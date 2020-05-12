Зеленского сравнили с героем сериала «Слуга народа»

Кинообраз выдуманного президента Украины Василия Голобородько в сериале «Слуга народа», роль которого сыграл Владимир Зеленский, формировался исходя из его жизненных принципов, заявил замруководителя офиса президента Украины Юрий Костюк.

По его словам, «невозможно искренне понравиться миллионам зрителей, если ты сам по себе человек с гнильцой», сообщает «Интерфакс-Украина».

«И герой Голобородько так любим и убедителен, потому что он не играет обостренное чувство справедливости и желание изменить страну, а живет этим. Это то, что есть у Владимира Зеленского и было перенесено на экран и рассказано киноязыком», – сказал Костюк.

Он указал, что есть изначально разные стартовые позиции киногероя Василия Голобородько и реального человека Владимира Зеленского, и не нужно буквально переносить кинообраз на реальную жизнь.

В качестве примера замруководителя офиса привел момент, когда герой сериала отказался от кортежа и охраны. Зеленский не может ездить на велосипеде, потому что его охрана несет уголовную ответственность за жизнь и безопасность главы государства.

«Совсем же отказаться от охраны на данный момент невозможно. Хотя, я думаю, этого очень бы хотелось Владимиру Зеленскому», – подчеркнул Костюк.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский выразил мнение, что Владимир Зеленский «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД