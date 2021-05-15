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Зеленского призвали выселиться из резиденции и «жить как Голобородько»
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Партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала от президента Украины Владимира Зеленского выселиться из государственной резиденции площадью 4 тыс. квадратных метров и жить как герой сериала «Слуга народа» Василий Голобородько
«Европейская солидарность» требует от Владимира Зеленского немедленно выселиться из государственной резиденции на 4 тыс. квадратных метров, жить как (герой сериала «Слуга народа») Голобородько, а дачу в Конча-Заспе, как он когда-то и обещал, передать детям – только не своим», – приводит текст обращения РИА «Новости».
В политсиле напомнили, что резиденция под переезд Зеленского была отремонтирована средствами государственного бюджета.
«Так, семья Зеленских напрямую или через оффшорные компании владеет домом в Италии площадью 413 квадратных метров, который зарегистрирован на его с женой итальянскую фирму San Tommaso S.R.L. Также есть семь квартир, одна из которых – в Лондоне. А еще есть квартира в Ялте, перерегистрирована согласно законодательству страны-оккупанта.
Квартира Зеленского на Грушевского, 9 находится в пешей досягаемости от офиса президента. Не нужен даже велосипед – а тем более кортежи, которые ежедневно препятствуют киевлянам передвигаться по городу. Поэтому «Европейская солидарность» поддерживает намерения СНБО разобраться, кто и на каких основаниях – законно или незаконно, морально или аморально – проживает в Конча-Заспе», – говорится в заявлении.
В политсиле также подчеркнули, что Порошенко – единственный президент Украины, который не жил на государственной даче.
Зеленский заявил по итогам заседания СНБО, что поручил провести аудит земель и резиденций в заповедных зонах Киевской области. По его словам, в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица на заповедных землях живут бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики, министры времен Януковича и Порошенко.
В мае 2020 года в офисе президента Украины обратили внимание, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, призвав не переносить кинообраз на реальную жизнь.
В свою очередь украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Зеленский – «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Зеленский превратился в диктатора Украины.
Путин заявил о превращении Украины в антипода России
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Украину превращают в антипода России, при этом в стране происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза.
«Судя по всему – и это очень печально, – Украину медленно, но верно превращают в какой-то антипод России, в какую-то анти-Россию, в какую-то площадку, с территории которой мы постоянно, судя по всему, будем получать требующие особого с нашей стороны внимания с точки зрения обеспечения безопасности Российской Федерации новости», – сказал Путин, передает РИА «Новости».
Президент отметил, что на Украине происходит зачистка политического поля, а западные партнеры никак не реагируют. «Сейчас, как известно, там происходит совершенно очевидная зачистка политического поля. Закрываются общенациональные средства массовой информации – и ничего, наши партнеры западные никак на это не реагируют, если не сказать поддерживают решения подобного рода», – сказал Путин.
«Это, безусловно, вопрос, который должен всегда находиться в поле нашего внимания, и мы своевременно, должным образом, имея в виду те угрозы, которые для нас создаются, должны будем на это реагировать», — подчеркнул глава государства, передает ТАСС.
При этом он указал, что «представителям оппозиции (на Украине) вменяется в вину сотрудничество с Россией, в том числе в экономической сфере». «По политическим мотивам избирательно кому-то в вину ставится работа с Россией в сфере экономики, хотя многие, в том числе и лица из высшего политического руководства страны, активно работают на протяжении многих лет в России и, кстати говоря, в Крыму тоже – и ничего, это считается нормой», – сказал Путин.
Он отметил, что такие решения являются политическими и избирательными. «Направлены только на одно – зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией», – подчеркнул Путин.
В четверг украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Однако суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Сам Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Украинского депутата избили в эфире ток-шоу
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Экс-депутат Верховной рады Олег Барна устроил драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Дмитрием Соломчуком в эфире шоу из-за спора о запуске на Украине рынка земли.
Инцидент произошел в эфире передачи «Политика без правил» на телеканале «ПравдаТут». Между двумя политиками завязался спор о целесообразности запуска в стране рынка земли, вскоре они начали обмениваться оскорблениями, передает РИА «Новости».
