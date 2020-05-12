Зеленского назвали «слабаком», которым управляет «колониальная администрация»

Украинский политолог Михаил Погребинский в эфире интернет-канала Topinform выразил мнение, что Владимир Зеленский «слабак в роли президента», он не способен принимать самостоятельные решения.

По его словам, украинским лидером управляет «колониальная администрация» из представителей западных структур и международных фондов, передает РИА «Новости».

«Слабак в роли президента. За его спиной принимают решения, назначают людей – он не может уволить», – считает Погребинский.

Ранее председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку из-за «провокационного и манипулятивного» заявления о роли России в расследовании трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, которое идет вразрез с официально выраженной позицией президента Украины Владимира Зеленского.

Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде Вадим Рабинович призвал Зеленского выбрать, с кем он: с МИДом или с народом.

Напомним, 3 мая Киев заявил о якобы «незаинтересованности» Москвы в правде о трагедии. Россия резко ответила на претензии Украины касательно трагедии в Одессе.

2 мая 2014 года в Одессе в ходе противостояния с радикалами из «Правого сектора**» (организация запрещена в России – прим. ВЗГЛЯД) сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов. После здание подожгли, а тех, кто пытался спастись, обстреливали и добивали палками и камнями. По официальным данным, в результате трагедии погибли 48 человек.