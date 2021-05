Расследование ВОЗ по COVID-19 не удовлетворило США Мошенники стали предлагать россиянам привиться от COVID-19 на дому Бизнес попросил власти Москвы отменить обязательное ношение перчаток 14 мая 2021, 08:17 Текст: Алина Назарова

Руководители отраслевых бизнес-объединений и бизнесмены обратились к властям Москвы с просьбой сделать рекомендательным режим ношения перчаток для посетителей общественных мест и их работников, говорится в письме на имя заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной и главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина. «Просим внести соответствующие изменения в указы мэра Москвы, предусматривающие рекомендательный характер ношения перчаток посетителями и работниками», – говорится в письме, передает ТАСС. В обращении предприниматели отмечают, что москвичи осознают необходимость соблюдения мер безопасности, связанных с распространением коронавирусной инфекции – носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Но в мае «подавляющее большинство» не носит перчатки из-за погоды. Кроме того, в магазине или ресторане посетители также не надевают перчаток. «Это массовое явление», – подчеркивается в письме. «При этом нас, предпринимателей, продолжают привлекать к административной ответственности за обслуживание посетителей, которые не надели перчаток. Нас штрафуют на суммы от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Это значительные деньги тем более, что имеются случаи повторного привлечения к ответственности. Если есть необходимость оставить в силе перчатки, то просим убеждать и принуждать жителей носить перчатки не за счет предпринимателей, мы здесь не можем выступить принудительно-карательной силой», – говорится в письме. Авторы письма отметили в том числе отсутствие данных о заражении при отсутствии перчаток и рекомендацию ВОЗ о регулярной обработке рук, либо их мытье. Они уточнили, что моют и дезинфицируют все поверхности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Документ подписали омбудсмен по защите прав предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса в РФ Анастасия Татулова, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров, президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева, а также представители развлекательной и фитнес-индустрии. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева, комментируя письмо, отметила, что должны быть приведены в соответствие указ мэра столицы и требования федерального Роспотребнадзора, которые сейчас разнятся в этой части. «Но здесь все-таки решающее слово за мэрией, они должны принять решение. Может быть, это оправдано, что они не вносят изменения», – сказала она. Ношение масок и перчаток стало обязательным в магазинах и транспорте, на предприятиях и в общественных местах столицы с 12 мая 2020 года. Штраф за нарушение масочно-перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, в магазинах и торговых центрах составляет 4 тыс. рублей. Магазины обязаны отказывать в обслуживании покупателям без средств индивидуальной защиты. Если те отказываются надевать их или покинуть магазин, сотрудники вправе вызвать полицию.

Стало известно отношение жителей Чехии к «Спутнику V» 13 мая 2021, 06:58

В Чехии 14% жителей, собирающихся сделать прививку от коронавируса, выразили желание воспользоваться российской вакциной «Спутник V», сообщают СМИ. Сделать прививку хотят 59% населения. Из них 58% предпочли бы вакцину Pfizer/BioNTech, 17% – Johnson&Johnson, 14% – «Спутник V», 12% – Moderna, 7% – AstraZeneca, 1% – Sinopharm. При этом 60% жителей Чехии выступили против «Спутника V», 36% – против AstraZeneca, 21% – Sinopharm, 3% – против Pfizer/BioNTech, еще по 2% не хотят препараты фирм Moderna и Johnson & Johnson, передает ТАСС со ссылкой на Чешское радио. Опрос проводился агентствами CVVM и Medianс 26 марта по 15 апреля, в нем участвовали 1025 человек, имеющих различный пол, уровень образования и доходов, проживающие в больших и малых городах и в сельской местности во всех краях республики. Данные о допустимой погрешности не сообщаются, передает РИА «Новости». Напомним, премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что вице-премьер, глава МВД Ян Гамачек отменил поездку в Москву, где должен был обсудить возможность приобретения вакцины «Спутник V». Сам Гамачек заявил, что его объявленная, но отмененная поездка в Москву для обсуждения вакцины «Спутник V» якобы была частью антироссийской операции. 25 апреля президент Чехии Милош Земан заявил, что намерен выступать за применение «Спутника V» в стране, если будет недостаток других препаратов. Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca 11 мая 2021, 17:55

Текст: Ксения Панькова

Словакия остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения республики Зузана Элиашова. «Словакия остановила процесс прохождения прививок от коронавируса с применением вакцины от компании AstraZeneca. Это касается тех, кто направляется на получение первой дозы препарата и еще не был привит», – сказала она, передает ТАСС со ссылкой на телеканал ТА-3. В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата. Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. Испания назвала условие для приезда туристов из России 12 мая 2021, 17:35 Текст: Елена Мирошниченко