В ходе перепалки Барна встал со своего места, повалил Соломчука на кресло и нанес ему несколько ударов кулаком. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству телеведущих, при этом после потасовки на лице парламентария от «Слуги народа» осталась гематома.
Напомним, Брана нередко становится героем скандалов. В декабре 2018 года Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада». В апреле 2019-го он напал на представителя штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского – Святослава Юраша. В августе 2020 года Барна, известный также попыткой вынести занимавшего пост премьера страны Арсения Яценюка из зала заседаний, оскорбил жителей Киева, назвав их быдлом.
ЕС заподозрил Россию в планах «фактической интеграции» Донбасса
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Если Донбасс получит автономию, это потенциально может заблокировать вступление Украины в Евросоюз и НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС.
Документ должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая и включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России». В частности, речь идет об усилении поддержки в борьбе «с гибридными угрозами», в проведении вакцинации, в укреплении энергетической безопасности. Также в документе говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов.
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины», передает ТАСС.
Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Со ссылкой на внутреннюю записку ЕС Bloomberg отмечает, что постпреды стран блока в комитете по политике и безопасности восприняли заявку Украины на вступление в НАТО неоднозначно. Некоторые считают, что Украина прикладывает недостаточно усилий в сфере реформ, например, касающихся борьбы с коррупцией.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс.
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Эксперт оценила желание ЕС создать проблемы россиянам из Крыма и Донбасса
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«Сегодня Евросоюз не может отличить паспорт жителя Крыма и Донбасса от паспортов жителей других регионов России. В будущем эта ситуация вряд ли изменится», – сказала газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер. Так она прокомментировала намерение Брюсселя отказать в признании выданных жителям Крыма и Донбасса российских паспортов, а также обвинения ЕС в адрес Москвы в попытке интеграции Донбасса.
«Что касается обвинений со стороны ЕС в фактической интеграции Донбасса в состав России, то здесь важно отметить три фактора. Во-первых, Донбасс уже не сможет вернуться в состав Украины, потому что нынешние власти страны произвели насильственную украинизацию, фактически исключив русский язык из сферы обслуживания и образования. Все это неприемлемо для жителей Донбасса», – считает глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, эксперт в сфере миграции Лариса Шеслер.
«Во-вторых, сегодняшняя Украина провела бандеризацию государства, заменив все исторические символы и знаки героев на символы пособников нацистов», – напомнила собеседница. «В-третьих, несмотря на эфемерность и иллюзорность перспективы возвращения Донбасса на Украину, официальный Киев постоянно выдвигает новые законопроекты о грядущих политических репрессиях и лишении гражданских прав жителей Донбасса в случае реинтеграции», – добавила эксперт.
«Все это приводит к тому, что рано или поздно Донбасс будет интегрирован в состав России, потому что такой большой регион с населением в несколько миллионов человек не может длительное время висеть в воздухе. Поэтому Россия предпринимает определенные шаги в этом направлении, в том числе за счет предоставления российского гражданства. Однако я не думаю, что это произойдет в ближайшей перспективе и с помощью военных действий», – полагает Шеслер.
При этом отказ ЕС признавать российские паспорта жителей Крыма и Донбасса является просто незаконным, подчеркивает собеседница. «Ни у одной страны мира или группы стран нет права определять и выявлять, кто является гражданином третьей страны, а кто им не является. Это можно сделать только путем специальных операций по внедрению в базы данных жителей Донбасса или Крыма. Но это технически сложно и незаконно», – считает эксперт.
В этой связи она упомянула недавнее задержание украинского консула в Санкт-Петербурге, который пытался приобрести базы данных российских паспортов. «Украина надеется, что к ним в руки попадут эти базы данных, но у России есть все необходимые возможности, чтобы этого не допустить», – уточнила Шеслер.
Она отметила, что ни по общегражданскому, ни по российскому загранпаспорту невозможно отследить жителя Донбасса или Крыма. «Подавляющее большинство крымчан получают загранпаспорта в Краснодарском крае, а жители Донбасса – в Ростовской области. Соответственно, их невозможно отличить от паспортов местных жителей данных регионов России», – указала собеседница.
