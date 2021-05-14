Дело против Спейси могут прекратить из-за анонимности истца

Мужчина, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, отказался дать согласие на публичное оглашение своего имени в ходе начатого по его иску судебного разбирательства. Таким образом дело против американского актера может быть закрыто, сообщил телеканал CNN.

Рассматривающий дело федеральный судья Южного округа Нью-Йорка Льюис Каплан постановил на прошлой неделе назвать имя истца, до сих пор фигурирующего в процессе под инициалами C.D. О нем, согласно его исковому заявлению, пока известно лишь то, что в 1980-е годы, будучи 14-летним подростком, он якобы подвергался домогательствам со стороны Спейси, передает ТАСС. Каплан признал законным право общества узнать имя этого человека, «выдвинувшего обвинения против публичного лица».

В четверг адвокаты истца уведомили судью о нежелании их клиента идентифицировать себя. Они объяснили это тем, что такая «публичность» нанесла бы ему моральную и психологическую травмы и нарушила бы его право на невмешательство в частную жизнь. «Он не в состоянии вынести [общественное] внимание к нему и вмешательство в его жизнь, если его имя будет названо в ходе этого дела», – говорится в направленном в суд заявлении адвокатов, в котором выражается согласие на прекращение данного дела.

Напомним, в 2017 году актеры Роберто Кавазос и Энтони Рэпп, а также еще девять человек обвинили Спейси в сексуальных домогательствах.

В 2019 году прокуратура США сняла со Спейси обвинения в сексуальном насилии в связи с отсутствием улик, на которых они строились и недоступностью показаний потерпевшего.

В октябре того же года окружной прокурор Лос-Анджелеса закрыл еще дело в отношении Спейси, который обвинялся в сексуальных домогательствах. Причиной закрытия дела стала смерть истца – массажиста, имя которого не называлось.

В сентябре 2020 года звезда сериала Star Trek Энтони Рэпп подал иск против Спейси с еще одним неназванным истцом. Оба обвиняли Спейси в домогательствах, совершенных примерно 40 лет назад.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что можно говорить о сворачивании борьбы с сексуальными приставаниями в США.