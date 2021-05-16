Россиян предупредили о росте цен на авторемонт

В России выросли цены на детали для ремонта автомобилей, рассказали эксперты.

«Цены уже выросли. По сравнению с прошлым годом цены в шиномонтаже выросли на треть. Сказали, что подорожали все расходные материалы, причем существенно, некоторые до 100%. И что касается работы, люди хотят денег. Все дорожает. И нормо-час, и запчасти, все растет», –рассказал Ura.ru председатель комитета по защите прав автовладельцев, президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук.

Он также отметил, что автовладельцы все чаще покупают детали на разборках, когда цены там могут быть выше, чем в магазинах. Форманчук также рассказал, что дилеры из-за низкого потока клиентов дают очень большие скидки.

Рост цент на автомобильные запчасти отметил и вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко.

«Запчасти подорожали в связи с курсовой разницей и недопроизводством. По сравнению с позапрошлым годом запасные части где-то на 15-17% подорожали», – рассказал он. При этом эксперт отметил, что услуги самих сервисов не поднялись в цене.

Ранее сообщалось, что дефицит некоторых моделей автомобилей на рынке при сохранении возникшего повышенного спроса может привести к подорожанию машин вплоть до 15%.