«И в ближайшем будущем эта ситуация не изменится. Но, если вдруг это все же случится, и этим людям откажут в визе или лишат их прав, которые имеют другие граждане РФ, это повлечет за собой серьезные политические последствия. Россия не станет игнорировать подобные действия и примет ответные меры», – убеждена эксперт.
Накануне стало известно, что в документе, который должен быть представлен на саммите лидеров Евросоюза 24–25 мая, говорится об усилении мер по отказу в признании выданных жителям Крыма и ряда районов Донбасса российских паспортов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ ЕС. Также этот документ включает меры, которые должны «повысить устойчивость» Украины к «действиям со стороны России».
Вопрос о санкциях против России связывают с «дальнейшим ухудшением ситуации, затрагивающей суверенитет, независимость и вопрос территориальной целостности Украины». Bloomberg утверждает, что Москва, по мнению Евросоюза, якобы готовит «фактическую интеграцию в состав России» Донбасса через выборы, которые ЕС объявил незаконными, и выдачу паспортов местным жителям.
Напомним, гражданство России в упрощенном порядке получили более 500 тыс. жителей ЛНР и ДНР. В феврале президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, сможет ли Украина наказать жителей Донбасса за получение российского паспорта.
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Медведчук заявил о готовности к аресту
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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук у стен Генпрокуратуры заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
«Конечно, я готов [к аресту]. Конечно, я знаю сегодня характер власти, злоупотребления власти, я хочу вам сказать, что я готов к любому исходу, но считаю, что это незаконно и это будет грубейшим нарушением норм конституции и действующего уголовно-процессуального законодательства, потому что для этого [для ареста] нет никаких оснований», – передает его слова РИА «Новости».
Медведчук заявил, что виновным себя не считает. «То, что я слышал из СМИ, пока не вмещается в моем рассудке и понимании того, как это могло быть и почему сегодня есть какие-то основания для того, чтобы об этом говорить», – сказал он.
«Я не собираюсь скрываться ни от кого, в том числе и от генпрокурора, СБУ и всех остальных правоохранительных органов. Я готов защищаться, так как не чувствую ни в чем своей вины», – заявил глава партии.
В среду Медведчук прибыл в офис генпрокурора Украины для участия в процессуальных действиях. По его словам, ему не вручали никаких подозрений в совершении преступлений.
«Я это подозрение не читал, мне его не вручали, и я не готов сегодня говорить о том, что мне пытаются вручить или что пытается сделать генеральная прокуратура. Я это оцениваю как действия, направленные в порядке политических репрессий и незаконного уголовного преследования меня, по поводу которых [президент Украины Владимир] Зеленский угрожал еще в 2019 году. Вот они постепенно реализуются через правоохранительную систему», – заявил он. Медведчук также рассказал, что был за пределами Киева, но вернулся после того, как узнал об обыске.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Суд отправил Медведчука под домашний арест
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Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте главы политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, он назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
«Следственный судья постановил относительно ходатайства... о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно подозреваемого Виктора Медведчука – отказать. Применить к Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, запретив покидать место его проживания... сроком до 9 июля 2021 года включительно», – сказал судья Вячеслав Пидпалый, сообщает РИА «Новости».
Также суд обязал Медведчука сдать загранпаспорт и носить электронный браслет, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, являться в суд и к следователю по первому требованию. Помимо этого, суд отказал защите и не отпустил политика под поручительство депутатов Верховной рады Украины.
После решения суда о домашнем аресте Медведчук заявил, что продолжит заниматься политической деятельностью. Также он добавил, что будет принимать решение об обжаловании домашнего ареста.
«Мы сейчас будем советоваться с адвокатами и принимать решение в отношении того, какими будут наши последующие действия и в плане обжалования, и в плане дальнейшего проведения всех следственных действий», – сказал политик. Он добавил, что вместе с командой продолжит борьбу с тем, чтобы опровергнуть «надуманные против него обвинения». Медведчук пообещал, что во время домашнего ареста будет «давать интервью и работать над материалами дела».
Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Медведев напомнил об опыте стендапа у властей Украины
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Лидер «Единой России», зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал обвинения властей Украины против лидера украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
Медведев выразил поддержку «Оппозиционной платформе». Зампредседателя Совбеза России убежден, что обвинения против Медведчука и его соратника Тараса Козака «не имеют под собой ни малейших оснований». Медведев заявил, что «если есть настойчивое, вызванное маниакальным стремлением правящего режима сохраниться у власти, то придумать очередной дурацкий повод всегда можно». «Благо есть неплохой опыт подготовки стендап-номеров», – приводятся его слова на сайте ЕР.
Медведев считает, что «бессмысленно напоминать украинским властям и их западным хозяевам» о российской принадлежности Крыма, который «не является частью Украины», хотя это «делает абсурдной саму формулировку обвинения» – «хищение национальных ресурсов». Как полагает Медведев, «Киеву меньше всего дела до Крыма, который приплетен сюда формально», украинские власти пытаются «окончательно уничтожить» Медведчука, ведь тот «не боится жестко критиковать действующую власть и последовательно выступает за восстановление отношений» с Россией. Такие политики «неугодны Украине» и «еще меньше угодны Западу».
Зампредседателя Совбеза России уверен, что «угрозы двум политикам реальными сроками за мифические преступления не смогут поправить рейтинги действующих должностных лиц». Он предполагает, что в итоге такие действия «приведут к дальнейшей деградации системы власти, обострят ее политическое слабоумие». Медведев посоветовал «президенту Зеленскому и его друзьям» заняться «решением внутренних и внешних проблем, которых на Украине море», а «не устраивать охоту на ведьм», обреченную «на провал». «Особенно, если хочется остаться в народной памяти не только актером комедийного сериала», – заявил Медведев.
Напомним, украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов. Суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте, назначив политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что Медведчук и его однопартиец Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
В Киеве признали невозможность заставить Донбасс восхвалять Бандеру
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Украине необходима политика национального примирения, считает советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Как заявил Арестович, «убедить самих себя, что мы заставим Одессу, Луганск, Сумы, Донецк полностью перейти на украинский язык и восхвалять Стуса, Петлюру и Бандеру, не получится». По его словам, «это нереализуемый проект». Арестович считает, что необходима «политика национального примирения», если Украина «хочет остаться в тех же границах». Требуется «очень умеренная центристская политика», гарантии безопасности одним и гарантии другим, «что они не второй сорт», передает ТАСС.
«Проводить очень аккуратную систему взглядов, согласно которой мы все – украинцы, вне зависимости от национальности, то есть мы – политическая нация, современное открытое общество, где никто не может никого преследовать по политическому либо культурному принципу, где есть свобода слова», – сказал он.
Арестович считает, что действия «президента и его команды, это примерно туда». По его мнению, Украине необходим новый проект, который всех объединит, где «воины УПА* (украинской повстанческой армии*, признана экстремистской организацией и запрещена в России) – это герои и (советский летчик Иван) Кожедуб – это тоже герой».
Он заявил, что как «русскоязычный украинец» чувствует «давление», «это нужно прекращать». Он выступает за то, чтобы «никакая попытка наехать на украинскую культуру или венгерскую, или армянскую – любую» – на Украине «немедленно была «поставлена в стойло» законно». «Любая попытка наехать на другую культуру – сразу реакция государства», – приводит его слова РИА «Новости».
При этом Арестович сказал, что, по его мнению, «единственным государственным языком должен быть украинский».
Он подчеркнул, что выражает свое личное мнение.
Напомним, в 2019 году на Украине вступил в силу закон о госязыке, который закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.
На Украине потребовали арестовать Медведчука на два месяца
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Украинский прокурор требует арестовать главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
«Прошу применить к подозреваемому Медведчуку меру пресечения в границах срока досудебного расследования до 10 июля 2021 года... и определить залог в размере 300 млн 930 гривен (10,9 млн долларов)», – цитирует агентство УНН прокурора.
Отмечается, что в случае внесения залога прокурор просит обязать Медведчука сдать паспорта следователю и носить электронный браслет, а также являться к следователю по первому требованию.
Прокурор напомнил, что Медведчука подозревают в госизмене и посягательстве на нарушение обычаев войны. «Обоснованность подозрения Медведчука полностью подтверждена собранными доказательствами», – сказал он.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Жена Зеленского заявила о желании супруга принести мир в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский очень хочет принести мир в Донбасс, заявила его жена Елена.
