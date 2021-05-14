Минэнерго заявило о заинтересованности ЕС в «Северном потоке – 2»

Европейские страны в основном заинтересованы в газопроводе «Северный поток – 2», завершить проект по-прежнему планируется в 2021 году, сообщил министр энергетики России Николай Шульгинов.

«Наша позиция не изменилась. Европа в существенной части заинтересована в этом газопроводе. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию отмечал, что это чисто экономический проект, не имеющий ничего общего с политической конъюнктурой. Кроме того, строительство находится на завершающем этапе, и недавно вице-премьер России Александр Новак также в очередной раз говорил, что газопровод будет достроен в этом году», – сказал министр в интервью журналу «Энергетическая политика».

В четверг кандидат в канцлеры ФРГ от Левой партии, глава парламентской фракции Дитмар Барч заявил, что «Северный поток – 2» является экономическим проектом, который отвечает интересам Германии, и не США принимать решения по этому поводу.

В начале мая канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что проект «Северный поток – 2» остается вопросом в отношениях между трансатлантическими партнерами, по которому нет общей оценки.

В МИД России заявили, что Вашингтон усиливает давление на «Северный поток – 2». Между тем судно-трубоукладчик «Академик Черский» приступило к укладке газопровода в территориальных водах Дании. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не может заморозить строительство, так как за проект отвечают частные компании.