Чехии потребовались разъяснения по списку недружественных России стран

Посол Чехии в России Витезслав Пивонька выразил мнение, что Москва должна по сути объяснить, как может отразиться на работе дипломатического представительства республики включение Чехии в список недружественных России государств.

Посол Чехии в России выразил мнение, что Москва «должна была бы, по сути, объяснить [Праге], что это будет в перспективе означать для практической работы посольства и генеральных консульств [Чехии в России]», передает ТАСС.

«Будем ждать российской реакции», – приводит слова дипломата irozhlas.cz. Пивонька также сообщил, что чешское диппредставительство в Москве до конца мая должно уволить 90 нанятых на месте сотрудников из числа россиян, оставив в штате 19 местных служащих.

В пятницу был опубликован утвержденный правительством России перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в России не более 19 работников – граждан России и третьих стран, а США – ни одного.

Напомним, 23 апреля президент Владимир Путин подписал указ о мерах в отношении государств, совершающих недружественные России действия. Это стало ответом на высылку российских дипломатов из США и разгоревшийся дипломатический скандал с Чехией.

Глава Евросовета Шарль Мишель выступил с утверждением, что утверждение перечня недружественных России стран якобы подрывает дипломатические отношения.