеркнул, что необходимо незамедлительно предпринять действия, которые положат конец военным операциям и приведут к возобновлению мирных переговоров.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет эскалации. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.
Израиль разбомбил тоннель рядом с детсадом, больницей и мечетью в секторе Газа
Израиль нанес удар по тоннелю в секторе Газа, расположенному рядом с детсадом, мечетью и больницей, в тоннеле хранилось военное оборудование, заявила пресс-служба израильской армии.
«Истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по офису, принадлежащему службе внутренней безопасности ХАМАС, который использовался в террористических целях. Израильские истребители также поразили шахту тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В тоннеле, по этим данным, было военное оборудование, он был рядом с детским садом, мечетью и больницей. Отмечается, что гражданских лиц заблаговременно предупредили об ударе, чтобы они смогли эвакуироваться.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
После этого израильские беспилотники в воскресенье нанесли удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, а премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что ХАМАС «заплатит большую цену».
Израиль поразил склады оружия ХАМАС в Газе
Израиль при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нанес в воскресенье удары по двум складам оружия движения ХАМАС в секторе Газа, сирены ПВО слышны в настоящий момент в Беэр-Шеве и Ашкелоне на юге Израиля, сообщили в пресс-службе армии.
«Сирены воздушной тревоги звучат в городах Беэр-Шева, Ашкелон и их окрестностях, а также в районах, граничащих с сектором Газа... Некоторое время назад БПЛА нанес удар по складу с оружием, расположенному в доме офицера ХАМАС в центральной части сектора Газа. Кроме того, беспилотник поразил склад вооружений военно-морского типа, принадлежащих террористической организации ХАМАС, на юге сектора Газа», – цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
В воскресенье ночью боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» запустило десятки ракет в направлении городов Ашдод и Тель-Авив. Также сообщалось, что дом лидера политического бюро палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара был разрушен в результате атаки израильской ракетой.
К утру воскресенья из сектора Газа по территории Израиля были выпущены 2,9 тыс. ракет. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской – 174, в том числе 47 детей.
Израильский дипломат Цви Маген в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что «в случае продолжения эскалации наступит второй этап операции – ввод сухопутных войск». В ХАМАС заявили о готовности к наземной операции Израиля в секторе Газа, а также предсказали всеобщее палестинское восстание на Западном берегу реки Иордан.
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