Приезд российских туристов в Испанию зависит от рекомендаций ЕС, которые касаются уровня распространения коронавируса, заявила министр туризма Испании Мария Рейес Марото. «К России будет применяться рекомендация 912 (о временном ограничении несущественных поездок в ЕС и возможной отмене такого ограничения, принята Советом ЕС 30 июня 2020 года – прим. ВЗГЛЯД). Если она будет соответствовать критериям этой рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, российские туристы смогут приехать в Испанию», – рассказала Рейес Марото. Об этом сообщает РИА «Новости». Также министр туризма считает, что вероятнее всего для вхождения в новый «белый список» стран, которым разрешат въезд в страны ЕС, будет установлен уровень заражений выше 25 за две недели на сто тысяч населения, который действует сейчас. Помимо этого, планируется разрешать въезд в ЕС туристам из определенных стран, которые были вакцинированы, Марото уточнила, что сейчас ведется обсуждение, какие именно вакцины будут разрешены. Министр отметила, что 20 мая на Совете министров торговли ЕС будут вновь пересмотрены рекомендации в отношении поездок, которые не являются абсолютно необходимыми, для стран, не входящих в ЕС. «Если она будет выполнять параметры, которые будут установлены в этой новой резолюции, тогда (россияне – прим. ВЗГЛЯД) смогут приехать так же, как смогут приехать из других частей мира», – заключила Марото. Ранее сообщалось, что официальный визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу Шенгенских виз с 12 мая, при этом пока въезд в страну и другие государства ЕС невозможен из-за пандемии коронавируса. Напомним, самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. Российский сексолог подтвердил негативное влияние коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 19:48

Текст: Татьяна Косолапова

Коронавирусная инфекция со временем может поспособствовать снижению полового влечения у мужчин, а также может привести к мужскому бесплодию, рассказал газете ВЗГЛЯД врач-сексолог, психотерапевт, президент «Профессионального объединения врачей сексологов» Евгений Кульгавчук. Ученые из Медицинской школы Миллера Университета Майами выявили, что коронавирусная инфекция сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции. В ходе исследования специалисты обнаружили, что после перенесенного COVID-19 у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. «Коронавирусная инфекция оказалась не столь безобидной, как порой нам ранее казалось. Врачи-сексологи выяснили, что при заражении происходит не только поражение сосудов, а также поражение клеток Лейдига, которые отвечают за выработку тестостерона. То есть это может вызывать со временем снижение полового влечения у мужчин», – говорит Кульгавчук. Кроме того, коронавирус негативно влияет и на формирование сперматозоидов, продолжает специалист. «Это может впоследствии привести к учащению случаев мужского бесплодия. Поэтому тем мужчинам, которые еще не переболели COVID-19 и планируют стать в последующем отцами, я бы рекомендовал, на всякий случай, все же законсервировать свой биоматериал», – заключил врач. Ранее академик РАН, директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Геннадий Сухих предположил, что COVID-19 все-таки может передаваться половым путем, поскольку у 5% мужчин с активной формой заболевания или находящихся на стадии выздоровления в сперме обнаружен вирус, что указывает на возможность его передачи. Ученые рассказали о влиянии коронавируса на потенцию 12 мая 2021, 15:54 Текст: Елизавета Булкина