Зеленская сказала, что ее супруг тяжело переживает потери на линии соприкосновения. По ее словам, нужно верить в «украинский Донбасс». «Есть люди, которые хотят вернуться туда, но живут здесь. Есть люди, которые живут там и ждут. Есть другие, и как с этим быть – время покажет», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».
Она заверила, что ей не бывает стыдно за мужа как за президента, Зеленская считает, что «у него получается» руководить Украиной. Сам Зеленский не изменился, сказала его жена, но его публичная риторика стала более жесткой, так как «больше улыбаться и быть лояльным сил нет».
Дети к новой жизни «уже как-то начинают привыкать», сообщила супруга президента. Старшая дочь Александра «сразу очень болезненно это воспринимала и протестовала, и сейчас есть постоянные упреки, почему ей выбрали такую жизнь». «А малый (Кирилл) – счастливый, ему нравится мужская компания», – сказала Елена Зеленская.
Комментируя свое отношение к бывшему главе государства Петру Порошенко, она заявила, что не испытывает никаких «глубоких» эмоций, «ненависти нет». Жена президента Украины заявила, что Зеленский меньше всего сейчас думает о своей безопасности, рейтингах и риске попасть в тюрьму. «Есть вещи, которые он никогда не сделает. А если он этого не сделает, то и тюрьмы не может быть никакой», – сказала она.
Напомним, по словам Зеленского, никто не должен думать, что у Киева можно «что-то забрать легко и без единого выстрела». Он призвал внести изменения в Минские соглашения.
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Глава ЛНР пригрозил дать Украине «неожиданный» отпор
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики способна дать украинским силовикам отпор, которого Киев не ожидает, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«На сегодняшний день наша народная милиция – это уже далеко не то ополчение, которое было в 2014 году. Мы оснащены, мы подготовлены, боевые подразделения слажены. Мы на сегодняшний день готовы дать врагу отпор, которого он в принципе не ожидает. Поэтому за будущее нашей республики в военном отношении я абсолютно спокоен», – цитирует РИА «Новости» Пасечника.
По его словам, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе в настоящее время остается стабильно напряженной, продолжаются обстрелы территорий ЛНР.
«Но сказать, что эскалация в военном отношении еще более и более накаляется, наверное, будет не очень правильно», – пояснил Пасечник.
Ранее представитель народной милиции ЛНР Яков Осадчий заявил, что боевики 14-й бригады ВСУ установили 80 противотанковых мин возле населенного пункта Орехово, а также 20 противопехотных мин на окраине поселка Трехизбенка.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского об изменении минского формата – это инсинуации ради пиара, ни одна из сторон идею не поддерживает. Тем временем Пасечник отметил, что включение в нормандский формат новых игроков, в том числе США, не даст положительного результата.
Зеленский пригрозил олигархам участью Медведчука
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Главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» госбезопасности Украины, подобные методы будут предприняты и «против других олигархов», заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
«С помощью законных инструментов Медведчук был лишен возможности использовать медиаактивы и государственное имущество для того, чтобы откровенно бить по стране и наносить разрушительный вред государственной безопасности», – написал Зеленский в колонке для издания «Фокус».
Он также пообещал, что подобные методы «минусовки» будут предприняты и против других олигархов пока все они «не станут просто крупными бизнесменами».
При этом о решении суда по пресечения Медведчуку Зеленский ничего не написал.
В четверг суд в Киеве отказал прокуратуре в аресте Медведчука и назначил политику круглосуточный домашний арест до 9 июля включительно. Украинский прокурор потребовал арестовать Медведчука на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,9 млн долларов.
Ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту. Также он добавил, что не получал официального сообщения о подозрении в государственной измене. Тем временем 40 депутатов Верховной рады от ОПЗЖ обратились в суд с заявлением о готовности взять Медведчука под личное поручительство.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма. В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава СБУ Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
Более половины украинцев поддержали прямые переговоры Киева с ЛНР и ДНР
Киеву следует вести прямые переговоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) для разрешения конфликта на юго-востоке Украины, такого мнения придерживается большинство украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».
