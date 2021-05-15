Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»

Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции площадью 4 тыс. квадратных метров и жить как герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько

«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. квадратных метров, жить как (герой сериала «Слуга народа») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», – приводит текст обращения РИА «Новости».

В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.

«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых – в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.

Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед – а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе», – говорится в заявлении.

В политсиле также подчеркнули, что Порошенко – единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.

Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.

В мае 2020 года в офисе президента Украины обратили внимание, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, призвав не переносить кинообраз на реальную жизнь.

В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.