Коронавирус может сохраняться в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что может привести к эректильной дисфункции, следует из исследования американских ученых, опубликованного в журнале World Journal of Men's Health. Отмечается, что одно из последствий коронавирусной инфекции – дисфункция эндотелия: состояние, при котором нарушается слизистая оболочка мелких кровеносных сосудов, в результате чего ткани, питаемые ими, перестают нормально снабжаться кровью и теряют свои функции. «Наше исследование показывает, что COVID-19 может вызывать широко распространенную дисфункцию эндотелия в системах органов за пределами легких и почек. Вирус может проникать в эндотелиальные клетки и влиять на многие органы, включая половой член», – передает РИА «Новости» слова руководителя исследования доктора Ранджита Рамасами, доцента Университета Майами и директора программы репродуктивной урологии школы Миллера. Ученые обнаружили, что после перенесенного коронавируса у мужчин, которые ранее не жаловались на проблемы с потенцией, они появились. Исследователи собрали образцы ткани полового члена у двух переболевших: одного из них госпитализировали, а у другого были только легкие симптомы. Мужчины заразились коронавирусом шесть и восемь месяцев назад соответственно. Среди жалоб оба отмечали эректильную дисфункцию. Также ученые собрали ткани еще у двух мужчин, которые COVID-19 не болели, и проанализировали все пробы на наличие вируса и проблемы с сосудами. Результаты исследования показали, что коронавирус присутствовал в тканях полового члена обоих инфицированных, также у мужчин были все признаки нарушения эндотелия. У мужчин, которые ничем не болели, не было ни того, ни другого. «Это говорит о том, что мужчины, у которых развивается инфекция COVID-19, должны знать, что эректильная дисфункция может быть неблагоприятным эффектом вируса, и им следует обратиться к врачу, если у них появились соответствующие симптомы», – отметил Рамасами. Ранее ученые из школы Миллера отмечали, что коронавирус иногда проникает в ткань яичек инфицированных мужчин, что может влиять на мужскую фертильность в целом. Авторы исследования предполагают, что COVID-19 потенциально может передаваться половым путем. «Это еще одна причина, по которой мы все должны делать все возможное, чтобы избежать COVID-19», – заявил первый автор статьи Элияху Креш. Ранее ученые провели исследование связи между индексом массы тела (ИМТ) и риском заболеть коронавирусом в тяжелой форме или умереть от него. Бахрейн одобрил экстренное применение вакцины «Спутник лайт» 11 мая 2021, 22:59

Текст: Антон Никитин

Власти Бахрейна одобрили экстренное применение российской вакцины против коронавируса «Спутник лайт», сообщило Bahrain News Agency. Национальный регулятор Бахрейна проанализировал результаты тестирования препарата, включая клинические испытания. Помимо этого, им было получено одобрение со стороны комитета по вакцинации при министерстве здравоохранения королевства, передает ТАСС. «Спутник лайт» стал шестой вакциной против коронавируса, одобренной на Бахрейне. Как уточняется в сообщении, на начальном этапе жители Бахрейна получат первую дозу российского препарата. По данным Bahrain News Agency, производители препарата предоставили бахрейнским властям информацию, согласно которой «Спутник лайт» доказал свою эффективность против всех новых штаммов коронавируса. Помимо этого, власти королевства получили положительные отклики о вакцине от местных ученых, в частности специалистов в области эпидемиологии. В ближайшее время Минздрав Бахрейна на основании полученного одобрения от регулятора приступит к процедурам по импорту препарата. Ранее посол Бахрейна в Москве Ахмад ас-Саати заявлял о крайне высоком спросе на российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», «несмотря на наличие других вариантов – китайской, американской, английской вакцин». Он объяснял причину спроса высокой эффективностью российского препарата. В феврале Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. Напомним, вакцина «Спутник лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. В РФПИ уточнили, что «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины «Спутник V». Мурашко рассказал о возможности вакцинации россиян «Спутником лайт» 12 мая 2021, 16:10 Текст: Евгения Шестак

Решение о том, будет ли проводиться вакцинация россиян препаратом «Спутник Лайт», будет принято на этой неделе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Мы зарегистрировали [вакцину] «Спутник Лайт», которая может рассматриваться для вакцинации населения, в том числе молодежи и тех, кто уже перенес коронавирус. На этой неделе должны рассмотреть программу вакцинации и принять решение», – сказал он в эфире «России 24». Также Мурашко отметил, что вакцинация от коронавируса идет хорошими темпами, но есть резервы для его ускорения. По его словам, число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся сейчас в стационарах или стоящих на учете у врача, в России сократилось на 2%. «Майские праздники, дополнительные выходные дни дали свой результат. Общее количество пациентов, наблюдающихся на учете у врача и находящихся в стационарах, сократилось чуть более чем на 2%. Общее количество пациентов сегодня, получающих лечение по поводу коронавирусной инфекции или с подозрением, составляет 290 тысяч. Все-таки это высокая цифра», – сказал он. Ранее президент Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабильная, и призвал к продолжению активной вакцинации и тестирования. Также Путин указал, что российская система здравоохранения оказалась устойчивой, гибкой и хорошо подготовленной, на распространение коронавируса отреагировали быстро. Премьер-министр Михаил Мушистин заявил, что текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В США разрешили привитым от коронавируса отказаться от масок 13 мая 2021, 22:17