Так, за прямые переговоры с республиками выступают 52,9% респондентов, не поддерживают из проведение 39%, затруднились ответить 10,1%, передает РИА «Новости».
Необходимой встречу президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным по вопросам Донбасса считают 70,8% опрошенных, не поддерживают ее 22,1%, затруднились ответить 7,1%.
Опрос проводился Центром «Социальный мониторинг» c 28 апреля по 6 мая во всех областях Украины за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса методом индивидуального интервью по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность исследования не превышает 1,83%.
Напомним, против прямых переговоров с республиками Донбасса выступает Киев. Советник главы ЛНР Родион Мирошник заявил газете ВЗГЛЯД, что самая главная проблема минского формата – это отказ Украины от ведения прямых переговоров со сторонами конфликта в лице ДНР и ЛНР. «Именно это заводит переговоры в тупик. Украина пытается с кем угодно обсуждать проблему Донбасса, кроме самих участников конфликта», – убежден советник главы ЛНР.
Глава делегации Киева в Контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук не исключил отказа Украины от минских переговоров об урегулировании в Донбассе и заявил о намерении добиваться изменения формата переговорного процесса в случае отсутствия результатов.
Зеленский призвал внести изменения в Минские соглашения и увеличить число участников переговоров в нормандском формате, включив в них США, Великобританию и Канаду. После этого официальный представитель МИД Мария Захарова констатировала отказ Киева от выполнения Минских соглашений на уровне президента.
Россия же настаивает на проведении прямых переговоров между Киевом и самопровозглашенными республиками. По мнению главы ЛНР Леонида Пасечника, Киев пытается затянуть в нормандский формат еще своих союзников, чтобы как можно более эффективно оказывать давление на Российскую Федерацию, которая говорит: «Ребята, садитесь за стол переговоров вместе с Донбассом».
Медведчук заявил, что не покинет Украину
Руководитель политсовета «Оппозиционной платформы – за жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что не получал официально сообщение о подозрении в государственной измене.
«Подозрение мне не вручили, но с подозрением я ознакомился вместе с адвокатами», – цитирует Медведчука РИА «Новости».
Он пояснил, что ему выдали копию сообщения о подозрении только в офисе генпрокурора Украины. Политик пробыл в здании офиса генпрокурора порядка двух с половиной часов.
Медведчук добавил, что не планирует покидать страну. «Не собирался раньше, не собираюсь сегодня, не собираюсь завтра. Я такого удовольствия никому не доставлю. В первую очередь тем, которые очень хотят, чтобы я это сделал», – заявил он.
Также ранее Медведчук заявил, что готов к любому исходу начатого против него дела, в том числе и к аресту.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над Медведчуком, однако следит за ситуацией.
В Кремле следят за ситуацией с преследованием Медведчука
Россия не намерена вмешиваться в ход процесса над главой политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины. Но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом. Мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов», – цитирует ТАСС представителя Кремля.
Также, отвечая на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение о том, что Медведчук – пророссийский политик, и будет ли Россия оказывать ему помощь и содействие, Песков отметил, что он не обращался за помощью, и Россия вряд ли сможет оказать ему какую-то помощь на фоне имеющегося преследования, передает РИА «Новости».
«Все-таки мы убеждены, что он является проукраинским политиком, он является украинским политиком, только в отношении многих остальных политиков на Украине он придерживается точки зрения о необходимости нормализации и поддержания на должном уровне взаимоотношений между Украиной и Российской Федерацией», – уточнил Песков.
По его словам, насколько в Кремле видят по открытой социологии, которая публикуется на Украине, эта его позиция импонирует «достаточно большому количеству украинцев».
Ранее глава Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил, что Медведчук якобы передал находящемуся в России депутату Тарасу Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины.
Во вторник генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подтвердила, что глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук и его однопартиец Тарас Козак подозреваются в госизмене и расхищении нацресурсов Крыма.
В тот же день в СМИ появилась информация, что украинские правоохранители проводят обыски в доме Виктора Медведчука в Киеве.
Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения СНБО о применении пятилетних санкций. Позже Медведчук оспорил санкции Зеленского в суде.
В партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) обвинили Зеленского в узурпации власти на Украине и решили начать процедуру импичмента.