Текст: Елена Мирошниченко

В США центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) разрешили больше не носить маски тем жителям страны, которые полностью прошли вакцинацию от коронавируса, сообщили в Белом доме. «Отличные новости от CDC: если вы полностью привиты, вам не нужно носить маску – как на улице, так и в помещении – в большинстве случаев», – цитирует сообщение ТАСС. Ранее в США CDC и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) сообщили, что сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Jenssen (Johnson & Johnson). Напомним, в апреле в США закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson & Johnson из-за выявления побочной реакции. Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что тромбообразование может быть спровоцировано вакциной. В пятницу эксперты CDC выступили за возобновление использования вакцины. При этом CNN сообщает, что число случаев редкой реакции на нее увеличилось до 16, трое пациенток скончались. Первую партию вакцины AstraZeneca собрались выпустить в России 13 мая 2021, 02:30

Текст: Антон Антонов

Российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» собирается выпустить для экспорта первую партию вакцины против коронавируса AstraZeneca, сообщил гендиректор фирмы Василий Игнатьев. В июне компания намерена «выпустить в оборот первую партию вакцины «Р-Кови». Речь идет о вакцине по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca. Производство будет вестись в России. Ожидается, что «Р-Фарм» будет производить «несколько сотен тысяч вакцин ежемесячно». Весь этот объем пойдет «на экспорт», передает РИА «Новости». Напомним, в 2020 году «Р-Фарм» объявила, что по лицензии будет производить оксфордскую вакцину для последующего экспорта в 30–50 стран, включая страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Восточной Европы, СНГ. В Сети высмеяли «опустившуюся» до поедания хлеба Гвинет Пэлтроу 13 мая 2021, 15:28 Текст: Алина Назарова

Сценарист и писательница Лилия Ким рассказала о набирающем на Западе обороты скандале вокруг американской актрисы Гвинет Пэлтроу, которая пожаловалась, что во время самоизоляции из-за пандемии коронавируса «достигла дна» и начала есть макароны и хлеб. «Гвинет Пэлтроу… поделилась, что во время карантина достигла дна (hit the bottom) – пила коктейль каждый день, иногда даже два, ела пасту – и так все было плохо, что даже хлеб. Выборы и даже карантин у нас почти закончился – поэтому за признание, что карантин угнетал ее аж до употребления углеводов, Гвинет Пэлтроу вдруг прилетело так, как даже за продажу свечей с ароматом ее вагины не прилетало», – написала Ким в Facebook. Она предположила, что высказывания американской актрисы можно описать фразой disconnected rich person, что переводится как «оторванный от реальности по причине богатства персонаж». «Третий день блогеры, новости, просто народ вокруг – глумятся над things got dark (настала жопа) в параллельном мире Гвинет, где ничего хуже каминг-аута «я ела хлеб» не может быть», – добавила Ким. Пользователи Сети с иронией отнеслись к этой новости. «Смешанные чувства... человек имеет славу, богатство – и не может позволить себе поесть макарон (в обычной жизни). Дно другого уровня», – написал один из них. «А я ее понимаю. Видимо, человек реально в депрессии был», – сыронизировала другая. «У меня такая же проблема, как у Гвинет! Я бы даже сказал, я/мы как Гвинет!» – добавил третий. «Умеют же люди пиариться», – отметил еще один пользователь. Ранее Пэлтроу в подкасте Smartless призналась, что во время карантина каждый день пила виски и ела хлеб. «Я выпивала семь дней в неделю, варила макароны и ела хлеб. Я абсолютно сошла с рельсов», – заявила актриса. Она отметила, что даже придумала коктейль Buster Paltrow, названный в честь ее деда, который очень любил виски сауэр. Пэлтроу готовила свою версию напитка, в которую добавляла виски из киноа, лимонный сок и кленовый сироп. Кроме того, после спиртного ее тянуло на сигареты. Путин и Эрдоган обсудили поставку «Спутника V» в Турцию 12 мая 2021, 12:55 Текст: Алина Назарова

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил поставки вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера. «В ходе телефонных переговоров президентов Эрдогана и Путина были обсуждены вопросы, связанные с поставками вакцины «Спутник V» в Турцию», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости». Ранее Эрдоган заявил, что Турция в рамках договоренностей с Россией получит «внушительное количество» вакцины «Спутник V». До этого глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара закупила российскую вакцину «Спутник V» и нацелена на совместное производство препарата. Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» одобрена в 64 странах с общим населением свыше 3,2 млрд человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами препарат занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян. Это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%). Поселившихся в детском саду лису и пять лисят спасли в Москве 13 мая 2021, 20:01

Текст: Елизавета Булкина

Спасатели достали пятерых лисят из-под веранды детского сада в Москве, лису с потомством выпустят в естественную среду обитания, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы. «Пушисто-спасательная операция: на юге столицы спасли лисят. Накануне на территории детского сада на юге столицы обнаружили лису, бегающую в поисках потомства. Пятеро лисят прятались под верандой дошкольного учреждения», – говорится в сообщении ведомства в соцсети «Вконтакте». К поискам лисят подключился пожарно-спасательный отряд. «С помощью сачка поймали взрослого зверя, после – приступили к извлечению лисят из-под веранды. Чтобы достать животных, не навредив им, с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента вскрыли пол и подняли настил веранды», – рассказали в комплексе городского хозяйства. Животные были переданы специалистам Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Все семейство сможет вернутся в естественную среду обитания уже сегодня. В ведомстве пояснили, что лисы часто селятся на территории социальных учреждений или частных домов. «Обычно в подвалах или под верандами. Чтобы избежать такого соседства, специалисты рекомендуют регулярно вывозить мусор, не складировать пищевые отходы, огородить территорию и перекрыть лазы в подвалы мелкоячеистой сеткой», – объяснили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что дикую лису заметили на Садовом кольце в Москве. Ветер за сутки повалил почти 60 деревьев в Москве 13 мая 2021, 08:37 Текст: Евгения Шестак

За прошедшие сутки в Москве из-за сильного ветра упали порядка 60 деревьев, пострадали три человека, сообщили в экстренных службах столицы. «В Москве за сутки упали 59 деревьев, повреждены 26 автомобилей, трое пострадавших госпитализированы», – сказал РИА «Новости» источник. По словам ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца, в Москве во второй половине дня в четверг ожидается кратковременный дождь с грозой. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности. «Погода в Москве сегодня обусловится влиянием атмосферного фронта. Поэтому сегодня в столице облачность с прояснениями, во второй половине дня местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 4-9 метра в секунду, при грозе порывы будут достигать 20 метров в секунду», – заявил Тишковец. Синоптик добавил, что в течение суток выпадет небольшое количество осадков, температура в столице повысится до плюс 19-21, в Подмосковье – до 17-22. По его словам, температурный режим немного превышает климатическую норму мая, атмосферное давление 747 мм ртутного столба. Отмечается, что предупреждение о грозе в столице действует с 12.00 13 мая до 21.00 13 мая, о ветре – с 12.00 до 22.00. В Подмосковье предупреждение о ветре и грозе действует с 10.00 13 мая до 22.00 13 мая. В Москве и области порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду. В среду в Москве ураган повалил 20 деревьев, в результате были повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения. На минувшей неделе два человека пострадали от ураганного ветра в столице, они доставлены в больницу. Норвегия отказалась от вакцинации препаратом AstraZeneca 12 мая 2021, 20:56 Текст: Дарья Григоренко

Норвегия не будет использовать в программе вакцинации населения препарат AstraZeneca против COVID-19, сообщила премьер-министр страны Эрна Сульберг. По ее словам, вакцина AstraZeneca полностью исключена из программы вакцинации, а в отношении препарата Janssen американской компании Johnson & Johnson будет принято отдельное решение. «Правительство хочет, чтобы эта вакцина была на складе, если потребуется большее количество препаратов в случае крупной вспышки», – добавила Сульберг, передает ТАСС. Накануне Словакия также остановила вакцинацию препаратом AstraZeneca. В апреле Европейский фармрегулятор признал связь вакцины компании AstraZeneca с тромбообразованием. Некоторые страны ЕС приостановили вакцинацию данным препаратом из-за регистрируемых тромбоэмболических осложнений у привитых. В Польше заявили, что компания AstraZeneca является ненадежным поставщиком вакцин от коронавируса, поэтому Еврокомиссия решила не возобновлять заказ на поставку препарата. Кроме того, экспертная группа в Норвегии рекомендовала правительству королевства отказаться от использования вакцин AstraZeneca и Johnson & Johnson. Врач предложил отказавшимся от прививок лечиться от COVID за свой счет 13 мая 2021, 12:10 Текст: Дмитрий Зубарев

Человеку, отказавшемуся от вакцинации против коронавируса и заразившемуся впоследствии COVID-19, следует лечиться за свой счет, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. «Мы должны пойти на тот шаг, когда в той ситуации, если ты отказываешься от вакцинации, в той ситуации, если ты заболел, стоимость лечения возмещать должен лично тот человек, который отказался от вакцинации», – передает ТАСС слова Горелова в эфире телеканала РБК. Ранее Горелов заявил, что создать тест-систему в случае появления новой инфекции за четыре дня реально, вакцину же удастся разработать и выпустить за четыре месяца.